Почему Ирану не помогают России и Китай - ответ американского эксперта

Американский аналитик и колумнист NYT Дж.Фридман приводит свою версию причин, которые подтолкнули США и Израиль начать военную операцию против Ирана именно сейчас. По версии Фридмана, война против Ирана была начата из-за «боязни получить новое 11 сентября» и «страха перед созданием Ираном ядерного оружия».

Фридман:



Также они установили усугубляющийся раскол между КСИР и иранскими вооружёнными силами – светской армией.

У Фридмана поинтересовались, почему ни Россия, ни Китай не приходят на помощь Ирану, хотя он состоит с ними в одном объединении (имеется в виду БРИКС+).

По словам американского эксперта, «с Россией всё ясно – она истощена войной на Украине, у неё там дел по горло, а потому может позволить себе помочь Ирану только официальной риторикой с осуждением действий США и Израиля».

Фридман:

С Китаем иначе. Он обычно занимает выжидательную позицию. Сейчас он не готов идти на прямую конфронтацию с Трампом из-за Ирана, особенно перед намеченной встречей Трампа и Си.

Тезисы во многом сомнительные, но это его точка зрения.

Ранее в американской прессе заявили, что «единственным выигрывающим от войны на Ближнем Востоке является Путин». Утверждается, что России война, которую ведёт Трамп, выгодна экономически, так как растут цены на газ и нефть, и в военном плане тоже, так как Украина как минимум на время лишилась крупных поставок ракет и противоракет из-за ситуации с Ираном.

На самом деле, в этом заявлении есть определённое лукавство. Ведь речь в нём идёт о текущем моменте. Но если Иран падёт и там установится проамериканский режим, то ни России, ни Китаю никакой пользы ни в экономическом, ни в военном плане от этого ждать не приходится, даже если сильно на это сейчас надеяться.
  1. Lako Звание
    Lako
    +12
    Вчера, 21:59
    Да, что там этот эксперт, пургу гонит. А в Венесуэле, они чего боялись? Нефть им нужна. За Трампом стоит нефтянное лобби США. И свою жадность они будут прикрывать любыми "благими" целями. Не в первый раз.
    1. Ilya-spb Звание
      Ilya-spb
      +3
      Вчера, 22:03
      Дух Анкорриджа мешает России.

      А Китай? Помогает информационно.

      У Китая комплекс какой-то перед сверхдержавами....
      1. частное лицо Звание
        частное лицо
        0
        Вчера, 22:08
        Почему Ирану не помогает Россия

        Сам спроси и ответил:«с Россией всё ясно – она истощена войной на Украине, у неё там дел по горло, а потому может позволить себе помочь Ирану только официальной риторикой с осуждением действий США и Израиля».
        1. seregatara1969 Звание
          seregatara1969
          +2
          Вчера, 22:27
          Почему Ирану не помогают России

          И почему все России не помогают Ирану?
          1. Дядя Сэм_2 Звание
            Дядя Сэм_2
            0
            Вчера, 22:49
            Может их слишком много? fellow laughing
        2. Теренин Звание
          Теренин
          +7
          Вчера, 22:29
          Цитата: частное лицо
          Почему Ирану не помогает Россия

          Сам спроси и ответил:«с Россией всё ясно – она истощена войной на Украине, у неё там дел по горло, а потому может позволить себе помочь Ирану только официальной риторикой с осуждением действий США и Израиля».

          Но, как видим, Бог что-ли помогает России request
          Получается winked что когда американцы в нежнейшем единении с евреями выражают готовность воевать сколь угодно долго (не слишком понятно, чем, но допустим), лучшего удара по европейской сволочи нельзя и придумать. Из отопительного сезона там выходят с очень низкими запасами того же газа, пополнять их предстоит или за бешеные деньги, или никак, плюс прямой и быстрый непосредственный эффект от новых цен и для промышленности, и для инфраструктуры, и для бюргера лично.
          А мерцы тем временем fool - наперебой оправдывают и поддерживают ту самую агрессию, последствия которой их самих выдоят досуха.
          Может у них снова актуальна иллюзия, что сейчас белый господин Трампуша быстренько переможет, и все тяготы и лишения многократно окупятся. Точно такая же иллюзия четырехлетней давности уже обошлась им в триллионы.
          А буквально сегодня гнiда Зеленский заявил, что никакой прокачки нефти не будет. am
          Вот почему занюханного не только не нужно ликвидировать, а с него пылинки сдувает надо. laughing
      2. alexoff Звание
        alexoff
        +3
        Вчера, 22:21
        Цитата: Ilya-spb
        А Китай? Помогает информационно.

