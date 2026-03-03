LUCAS летит на Иран: США признали использование клонов «Шахедов» в ходе войны

Центральное командование США (CENTCOM) официально подтвердило использование в войне против Ирана американских копий иранских дронов типа «Шахед». В пресс-службе CENTCOM говорится о том, что каждый такой дрон, произведённый в США, стоит около 35 тысяч долларов.

Ранее из Ирана стали приходить кадры, на которых запечатлены обломки дронов, крайне похожих на «Шахеды», но с американской маркировкой. Кроме того, с каждым из таких БПЛА был интегрирован терминал Starlink, причём в заводском исполнении – без «скотча».

В американском командовании тем самым подтверждают сотрудничество с компанией Илона Маска по оснащению беспилотников комплексом спутниковой связи и навигации.

В американской версии эти беспилотники носят название LUCAS, имеют длину около 3 метров, направляющие для запусков их с катапульты, включая установленную в кузове транспортного средства.

Сообщается, что несколько таких «Лукасов» могут обмениваться друг с другом данными в ходе одной миссии, что позволяет скоординировать действие, повышая эффективность применения БПЛА.

По последним данным, с начала американской военной операции Иран был атакован не менее 80-ю БПЛА LUCAS.

Представитель КСИР:

Враг, который тратит на свою армию триллион долларов и считает её самой технологичной в мире, копирует иранское оружие. Нет лучшего признания иранских военных технологий, чем преклонение колена самопровозглашённой державой-жандармом перед нашими разработками.
  1. тлауикол Звание
    тлауикол
    +3
    Сегодня, 18:51
    Быстро сообразили.
    Плохо. Теперь десятки тысяч таких Лукасов появятся на наших западных границах
    1. bondrostov Звание
      bondrostov
      0
      Сегодня, 18:54
      А ведь действительно иранцы молодцы герань , сам шахед теперь лукас. Ведь все
      Это основа одна
      1. военком Котёнок Звание
        военком Котёнок
        +10
        Сегодня, 19:24
        основа одна, и это немецкий Dornier DAR (1980-е)
        оттуда он попал в ЮАР, где стал Kentron ARD-10
        оттуда он попал в Израиль, где стал IAI Harpy (1989)
        оттуда был тянут в Иран (по другой версии, Иран тоже приобрёл документацию на ARD-10)
        1. Комментарий был удален.
          1. Комментарий был удален.
        2. Наган Звание
          Наган
          +2
          Сегодня, 19:49
          Цитата: военком Котёнок
          основа одна, и это немецкий Dornier DAR (1980-е)
          оттуда он попал в ЮАР, где стал Kentron ARD-10
          оттуда он попал в Израиль, где стал IAI Harpy (1989)
          оттуда был тянут в Иран

          Глобализация lol
      2. Sky Strike fighter Звание
        Sky Strike fighter
        0
        Сегодня, 19:56
        Цитата: bondrostov
        А ведь действительно иранцы молодцы герань , сам шахед теперь лукас. Ведь все
        Это основа одна


        Вот он ( БПЛА LUCAS) на видео по ссылке.

        .Первое визуальное подтверждение боевого применения американскими военными в ходе операции против Ирана БПЛА-камикадзе LUCAS, которые являются клоном иранских Shahed-136, применяемых уже против США.



        https://t.me/RussianArms/23842

        . Иракцы осматривают упавший американский дрон-камикадзе LUCAS оснащённый Старлинком.


        https://t.me/voenacher/90911
      3. Теренин Звание
        Теренин
        +1
        Сегодня, 19:58
        Цитата: bondrostov
        А ведь действительно иранцы молодцы герань , сам шахед теперь лукас. Ведь все
        Это основа одна

        Да, но весь смысл в военно-экономическом потенциале страны. И конечно военно-политическое руководство Ирана, которое евреи и амеры успешно уничтожили.
        Нам нужно делать вывод, что при военных конфликтах руководство должно переходить к коллективному органу, типа - Совета Безопасности России (тем более Путин любит ездить всяким Анкориджам). Но для этого нужно менять Конституцию.
        1. napalm Звание
          napalm
          0
          Сегодня, 20:21
          Цитата: Теренин
          Цитата: bondrostov
          А ведь действительно иранцы молодцы герань , сам шахед теперь лукас. Ведь все
          Это основа одна

          Да, но весь смысл в военно-экономическом потенциале страны. И конечно военно-политическое руководство Ирана, которое евреи и амеры успешно уничтожили.
          Нам нужно делать вывод, что при военных конфликтах руководство должно переходить к коллективному органу, типа - Совета Безопасности России (тем более Путин любит ездить всяким Анкориджам). Но для этого нужно менять Конституцию.

