Почему Ирану не помогают России и Китай - ответ американского эксперта
Американский аналитик и колумнист NYT Дж.Фридман приводит свою версию причин, которые подтолкнули США и Израиль начать военную операцию против Ирана именно сейчас. По версии Фридмана, война против Ирана была начата из-за «боязни получить новое 11 сентября» и «страха перед созданием Ираном ядерного оружия».
Фридман:
У Фридмана поинтересовались, почему ни Россия, ни Китай не приходят на помощь Ирану, хотя он состоит с ними в одном объединении (имеется в виду БРИКС+).
По словам американского эксперта, «с Россией всё ясно – она истощена войной на Украине, у неё там дел по горло, а потому может позволить себе помочь Ирану только официальной риторикой с осуждением действий США и Израиля».
Фридман:
Тезисы во многом сомнительные, но это его точка зрения.
Ранее в американской прессе заявили, что «единственным выигрывающим от войны на Ближнем Востоке является Путин». Утверждается, что России война, которую ведёт Трамп, выгодна экономически, так как растут цены на газ и нефть, и в военном плане тоже, так как Украина как минимум на время лишилась крупных поставок ракет и противоракет из-за ситуации с Ираном.
На самом деле, в этом заявлении есть определённое лукавство. Ведь речь в нём идёт о текущем моменте. Но если Иран падёт и там установится проамериканский режим, то ни России, ни Китаю никакой пользы ни в экономическом, ни в военном плане от этого ждать не приходится, даже если сильно на это сейчас надеяться.