        сказано же
        особенно перед намеченной встречей Трампа и Си

        в Пусане недавно Трамп сказочек Си нарассказывал, Китай снова начал продавать редкоземы и покупать сою, Трамп вроде как тарифы снизил - можно и потерять пару стран с большими запасами нефти и китайскими инвестициями, это ж не сегодня по кошельку ударит, а когда-нибудь потом...
      3. Incvizitor Звание
        Incvizitor
        +11
        Вчера, 22:24
        Они торгаши а не воины и воевать не умеют.
        1. alexoff Звание
          alexoff
          +1
          Вчера, 22:38
          А ведь когда-то громили тюркский каганат и прочие степные империи. Правда это было когда даже Рюрик не родился...
          1. Наган Звание
            Наган
            0
            Сегодня, 00:46
            Цитата: alexoff
            А ведь когда-то громили тюркский каганат и прочие степные империи.

            Чегооо? Это каганат разгромил империю Сун и установил династию Юань во главе с Хубилай-ханом, внуком Чингиз-хана.
            https://ru.wikipedia.org/wiki/Хубилай
            1. alexoff Звание
              alexoff
              0
              Сегодня, 00:59
              Цитата: Наган
              Это каганат разгромил империю Сун и установил династию Юань во главе с Хубилай-ханом, внуком Чингиз-хана.

              вы хоть закусывайте чтоль, тюркский каганат прекратил свое существование в 7 веке
              1. Наган Звание
                Наган
                0
                Сегодня, 01:04
                По последним данным, Чингиз был белым тюрком, а не монголоидом. Да и татары, которые 300 лет устраивали иго на Руси, тоже тюрки, что по генам, что по языку. А монголы нынешней Монголии это племя азиатов, которое Чингиз завоевал и вынудил присоединиться к Орде, и взявшее в качестве самоназвания одно из именований Орды.
        2. Дмитрий Ригов Звание
          Дмитрий Ригов
          0
          Сегодня, 00:39
          А зачем им воевать? Просто поставлять оружие, как это тем же афганским моджахедам делали.
      4. Last centurion Звание
        Last centurion
        +5
        Вчера, 22:34
        В этой войне России надо как раз высказывать озабоченность, не более! Ирану надо бить по нефтяной и газовой инфраструктуре всего что в зоне досягаемости и топить всё что движется. Если продержатся 3 недели и поднимут цену на нефть до 120-130 то победят, если не США, то Трампа и республиканцев. Когда у реднеков цена бензина станет 5-7 баксов за галлон то Трампа свои сожрут через импичмент. А уж демократы на них потом оторвутся по полной, там такой передел бабла будет внутри полосатой страны прям уххх
        1. mann Звание
          mann
          0
          Вчера, 23:26
          Цитата: Last centurion
          Ирану надо бить по нефтяной и газовой инфраструктуре всего что в зоне досягаемости и топить всё что движется.

          Дорогой Рома, огромное тебе спасибо за мудрый совет!
          Всегда к твоим услугам, твой друг Си hi
        2. Essex62 Звание
          Essex62
          +2
          Вчера, 23:30
          Если стреляное ухо схарчат это ни как уже не повлияет на ход БД. Маховик запущен и заднего хода ни у матрасов не у еврейцев нет. Слишком много уже наворотили. Иран будет до последнего перса и последней ракеты упираться. Придется воевать,уже не выскочить агрессору. С Трампом или без него штаты будут продолжать .
        3. Наган Звание
          Наган
          0
          Сегодня, 00:48
          Цитата: Last centurion
          Когда у реднеков цена бензина станет 5-7 баксов за галлон

          Может когда-нибудь, но не сейчас и не из-за Ирана.
        4. SAG Звание
          SAG
          0
          Сегодня, 01:27
          В этой войне России надо как раз высказывать озабоченность, не более!

          Я бы не сказал что не более) очень уместным сейчас становится бартер - комплексы ПВО( бук, тор, Шилки, с-300 с хранения) в обмен на иранскую нефть без огласки. Через месяц- другой можно начать поставлять панцири и с-400! А готовить их расчёты надо уже сейчас.
      5. ТермиНахТер Звание
        ТермиНахТер
        +2
        Вчера, 22:47
        Откуда вы знаете? Вам в Кремле сказали или в Пекине? Надо смотреть то, делает Китай, а не говорит. Говорит он всегда красиво и правильно. А по поводу делает - понимающие люди говорят, что китайцы подключили персов к своей системе "Яогань". Если это правда. то это намного лучше всяческих финансовых или военных поставок.
    2. Ате_ист Звание
      Ате_ист
      -3
      Вчера, 22:28
      Нефть им нужна

