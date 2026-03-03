Из-за позиции по Ирану Трамп заявил о прекращении торговли с Испанией
Президент США обрушился с критикой на Испанию и её премьера Педро Санчеса. Причиной негодования Трампа стало то, что Испания запретила США использовать свою территорию и воздушное пространство для авиации, участвующей в атаках на Иран.
Педро Санчес, комментируя это решение, несколько раз заявил о том, что США и Израиль вторжением в Иран нарушили международное право. По словам испанского премьера, «Испания в этом участвовать не собирается». Напомним, что ранее Санчес также отказался увеличивать расходы на армию «в рамках НАТО» до 5 процентов, как того требовал Дональд Трамп.
Президент США, комментируя демарши официального Мадрида, назвал Испанию «ужасной страной».
Трамп:
По словам Трампа, Испания отказывает «своему главному союзнику, а это просто недопустимо».
Досталось от Трампа в очередной раз и Киру Стармеру. Президент США никак не может забыть ситуацию с базой Диего-Гарсия. Во время встречи с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем Трамп заявил:
Напомним, что США обращались к Лондону за разрешением на совместное использование этой базы. Сначала правительство Стармера отказало, но потом пошло на уступки Трампу. Только Трампа такой подход не удовлетворил, и он продолжает припоминать Британии её первоначальный отказ.
