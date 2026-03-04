Следовавший из Мурманска российский газовоз атакован в Средиземном море

Очередное российское судно атаковано в Средиземном море, как утверждается, «неизвестными дронами». Речь идет о газовозе «Arctic Metagaz», следовавшем с грузом сжиженного газа из Мурманска. По данным западной прессы, на судне после атаки был сильный пожар.

Согласно информации греческих медиа, «Arctic Metagaz» был атакован между Мальтой и Ливией, во время следования в сторону Суэцкого канала. После атаки «неизвестного беспилотника» (или нескольких беспилотников) на судне произошло несколько взрывов. Газовоз 24 февраля вышел из Мурманска и шел по «южному маршруту», возможно, в Китай, а возможно, в Индию.



Следовавший из Мурманска предположительно в Китай с продукцией завода «Арктик СПГ-2». Атакован он был в Средиземном море между Мальтой и Ливией.


Как предполагается, судно было атаковано украинским дроном, а операция проводилась при помощи Британии. Почерк уж очень специфический. Тем более, что «Arctic Metagaz» с 2024 года находился под санкциями США и Великобритании. О судьбе экипажа на утро сведений нет, судно не подавало сигналов бедствия и не предоставляло информации о состоянии экипажа или груза.

О реакции Москвы сведений нет, вероятно, Россия опять выразит озабоченность.
  1. SAG Звание
    SAG
    +9
    Сегодня, 06:23
    Как всегда Англичанка гадит.
    Неужели у них нечему совершенно случайно загореться в мировом океане?
    Как говорила моя бабушка: " Кошка скребëт на свой хребëт "
    1. abrakadabre Звание
      abrakadabre
      +15
      Сегодня, 06:33
      Неужели у них нечему совершенно случайно загореться в мировом океане?
      Ответ на подобное должен быть не "случайно загорелось в ответ", а открыто демонстративно потопить. С формулировкой: "Ваша зона обеспечения безопасности судоходства, ваша вина. При повторении - 1-2 Сармата в столицу."
      Увы и ах, они понимают только такой стиль общения. Все остальное считается слабостью.
      1. SAG Звание
        SAG
        +3
        Сегодня, 06:50
        При повторении - 1-2 Сармата в столицу

        Такому повороту событий Ротшильды которые там не живут, только обрадуются...
        На людей обычных им наплевать, зато какую истерику можно раздуть и всю Европу запугать... А вот по очереди найденные повешенными их родственники и подельники мера намного более действенная!
        1. abrakadabre Звание
          abrakadabre
          +4
          Сегодня, 06:53
          На людей обычных им наплевать, зато какую истерику можно раздуть и всю Европу запугать...
          Истерика уже раздута и запугана не только Европа. А ответки нет. А так, было бы все то же самое, только с вполне конкретной ответкой.
          1. SAG Звание
            SAG
            0
            Сегодня, 06:55
            Истерика уже раздута и запугана не только Европа

            Ой ли !?laughing вы очень сильно их недооцениваете по части истерик...
            В средние века, что бы всех покорными сделать были написаны трактаты по колдовству, огромный аппарат инквизиции работал, людей заживо сжигали и всем показывали... То что сейчас даже на цветочки не тянет
            1. abrakadabre Звание
              abrakadabre
              +6
              Сегодня, 07:02
              Ой ли !?laughing вы очень сильно их недооцениваете по части истерик...
              Тут скорее как с женщиной: бороться с истерикой уговорами бессмысленно. Зато хорошая полновесная плюха творит чудеса и действует мгновенно.
              Казалось бы совершенно разные области человеческого бытия, а работает аналогично.
            2. хрыч Звание
              хрыч
              +8
              Сегодня, 07:28
              Тут вопрос другой. Какого черта судно находящееся под санкциями барыги послали в любимый Китай по этому пути.
              1. SAG Звание
                SAG
                +1
                Сегодня, 07:35
                Вопрос очень хороший.! Понятно, что не для Китая. Я поначалу подумал про оружие для Ирана, но это бред, по Каспию можно хоть что поставить и намного быстрее.
              2. Дырокол Звание
                Дырокол
                +1
                Сегодня, 07:36
                Цитата: хрыч
                барыги послали в любимый Китай по этому пути

                А каким нужно было? Через Мыс Доброй Надежды?
                1. хрыч Звание
                  хрыч
                  +3
                  Сегодня, 08:02
                  Сидеть дома, пользоваться Силой Сибири и Сахалином-2. Не лезть туда, где господствуют англо-саксы, пользоваться своими географическими преимуществами, а не рисковать моряками, грузом и газовозом. Перейти самим к диверсиям на маршрутах, контролируемым противником. Подрывать суда врага в Суэцком и Панамском каналах, заминировать Гиблартар. Мины должны плавать в Ла-Манше. Все, Мировая война началась и мы ее участники. Какая еще может быть торговля?
                  1. Дырокол Звание
                    Дырокол
                    0
                    Сегодня, 08:05
                    Цитата: хрыч
                    Сидеть дома, пользоваться Силой Сибири и Сахалином-2