      Венесуэла добывает на старых месторождениях порядка 1 млн. баррелей в сутки, которые продает в США, Индию, Китай, но ей запрещено продавать нефть на Кубу (блокада США). На новых месторождениях, где обнаружена тяжелая битумообразная нефть, еще со времен Чавеса работают Шеврон, Эксон Мобил, Коноко Филипс (видимо, это и есть нефтяное лобби laughing )
      Трампу не нужна нефть, у него есть желание (и он об этом заявлял неоднократно) покончить с прокоммунистическими правительствами Венесуэлы, Кубы, Никарагуа. Также его очень напрягает самостоятельная политика Ирана и иранская нефть тут ни при чем
      1. alexoff Звание
        alexoff
        +5
        Вчера, 22:39
        Иранская нефть Трампу пригодится. Чтобы тупо не дать ее Китаю. А заодно положить конец всяким новым шелковым путям.
        1. Ате_ист Звание
          Ате_ист
          0
          Вчера, 22:43
          Иранская нефть Трампу пригодится. Чтобы тупо не дать ее Китаю

          Включайте логику. Кроме иранской нефти на БВ есть нефть саудовская, эмиратская, кувейтская, бахрейнская, катарская, иракская. Спрашивается: для Китая на иранской нефти свет клином сошелся?
          1. alexoff Звание
            alexoff
            +1
            Сегодня, 00:28
            Цитата: Ате_ист
            нефть саудовская, эмиратская, кувейтская, бахрейнская, катарская, иракская
            их Трамп полностью контролирует. В Ираке напрямую, саудиты и прочие катарцы пообещали все деньги с продаж в США вкладывать. А кто против - так американские базы во всех указанных вами странах не для парадов стоят
          2. Наган Звание
            Наган
            0
            Сегодня, 00:55
            Цитата: Ате_ист
            Спрашивается: для Китая на иранской нефти свет клином сошелся?
            Иран под санкциями, поэтому иранскую нефть никто, кроме Китая, покупать не рисковал. А Китай требовал и получал дискаунты за риск, т.е. получал нефть за где-то, плюс-минус мелочь, полцены по сравнению с рыночной. Покупка нефти за полную рыночную цену снимет поболе процента с роста китайской экономики, а у них последнее время этих процентов куда меньше, чем в нулевые и десятые, и куда меньше, чем хотелось бы Си.
        2. Монтесума Звание
          Монтесума
          0
          Вчера, 22:49
          Цитата: alexoff
          Иранская нефть Трампу пригодится. Чтобы тупо не дать ее Китаю. А заодно положить конец всяким новым шелковым путям.

          И тем самым ещё больше укрепит сотрудничество Китая с Россией.
          1. alexoff Звание
            alexoff
            +3
            Вчера, 22:54
            Судя по пофигизму Китая по поводу всех потенциальных союзников и предвкушения Сеульского саммита с Трампом - слабо укрепит
            1. Монтесума Звание
              Монтесума
              +1
              Вчера, 23:17
              Цитата: alexoff
              Судя по пофигизму Китая по поводу всех потенциальных союзников и предвкушения Сеульского саммита с Трампом - слабо укрепит

              В Пекине прекрасно понимают ненадёжность отношений с Америкой, которая считает Китай военным соперником и основным экономическим конкурентом. Поддержка Трампом Тайваня тоже свидетельствует о его двуличии.Так что посмотрим, что там будет в реальности.
              1. alexoff Звание
                alexoff
                0
                Сегодня, 00:25
                Ну вот если смотреть на день сегодняшний - всё понимают, но реагируют примерно никак. Давая каждый раз американцам откусывать по кусочку то в Панаме, то в Иране, то в Казахстане Китай сильнее не становится
      2. Essex62 Звание
        Essex62
        0
        Вчера, 23:35
        А что где- то коммунисты остались у власти? В какой стране? Про коммунистические эти на кого опираются - то? Вы ни чего не перепутали? СССР пока не вернулся. Чьи они про?
  2. opuonmed Звание
    opuonmed
    +5
    Вчера, 22:01
    Потому что хотят дружить с США, а США по одному будет нагибать, у США все технологии!но это не точно !
    1. Скобаристан Звание
      Скобаристан
      +1
      Вчера, 22:26
      О опять повтор про величие США. Но теперь правда оставили себе лазейку. Не плохо.
  3. Павел_Свешников Звание
    Павел_Свешников
    +20
    Вчера, 22:02
    война против Ирана была начата из-за «боязни получить новое 11 сентября» и «страха перед созданием Ираном ядерного оружия».

    Паталогические вруны. 11 сентября сами себе устроили. А уж о том, что Иран через неделю получит ядерное оружие они треплются с 1995 года. Это то же самое что и пробирки с белым порошком.
  4. Konnick Звание
    Konnick
    -1
    Вчера, 22:02
    Но если Иран падёт и там установится проамериканский режим, то ни России, ни Китаю никакой пользы ни в экономическом, ни в военном плане от этого ждать не приходится, даже если сильно на это сейчас надеяться.

    Почему? Советский Союз вполне хорошо сотрудничал с Ираном до исламской ревллюции, а после помогал Ираку в войне с исламской республикой. Шариатский Иран откровенно называл СССР империей зла и активно помогал душманам в Афганистане. Благодаря иранской пропаганде фундаментализма возник исламский нацизм на Северном Кавказе
    1. alexoff Звание
      alexoff
      +4
      Вчера, 22:23
      Цитата: Konnick
      Почему?