          Не понимаю комментаторов, которые думают, что Иран выдержит. Нет не получится. Ресурсов не хватит. Воды нет толком, про деньги уже смешно говорить. Риал рухнул уже давно. Арабские страны готовы атокавать.
    2. Адрей Звание
      Адрей
      +3
      Сегодня, 18:55
      Цитата: тлауикол
      Плохо. Теперь десятки тысяч таких Лукасов появятся на наших западных границах

      А если еще Маск даст покрытие Старлинком на нашу территорию, будет совсем атас recourse
    3. Бородач Звание
      Бородач
      -1
      Сегодня, 19:01
      Цитата: тлауикол
      Быстро сообразили.
      Плохо. Теперь десятки тысяч таких Лукасов появятся на наших западных границах

      Гасить надо спутники Маска.
      Вот на них и надо испытывать лазерное оружие. Если испытание пройдёт успешно, обнулять всю спутниковую группировку Старлинка, как оружие нацистской Украины.
      1. topol717 Звание
        topol717
        -3
        Сегодня, 19:06
        Там не лазеры работают, а ракеты, С-500 вроде как может сбивать спутники на низкой околоземной орбите.
        1. qwertyui_1 Звание
          qwertyui_1
          +1
          Сегодня, 19:47
          С-500 вроде как может сбивать спутники на низкой околоземной орбите
          - по данным википедии с-500 может уничтожать спутники на низких орбитах высотой около 200 км. более точных данных по с-500 найти не удалось. В то же время высота спутников старлинк от 500 до 600 км.
      2. тлауикол Звание
        тлауикол
        +4
        Сегодня, 19:13
        Их десять тысяч. Будет свыше сорока. Это только старлинк.
        1. Бородач Звание
          Бородач
          0
          Сегодня, 19:45
          Вот и нужен мощный дозер, чтобы гасить низкоорбитальные спутники Маска. Из-за этого Маска столько наших солдат и гражданских погибло.
      3. Azim77 Звание
        Azim77
        +2
        Сегодня, 19:33
        Цитата: Бородач
        Гасить надо спутники Маска.

        Вот и задумываешься, Илона ли эти изначально спутники и идея. Может за спиной бизнесмена военка постаралась, чтобы под видом коммерции такой охват сделать?
    4. Теренин Звание
      Теренин
      0
      Сегодня, 20:02
      Цитата: тлауикол
      Быстро сообразили.
      Плохо.

      Так военные апгрейды были во все времена и во всех странах, государствах, княжествах...
    5. Наган Звание
      Наган
      0
      Сегодня, 20:22
      Цитата: тлауикол
      Теперь десятки тысяч таких Лукасов появятся на наших западных границах

      Это врядли. По крайней мере не при Трампе. Он xoxлaм за бесплатно нихpeнa не даст, а "у пана атамана золотого запасу нема"(с).
  2. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +6
    Сегодня, 18:56
    Сталбыть очень удачная разработка, если и мы, и американцы ее удочерили, адаптировали и улучшили.
    1. Младший рядовой Звание
      Младший рядовой
      +1
      Сегодня, 19:23
      А зачем велосипед изобретать? Удачный планер, дешевый движок от мопеда. Цена и массовость в производстве. Можно подшаманить и увеличить дальность и БЧ.
  3. al3x Звание
    al3x
    +3
    Сегодня, 18:56
    Удачная конструкция получилась, тут не поспоришь. Скоро все более менее продвинутые армии будут иметь свой клон. Ну или покупать готовое изделие.
    1. Адрей Звание
      Адрей
      0
      Сегодня, 19:11
      Цитата: al3x
      Удачная конструкция получилась, тут не поспоришь. Скоро все более менее продвинутые армии будут иметь свой клон.

