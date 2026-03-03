В Ираке приостановлена работа второго крупнейшего месторождения нефти в мире

Ирак полностью остановил работу нефтяного месторождения Южная Румайла, являющегося вторым крупнейшим в мире. Соответствующее решение обусловлено вызванными военной активностью в регионе нарушениями экспортных операций, что привело к переполнению хранилищ и резервуаров на месторождении.

На этом месторождении ежедневно добывалось около 1,5 миллионов баррелей нефти, однако на фоне закрытия Ормузского пролива ее попросту некуда вывозить. На фоне обострения напряженности в регионе для охраны нефтяных месторождений и других стратегически важных объектов в районе Аль-Зубайр к западу от Басры развернуты дополнительные подразделения иракской армии.



При этом очевидно, что вследствие действий США и Израиля больше всего пострадала экономика Европы, внезапно лишившейся трех основных маршрутов энергоснабжения. В Евросоюз больше не поставляется газ с катарских СПГ, которым после 2022-го заместили российские поставки, нефть из стран Персидского Залива на неопределенное время оказалась запертой за Ормузом, а маршруты через Красное море блокируются йеменскими хуситами.

Одновременно с этим растут мировые цены на нефть и газ, что, несомненно, играет на руку России. Возможное длительное закрытие Ормузского пролива может значительно повысить спрос на российские энергоносители. В частности, министр энергетики Норвегии Терье Осланд скорбно отмечает, что с учетом непростой геополитической ситуации Евросоюз, вероятно, будет вынужден вернуться к закупкам российского газа и снова попасть в энергетическую зависимость от Москвы.
  1. helmi8 Звание
    helmi8
    +1
    Сегодня, 19:27
    В частности, министр энергетики Норвегии Терье Осланд скорбно отмечает, что с учетом непростой геополитической ситуации Евросоюз, вероятно, будет вынужден вернуться к закупкам российского газа и снова попасть в энергетическую зависимость от Москвы.

    Санкции ввели - теперь получайте. А тут еще и подумать надо - может и к вам санкции по поводу продажи энергоносителей?
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +4
      Сегодня, 19:57
      helmi8
      Сегодня, 19:27
      Санкции ввели - теперь получайте. А тут еще и подумать надо - может и к вам санкции по поводу продажи энергоносителей?

      hi Кто-нибудь считал, сколько за последние 2-3 дня было звонков в Кремль и переговоров с принцами=шейхами БВ, не считая тайных с гейропы, умоляющих подсобить в остановке боевых действий со стороны ИРИ.?
      Заодно и рыжий лохотронщик из Фашингтона сдулся на 2-й день, пытаясь через макаронников выйти на лидеров ИРИ на переговоры и остановку войны, но преподнёс это как унизительную попытку Ирана.
      ЛИнкольна классно шпокнули, что он отполз зализывать раны в Индийский океан, а Шарль де Голль, выдвинувшийся из Балтики главным макаронником, сдриснул и поменял курс от Средиземного моря.
      Поддержим народ ИРИ в Победе против сионистов и фашиствующих матрасников.
      Скоро сионисты и пингвины в лице биби и рыжего лжеца будут обвинять друг друга в развязывании войны, тому как уже в Фашингтоне идёт постоянная драчка между ослами и слонами за место у корыта на выборах 2026 г. am
  2. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +2
    Сегодня, 19:28
    Брент по 84 зелёных рубля уже. А если это месторождение запалить, как во времена "Бури в пустыне"?
    1. YanniKounnar Звание
      YanniKounnar
      +2
      Сегодня, 19:34
      Par rapport à vendredi dernier c'est environ + 22% ' en comptant l'augmentation du pétrole et l'augmentation du dollar par rapport à l'euro.
      En super-marché le litre de diesel était à 1.66€ avec cette augmentation il va sans doute dépasser les 2 € le litre !!!
      1. дон_Рэба Звание
        дон_Рэба
        -1
        Сегодня, 19:57
        Цитата: YanniKounnar
        augmentation il va sans doute dépasser les 2 € le litre !!!

