80-летие «холодной войны»
Советская карикатура Бориса Ефимова, изображающая Черчилля во время произнесения Фултонской речи. Газета «Правда». 1946 год
На пути к новой мировой
Уже в конце войны в Европе западные союзники стали допускать демонстративные и враждебные действия в отношении СССР. Британский премьер Уинстон Черчилль, давний и упорный враг Русской цивилизации, предлагал союзникам вести главное наступление через Балканы, чтобы отсечь русских от центра Европы. Но англо-американские войска просто не успевали за темпом Красной Армии.
7 мая 1945 года, вопреки прежним договорённостям, британцы и американцы приняли в Реймсе капитуляцию Третьего рейха. По настоянию Сталина её объявили предварительной, и процедуру капитуляции повторили в ночь на 9 мая в Карлсхорсте. Но союзники прислали туда второстепенных генералов. Сразу после подписания капитуляции в Реймсе в Лондоне и Вашингтоне публично провозгласили 8 мая днем победы в Европе.
Договаривались провести совместный парад победы в Берлине, но отложили его до поражения Японии. А затем западники прислали не главнокомандующих, а второстепенных генералов. С советской стороны парад принимал маршал Георгий Жуков (Почему забыли парад Победы в Берлине).
Также весной и летом 1945 г. союзники разрабатывали план «Немыслимое», чтобы внезапно атаковать русских. Да ещё с участием остатков германских вооруженных сил. Однако отменили его, испугавшись мощи Советской армии и помня о необходимости привлечь русских к разгрому Японской империи.
США первыми испытали ядерное оружие. И президент Трумэн решил, что теперь можно контролировать весь мир. Он попытался шантажировать Сталина во время конференции в Берлине, но без успеха (Ядерный шантаж). Затем США показали СССР и всему миру свою «звезду смерти», когда в августе 1945 г. разбомбили японские города Хиросима и Нагасаки.
В Москве такие перемены объясняли смертью Рузвельта и приходом к власти враждебного Трумэна. Однако это было не так. Именно Рузвельт и его команда своими расчётливыми действиями подготовили и организовали Вторую мировую войну. А США вступили в войну позже всех, чтобы получить максимальные выгоды и утопить всех конкурентов, включая младшего британского партнера (Истоки Второй мировой войны: США против всех; Великая депрессия и Вторая мировая война).
Команда у Трумэна осталась прежней. Просто пришло время к реализации следующей части на пути к мировому господству. Германию сокрушили. Европа была в подчиненном положении. Япония терпела поражение, и американцы считали, что и Азиатско-Тихоокеанский регион у них в кармане. Казалось, что осталось додавить только русских.
Если Москва хотела продолжить курс на сотрудничество и мирное сосуществование в рамках Большой Тройки, то Вашингтон шёл курсом создания однополярного мира. Одна сверхдержава, младшие партнеры, полуколонии и колонии. Официально это преподносилось как создание «коллективной безопасности» под руководством ООН.
Обыкновенный империализм
Через пару лет Трумэн открыто скажет: «Победа поставила американский народ перед лицом постоянной и жгучей необходимости руководства миром».
Противоречия всплыли и на Потсдамской конференции. Западники согласились с рядом условий советской стороны: границы Польши и будущее Германии, репарации «натурой» — станки, оборудование, суда и пр.
Однако, когда Сталин предъявил претензии к Турции, которая, в сущности, во время войны была враждебна СССР и поддерживала Третий рейх, союзники выступили резко против. В частности, Сталин хотел вернуть Карс и Ардаган с округами, принадлежавшие Российской империи, получить военно-морскую базу во Фракии и гарантированный проход советских кораблей через Босфор и Дарданеллы. Вопрос о режиме Черноморских проливов издавна был стратегической задачей России. Закрытие проливов ударяло по нашей экономике, запирало Черноморский флот. И наоборот, Стамбул мог открыть проливы враждебным державам, как в Крымскую, Первую мировую и Гражданскую войны.
Сталину не дали наказать Турцию. Британия и США стали новыми покровителями турок. Турция стала превращаться в новый «непотопляемый авианосец» США, направленный против СССР.
Как только Япония была разгромлена и надобность в союзе с Советской Россией отпала, американцы повели себя ещё более откровенно. В октябре 1945 года открылись заседания ООН. Америка стала превращать этот орган в некий мировой трибунал с правом вмешательства в любые противоречия между странами, решая их в своих интересах. СССР мог противодействовать этому только правом вето. Однако это право утрачивалось, если конфликт так или иначе касался Союза.