                    СПГ же. Его только газовозом возить.
                    1. хрыч Звание
                      хрыч
                      +5
                      Сегодня, 08:14
                      Не важно. В итоге потеряно уникальное судно и груз. Позорище на международной арене и немощь руководства. Зачем это? И воевать не стоит за то, чтоб кучка разбазаривала ресурсы без особой надобности для страны. Надо не питать вражьи экономики, к примеру Китай, а присоединиться к его блокаде, тем более, нас к этому и так принудят, но с материальными и репутационными потерями.
                2. Гардамир Звание
                  Гардамир
                  +1
                  Сегодня, 08:46
                  Северный Морской Путь короче.
                  1. Дырокол Звание
                    Дырокол
                    0
                    Сегодня, 08:46
                    Цитата: Гардамир
                    Северный Морской Путь короче.

                    Зимой? Окститесь...
                    1. Гардамир Звание
                      Гардамир
                      +2
                      Сегодня, 08:53
                      С утра до вечера Росатом рекламирует ледоколы. И вдруг опять это другое.
                      1. Дырокол Звание
                        Дырокол
                        0
                        Сегодня, 09:15
                        Цитата: Гардамир
                        С утра до вечера Росатом рекламирует ледоколы. И вдруг опять это другое.

                        Летом, с июля да, по ноябрь-декабрь. Сейчас нет, все льдом затянуто.
      2. yuliatreb Звание
        yuliatreb
        0
        Сегодня, 08:29
        Валера, в данный исторический период это ваши хотелки и всего лишь, набор слов ласкающий слух каждого патриота, то что должно происходить, но вряд ли произойдёт, исходя из политического и экономического курса правящей элиты.
      3. ugos Звание
        ugos
        0
        Сегодня, 08:52
        Все остальное считается слабостью.
        Так это и есть слабость, Россия в данный момент, благодаря действиям её руководства, очень слаба в политическом смысле...
    2. Джексон Звание
      Джексон
      +7
      Сегодня, 06:35
      Загореться то есть чему. Но нужно желание и воля на отдачу приказа на такие действия.
      1. военком Котёнок Звание
        военком Котёнок
        +2
        Сегодня, 07:33
        Или такой вариант: танкеры морскими дронами атакует Украина, а про англичанку СМИ рассказывают населению (потому что от англичанки, видимо, не так обидно получать? Кроме невнятного "почерк характерный" никаких обоснований этой версии не приводится) Но наверху знают, как обстоит дело, поэтому никаких действий по англичанке не совершают.
    3. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +3
      Сегодня, 06:43
      hi Никогда не было и вот опять?
      А где превентивные действия по защите чести и достоинства государства.
      За Державу и российский народ обидно.
      Почему предупреждения Патрушева и Нарышкина так и остались глухим пуком в сми и воздух.
      Гадящим островам, как и бандеронацистам не место среди порядочных людей. am
    4. Наган Звание
      Наган
      +7
      Сегодня, 06:47
      Цитата: SAG
      Как всегда Англичанка гадит.
      В данном случае они лишь логистическую помощь оказывали, а непосредственно теракт совершили xoxлы. По ним и ответка должна прилететь. Только не по тем, что на Средиземном дронами балуются, а по Банковой. Как показал опыт США и Израиля, удары по центрам принятия решений не только не запрещены, но и весьма действенны. Или опять мынетакие?
      1. SAG Звание
        SAG
        +2
        Сегодня, 06:53
        Так вы сами себе противоречите в одном посте. По центрам принятия решений однозначно! Только при чем тут Банковая?
        Палатку передвижного шапито с клоунами сжечь столько же проку! negative
        1. Наган Звание
          Наган
          +2
          Сегодня, 07:00
          Цитата: SAG
          Палатку передвижного шапито с клоунами сжечь
          Того клоуна, что на рояле без помощи рук играет, сжечь было бы нехудо. И вполне заслуженно.
      2. abrakadabre Звание
        abrakadabre
        +2
        Сегодня, 06:58
        В данном случае они лишь логистическую помощь оказывали, а непосредственно теракт совершили xoxлы. По ним и ответка должна прилететь.
        1. Для такого удара украинцы излишни. У них там свои штатные войсковые террористы есть.
        2. Спихивать все на украинцев удобно. Вот и спихивают. Как с взорванными газопроводами.
        3. Ответка должна прилетать не по исполнителям, а вдохновителям. Пусть сами там меж собой разбираются, кто не в ту сторону "пукнул".
        4. И да, по Банковой надо бить в любом случае. Вне зависимости от подобных атак. И не только по Банковой.
    5. ИВЗ Звание
      ИВЗ
      +3
      Сегодня, 06:48
      Неужели у них нечему совершенно случайно загореться в мировом океане?
      А с Украины из серой зоны до острова (британского) ничем существенным не достать? Так чтобы объяснить, что безнаказанность в прошлом, но формального повода не давать. Т.е. некоторые вопросы по авторам акции оставить в разряде дискурсионных.
    6. алексеев Звание
      алексеев
      +1
      Сегодня, 07:39
      Цитата: SAG
      Как всегда Англичанка гадит.

      "О реакции Москвы сведений нет, вероятно, Россия опять выразит озабоченность"
      Что же делать, что же делать?
      Путей всего два.
      1. Удары по хохлам, что собственно и делается. И удары по их союзникам через "хуситов" разного рода.
      2. Организация не "теневого флота", а настоящего торгового флота, предприятий под российским флагом, и конвойные операции. На войне, как на войне.
      1. Стирбьорн Звание
        Стирбьорн
        +1
        Сегодня, 08:16
        Цитата: алексеев
        2. Организация не "теневого флота", а настоящего торгового флота, предприятий под российским флагом, и конвойные операции. На войне, как на войне.
        Сухогруз "Ursa Major" шел под российским флагом и принадлежал дочке Минобороны. И все равно был потоплен в Средиземном море, в конце 2024.
  2. Холостой_пистон Звание
    Холостой_пистон
    +3
    Сегодня, 06:23
    [quoteСледовавший из Мурманска российский газовоз атакован в Средиземном море][/quote]
    Уже походу не атакован, а сгорел в пепел.
  3. ВСЗМК Звание
    ВСЗМК
    +6
    Сегодня, 06:23
    Надо по Северному морскому пути двигаться.
    1. Дырокол Звание
      Дырокол
      -1
      Сегодня, 07:37
      Цитата: ВСЗМК
      Надо по Северному морскому пути двигаться.

      Пешком по льду?
    2. Виктор Ленинградец Звание
      Виктор Ленинградец
      +2
      Сегодня, 07:46
      Он сейчас в восточном направлении практически непроходим для судов с арктическим классом ниже Arc7.
  4. Седов Звание
    Седов
    +18
    Сегодня, 06:24
    Знаем кто, знаем с кем, знаем откуда, но будем продолжать сидеть поджавши хвост. Хоть за Иран с хуситами тогда уж "поболеть" раз мы бессильные и беззубые.
  5. Xenon Звание
    Xenon
    +3
    Сегодня, 06:26
    Цитата: ВСЗМК
    Надо по Северному морскому пути двигаться
    Надо бы Британии для начала как-то нагадить!
  6. Керенский Звание
    Керенский
    -2
    Сегодня, 06:29
    Опять!... Опять скромно умолчали, под каким флагом шёл борт...
    1. ВСЗМК Звание
      ВСЗМК
      +17
      Сегодня, 06:37
      Судно Газовоз ARCTIC METAGAZ / Арктик Метагаз IMO: 9243148
      MMSI: 273262840 позывной: UAFC8 Размеры: 277x43
      Текущая позиция судна ARCTIC METAGAZ / Арктик Метагаз (IMO ): 35.89567, 14.98774, обновлено 2026-03-02 22:29:59; расположение — 21 морских миль к востоку от порта Il-Kappara; рядом также: Marsaskala (~21 миль), Марсашлокк (~22 миль). Следует со скоростью 16.4 уз.
      Найти положение судна Арктик Метагаз / ARCTIC METAGAZ на карте. Последние известные координаты и путь в реальном времени. Marinetraffic (Марин трафик) на русском языке.

      Судно ходит под флагом: Russia
      1. военком Котёнок Звание
        военком Котёнок
        +1
        Сегодня, 06:50
        Position received 1 d 9 h 19 mins ago
        Vessel is Out-of-Range
      2. torbas41 Звание
        torbas41
        +2
        Сегодня, 06:50
        Спасибо за информацию, а то marinetraffic не могу открыть, если судно следует своим курсом, то информация о нападении очередная "липа" наших любих друзів которых тут развелось как тараканов.
      3. Corsair71 (Анатолий) Звание
        Corsair71 (Анатолий)
        0
        Сегодня, 08:22
        Здравствуйте.Ну ,вот Вы взяли и всё растолковали зачем-то, никакого интереса нет читать далее комментарии .😁
  7. Дилетант Звание
    Дилетант
    +4
    Сегодня, 06:32
    вероятно, Россия опять выразит озабоченность.

