Армия США начинает новую военную операцию, умалчивая о возможных реальных целях
Американское командование объявило о начале новой военной операции. На этот раз речь идёт о действиях американских сил специального назначения в Южной Америке, а именно – в Эквадоре.
Южное командование США подтверждает информацию, указывая на то, что военная операция в этой латиномериканской стране начата «против террористических группировок»:
Добавляется, что целью военной операции является «искоренение наркотерроризма, который ежегодно приводит к гибели тысяч американцев».
Американский генерал Фрэнсис Донован:
Эквадорские источники подтверждают разрешение властей Эквадора в адрес США на задействование американской армии на территории страны. Указывается на то, что президент Даниэль Нобоа «объявил войну наркотерроризму»:
Однако в Эквадоре делают существенную ремарку. Там говорят о том, что операция связана с борьбой не только против наркотиков, но и против «незаконной добычи полезных ископаемых».
В этой латиноамериканской стране есть месторождения урана и лития. Также ведётся добыча меди, нефти и золота.
В декабре прошлого года прошла информация о том, что китайская компания Jiangxi Copper договорилась с Эквадором о приобретении местной компании SolGold Plc, занятой добычей золота и меди. Эта новость вызвала гнев в Вашингтоне.
Соответственно, можно предположить, что операция в Эквадоре направлена (как минимум среди прочего) против китайских экономических интересов в этой стране, о чём в Белом доме пока не говорят.