      потому что США меняют там режим чтобы нагадить России и Китаю, прибрав нефть, а не чтобы там просто был Пехлеви и делал что хотел
      1. Konnick Звание
        Konnick
        0
        Вчера, 22:30
        Цитата: alexoff
        Цитата: Konnick
        Почему?

        потому что США меняют там режим чтобы нагадить России и Китаю, прибрав нефть, а не чтобы там просто был Пехлеви и делал что хотел

        Китай покупает 90% нефти добываемой Ираном, а мог бы покупать у нас...Удар по Ирану, это прежде всего удар по экономике Китая, а ге по нам
        1. alexoff Звание
          alexoff
          0
          Вчера, 22:59
          Китай мог покупать нефть у России, Ирана и Венесуэлы, а не у Канады, Австралии и монархий. Последние по звонку из Вашингтона крантик быстро прикрутят, будут голодать, но прикрутят. Но нет - Китай любит многовекторность и не любит всю эту агрессивность, напористость, он за мир и за любовь. А потенциальные союзники пусть передерутся за доступ к частным китайским НПЗ, ведь на крупные Трамп запретил неправильную нефть закупать
      2. Наган Звание
        Наган
        0
        Сегодня, 00:59
        Цитата: alexoff
        США меняют там режим чтобы нагадить России и Китаю, прибрав нефть

        Китаю - положим, а России куда иранская нефть? Свою бы продать.
        1. guest Звание
          guest
          0
          Сегодня, 01:03
          Цитата: Наган
          а России куда иранская нефть?

          Для России Иран это точно не про нефть, это вообще то сосед, хоть и без границы по суше и появление там подчиняющегося западу марионеточного режима является прямой угрозой России.
        2. alexoff Звание
          alexoff
          0
          Сегодня, 01:04
          Выпустить иранской нефти на рынки побольше да подешевле, на Россию побольше санкций чтоб у нас нефть вообще брать перестали. Мы ж экспортируем порядка 4-5 миллионов бочек в день, ну вот Ирану разрешат отожрать часть. Плюс всякие магистрали север-юг заблокировать. Американцы вообще умеют где угодно находить прибыль себе и проблемы окружающим, даже украинские месторождения Шредингера на себя переписали
  5. alexleony Звание
    alexleony
    +13
    Вчера, 22:05
    В этом то и вопрос, почему Россия не помогает?Иран, имея армию, намного слабее российской, не побоялся пойти на конфронтацию с США и их подстилками.И они делают это с честью.Путин, только своими завлениями типа "если драка неизбежна - надо бить первым" , "они все сдохнут, а мы в рай" , " зачем нам такой мир, в котором не будет России?", в свое время вызывал подъем духа и национальной гордости, а на деле имеем только стыд за бесконечные озабоченности, договорняки и боязнь обидеть партнеров.
    1. свой1970 Звание
      свой1970
      +2
      Вчера, 22:59
      Цитата: alexleony
      деле имеем только стыд за бесконечные озабоченности, договорняки и боязнь обидеть партнеров.

      Внимательно читаем Договор о сотрудничестве с Ираном (ст. 4-6). С удивлением видим что Иран ограничился курсантами, обменом разведданных и совместными учениями.
      Все.....

      Предлагаете воевать "за Польшу" - чтоб нас потом нашими погибшими и попрекали?
    2. guest Звание
      guest
      0
      Сегодня, 01:06
      Цитата: alexleony
      Иран, имея армию, намного слабее российской, не побоялся пойти на конфронтацию с США и их подстилками.

      Ну так там нет того, кто будет тормозить эту армию, наша же армия воюет со связанными руками за спиной.
  6. Victor19 Звание
    Victor19
    -3
    Вчера, 22:06
    Бриты говорят, что в Шахедах, посланных на Крит, были модули "Комета".
  7. Баюн Звание
    Баюн
    -4
    Вчера, 22:07
    Если землян условно считать "гражданами планеты", то всякая война тут ГРАЖДАНСКАЯ!

