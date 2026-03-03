В Ираке приостановлена работа второго крупнейшего месторождения нефти в мире

Ирак полностью остановил работу нефтяного месторождения Южная Румайла, являющегося вторым крупнейшим в мире. Соответствующее решение обусловлено вызванными военной активностью в регионе нарушениями экспортных операций, что привело к переполнению хранилищ и резервуаров на месторождении.На этом месторождении ежедневно добывалось около 1,5 миллионов баррелей нефти, однако на фоне закрытия Ормузского пролива ее попросту некуда вывозить. На фоне обострения напряженности в регионе для охраны нефтяных месторождений и других стратегически важных объектов в районе Аль-Зубайр к западу от Басры развернуты дополнительные подразделения иракской армии.При этом очевидно, что вследствие действий США и Израиля больше всего пострадала экономика Европы, внезапно лишившейся трех основных маршрутов энергоснабжения. В Евросоюз больше не поставляется газ с катарских СПГ, которым после 2022-го заместили российские поставки, нефть из стран Персидского Залива на неопределенное время оказалась запертой за Ормузом, а маршруты через Красное море блокируются йеменскими хуситами.Одновременно с этим растут мировые цены на нефть и газ, что, несомненно, играет на руку России. Возможное длительное закрытие Ормузского пролива может значительно повысить спрос на российские энергоносители. В частности, министр энергетики Норвегии Терье Осланд скорбно отмечает, что с учетом непростой геополитической ситуации Евросоюз, вероятно, будет вынужден вернуться к закупкам российского газа и снова попасть в энергетическую зависимость от Москвы.