Фултон
5 марта 1946 г. Черчилль прочитал лекцию в Вестминстерском колледже в американском городе Фултоне. Он назвал Россию врагом Запада и призвал к консолидации всех сил для борьбы с русскими. Обвинил Союз в создании коммунистических «пятых колонн», которые создают «угрозу для христианской цивилизации».
Черчилль перечислил столицы Европы, которые попали под влияние Советов. Впервые говорилось о «железном занавесе»:
Черчилль был уже неофициальным лицом, был в отставке, поэтому британское правительство не несло ответственности за его слова. Но речь произносилась в присутствии главы США Трумэна. А организовал турне Черчилля по Америке Бернард Барух – ближайший советник Рузвельта и «серый кардинал» при Трумэне, который нажил на войне колоссальный гешефт.
«Неофициальную» речь Трумэна широко растиражировала вся мировая пресса, и ни со стороны США, ни со стороны Британии опровержений и возражений не последовало. В результате Фултонская речь стала основой политической, идеологической риторики тогдашнего коллективного Запада в эпоху «холодной войны». То есть начавшейся Третьей мировой войны – гибридной, информационной, идеологической, политико-дипломатической, экономической и тайной (противостояние спецслужб, разведок).
Практически «холодная война» началась раньше. Но Черчилль публично о ней заявил.
В Москве всё хорошо поняли. 14 марта 1946 г. в интервью газете «Правда» Сталин назвал речь Черчилля опасным актом, рассчитанным на то, «чтобы посеять семена раздора между союзными государствами». Самого Черчилля Сталин назвал «поджигателем войны» и даже сравнил недавнего союзника с Гитлером:
Таким образом, Сталин показал, что знает о том, что проект «Гитлер» создан на основе британских расовых теорий, стремления англосаксонцев к мировому господству. Вашингтон и Лондон, их капиталы создали «гитлеровский таран», развязавший мировую бойню. Что Большая игра за господство на планете продолжается.
Черчилль и Трумэн отправляются в Фултон. 4 марта 1946
Противостояние
В дальнейшем противостояние двух мировых проектов только усиливалось. Британцы при поддержке США вытеснили русских из Ирана (Операция «Согласие». Как СССР и Англия заняли Иран в 1941 году), где Сталин планировал восстановить прежние российские позиции. Москва согласилась на компромисс: вывод войск из Ирана, с Тегераном заключается договор о совместной нефтедобыче, создаются совместные проекты и компании. Как только русские войска покинули Иран, Тегеран при поддержке британцев жестко подавил азербайджанцев и курдов, стоявших на просоветских позициях. Договор о нефтедобыче был расторгнут. Иран стал британским клиентом.
Западные державы нарушили договорённости, достигнутые в Ялте и Потсдаме. В частности, Союз получил не все репарации из западных зон Германии, оккупированных западными союзниками. На запросы Москвы западники теперь отвечали отказом, игнорировали их.
Западный мир начал информационную войну, давил «правами человека и демократией». Требовал свободных выборов в Румынии и Болгарии. В Париже в июле 1946 года была созвана конференция, которая должна была решать проблемы послевоенного устройства Европы. Но из-за взаимных претензий она провалилась.
Ещё одним поводом для роста напряжённости стала ситуация в Греции. Сталин прежние договорённости выполнил и во внутренние дела Греции не вмешивался. Но греческих партизан поддерживали Югославия и Албания.
Ещё один повод вызрел в русско-турецких отношениях. Москва предложила Стамбулу совместную охрану проливов русскими и турецкими силами, чтобы помешать другим государствам использовать их во враждебных целях. Турция отказалась. Тогда Болгария, за которой стоял Союз, предъявила Турции территориальные претензии. Запад вмешался. США направили в Эгейское море свой флот. Америку поддержала Британия и Франция.
В феврале 1947 года Трумэн предложил Конгрессу свою доктрину оказания помощи «свободным народам», которые оказывают сопротивление попыткам закабаления. Первыми американскую помощь, не только экономическую, но и военную, получили Греция и Турция.
Таким образом, на Западе начали сколачивать антисоветский военный блок. Американцы сформулировали две стратегические цели Запада в отношении СССР. Первая – «сдерживание коммунизма», не допустить дальнейшего расширения сферы влияния СССР. Вторая – оттеснить Советы к довоенным границам, добиться ослабления и ликвидации социализма в самой России. Этого удалось добиться к 1991 году, когда Великая Россия (СССР) благодаря предательству клики Горбачёва проиграла Третью мировую войну.
Информация