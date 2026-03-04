Следовавший из Мурманска российский газовоз атакован в Средиземном море
Очередное российское судно атаковано в Средиземном море, как утверждается, «неизвестными дронами». Речь идет о газовозе «Arctic Metagaz», следовавшем с грузом сжиженного газа из Мурманска. По данным западной прессы, на судне после атаки был сильный пожар.
Согласно информации греческих медиа, «Arctic Metagaz» был атакован между Мальтой и Ливией, во время следования в сторону Суэцкого канала. После атаки «неизвестного беспилотника» (или нескольких беспилотников) на судне произошло несколько взрывов. Газовоз 24 февраля вышел из Мурманска и шел по «южному маршруту», возможно, в Китай, а возможно, в Индию.
Как предполагается, судно было атаковано украинским дроном, а операция проводилась при помощи Британии. Почерк уж очень специфический. Тем более, что «Arctic Metagaz» с 2024 года находился под санкциями США и Великобритании. О судьбе экипажа на утро сведений нет, судно не подавало сигналов бедствия и не предоставляло информации о состоянии экипажа или груза.
О реакции Москвы сведений нет, вероятно, Россия опять выразит озабоченность.
Информация