        "Azadlıq" bahadır. "Demokratiya" da pulsuz deyil. Yaxşıdır: 1 litr yanacağın qiyməti aksiz vergisinin 78% - ni təşkil edir. Hələ ehtiyat var.
        1. YanniKounnar Звание
          YanniKounnar
          0
          Сегодня, 20:03
          J'ai rarement vu un pays baisser les taxes :-)
          1. дон_Рэба Звание
            дон_Рэба
            +1
            Сегодня, 20:10
            Kəsik başın zülfü üçün ağlamazlar.
    2. frruc Звание
      frruc
      0
      Сегодня, 19:41
      больше всего пострадала экономика Европы

      Хммм, зачем нас грузят ненужной информацией и их озабоченностями. А кому сейчас легко ?
      1. ettore Звание
        ettore
        0
        Сегодня, 20:14
        Цитата: frruc
        Хммм, зачем нас грузят ненужной информацией и их озабоченностями.

        Намекают, что бы мы сжалились и продали им со скидкой.
    3. Бородач Звание
      Бородач
      +1
      Сегодня, 19:47
      За остановку второго крупнейшего в мире месторождения нефти. drinks drinks drinks
  3. YanniKounnar Звание
    YanniKounnar
    +6
    Сегодня, 19:29
    "... l'UE soit probablement contrainte de recommencer à acheter du gaz russe et de redevenir dépendante énergétiquement de Moscou..."
    J'ose espérer que la réponse de la Russie serait très brève comme : NIET ! Tout est dejà vendu à des partenaires plus fiables...

    "...ЕС, вероятно, будет вынужден возобновить закупки российского газа и снова стать энергетически зависимым от Москвы..."
    я смею надеяться, что ответ России будет очень кратким, например : нет ! Все уже продано более надежным партнерам...
    1. Aken Звание
      Aken
      +2
      Сегодня, 19:32
      Не знаю, кто в этом мире надёжен. Поэтому сначала надо озвучить цену. И это точно не 47 долларов.
      1. al3x Звание
        al3x
        +2
        Сегодня, 19:38
        При этом сперва ещё вернуть украденные активы и проценты с них. Ну и хххлов пусть сливают. Хотя, не нам решать. Деньги не пахнут, как говорится. Буржуй с буржуем всегда общий язык найдут.
    2. alexboguslavski Звание
      alexboguslavski
      -1
      Сегодня, 19:41
      Цитата: YanniKounnar
      J'ose espérer que la réponse de la Russie serait très brève comme : NIET !


      Si l'URSS a été préservée, alors ce serait le cas. Mais il n'y a pas d'URSS, et la Russie, bien qu'elle soit le successeur de l'URSS, mais pas dans tout.

      Ai-je fait beaucoup d'erreurs?
    3. Бородач Звание
      Бородач
      +3
      Сегодня, 19:49
      Цитата: YanniKounnar
      "... l'UE soit probablement contrainte de recommencer à acheter du gaz russe et de redevenir dépendante énergétiquement de Moscou..."
      J'ose espérer que la réponse de la Russie serait très brève comme : NIET ! Tout est dejà vendu à des partenaires plus fiables...

      "...ЕС, вероятно, будет вынужден возобновить закупки российского газа и снова стать энергетически зависимым от Москвы..."
      я смею надеяться, что ответ России будет очень кратким, например : нет ! Все уже продано более надежным партнерам...

      Лучше не так: походите по рынку поищите. А так если серьёзно, то нефть европке нужно продавать по бартеру: они нам станки и технологии, мы им нефть. Ну, или хотя бы за золото им нефть продавать.
  4. Aken Звание
    Aken
    +3
    Сегодня, 19:30
    Неплохо бы разбомбить то, что у Лукойла отжали.
  5. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +5
    Сегодня, 19:30
    Пошла вода в хату))) гейропейские терпилы понимают, что на этом празднике жизни, их место - в петушатнике)))
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 20:03
      у них это разновидность нормы, им это не страшно laughing
  6. Tagan Звание
    Tagan
    +3
    Сегодня, 19:32
    В Евросоюз больше не поставляется газ с катарских СПГ, ......., нефть из стран Персидского Залива на неопределенное время оказалась запертой за Ормузом, а маршруты через Красное море блокируются йеменскими хуситами.

