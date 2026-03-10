Как будет выглядеть «Raptor 2.0»

То, что мир сходит с ума семимильными шагами, уже ясно и понятно. Израиль и США нападают на Иран, причем если у Израиля есть более-менее весомый для страны повод, то у США нет даже малейшего повода. Исключительно заскоки дядюшки Дональда, возжелавшего нагнуть весь мир. Иран в ответ устраивает веселую жизнь всем союзникам США, причем саудиты реально огребают по полной программе.


Под шумок сцепились Афганистан и Пакистан, и бравые ребята в камуфляже, халатах и шлепанцах гоняют пакистанскую армию почем зря и мимоходом сбили два F-16.



То, что происходит в Европе, можно назвать простым словом, и слово это будет «мракобесие». Хотя всё идет к тому, что скоро добровольцы из числа сотрудников нефтяных компаний на весельных лодках рванут чинить «Северный поток».

Но есть в мире нечто незыблемое. Стабильное, как гелий, и вечное, как бриллианты. И это попытки сделать из ненормально-аморального субстрата, именуемого F-22 Raptor, нечто осмысленное и немного походящее на боевой самолет.


Боевые гуси из Lockheed Martin – очень упорные ребята, и раз приложившись к бюджету, просто так эту золотую миску не бросят. Судя по всему, их уже не волнует, что стоимость каждого изготовленного F-22 с расходами на эксплуатацию перевалила за 500 миллионов долларов.

Здесь надо сказать, что конкурент по истреблению бюджета F-35, который тоже никак не преодолеет период полураспада, дает повод для подобных шевелений: четвертая модификация так и не готова, а потому «пингвин» все никак не освоит оружие класса «воздух-поверхность», из-за чего полноценной боевой единицей его действительно можно считать только в конфликтах с папуасами и арабскими террористами.

В общем, пока F-35 ждет обновлений, радара, ракет, процесс потребления бюджета бросать нельзя. И потому на симпозиуме Air & Space Forces Association компания «Локхид-Мартин» осчастливила всех присутствующих моделью модернизированного «Раптора», который неофициально называют «Raptor 2.0». Ну и сами понимаете, если добавить буквально небольшое количество контейнеров с миллионами долларов, модель может перевоплотиться в металле.

Чем же деятели из «Локхид-Мартин» решили удивить и поразить тех, кто заведует кошельком США? Вообще список реально невелик: новые малозаметные подвесные топливные баки и подкрыльевые контейнеры с ИК-сенсорами, как будто скопированные с российских ОЭПС.


Главное внешнее (да и внутреннее) отличие — новые малозаметные баки весьма своеобразной формы, которые станут весьма важным обновлением для F-22, потому что его боевой радиус в 760 км, да еще и с ограничениями по скорости, давно уже служил поводом для насмешек.

Ну а так как все взгляды экспертов-планировщиков Соединенных Штатов обращены на восток, в район Тайваня, то там с такими ЛТХ можно спокойно оставаться на аэродроме в ожидании подлета китайской баллистики в ассортименте.

От сотворения «Раптора» для полетов на более-менее вменяемые расстояния использовались обычные 600-галлонные баки (около 2,3 т), которые позволяли увеличить радиус полета до приличной цифры в 1500 км. Ну, то есть расстояние, которое Су-35 или Су-34 пролетает без подвесных баков, но кто вообще говорит о том, что боевой радиус — сильная сторона американских самолетов?

Да, что касается малозаметности, то сказать, что обычные баки ухудшали ЭПР F-22, — это ничего не сказать. Самолет радовал операторов РЛС своим красивым отражением примерно как кремлевская новогодняя елка.


Предполагается, что новые варианты сохранят низкую радиолокационную заметность и при необходимости могут быть сброшены. Сколько от предположений до свершений, мы обсуждать не станем, там дорога измеряется в долларах.

Дальше у нас воздушный цирк.


За малозаметными подвесными баками будут размещены малозаметные контейнеры с инфракрасной системой поиска и сопровождения целей (IRST). То есть внешняя подвеска потихоньку начинает заполняться, но анекдот не в том.

Пикантность моменту добавляет то, что оснащение F-22 такой системой подразумевалось изначально, только все компоненты IRST, за исключением датчиков, должны были размещаться внутри самолета, однако в процессе создания этого авиашедевра система была исключена из-за стоимости проекта.

А теперь времена сильно изменились. Малозаметных целей становится всё больше, и они всё опаснее даже для самолетов. При таком раскладе IRST становится крайне востребованным. В итоге, обдумав все варианты, в «Локхид-Мартин» приняли решение вернуть IRST, но на внешнюю подвеску. Внутри места как бы не осталось.


