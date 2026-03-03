Трамп: Скоро иранские войска капитулируют

Мы начинаем третью волну наших атак на Иран. Она будет намного мощнее предыдущих. Скоро иранские войска капитулируют.

Израильские репортёры заявляют о том, что сегодня иранских ударов «было в разы меньше, чем в первые дни военной кампании». Начата она была, напомним, в субботу, что для Израиля нехарактерно. Отвечая на вопросы журналистов о том, почему был выбран именно этот день недели, представители правительства Нетаньяху заявляют, что «день недели не важен, когда речь идёт о безопасности страны» и что «в любом случае нужна внезапность».Если сопоставлять информацию об иранских ударах по Израилю, то, безусловно, их значительно меньше, чем ударов американо-израильской коалиции (а в сатирических шоу в США её уже назвали «коалицией Эпштейна») по Ирану.При этом Иран в некотором роде сместил акценты. Сегодня удары были нанесены по объектам в пустыне Негев. Там располагаются израильские ядерные объекты, включая главный ядерный центр страны Димона. Насколько эти удары были для Ирана эффективными, пока вопрос. Ударов же по крупным городам Израиля со стороны Ирана действительно было меньше вчерашнего.Говорит ли это о том, что Иран выдыхается? Делать какие-либо предположения на этот счёт не имеет смысла. Более важно то, что происходит в реальности. А реальность эта пока не в пользу Исламской Республики. Если подтвердится информация о том, что агенты Моссад совместно с ЦРУ провели сухопутную операцию на территории Ирана, получив доступ к системам видеонаблюдения, это может свидетельствовать о том, что для Исламской Республики уязвимости не только в массированных американо-израильских ударах, но и во внутреннем контроле, точнее - проблемам с таковым. Спутниковая, радиоэлектронная разведка США – всё это так. Но… Вполне очевидно, что на территории Ирана, причём вполне вероятно, что даже в стане высшего руководства Ирана, есть те, кто, так сказать, «словом и делом» помогает противнику.Тегеран этим вечером:В то же время иранское Минобороны, об убийстве уже и нового главы которого заявили в Израиле, распространяет сообщения о том, что пока враг не остановит свои удары, Иран будет атаковать важную для врага инфраструктуру на Ближнем Востоке.На данный момент взрывы гремят в Абу-Даби и Дубае. Самолёты вынуждены в экстренном порядке менять маршрут. Так борт из Найроби оказался вынужден в последний момент уходить от границ ОАЭ и лететь через соседний Оман.Тем временем Трамп: