Армия США начинает новую военную операцию, умалчивая о возможных реальных целях

Американское командование объявило о начале новой военной операции. На этот раз речь идёт о действиях американских сил специального назначения в Южной Америке, а именно – в Эквадоре.

Южное командование США подтверждает информацию, указывая на то, что военная операция в этой латиномериканской стране начата «против террористических группировок»:



Она проводится армией США совместно с вооружёнными силами Эквадора.

Добавляется, что целью военной операции является «искоренение наркотерроризма, который ежегодно приводит к гибели тысяч американцев».

Американский генерал Фрэнсис Донован:

Мы высоко оцениваем непоколебимую приверженность эквадорских вооруженных сил этой борьбе, проявленную ими в мужестве и решимости в ходе непрерывных действий против наркотеррористов в своей стране.

Эквадорские источники подтверждают разрешение властей Эквадора в адрес США на задействование американской армии на территории страны. Указывается на то, что президент Даниэль Нобоа «объявил войну наркотерроризму»:

Армия Эквадора будет действовать совместно с армией США.

Однако в Эквадоре делают существенную ремарку. Там говорят о том, что операция связана с борьбой не только против наркотиков, но и против «незаконной добычи полезных ископаемых».

В этой латиноамериканской стране есть месторождения урана и лития. Также ведётся добыча меди, нефти и золота.

В декабре прошлого года прошла информация о том, что китайская компания Jiangxi Copper договорилась с Эквадором о приобретении местной компании SolGold Plc, занятой добычей золота и меди. Эта новость вызвала гнев в Вашингтоне.

Соответственно, можно предположить, что операция в Эквадоре направлена (как минимум среди прочего) против китайских экономических интересов в этой стране, о чём в Белом доме пока не говорят.
  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    0
    Сегодня, 06:14
    а пупок у амеров не развяжется столько операций проводить? или они, падлы, весь мир поджечь хотят напоследок ???

    "смутные времена настали, браты... смутные..." (с) Антикиллер
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +5
      Сегодня, 06:19
      hi Явно, рыжий лохотронщик из Фашингтона пытается сместить акценты и тайно прибывающие полосатые гробы на военные базы матрасников с поражения на БВ в ИРИ, чтобы перебить в сми негативную повестку.
      Победа будет за мужественным иранским народом.
      yankee, go home! am
    2. михаил3 Звание
      михаил3
      +1
      Сегодня, 06:41
      Цитата: Nexcom
      а пупок у амеров не развяжется столько операций проводить?

      Увы. Эквадор сопротивляться не будет. Власти Эквадора за.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        0
        Сегодня, 07:12
        да там и сопротивляться то особо некому - посмотрел сейчас - там все вооружённые силы то чуть больше 50 тыс.... танков около 20, бронемашины - 150, 500 шт. - арты и систем РСЗО, самолётов и вертолётов около 60 штук. и всё это явно не первой свежести - не сильно Эквадор то богатый.
      2. Nexcom Звание
        Nexcom
        0
        Сегодня, 07:52
        Да всё, пишут что амеры начали операцию в Эквадоре....
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 06:23
    ❝ Целью военной операции является «искоренение наркотерроризма» ❞ —
    ❝ В этой латиноамериканской стране есть месторождения урана и лития. Также ведётся добыча меди, нефти и золота ❞ —

    — Наркотерроризм удобнее всего искоренять в странах, где имеются запасы полезных ископаемых ...
  3. Xenon Звание
    Xenon
    +2
    Сегодня, 06:29
    Цитата: Nexcom
    а пупок у амеров не развяжется столько операций проводить?
    Это было бы просто замечательно!
  4. pexotinec Звание
    pexotinec
    +2
    Сегодня, 06:35
    Пошла война за ресурсы. Трамп хочет выгнать китайские компании из всей южной Америки и контролировать всю нефть . Венесуэла и Иран это только начало. Трамп так раздухарился и думает что ему всё с рук сойдёт. Привалят Трампушку мне кажется.
    1. Grencer81 Звание
      Grencer81
      0
      Сегодня, 08:19
      Тут уже не только в Южной Америке,но и во всем мире.
  5. turembo Звание
    turembo
    0
    Сегодня, 06:50
    На этот раз речь идёт о действиях американских специального назначения в Южной Америке
    Моя ничего не понимать =(