      Следующим шагом будет "стелсовая" форма композитного корпуса.
  4. Mouse Звание
    Mouse
    +2
    Сегодня, 18:58
    без «скотча».

    Это показатель!
  5. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +2
    Сегодня, 19:00
    Вот этими Лукасами и подожгли завод АРАМКО в КСА. И доказательства есть - поду отличи в воздухе что летит Шахед, Герань или Лукас.
  6. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    +2
    Сегодня, 19:02
    причём в заводском исполнении – без «скотча».

    Ну так фигли, солдату-янки оружие подгоняют такое, что бы достал из коробки и готово. Самодеятельность там не поощрается, на сколько есть данные - каждый делает только то, что у него в обязанностях.
    Нет лучшего признания иранских военных технологий, чем преклонение колена самопровозглашённой державой-жандармом перед нашими разработками

    Глупость какая-то высокопарно-восточная
    Ну да, подрезали идею. И серьёзно улучшили. И что дальше?
    Рим, например, вообще все у своих соседей подрезал, у этрусков, галлов и греков. От меча до кольчуги. И что?
  7. drags33 Звание
    drags33
    +2
    Сегодня, 19:07
    Ну ничего удивительного... Удачные военные разработки быстро копируют. И о нарушении патентных прав (если они, конечно, были...) некому заявлять во время войны. Это жесткая реальность.
  8. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    -2
    Сегодня, 19:10
    Опять у России все содрали без лицензии. То тетрис украдут, то народную герань скопируют.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 19:17
      даже РПГ-7 скопировали и производит Аиртроник.... вообще охамели амеры.
    2. Piramidon Звание
      Piramidon
      +6
      Сегодня, 19:19
      Цитата: Младший рядовой
      Опять у России все содрали без лицензии. То тетрис украдут, то народную герань скопируют.
    3. alexboguslavski Звание
      alexboguslavski
      +1
      Сегодня, 19:24
      Тетрис никто не воровал. Его создатель Пажитнов безбедно живет в США на авторские отчисления, в отличие от его соавтора, который Родину не предавал.
  9. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +3
    Сегодня, 19:22
    По поводу прилета "гераней" по базе в Акротири, Кипр.

    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +3
      Сегодня, 19:30
      по-моему какелов за все их подлянки и провокации уже пора долбашить по морде прям там где их встретили...
      1. Наган Звание
        Наган
        0
        Сегодня, 19:58
        Цитата: Nexcom
        по-моему какелов за все их подлянки и провокации уже пора долбашить по морде прям там где их встретили...

        Ой, до Вас только сейчас дошло? А еще говорили, что троебалты тооормооозныыые lol
        А по-моему, пора было уже тогда, когда они выбрали себе национальными символами из всех возможных вариантов петлюровско-бандеровские жовтоблакитний прапор, трезуб, и щеневмерлу.
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          0
          Сегодня, 20:00
          Ой почему это до меня только дошло? Я их "брацким народом" никогда не называл, "жесты доброй воли" не устраивал много чего другого - тоже.
          1. Наган Звание
            Наган
            0
            Сегодня, 20:04
            Цитата: Nexcom
            почему это до меня только дошло?

            "уже пора" обычно понимают как вот прям щас. Или я уже стал забывать русский язык? what
            1. Nexcom Звание
              Nexcom
              0
              Сегодня, 20:05
              я ещё раз повторяю - не от меня зависят действия "в белых перчатках". потому и говорю - что уже давно пора.
              1. Наган Звание
                Наган
                0
                Сегодня, 20:07
                Цитата: Nexcom
                что уже давно пора
                Вот так куда правильнее. Видите, какую разницу делает одно короткое слово "давно"? hi drinks
    2. дон_Рэба Звание
      дон_Рэба
      +1
      Сегодня, 19:49
      Taoglas-производитель антенн GPS/GNS, из ирландии.
      Это так, к слову.
      А русские «герани» до Кипра ну ни как не долетят.
      И да: «кыпрыот» явно с акцентом бачит.
    3. Tagan Звание
      Tagan
      0
      Сегодня, 19:51
      Даже если наши приложили руку, ничего криминального теперь в этом нет. В эту игру можно играть вдвоем.