Как будет выглядеть «Raptor 2.0»
То, что мир сходит с ума семимильными шагами, уже ясно и понятно. Израиль и США нападают на Иран, причем если у Израиля есть более-менее весомый для страны повод, то у США нет даже малейшего повода. Исключительно заскоки дядюшки Дональда, возжелавшего нагнуть весь мир. Иран в ответ устраивает веселую жизнь всем союзникам США, причем саудиты реально огребают по полной программе.
Под шумок сцепились Афганистан и Пакистан, и бравые ребята в камуфляже, халатах и шлепанцах гоняют пакистанскую армию почем зря и мимоходом сбили два F-16.
То, что происходит в Европе, можно назвать простым словом, и слово это будет «мракобесие». Хотя всё идет к тому, что скоро добровольцы из числа сотрудников нефтяных компаний на весельных лодках рванут чинить «Северный поток».
Но есть в мире нечто незыблемое. Стабильное, как гелий, и вечное, как бриллианты. И это попытки сделать из ненормально-аморального субстрата, именуемого F-22 Raptor, нечто осмысленное и немного походящее на боевой самолет.
Боевые гуси из Lockheed Martin – очень упорные ребята, и раз приложившись к бюджету, просто так эту золотую миску не бросят. Судя по всему, их уже не волнует, что стоимость каждого изготовленного F-22 с расходами на эксплуатацию перевалила за 500 миллионов долларов.
Здесь надо сказать, что конкурент по истреблению бюджета F-35, который тоже никак не преодолеет период полураспада, дает повод для подобных шевелений: четвертая модификация так и не готова, а потому «пингвин» все никак не освоит оружие класса «воздух-поверхность», из-за чего полноценной боевой единицей его действительно можно считать только в конфликтах с папуасами и арабскими террористами.
В общем, пока F-35 ждет обновлений, радара, ракет, процесс потребления бюджета бросать нельзя. И потому на симпозиуме Air & Space Forces Association компания «Локхид-Мартин» осчастливила всех присутствующих моделью модернизированного «Раптора», который неофициально называют «Raptor 2.0». Ну и сами понимаете, если добавить буквально небольшое количество контейнеров с миллионами долларов, модель может перевоплотиться в металле.
Чем же деятели из «Локхид-Мартин» решили удивить и поразить тех, кто заведует кошельком США? Вообще список реально невелик: новые малозаметные подвесные топливные баки и подкрыльевые контейнеры с ИК-сенсорами, как будто скопированные с российских ОЭПС.
Главное внешнее (да и внутреннее) отличие — новые малозаметные баки весьма своеобразной формы, которые станут весьма важным обновлением для F-22, потому что его боевой радиус в 760 км, да еще и с ограничениями по скорости, давно уже служил поводом для насмешек.
Ну а так как все взгляды экспертов-планировщиков Соединенных Штатов обращены на восток, в район Тайваня, то там с такими ЛТХ можно спокойно оставаться на аэродроме в ожидании подлета китайской баллистики в ассортименте.
От сотворения «Раптора» для полетов на более-менее вменяемые расстояния использовались обычные 600-галлонные баки (около 2,3 т), которые позволяли увеличить радиус полета до приличной цифры в 1500 км. Ну, то есть расстояние, которое Су-35 или Су-34 пролетает без подвесных баков, но кто вообще говорит о том, что боевой радиус — сильная сторона американских самолетов?
Да, что касается малозаметности, то сказать, что обычные баки ухудшали ЭПР F-22, — это ничего не сказать. Самолет радовал операторов РЛС своим красивым отражением примерно как кремлевская новогодняя елка.
Предполагается, что новые варианты сохранят низкую радиолокационную заметность и при необходимости могут быть сброшены. Сколько от предположений до свершений, мы обсуждать не станем, там дорога измеряется в долларах.
Дальше у нас воздушный цирк.
За малозаметными подвесными баками будут размещены малозаметные контейнеры с инфракрасной системой поиска и сопровождения целей (IRST). То есть внешняя подвеска потихоньку начинает заполняться, но анекдот не в том.
Пикантность моменту добавляет то, что оснащение F-22 такой системой подразумевалось изначально, только все компоненты IRST, за исключением датчиков, должны были размещаться внутри самолета, однако в процессе создания этого авиашедевра система была исключена из-за стоимости проекта.
А теперь времена сильно изменились. Малозаметных целей становится всё больше, и они всё опаснее даже для самолетов. При таком раскладе IRST становится крайне востребованным. В итоге, обдумав все варианты, в «Локхид-Мартин» приняли решение вернуть IRST, но на внешнюю подвеску. Внутри места как бы не осталось.
Это значительно увеличит возможности F-22, кроме того, возможен обмен данными между F-22 с IRST и такими же «чистыми» «Рапторами» без контейнеров, что повышает общую ситуационную осведомленность группы самолетов, выполняющих боевое задание.
Конкретный тип и модель сенсора официально не раскрываются, и пока что контейнер обозначен как Advanced Sensor Pod, или «Продвинутый контейнер».
Кто и когда будет продвигать эти контейнеры, покажет время, на сегодняшний день есть информация о том, что испытания баков и контейнеров в аэродинамической трубе завершены, равно как вроде бы положительно оценили и все наземные испытания. ОКР продолжаются, их окончания ожидают в этом году, так что после завершения работ самое время начать выбивать из Конгресса финансирование модификации «Рапторов» по полной программе.
Кроме баков и контейнера ASP, сообщается, что обновленный F-22 получит прирост вычислительной мощности, улучшение РЛС, систем связи и оборонительного комплекса. По мелочам в целом.
К сожалению, масштабная модель всего лишь модель, и она не раскроет все секреты, но модель дает наглядное представление о том, как будет выглядеть «Raptor 2.0». И на этот самолет в заключительный этап его службы возлагает надежды не только «Локхид-Мартин», получающий передышку в деле доведения до кондиции F-35, на вероятность применения F-22 рассчитывают и другие американские структуры, от ВВС до Конгресса.
Здесь всё просто: то, что, согласно планам, должно заменить и F-22, и F-35, — истребитель следующего поколения F-47, появится еще очень нескоро. Если вообще появится. А планы Соединенных Штатов предусматривают столкновения интересов со странами, ВВС которых находятся отнюдь не в зачаточном состоянии, как, например, ВВС Ирана. И для этого нужны современные самолеты, способные завоевывать господство в воздухе. А вот с этим у США все больше и больше проблем определенного характера, которые подвесом пары контейнеров не решить.
Но дорогу осилит идущий, так что бравая команда «Локхид-Мартина» упорно продолжает попытки сделать из F-22 боевой самолет. Про современность уже никто не говорит, но хотя бы просто боевой самолет.
Однако сказать, что на этом пути их ждет успех, не возьмется никто. Поднять из могилы «Раптора» и отправить его в бой – задача ничуть не из легких.
