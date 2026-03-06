Немецкая компания Quantum Systems представила наземный модульный РТК Mandrill
РТК Mandrill без дополнительных устройств и груза
Одной из актуальных тем нынешнего времени является разработка многоцелевых наземных робототехнических платформ, способных перевозить грузы или нести модули разного назначения. Очередной проект такого рода недавно представила немецкая компания Quantum Systems GmbH. Её изделие Mandrill представляет собой двухосную платформу повышенной проходимости с достаточно высокой грузоподъёмностью.
Самоходная платформа
Компания Quantum Systems была основана в Германии несколько лет назад. До недавнего времени она занималась разработкой беспилотных авиационных систем и вспомогательных средств для них. За время своей работы компания успела открыть несколько офисов и производственных площадок в разных городах Германии, а также за рубежом.
Недавно «Квантум Системз» решила расширить сферу своей деятельности и занялась разработкой наземных безэкипажных систем. К настоящему времени она завершила разработку первого проекта такого рода, получившего название Mandrill («Мандрил» — вид приматов из семейства мартышковых).
В конце февраля в Нюрнберге прошла выставка Enforce Tac 2026. На этом мероприятии Quantum Systems официально представила свой новый РТК. Раскрыт облик этого изделия и его основные характеристики. Также компания огласила свои планы по развитию нового проекта и его превращению в целое семейство техники.
Платформа на полигоне
В рамках проекта Mandrill была разработана автономная / дистанционно управляемая наземная платформа, способная перевозить различные грузы. При этом предлагается два варианта такого РТК с разными особенностями и параметрами. Они способны выполнять команды оператора или работать автономно. Машины должны перевозить грузы или нести разные устройства.
В будущем на основе этих изделий хотят создать целое семейство техники. В него войдёт несколько базовых шасси разного размера и грузоподъёмности. Их будут оснащать различными электронными системами, боевыми модулями и т. д. Ожидается, что машины из такого семейства смогут формировать целую «экосистему» в строевых частях и подразделениях.
По проекту Mandrill уже построен опытный образец, который проходит испытания и показывает свои возможности. В ближайшем будущем компания-разработчик планирует завершить эти мероприятия и вывести РТК на международный рынок. Какие армии могут заказать такие изделия, пока неизвестно.
Базовое шасси
Компания-разработчик представила первый вариант изделия Mandrill в виде платформы без какой-либо полезной нагрузки. В таком виде она уже проходит испытания с целью отработки основных технологий и подтверждения ходовых характеристик.
Платформа «Мандрил» представляет собой двухосную машину, напоминающую автомобиль без большей части агрегатов. Она получила своего рода кузов, состоящий из трёх основных частей, расположенных на разной высоте. В носу и корме устанавливаются рамы с агрегатами силовой установки и ходовой части. Центральная часть представляет собой платформу для груза.
Заказчикам планируют предложить два варианта платформы с разными характеристиками. Базовый вариант Mandrill имеет общую длину 3,7 м и снаряжённую массу 1190 кг. Его грузоподъёмность достигает 750 кг. Также разработан уменьшенный вариант длиной 2,9 м, отличающийся сокращённой массой и нагрузкой. Обе модификации имеют ширину 1,8 м и высоту (без надстроек) 1 м.
В центре корпуса помещается прямоугольный отсек для аккумуляторных батарей — его крышка фактически образует грузовую платформу. Предлагается два варианта батарей ёмкостью 46 и 54 кВт⋅ч. В обоих случаях выдаётся напряжение 400 В. Предусматривается зарядка от разных источников энергии, в т.ч. быстрая.
РТК оснащён двумя электродвигателями мощностью по 150 кВт. Как именно организован привод всех колёс, неясно. Обе оси имеют независимую подвеску с поперечными рычагами, пружинами и гидропневматическими амортизаторами. В качестве дополнительной возможности упоминается установка гусеничных лент.
Разъём для зарядки батарей
На шоссе робот сможет развивать скорость до 100 км/ч. Также обещана возможность скоростного движения по бездорожью. Запас хода, в зависимости от типа батареи и нагрузки, — до 200 км.
На борту «Мандрила» находится полноценный компьютер, соединённый с необходимыми приборами связи, навигации и дополнительными модулями. Система управления построена на основе оригинального программного обеспечения Mosaic UXS, разработанного в Quantum Systems.
Утверждается, что такая система способна самостоятельно собирать и обрабатывать данные из разных источников и с их помощью строить маршрут, выполнять поездку и т.д. В перспективе несколько машин с системой Mosaic UXS смогут работать в группе и вместе выполнять поставленную задачу. При всём этом, не исключается возможность дистанционного управления оператором.
Широкие возможности
В целом изделие Mandrill разрабатывается как многоцелевая платформа с автономным управлением. В зависимости от планов и потребностей заказчика и эксплуатанта, она должна получать разные полезные нагрузки или надстройки. Во всех случаях компания-разработчик обещает сохранение высоких характеристик и эффективное решение поставленных задач.
Mandrill в качестве носителя БПЛА
В базовой версии Mandrill представляет собой мобильную грузовую платформу. Необходимые грузы массой до 750 кг устанавливаются прямо на корпус и закрепляются на нём. В такой роли РТК сочетает достаточно высокие характеристики грузоподъёмности, подвижности и проходимости. Кроме того, машина остаётся достаточно низкой, что имеет значение в некоторых ситуациях.
В рекламных материалах фигурирует РТК с оптико-электронной станцией, имеющей дневной и ночной каналы. При этом на грузовой платформе установлен контейнер с пусковым устройством для БПЛА. В такой конфигурации «Мандрил» может самостоятельно вести разведку или обеспечивать работу беспилотника с камерами. В теории, такой РТК способен нести и ударные летательные аппараты.
Большой интерес в проекте Mandrill представляет внедрение системы управления Mosaic UXS. Компания-разработчик позиционирует её как универсальное средство для разных безэкипажных и беспилотных систем. Такая система должна управлять движением, контролировать различные модули и т.д. Особое внимание в рекламе уделяется групповым возможностям системы. Обещают, что она даже позволит взаимодействовать наземным и воздушным беспилотным платформам, как в автономном режиме, так и под контролем оператора.
В целом новая разработка немецкой компании Quantum Systems выглядит любопытно. Она показывает, каким может быть современный наземный РТК, предназначенный для решения разных задач. При этом компания-разработчик уделила внимание не только узлам и агрегатам, но и программному обеспечению. Более того, можно ожидать, что именно с ПО будет в основном связано дальнейшее развитие проекта Mandrill.
Проблемы продвижения
Quantum Systems представила свой новый РТК всего несколько дней назад. Очевидно, что с демонстрации изделия Mandrill на выставке начинается рекламная кампания, направленная на поиск клиентов. Как скоро немецкая компания сможет получить первый заказ на новый комплекс, пока неизвестно.
Следует отметить, что в области наземных роботов, как и в сфере БПЛА, «Квантум Системс» столкнётся с серьёзной конкуренцией. Вероятно, компания рассчитывает на новые наработки, технологии и перспективное программное обеспечение. Именно они должны будут обеспечить желаемые преимущества перед конкурентами. Однако пока неясно, удастся ли реализовать подобный потенциал новых проектов.
Информация