    А зелёный мерзкий карлик перекрыл "Дружбу". На кого же работает эта cвoлoчь?))
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +1
      Сегодня, 20:13
      Цитата: Tagan
      В Евросоюз больше не поставляется газ с катарских СПГ, ......., нефть из стран Персидского Залива на неопределенное время оказалась запертой за Ормузом, а маршруты через Красное море блокируются йеменскими хуситами.

      А зелёный мерзкий карлик перекрыл "Дружбу". На кого же работает эта cвoлoчь?))

      Не важно на кого работает эта гнiда, в итоге выигрывает продавец.
      1. Tagan Звание
        Tagan
        0
        Сегодня, 20:23
        Не важно на кого работает эта гнiда, в итоге выигрывает продавец.

        Логично. Я к тому, что нарик, исходя из его действий - двойной агент. А может и тройной.))
  7. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    0
    Сегодня, 19:37
    Если ОПЕК не покажет свою косвенную принадлежность к глобалистам (ах, мечты мечты), то начнется откровенная веселуха. Спасибо тебе, товарищ Трамп.
    1. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      0
      Сегодня, 20:08
      А ОПЕКу это зачем? Их высокие цены на нефть более чем устраивают.
  8. Grencer81 Звание
    Grencer81
    +4
    Сегодня, 19:43
    С каждым часом новости всё веселее и интереснее.
    1. BrTurin Звание
      BrTurin
      +1
      Сегодня, 19:56
      Оптовые цены на дизельное топливо в Европе продолжают расти. Вчера они достигли максимальных с октября 2023 года $ 900 за тонну. А сегодня перешагнули $ 1000 — максимального уровня с октября 2022 года. Рынок волнуется, так как Ближний Восток — это не только поставки нефти для стран ЕС, но и самого дизельного топлива.
      https://eadaily.com/ru/news/2026/03/03/evropeyskiy-dizel-zabralsya-za-1000-vse-kak-v-2022-m
      Как сообщил Херберт Рабль, представляющий Ассоциацию АЗС Германии, по всей стране выстроились километровые очереди. Люди встревожены: стоимость топлива уже пошла вверх, а крупные нефтяные компании предупредили о дополнительной наценке в 2–3%. Для наглядности эксперт привел цифры: если в пятницу, 27 февраля, литр популярного бензина Super E10 стоил €1,780, то к понедельнику он подорожал до €1,830. По его прогнозам, это лишь начало, и дальше цены будут только расти. https://oilcapital.ru/news/2026-03-03/v-germanii-i-frantsii-obrazovalis-ogromnye-ocheredi-na-azs-5558361
  9. malyvalv Звание
    malyvalv
    +5
    Сегодня, 19:51
    Надо быть полными идиотами чтобы увеличивать поставки нефти и газа в ЕС. Помогать им ковать оружие против нас. Сокращать надо пока Китай покупает.
    1. ettore Звание
      ettore
      0
      Сегодня, 20:18
      Цитата: malyvalv
      Надо быть полными идиотами чтобы увеличивать поставки нефти и газа в ЕС. Помогать им ковать оружие против нас

      Об этом можем узнать в ближайший месяц.
  10. Fangaro Звание
    Fangaro
    0
    Сегодня, 20:26
    А что так за ЕС то беспокоятся?!
    Ну будет в Европе меньше дешевой нефти и меньше дешевого газа.
    Почему наши авторы ВО регулярно причитают?
    На соц в ЕС, что нам, что американцам, что Ближнему Востоку, что Китаю с Индией "ехало болело".
    В своей стране все будут сыты и довольны - и будет светлое будущее.