    Много чего читал о разных гражданских войнах. Мемуары противоборствующих, мемуары победивших и непричастных. Честный вывод? А леший его знает, зачем начали. Как, за что и почему они бились. И нишиша непонятно, почему те победили, а эти - проиграли...
  8. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +2
    Вчера, 22:12
    из-за «боязни получить новое 11 сентября
    А разобрались кто теракт устроил. клоуны чертовы.
    единственным выигрывающим от войны на Ближнем Востоке является Путин
    Аааа! Вот кто виноватый. К сожалению информация устарела, мы все уже знаем.
  9. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    0
    Вчера, 22:15
    Ежели Иран под военным воздействием распадётся,то вполне может возникнуть могучее Азербайджанское государство от(говоря по польски) "от можа до можа",а именно от Каспийского моря до Индийского океана и невероятное усиление азербайджанских диаспор по всему миру. . . soldier
  10. Vulpes Звание
    Vulpes
    +1
    Вчера, 22:16
    Это "многополярный мир" такой.
  11. maximace Звание
    maximace
    0
    Вчера, 22:22
    Мне кажется что России и Китая было бы достаточно предоставить разведывательную информацию. Конечно если есть такая возможность. Спутниковые снимки с результатами ударов самое-то. Всем было-бы интересно, а Ирану - полезно.
  12. мерцание Звание
    мерцание
    0
    Вчера, 22:23
    Почему Ирану не помогают России и Китай
    Помощь разная бывает.
    Кроме того, пока Иран и без помощи справляется, когда понадобится заработает иранский экспресс.
  13. garik77 Звание
    garik77
    +2
    Вчера, 22:26
    Никто ничего не знает. Всё на уровне слухов и догадок.
  14. rytik32 Звание
    rytik32
    0
    Вчера, 22:27
    Иран перехватил управление израильским БПЛА Hermes 900 и посадил его. Комплекс вооружения достался целым.
    Думаю, вряд ли здесь обошлось без помощи России или Китая.
  15. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +1
    Вчера, 22:32
    а как по мнению "эГспЭрДа" Россия должна помочь?!!!
    ну чисто интересно, войска отправить, или еще что?
  16. Туре-Собака Звание
    Туре-Собака
    +2
    Вчера, 22:34
    "Отец приказал сыновьям, чтобы жили в согласии; они не слушались. Вот он велел принести веник и говорит: – Сломайте! Сколько они ни бились, не могли сломать. Тогда отец развязал веник и велел ломать по одному пруту. Они легко переломили прутья по-одиночке. Отец и говорит: – Так-то и вы: если в согласии жить будете, никто вас не одолеет; будете все врозь – вас всякий легко погубит. Веника не сломишь, а по прутику весь переломаешь."
  17. Chack Wessel Звание
    Chack Wessel
    +1
    Вчера, 22:35
    Цитата: мерцание
    Кроме того, пока Иран и без помощи справляется, когда понадобится заработает иранский экспресс.

    И кто же будет машинистом на этом "Иранском Экспрессе"? Китай?
    1. мерцание Звание
      мерцание
      -2
      Вчера, 23:11
      Ну да. Если они его не запустят, то могут ставить крест на все свои проекты.
      Вот только мерины уже готовят почву, чтобы дистанцироваться от этого конфликта. Оставят все разгребать (и огребать) Израилю.
  18. dementor873 Звание
    dementor873
    +1
    Вчера, 22:37
    Если сменят режим в Иране или нарушат там нефтедобычу, то вместе с монархиями залива смогут диктовать мировые цены на нефть. Могут обрушить их, продавая по дешевке Индии и даже Китаю перебивая наши цены. А нам, кроме них, по сути больше некуда нефть экспортировать. Теневой флот перехватывают, нефтепровод Дружба не работает.
    По данным на 6 февраля 2026 года, дефицит федерального бюджета России в январе составил 1,718 триллиона рублей, что соответствует 0,7% ВВП. Закон о бюджете на 2026 год предусматривает дефицит в объёме 3,786 триллиона рублей, или 1,6% ВВП. В Минфине отмечают, что высокие значения дефицита в начале года в основном связаны с опережающим финансированием расходов и не окажут влияния на достижение целевых параметров структурного баланса по итогам 2026 года в целом.
    Федеральный бюджет РФ в 2025 году, по предварительным данным, был исполнен с дефицитом 5,645 трлн рублей, или 2,6% ВВП, сообщил Минфин. Законом о бюджете на текущий год был запланирован дефицит в размере 1,173 трлн рублей, или 0,5% ВВП, весенними поправками он был увеличен до 3,792 трлн рублей, или 1,7% ВВП, а осенними - до 5,737 трлн рублей, или 2,6% ВВП.
    Как сообщил Минфин РФ, в январе 2026 нефтегазовые доходы бюджета составили 393 млрд рублей. Что вдвое ниже показателя января 2025 года и соответствуют минимальному значению со времен начала пандемии 2020 года.
    Кубышка ФНБ всего 4 трлн. А если провести параллели , то дефицит может достичь 14-15трлн. Так что получается идеальный шторм для бюджета 2026.
  19. rocket757 Звание
    rocket757
    -1
    Вчера, 22:38
    Ранее в американской прессе заявили, что «единственным выигрывающим от войны на Ближнем Востоке является Путин».
    . Кстати... если прогнозировать долгосрочные перспективы, то сиюминутные выгоды в дальнейшем, при самых нежелательных раскладах, могут обернуться весьма большими потерями!
    На счёт причин не вмешательства... причины есть и не одна! Какие то явные, но есть и такие, которые скрыты поглубже...
  20. Antimondialiste Звание
    Antimondialiste
    0
    Вчера, 22:39
    Здравствуйте. Как можно оптимизировать использование баллистических ракет, когда у противника превосходство в воздухе? ​​Не следует ли использовать ложные цели? Возможно ли транспортировать их по частям и собирать в ангаре для внезапного запуска? Лучше ли запускать их ночью, чтобы дымовой след не был виден? Можно ли сбить беспилотник Hermes 900, обнаруживающий пусковые установки баллистических ракет с ПЗРК? Что если входы на горные склады будут заблокированы авиаударами? Что это за иранская ракета, которая имеет более 10 боеголовок; они слишком малы для наведения? Может ли иранская ракетная промышленность выдержать авиаудары? Грузовые самолеты продолжают поставлять Израилю ракеты-перехватчики в аэропорт Бен-Гурион; почему Иран не делает взлетно-посадочные полосы непригодными для использования?
    1. Bookinist69 Звание
      Bookinist69
      0
      Вчера, 23:11
      Вопросы правильные, но ответов на них не будет...
  21. Naofumi Звание
    Naofumi
    +1
    Вчера, 22:41
    А какой смысл помогать Ирану в нынешних условиях? И, главное, кому именно помогать? Иранская верхушка фактически обезглавлена. Показательный пример: Маджид Ибн Аль-Реза только 2 марта вступил в должность министра обороны, сменив погибшего Азиза Насирзаде, а уже сегодня, 3 марта, приходят сообщения о его ликвидации. Министр продержался на посту всего сутки. Когда руководство страны выбивают, как куропаток, внешняя помощь теряет смысл — её просто некому принимать и некому реализовывать
    1. WIS Звание
      WIS
      +2
      Вчера, 22:52
      Цитата: Naofumi
      А какой смысл помогать Ирану в нынешних условиях?

