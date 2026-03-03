Из-за позиции по Ирану Трамп заявил о прекращении торговли с Испанией

9 782 44
Из-за позиции по Ирану Трамп заявил о прекращении торговли с Испанией

Президент США обрушился с критикой на Испанию и её премьера Педро Санчеса. Причиной негодования Трампа стало то, что Испания запретила США использовать свою территорию и воздушное пространство для авиации, участвующей в атаках на Иран.

Педро Санчес, комментируя это решение, несколько раз заявил о том, что США и Израиль вторжением в Иран нарушили международное право. По словам испанского премьера, «Испания в этом участвовать не собирается». Напомним, что ранее Санчес также отказался увеличивать расходы на армию «в рамках НАТО» до 5 процентов, как того требовал Дональд Трамп.

Президент США, комментируя демарши официального Мадрида, назвал Испанию «ужасной страной».

Трамп:

Мы прекращаем с этой ужасной страной, Испанией, все торговые отношения.

По словам Трампа, Испания отказывает «своему главному союзнику, а это просто недопустимо».

Досталось от Трампа в очередной раз и Киру Стармеру. Президент США никак не может забыть ситуацию с базой Диего-Гарсия. Во время встречи с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем Трамп заявил:

Британия повела себя крайне несговорчиво в ситуации с этим их дурацким островом, взятым ими в аренду на 100 лет. Они там что-то говорили про коренные народы, претендующие на остров. Только они (коренные народы) остров никогда не видели. Тогда о чём они говорят? Просто портят с нами отношения. Это позор.

Напомним, что США обращались к Лондону за разрешением на совместное использование этой базы. Сначала правительство Стармера отказало, но потом пошло на уступки Трампу. Только Трампа такой подход не удовлетворил, и он продолжает припоминать Британии её первоначальный отказ.
  1. Пулемет Мадуро. Звание
    Пулемет Мадуро.
    +21
    Вчера, 21:04
    Че та Дональд заистерил.И это не похоже на победителя всех и вся.
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +16
      Вчера, 21:15
      hi В переводе с политико-дипломатического на наш пролетарский истеричный понос рыжего пургомётчика свидетельствует о глубоком поражении первоначальных планов и конце эйфории Мадуро, как это ни стремятся затушёвывать в сми.
      Паранойя в Пентагоне и противоречивые слова Рубио говорят о глубоком расколе даже среди сторонников хозяина бидэ ( штаб Фашингтона ), что свидетельствует о поражении.
      Победы иранскому народу против сионистов и фашиствующих янки. am
    2. VSO-396
      VSO-396
      +2
      Вчера, 21:21
      Цитата: Пулемет Мадуро.
      Че та Дональд заистерил.И это не похоже на победителя всех и вся.

      Вторая испано-американская война?
    3. al3x Звание
      al3x
      +2
      Вчера, 22:50
      Рэкет дело такое. Сперва прёт ему, а потом попрут его. Более умелые. Просто он это пока отрицает. Сам себе. Вот поэтому истерит.
  2. Clepoj-Piu Звание
    Clepoj-Piu
    +2
    Вчера, 21:04
    М_да -
    "дураку что в лоб, что по лбу"
    - он всё в шоу превратит
    1. Napayz Звание
      Napayz
      +5
      Вчера, 21:09
      Им надо на пАру с гHUдOй выступать.
  3. Nexcom Звание
    Nexcom
    +10
    Вчера, 21:06
    Ну всё, Педро, дотрынделся. Аккуратнее надо было про гегемона то говорить, прогнуться надо было, ботинок лизнуть и все дела. laughing

    зы как бы там неманкционированную ядерку не нашли....
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +4
      Вчера, 22:36
      Цитата: Nexcom
      Ну всё, Педро, дотрынделся. Аккуратнее надо было про гегемона то говорить, прогнуться надо было, ботинок лизнуть и все дела.

      Краткий смысл заявлений Донни в адрес оплошавших союзников: "Я вас, мерзавцы, научу Америку любить!!!" negative
  4. Napayz Звание
    Napayz
    +2
    Вчера, 21:07
    Все вокруг три-два-расы, один Доня Д'Aртаньян request
    Так и норовят подгадить "миротворцу" laughing
    А ведь он для всех старается, а они ... не понимают своего счастья.
  5. Fangaro Звание
    Fangaro
    +3
    Вчера, 21:10
    Если бы можно было повернуть историю вспять...
    Колумб закрыл Америку.
    Чай унесло ветром.
    Юг победил Север.
    Стало бы сегодня лучше?!
    Навряд ли.
    Европа от Лиссабона до Бонна так бы и стремилась к господству.
  6. 5.11 Звание
    5.11
    +6
    Вчера, 21:10
    Мне вот интересно , а его в дурку увезут до конца срока или все таки ждать не будут?
    Я понимаю , что это сейчас "модно", ставить придурков и клоунов управлять страной ....но как бы ядерная держава и совсем не смешно.
  7. К-50 Звание
    К-50
    +1
    Вчера, 21:11
    Трамп: Мы прекращаем с этой ужасной страной, Испанией, все торговые отношения.

