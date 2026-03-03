Пресса США: Трамп готов поддержать курдские формирования, готовые атаковать Иран
9647
Президент США Дональд Трамп готов поддержать группировки, включая курдские формирования, готовые вступить в вооруженное противостояние с правительством Ирана.
По информации газеты The Wall Street Journal, в настоящее время окончательного решения по вопросу поставок этим формированиям оружия или разведданных пока не принято, но администрация Трампа вполне может пойти на такой шаг, если американской армии не удастся достигнуть поставленных целей. Трамп уже провел переговоры с представителями иракских курдов и обсудил возможность их участия в наземном вторжении в Иран. В рамках подготовки к таким действиям уже наносятся удары по пограничным постам в западном Иране. Кроме курдских боевиков, Трамп вполне может использовать белуджские формирования, действующие в провинциях Систан и Белуджистан.
Трамп пока не решается использовать американских военных для наземного вторжения в Иран и начать очередную затяжную кампанию без видимого результата. Чтобы избежать потерь солдат американской армии, которые были бы весьма некстати накануне промежуточных выборов в Конгресс, Трамп рассчитывает снабдить вооружением многочисленные радикальные группировки, на протяжении многих лет действующие в регионе.
США вполне могут использовать для атаки на Иран курдов, пообещав им создание своего государства. При этом Трамп готов пренебречь интересами своего союзника по НАТО — Турции, много лет боровшейся с курдами в Сирии и понимающей угрозы для своей территории.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация