Пресса США: Трамп готов поддержать курдские формирования, готовые атаковать Иран

964 7
Пресса США: Трамп готов поддержать курдские формирования, готовые атаковать Иран

Президент США Дональд Трамп готов поддержать группировки, включая курдские формирования, готовые вступить в вооруженное противостояние с правительством Ирана.

По информации газеты The Wall Street Journal, в настоящее время окончательного решения по вопросу поставок этим формированиям оружия или разведданных пока не принято, но администрация Трампа вполне может пойти на такой шаг, если американской армии не удастся достигнуть поставленных целей. Трамп уже провел переговоры с представителями иракских курдов и обсудил возможность их участия в наземном вторжении в Иран. В рамках подготовки к таким действиям уже наносятся удары по пограничным постам в западном Иране. Кроме курдских боевиков, Трамп вполне может использовать белуджские формирования, действующие в провинциях Систан и Белуджистан.



Трамп пока не решается использовать американских военных для наземного вторжения в Иран и начать очередную затяжную кампанию без видимого результата. Чтобы избежать потерь солдат американской армии, которые были бы весьма некстати накануне промежуточных выборов в Конгресс, Трамп рассчитывает снабдить вооружением многочисленные радикальные группировки, на протяжении многих лет действующие в регионе.

США вполне могут использовать для атаки на Иран курдов, пообещав им создание своего государства. При этом Трамп готов пренебречь интересами своего союзника по НАТО — Турции, много лет боровшейся с курдами в Сирии и понимающей угрозы для своей территории.
7 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Комментарий был удален.
  2. Попуас Звание
    Попуас
    +2
    Сегодня, 20:22
    Амеры сирийских курдов кинули,теперь и иракских кинут...ничему их жизнь не учит
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 20:24
      зачем их кидать? курдов просто израсходуют на благо амеров. и всё.
  3. VicVic Звание
    VicVic
    0
    Сегодня, 20:23
    Американцы обманут всех. США токсичный союзник, от них лучше держаться подальше и по-возможности иметь меньше общих дел.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 20:26
      амерам уже и так мало кто верит. подчиняются пока ещё но вряд ли уже верят...
  4. VicVic Звание
    VicVic
    -1
    Сегодня, 20:28
    Нужен военный союз Россия, Китай, Северная Корея. Должен был быть и Иран, но не успели.
  5. spirit Звание
    spirit
    0
    Сегодня, 20:30
    Я тут на новость о том что США рассматривают наземную операцию ,уже писал, что США будут использовать как вариант,схему с Ливией и Сирией.То бишь снабдить,организовать, и пустить в бой прокси под чутким руководством Зелёных беретов.Похоже они так и сделают.Теперь курды пойдут в Иран,с обещанием что США подсобит им с созданием Курдистана и борьбой с Турцией hi
  6. Fangaro Звание
    Fangaro
    0
    Сегодня, 20:33
    Вспомнилось...
    Машеров.
    Когда для сейчас пропадает завтра.