      «враг моего врага — мой друг»(с)

      Цитата: Naofumi
      Когда руководство страны выбивают, как куропаток

      одна буква "ы" лишняя
    2. мерцание Звание
      мерцание
      +1
      Вчера, 23:02
      И, главное, кому именно помогать? Иранская верхушка фактически обезглавлена.
      Зато система сохранилась, а если система сохранилась, то она быстро сформирует верхушку.
    3. rytik32 Звание
      rytik32
      -1
      Вчера, 23:54
      Цитата: Naofumi
      Иранская верхушка фактически обезглавлена

      Который уже раз?
      Когда руководство страны выбивают

      Против ХАМАС и хезболлы это не сработало и вряд ли сработает против Ирана.
    4. guest Звание
      guest
      0
      Сегодня, 01:19
      Цитата: Naofumi
      Когда руководство страны выбивают, как куропаток, внешняя помощь теряет смысл — её просто некому принимать и некому реализовывать

      Интересные вещи Вы говорите, стране 404 тоже поставляют внешнюю помощь, что же будет если всё её руководство отправится на личную встречу с Бандерой, ах да это же не наши методы. laughing hi
  22. WIS Звание
    WIS
    -1
    Вчера, 22:41
    По словам американского эксперта, «с Россией всё ясно – она истощена войной на Украине

    Когда сопернику не удаётся вынудить оппонента играть по своим правилам, (стать противником, выйти из обороны и раскрыться, теряя преимущество от оборонительной и нейтральной позиции - Лукашенко не даст соврать), ему остаётся "впустую трепаться о превосходстве", которого в данном случае нет.
  23. LeutnantTom Звание
    LeutnantTom
    -1
    Вчера, 22:51
    Почему-то западные «журналисты» больше похожи на конспирологов, у которых в голове пусто!
    Американцы, израильтяне, Запад говорят об этом предполагаемом иранском проекте создания ядерной бомбы с 1984 года! И каждый раз они утверждают, что иранцы близки к завершению. До сих пор нет никаких доказательств; это всё теории заговора и дезинформация!
    Короче говоря, это ложь, точно так же, как и ложь о инкубаторе, ложь о якобы существовавшем у Саддама оружии массового уничтожения!

    В отношении России все ясно – она истощена войной на Украине и занята там множеством дел.
    lol
    Никаких газовых и нефтяных поставок для ЕС, цены на бензин, дизельное топливо и продукты питания растут, никакого оружия для киевского режима!
    ЕС умоляет о поставках российского газа, а Уши требует, чтобы ее любовник Зеленский возобновил работу газопровода «Дружба».
    Что предпримет Россия? Будет ли она поставлять газ в коррумпированный ЕС? Многие немцы говорят: пожалуйста, нет!
    Глупость должна быть наказана!