    Чего? Обиделся, что твою сумасбродную авантюру не поддержали? Серьёзно? belay
    А, точно, он же клоун-нарцисс, а они эмоционально не стабильны и обидчивы.
    Может у него с детства какой-то комплекс? laughing
  8. БойКот Звание
    БойКот
    +3
    Вчера, 21:13
    Донни, да урони пару-другую бомб по дороге (теряли же уже, над Гренландией), а то ишь, самостоятельными себя почувствовали, на хозяина голос повышают laughing
    1. Капитан Пушкин Звание
      Капитан Пушкин
      +6
      Вчера, 21:33
      Цитата: БойКот
      Донни, да урони пару-другую бомб по дороге (теряли же уже, над Гренландией), а то ишь, самостоятельными себя почувствовали, на хозяина голос повышают laughing

      Над Испанией в 60-е годы американцы уронили разом 4 термоядерных бомбы по 25 (двадцать пять) Мегатонн, после столкновения В-52 с заправщиком. Одну, сработавший взрыватель, разбросал как мусор (предохранитель не запустил ядерную реакцию), ещё одну так и не нашли. Радиоактивную землю куда-то вывозили, но не ясно, всю или нет.
      1. БойКот Звание
        БойКот
        0
        Вчера, 21:42
        Точно,спасибо за напоминание. drinks Склероз, однако angry
  9. Офицер запаса Звание
    Офицер запаса
    +3
    Вчера, 21:19
    О. Генри. Вождь краснокожих.
    Вырос, маленькая зараза.
    У папаши Дорсета силы уже не те. Держать некому.
  10. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +8
    Вчера, 21:19
    Бедные испанцы, сидели на копчике ровно, никого не трогали, строго соблюдали сиесту, и тут им прилетело. Но Каталония с Басками должны быть свободными.
    1. VSO-396
      VSO-396
      +2
      Вчера, 21:23
      Цитата: Младший рядовой
      Бедные испанцы, сидели на копчике ровно, никого не трогали, строго соблюдали сиесту, и тут им прилетело. Но Каталония с Басками должны быть свободными.

      И Гренаду арабам вернуть!
  11. Mouse Звание
    Mouse
    +3
    Вчера, 21:22
    Весна.... Обострение. ..
  12. drags33 Звание
    drags33
    +2
    Вчера, 21:22
    Бей своих, чтоб чужие боялись )))) Этот трамп находится совершенно в неадекватном состоянии! Ему просто срочно нужен психиатр... хороший психиатр! Нельзя терять ни дня...
    1. Incvizitor Звание
      Incvizitor
      0
      Вчера, 22:27
      Он крупно провалился со своим блитцкригом и как Адольф истерит.
  13. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +4
    Вчера, 21:24
    в очередной раз убеждаюсь, что доня самодур и в долгую играть не способен
    1. al3x Звание
      al3x
      0
      Вчера, 22:43
      В свете подобных событий на мировой арене становится понятен его путь в миллиардеры - обычный рэкетир, уверовавший в свою исключительность и безнаказанность. Ну свинец ему в лоб.
      1. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        0
        Вчера, 23:35
        Цитата: al3x
        обычный рэкетир

