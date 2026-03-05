80-летие «холодной войны»



Советская карикатура Бориса Ефимова, изображающая Черчилля во время произнесения Фултонской речи. Газета «Правда». 1946 год

На пути к новой мировой

Обыкновенный империализм

Фултон

От Штеттина на Балтике до Триеста на Адриатике через континент опустился железный занавес. За этой линией находятся все столицы древних государств Центральной и Восточной Европы. Варшава, Берлин, Прага, Вена, Будапешт, Белград, Бухарест и София — все эти знаменитые города и их население находятся в том, что я должен назвать советской сферой влияния, и все они в той или иной форме подвержены не только советскому влиянию, но и очень высокому, а во многих случаях и возрастающему контролю со стороны Москвы.

… господин Черчилль и его друзья поразительно напоминают в этом отношении Гитлера и его друзей. Гитлер начал дело развязывания войны с того, что провозгласил расовую теорию, объявив, что только люди, говорящие на немецком языке, представляют полноценную нацию. Господин Черчилль начинает дело развязывания войны тоже с расовой теории, утверждая, что только нации, говорящие на английском языке, являются полноценными нациями, призванными вершить судьбы всего мира. Немецкая расовая теория привела Гитлера и его друзей к тому выводу, что немцы как единственно полноценная нация должны господствовать над другими нациями. Английская расовая теория приводит господина Черчилля и его друзей к тому выводу, что нации, говорящие на английском языке, как единственно полноценные должны господствовать над остальными нациями мира.



Черчилль и Трумэн отправляются в Фултон. 4 марта 1946

Противостояние