Это значительно увеличит возможности F-22, кроме того, возможен обмен данными между F-22 с IRST и такими же «чистыми» «Рапторами» без контейнеров, что повышает общую ситуационную осведомленность группы самолетов, выполняющих боевое задание.

Конкретный тип и модель сенсора официально не раскрываются, и пока что контейнер обозначен как Advanced Sensor Pod, или «Продвинутый контейнер».

Кто и когда будет продвигать эти контейнеры, покажет время, на сегодняшний день есть информация о том, что испытания баков и контейнеров в аэродинамической трубе завершены, равно как вроде бы положительно оценили и все наземные испытания. ОКР продолжаются, их окончания ожидают в этом году, так что после завершения работ самое время начать выбивать из Конгресса финансирование модификации «Рапторов» по полной программе.

Кроме баков и контейнера ASP, сообщается, что обновленный F-22 получит прирост вычислительной мощности, улучшение РЛС, систем связи и оборонительного комплекса. По мелочам в целом.

К сожалению, масштабная модель всего лишь модель, и она не раскроет все секреты, но модель дает наглядное представление о том, как будет выглядеть «Raptor 2.0». И на этот самолет в заключительный этап его службы возлагает надежды не только «Локхид-Мартин», получающий передышку в деле доведения до кондиции F-35, на вероятность применения F-22 рассчитывают и другие американские структуры, от ВВС до Конгресса.

Здесь всё просто: то, что, согласно планам, должно заменить и F-22, и F-35, — истребитель следующего поколения F-47, появится еще очень нескоро. Если вообще появится. А планы Соединенных Штатов предусматривают столкновения интересов со странами, ВВС которых находятся отнюдь не в зачаточном состоянии, как, например, ВВС Ирана. И для этого нужны современные самолеты, способные завоевывать господство в воздухе. А вот с этим у США все больше и больше проблем определенного характера, которые подвесом пары контейнеров не решить.

Но дорогу осилит идущий, так что бравая команда «Локхид-Мартина» упорно продолжает попытки сделать из F-22 боевой самолет. Про современность уже никто не говорит, но хотя бы просто боевой самолет.

Однако сказать, что на этом пути их ждет успех, не возьмется никто. Поднять из могилы «Раптора» и отправить его в бой – задача ничуть не из легких.
16 комментариев
  1. Дед-дилетант Звание
    Дед-дилетант
    -5
    Сегодня, 04:31
    Статья, как обычно у Романа, хороша! good
  2. Михаил-Иванов Звание
    Михаил-Иванов
    -7
    Сегодня, 05:10
    Ф-22 типичный продукт американского ВПК, дорого, бессмысленно и непрактично. Это один из самых неудачных самолётов в мире...
    1. Luminman Звание
      Luminman
      +5
      Сегодня, 06:31
      Цитата: Михаил-Иванов
      Это один из самых неудачных самолётов в мире...
      Неужели? wink
  3. Дырокол Звание
    Дырокол
    +10
    Сегодня, 05:20
    Поднять из могилы «Раптора» и отправить его в бой – задача ничуть не из легких.

    "И вечный бой! Покой нам только снится..." Вот уже много лет автор ведет войну с F-22 и F-35. Война беспощадная, упорная... Жаль противник на нее не является...
  4. Наган Звание
    Наган
    +8
    Сегодня, 05:28
    «пингвин» все никак не освоит оружие класса «воздух-поверхность»
    Чем же, спрашивается, еврейские F-35 вынесли иранскую ПВО в июне 2025? А потом еще кошмарили ракетные пусковые и вообще что хотели?
    1. Дырокол Звание
      Дырокол
      +1
      Сегодня, 05:52
      Цитата: Наган
      Чем же, спрашивается, еврейские F-35 вынесли иранскую ПВО в июне 2025?

      Евреи купило руководство ПВО Ирана. Не понятно что ли? Те получив деньги сами уничтожили все ЗРК и самолеты. Это же выгоднее чем потерять дорогие "пингвины"...
      1. Witsapiens
        Witsapiens
        0
        Сегодня, 05:58
        Эту дичь про "всех купили" еще про Ирак рассказывали. Наверное, американцы еще всех купили, чтобы убедить, будто их машины норм, их компьютеры и телефоны норм, и так далее, да?
        1. Дырокол Звание
          Дырокол
          +5
          Сегодня, 06:08
          Цитата: Witsapiens
          Эту дичь про "всех купили" еще про Ирак рассказывали. Наверное, американцы еще всех купили, чтобы убедить, будто их машины норм, их компьютеры и телефоны норм, и так далее, да?