    Война против Ирана была начата из-за опасений повторения теракта, подобного тому, что произошел 11 сентября.
    wassat
    После того, как США убили 168 иранских девочек, это было бы понятно!
    Однако этого хотят и другие! И они не из Ирана!
    Кроме того, из-за строгого въездного контроля в США практически невозможно достичь чего-либо подобного тому, что было в 2001 году.
    Американцы нагло лгут! Чтобы убедить своих граждан в необходимости вторжения американских сухопутных войск в Иран.
  24. Nord11 Звание
    Nord11
    -2
    Вчера, 23:15
    Да ладно.. просто наши руководители переживают за детей-внуков в Кембридже и о своей счастливой старости в благословенных краях..
  25. Jacques Sekavar Звание
    Jacques Sekavar
    -1
    Вчера, 23:29
    Почему Ирану не помогают России и Китай

    РФ слишком слаба бы воевать на два фронта - Украина и ближний восток : Сирия, Иран
    Не факт, что КНР не помогает Иран - Пакистан снюхался с США, а Трампа с Нетаньяхиным толкуют о какой то сухопутной операции в Иране. Вполне возможно под этим оне и имеют планы на Пакистан и токмо КНР (возможно в союзе с Индией тоже заинтересованной в иранской нефти) и сдерживают Пакистан от вторжения в Иран
    1. Наган Звание
      Наган
      0
      Сегодня, 01:13
      Цитата: Jacques Sekavar
      КНР (возможно в союзе с Индией

      В одну телегу впрячь не можно
  26. VladislavZ
    VladislavZ
    -1
    Вчера, 23:40
    То что Россия не помогает, это как балерун в пачке, всё равно всё понятно. Разумеется помогает, но не звездит про это из каждого утюга! Люди! Голову поимейте! Кто в СМИ, Вам будет докладывать о фактических движах? Чтобы атрофировать разведки противника их ненужностью? Да кому на х#% тогда сдались моссад и цру? Не будьте пингвинами! Истина между строк.
    1. VladislavZ
      VladislavZ
      -1
      Вчера, 23:56
      Россия как минимум и это бесценно помогает эффективной, отработанной тактикой противодействия тактическим шаблонам наты, что по сути есть тактиктические шаблоны фша, учитывая их тотальное доминирование и "авторитет" в нате. Правильно, кто платит, тот и танцует. Интересно, а есть ли за последние пару тысячелетий хоть одна страна, которая развязала такое количество войн и потерпевшее столько поражениям в них? фша рекордсмены абсолютные, что говорит о них как о бойцах.Либо победа в коолициях, либо "сало на лыжи". Бойцы от Момона.
  27. alexleony Звание
    alexleony
    -2
    Вчера, 23:52
    Предлагаете воевать "за Польшу" - чтоб нас потом нашими погибшими и попрекали?[/quote]
    За Сирию воевали, против "бармалеев", за Асада, имевшего ничтожную поддержку среди своего населения.А здесь страна, подвергшаяся нападению гегемона по надуманной причине.В свое время Иран начал поставлять "Шахеды" ("Герани") и боеприрасы, когда оказалось, что всякие Тимуры Ивановы с подельниками разворовали и продали гигантское количество имущества, начиная с обмундирования и заканчивая боеприпасами.Конечно же, не бесплатно, но почему-то Индия, Китай, союзники по Брикс, этого не сделали.Я не призываю отправлять войска на защиту Ирана, но как минимум начать поставки вооружения можно было бы.И поставить перед фактом все страны Ближнего Востока, что не нужно названивать с просьбами повлиять на Иран, если сами предоставили территории под военные базы, использующиеся для ударов по нему.
    1. VladislavZ
      VladislavZ
      0
      Сегодня, 00:09
      Баллотируйтесь в президенты, ПРЕДЛАГАЙТЕ и победите в выборах. Всё в ваших руках, стоит лишь поверить в свои силы! ;)))
  28. Дедан Звание
    Дедан
    +1
    Сегодня, 00:17
    Не понимаю ,зачем все эти ЛЯ-ЛЯ! Все они одним миром мазаны.Нетаньяху Эврей,Бонни совсем недавно признался ,что горд тем что он Эврей и дети его Эвреи.(статья с интервью в Вашингтон Пост)..Зеленский Эврей,поэтому его и не трогают.Ну и наш,если судить по давним питерским фото ,недалеко от них ушёл.... эвреи правят миром.
    1. Gorohes Звание
      Gorohes
      +1
      Сегодня, 00:22
      Походу эвреи в большой политике неприкосновенны request
    2. VladislavZ
      VladislavZ
      0
      Сегодня, 00:25
      Ну вообще-то, в чем то мы правы... Хазарское царство, кастовое расслоение: воины -хазары, священники- иудеи. Наверное не стоит напоминать, что Русь хапнула от хазар? Руководили евреи. 1917 год. В руководстве евреев большинство до 1933 года. 1988 год. Большинство "эффективных манагеров" евреи. "Суди о дереве по плодам его", так ведь?
  29. МятныйПряник Звание
    МятныйПряник
    +1
    Сегодня, 00:19
    Помощь бывает разная. Американцы очень хотят создать видимость одиночества и изоляции Ирана. request
    1. VladislavZ
      VladislavZ
      -1
      Сегодня, 00:44
      Согласен! Тем более, наши власти уже делятся технологиями противодействия натовских радаров и систем управлений которые УЖЕ применены в Шахидах. Бритые не дадут соврать. Учитывая хотя бы это, вы верите что наша Россия не поможет? К тому же персы( были) очень замкнуты даже к нам, хотя и откровенно не стесняясь помогли(охрененно) с технологиями Гераней. Персы были очень изолированный добровольно и от друзей. Вопросы веры, высокомерия трехтысячелетней культуры и самоизоляции. Этакая "средневековая Япония" в наше время. Изоляция никогда не помогала. Было время собирать камни, теперь пришла пора их разбрасывать.
      1. guest Звание
        guest
        +1
        Сегодня, 00:49
        Цитата: VladislavZ
        Изоляция никогда не помогала.