        да нет, я бы сказал, что игрок
        на рэкетир он то же не тянет, разве что на очень задрипанного
        а вообще у него психология маленького ребенка, быстро загорается новой игрушкой, ломает её и такое же быстрое охлаждение, он не в состоянии долго концентрироваться на одном действии
  14. mgb250 Звание
    mgb250
    +2
    Вчера, 21:25
    А в начале планы у трампоидов были глобальные... Но всё пошло не так и приближается к этому
  15. Сергей Митинский Звание
    Сергей Митинский
    0
    Вчера, 21:29
    Ужасную страну Испанию тоже надо завоевать следом за Ираном и Гренландией
    Там есть свои прокси ,баски и каталонцы а в Британии шотландцы .Так что у США есть все шансы разгромить весь мир
  16. Earl Звание
    Earl
    +3
    Вчера, 21:30
    Трамп и Иран называл ужасной страной. Стоит ли Испании напрячься? Кто знает, на кого еще этот психопат решит напасть?!
  17. Михаил Нашарашев Звание
    Михаил Нашарашев
    +4
    Вчера, 21:44
    Санчес - мужик, решил противостоять рыжему клоуну
  18. Наган Звание
    Наган
    +7
    Вчера, 21:45
    Может, это прелюдия к выводу США из НАТО? Хорошо бы, пусть гейропейцы обеспечивают свою оборону сами, а не за счет американских налогоплательщиков. А ведь вслед за США выйдет Британия - почти точно, да и Франция, Германия, Италия - тоже вполне вероятно. Вот облом будет Зеленскому, когда его примут в НАТО, состоящий из Пшeкии и троебалтов! "На палубу вышел - а палубы нет!"
    1. Gorohes Звание
      Gorohes
      0
      Вчера, 22:15
      Давно пора, а европейцы что, как всегда соберутся в очередной горе рейх и пойдут на задницу приключения искать
  19. sergey4791 Звание
    sergey4791
    0
    Вчера, 21:46
    Что ни говори, а в этом Трамп молодец, что гнет свою линию: кто не согласен с хозяином - пусть призадумается о своем будущем
  20. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Вчера, 21:47
    Надо бы второй съезд совета мира собрать, там реальные пацаны типа Токаева залижут все душевные раны.
  21. Себастьян Аристархович Перейра Звание
    Себастьян Аристархович Перейра
    -1
    Вчера, 21:49
    Ну вот и всё . Теперь Трампу мадеры не пивать и хамона век не кушать !
    Опять Дони выставил себя очевидным посмешищем, "историком истории " и "географом " верхом на американском глобусе.
  22. mc1aren Звание
    mc1aren
    -1
    Вчера, 21:50
    прЫнцесса ни дать, ни взять...
  23. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +1
    Вчера, 21:54
    Жаль что Святая Инквизиция в Испании упразднена,а то ведь Трамп и все его кушнеры,уитковы,илоны и прочие маски давно бы горели на святых кострах. . . hi
  24. Есаул Звание
    Есаул
    0
    Вчера, 22:26
    У Тромба весеннее обострение началось и от таблеток отказывается...
  25. al3x Звание
    al3x
    +3
    Вчера, 22:40
    Интересная движуха. Гегемону подгегемончики прекословить начали. Я рад. А вы? 😁
  26. МеВеД Звание
    МеВеД
    +1
    Вчера, 22:41
    Неожиданно от кого-то в Европе услышать голос разума.
  27. лесничий Звание
    лесничий
    0
    Вчера, 22:58
    Когда в стане врага ругань - это очень хорошо. Так глядишь "миротворец" со всеми перелается, что и нужно всем, чтобы на этого психа смирительную рубашку одели.
  28. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Вчера, 23:04
    Цитата: Монтесума
    Цитата: Nexcom
    Ну всё, Педро, дотрынделся. Аккуратнее надо было про гегемона то говорить, прогнуться надо было, ботинок лизнуть и все дела.

    Краткий смысл заявлений Донни в адрес оплошавших союзников: "Я вас, мерзавцы, научу Америку любить!!!" negative

    Доня ,ещё в 2024 году в сборе какой-то матери ,какой матери - Парижской .Намекнул - я буду мочить вас по одиночке .А Европа в тот момент была одержима Зеленским ,как бы его подсунуть Трампу даже в Соборе Парижской богом матери .Подсунули - получили .Я не ожидал ,что Трампу начнуть Европу так легко ,ошибался. То-то не видно последнее время Урсулы ,Кайя не в счёт.
  29. Jsem_CZEKO68 Звание
    Jsem_CZEKO68
    0
    Вчера, 23:13
    Tváří se sice důležitě, ale Mírotvorec je obyčejný vrah! ve Venezuele kolem 200 lidí, v Iráku 300 lidí.., kolik bude mrtvých na Kubě?
    1. Jsem_CZEKO68 Звание
      Jsem_CZEKO68
      0
      Вчера, 23:14
      Он выглядит важным человеком, но «Миротворец» — всего лишь обычный убийца! Около 200 человек в Венесуэле, 300 человек в Ираке... сколько погибнет на Кубе?
  30. Carlos Sala Звание
    Carlos Sala
    0
    Вчера, 23:47
    Вполне возможно, что Соединенные Штаты натравят Марокко на Испанию, поскольку нам неизвестно, откуда эта страна берет столько денег на покупку танков Abrams, ракет Patriot, истребителей F-35, вертолетов Apache и т. д.
  31. SUKRAM Звание
    SUKRAM
    0
    Сегодня, 01:16
    for those that do no know, the yanks dropped 2 nukes on Spain
    one in the sea, the other on land, caused quite a bit of contamination, even though they did,nt actually explode