          Сарказм...
      2. Wildcat Звание
        Wildcat
        -2
        Сегодня, 06:54
        Евреи купило руководство ПВО Ирана. Не понятно что ли? Те получив деньги сами уничтожили все ЗРК и самолеты. Это же выгоднее чем потерять дорогие "пингвины"...

        Хм, логично.... и отсюда следует, что лучшая защита - миллиардеры!
        good
        Чтобы только наивный вражина подруливает... :
        -хотите 100 000 000 долларов, корзину печенья и бочку варенья? Вы будете долларовым миллионером!
        -Шта? Мне?? Миллионером??? Да вы с кем разговариваете, с миллиардером!
        Нищеброды!!
        Вон!!!
        Да от ваших 100 миллионов только прикурить можно, даже яхту нормальную и бизнес-джет нельзя содержать!!! Кстати, о содержать - вы знаете, во сколько мужчинам в расцвете лет обходятся молодые девушки с образованием???
        А в сауну, как Л//Р, ходить, с молодым партактивом???
        feel
        Не подходите ко мне больше, вон!!!
        good
        И будет посрамлен вражина!
        good
        Надо срочно всей элите по миллиарду раздать, для надежности!!!
    2. Luminman Звание
      Luminman
      -1
      Сегодня, 06:30
      Цитата: Наган
      Чем же, спрашивается, еврейские F-35 вынесли иранскую ПВО в июне 2025?
      Ее вынесли не F-35, а спящие ячейки пятой колонны, состоящие главным образом из национальных меньшинств и афганских беженцев, которых в Иране уже переизбыток, да еще и вооруженные дронами...
  5. Висенте Звание
    Висенте
    -1
    Сегодня, 06:02
    Да, аппарат впечатляет.В небе над Ираном как сообщают источники за 10 дней сбито 6 американских F-15 и 5 MQ-9 Reaper, часть сбита дружественным огнём
  6. Luminman Звание
    Luminman
    +2
    Сегодня, 06:24
    Хоть убейте, но я не пойму как подвесные топливные баки, хоть и с низким аэродинамическим сопротивлением могут сделать самолет невидимым? Даже если и забыть про подвесные баки, то на крылья, словно украшения на новогоднюю ёлку, еще навешиваются и контейнеры с ИК-датчиками для обнаружения целей, которые так же начисто перечеркивиют всю невидимость. Думается, что все эти внешние подвески топливных баков и ИК-контейнеров, полностью нарушает тщательно продуманные характеристики малозаметности F-22. Но американским генералам, наверное, виднее...
    1. Наган Звание
      Наган
      +1
      Сегодня, 06:43
      Цитата: Luminman
      Думается, что все эти внешние подвески топливных баков и ИК-контейнеров, полностью нарушает тщательно продуманные характеристики малозаметности F-22
      Ну если поиграться с геометрией, материалами, и покрытием баков, то наверно можно сделать их малозаметными и сами по себе, и совместно с самолетом. Но это ж какая цена будет! Жалко сбрасывать! Впрочем, во Второй Мировой пилотам американских истребителей, которые летали на сопровождение бомберов, давали премии, когда они возвращались с баками, чтоб скидывали их не полюбому, а только если надо было драться с немецкими истребителями.
  7. Xenon Звание
    Xenon
    +1
    Сегодня, 06:49
    истребитель следующего поколения F-47, появится еще очень нескоро
    Первый испытательный полет обещают уже в 2028 году. И если это будет так, то серию можно ожидать лет, примерно, через пять. А вся эта дальнейшая модернизация Ф-22, это что-то вроде экспериментального полигона, где обкатывают технологии для будущего Ф-47
    1. Дырокол Звание
      Дырокол
      +1
      Сегодня, 07:37
      Цитата: Xenon
      Первый испытательный полет обещают уже в 2028 году.

      Этож Boeing, он все профукает...
  8. Cympak Звание
    Cympak
    +3
    Сегодня, 08:17
    F-22 - чистый истребитель завоевания превосходства в воздухе, но на момент создания противник, под которого он создавался закончился. Тем не менее у США все ещё больше F-22, чем у нас Су-35 и Су-57 вместе взятых.
    Бомбить Югославию, Ирак, Ливию, Сирию оказалось возможным прошедшими модернизацию F-15E и F-16C.
    Сейчас у F-22 наконец стали появляться адекватные противники в виде китайских J-20, J-35 и нашего Су-57. Поэтому пришло время модернизировать парк F-22, состоящий из почти двух сотен самолётов. Придать ветерану новые возможности для нанесения ударов по земле, обновить авионику, дать ИК-сенсоры, возможность нести современные АСП и т.д. В целом, модернизация - это разумный подход, который США стабильно применяют к своим ВВС.
    А вот принижать возможности противника - это не от большого ума.