        Во времена всяких эпидемий вполне помогала.
        1. VladislavZ
          VladislavZ
          +1
          Сегодня, 00:54
          Опять же соглашусь. Только Иран воспринял культурные цивилизационные изменения как эпидемию и постарался изолироваться. Я понимаю, от этого безумия реально хочется бежать в тайгу, но это не путь суверенной страны. Сейчас идет откат за неправильную политину последних лет. Есть позитивные примеры, например товарищ Ким! Красава!
          1. guest Звание
            guest
            +1
            Сегодня, 00:59
            Цитата: VladislavZ
            Иран воспринял культурные цивилизационные изменения как эпидемию

            Ну некоторые такие изменения действительно являются эпидемией, по сравнению со всей этой идеологией воук, корона просто безобидная простуда.
            1. VladislavZ
              VladislavZ
              0
              Сегодня, 01:16
              Изоляция это всегда временная мера, важно, чтобы она было как можно более короткой за счет адаптации. Вот здесь важно внутреннее сохранить и уравнять с внешним. В Иране долго надеялись, что иголки дикобраза (ракетная и ядерная программы) им дадут жить вечно в состоянии статус-кво. Но рядом, как оказалось, "прописали" чрезвычайно агрессивного этноса - евреев. Вы в курсе, как евреи вернулись из своих тусовок по Египту? Они сконцентрировались рядышком с территорией Израиля и плодились несколько поколений, забивая всем уши лапшой о мирных поселенцах, а потом пошли на штурм под руководство Иисуса Навина и вырезали всех. Всех, даже скот и собак. Сами так и писали с гордостью, а фули - победителей не судят. История циклична? Тогда в следующем цикле "черной полосы" евреев уже будут ненавидеть вообще все, а не только соседи.
              1. guest Звание
                guest
                0
                Сегодня, 01:21
                Цитата: VladislavZ
                В Иране долго надеялись, что иголки дикобраза (ракетная и ядерная программы)

                Вот только от ядерной программы они отказались и как видим зря.
                1. VladislavZ
                  VladislavZ
                  0
                  Сегодня, 01:24
                  Ну почему Вы считаете, что истина, это то что озвучивают в СМИ? Нет, это эффект "парового тумана", создать несколько менее значительных тем и устроить феерию вокруг них. Так любой фокусник делает, чтобы отвлечь внимание. Общественность ведется, разведка не ведется ни на что.
  30. romandostalo Звание
    romandostalo
    0
    Сегодня, 01:05
    Прозвучало заявление, что у Ирана есть некое количество 60% урана, но из него бомбы не делают, малая концентрация. А вот ядерное топливо как раз делают. Так что поздравляю гражданин Соврамши!!!
  31. Панчо_Эскамильо Звание
    Панчо_Эскамильо
    0
    Сегодня, 01:06
    это и есть "11 сентября", провокация с надувным обоснованием
  32. moneron Звание
    moneron
    0
    Сегодня, 01:18
    мо рф стыдливо помалкивает в стороне никак не комментируя ситуацию в иране. америкозы очередной раз утёрли нам нос, оказав как надо воевать в современной войне, добиваясь успехов в сжатые сроки с минимальными потерями.
    1. VladislavZ
      VladislavZ
      0
      Сегодня, 01:29
      Наше МО занимается своим делом, как и положено Конституцией и не ублажает "диванных экспёрдов" ништяками, как развлекается пентагон.
  33. sui
    sui
    0
    Сегодня, 01:32
    Я пишу из Аргентины; вероятно, когда проблема слишком близка или затрагивает внутренние органы, её невозможно заметить. К 2026 году утверждать то, что подписывается в связи с событиями 11 сентября, — это заблуждение. потому что это было самонападение сионистских евреев