    Интересно, а у РФ еще осталось ядерное оружие или его сгноили как танки, самолеты и многое другое, а остатки разворовали. Уж больно нагло на Россию "стали класть прибор", включая даже всяких шавок. Безответственность власти и безнаказанность гопников никогда ни к чему хорошему не приводила. Дождемся, что Эстония с Финляндией перегородят морскими минами Финский залив как это было во времена ВОВ. Руководство страны-недоразумения 404 надо немедленно уничтожить.
    1. Mazunga Звание
      Mazunga
      +4
      Сегодня, 06:57
      Тоже об этом иногда думаю а вдруг в каком нибудь Ужуре карасей давно разводят в водоемах искуственных((а в 90е к нам не свозили оружие а таскали металлолом за хорошую лавеху от друга Билла
    2. Дедок Звание
      Дедок
      -1
      Сегодня, 07:50
      Интересно, а у РФ еще осталось ядерное оружие или его сгноили как танки, самолеты и многое другое, а остатки разворовали.

      если бы сгноили, то хоть что то оставалось, в виде металлома, а тут - ничего...
  8. Chack Wessel Звание
    Chack Wessel
    0
    Сегодня, 06:32
    Цитата: Керенский
    Опять!... Опять скромно умолчали, под каким флагом шёл борт...

    Полагаете, что тот кто ударил по газовозу , не знал чей там газ?
    1. Керенский Звание
      Керенский
      +1
      Сегодня, 06:54
      Полагаете, что тот кто ударил по газовозу , не знал чей там газ?

      Цель корабль или груз?
      Владелец груза фрахтует корабль под "удобным флагом", - осознаёт риски. Да и груз застрахован.
      Владелец борта, ставит его под "удобный" флаг, в т.ч. с целью ухода от налогов (из которых имеют содержание наши ВМС). Осознаёт риски...
      1. Chack Wessel Звание
        Chack Wessel
        +2
        Сегодня, 07:03
        Возникает вопрос - если удары продолжатся, то много ли найдётся хозяев газовозов "осознавших риски" желающих возить российский газ? И много ли найдётся страховых компаний которые захотят страховать эти газовозы?... И, кстати, а кто был хозяином газовоза?
  9. g_ae Звание
    g_ae
    +6
    Сегодня, 06:36
    Фигня. Красная линия перед Спасской башней не нарушена, и ладушки.
  10. pexotinec Звание
    pexotinec
    -1
    Сегодня, 06:42
    Даже возмущений не будет с нашей стороны, ответки так вообще. Господин Лавров к которому я отношусь с большим уважением в интервью конкретно сказал, что мы не та страна которая будет действовать такими же террористическими методами в ответ, только дипломатия. Так что будут и дальше в нас плевать и творить что хотят.
  11. next322 Звание
    next322
    +6
    Сегодня, 06:44
    И что в ответ?....Невнятное бормотание чела с усами или угрозы ДАМ?Дышим вонью Анкориджа!
  12. Мореход Звание
    Мореход
    +2
    Сегодня, 06:45
    С огнём играют и нашим, к сожалению, бесконечным терпением!
  13. военком Котёнок Звание
    военком Котёнок
    0
    Сегодня, 06:48
    Вроде бы это первый раз, когда атаковали танкер с грузом? До этого старались, видимо, экологов не злить.
  14. Мореход Звание
    Мореход
    +1
    Сегодня, 06:51
    Сутки и 10 часов назад последний раз индетифицировалось в АИС.
  15. командир Звание
    командир
    +4
    Сегодня, 06:57
    А где оперативное соединение ВМФ в Средиземном море, которое вроде как воссоздано в сентябре 2013 года?
    А, до 1992 года вообще ни одна в Средиземном море дернутся не могла. А потому что там на постоянной основе действовала в района боевого предназначения 5-я Оперативная эскадра.
    Ну, захотели дворцы под Москвой, виллы в Испании и путешествия и отдых на Мальдивах и в Дубае, получайте! Страданий надо опасаться,а не к наслаждениям стремится.
    Когда осудим тех, кто в напряженное время для Отечества отдыхал в Дубае, Абу-Даби, а теперь ноет как им тяжело?
  16. тлауикол Звание
    тлауикол
    +7
    Сегодня, 07:00
    Такое ощущение, что наши полководцы уже давно подняли руки вверх в противостоянии с Западом
  17. PN Звание
    PN
    +4
    Сегодня, 07:01
    Даже озабоченность перестали вызывать. Уже молча проглатывают. Похоже выбрали - позор...
    И время выбрано хорошее, весь мир сейчас только на избиение Ирана смотрит.
  18. jonht Звание
    jonht
    -4
    Сегодня, 07:14
    А кто сказал, что их суда не пострадают? В эту игру могут не только они играть.... Я думаю что только общий коллапс судоходства заставит всех искать выход. А проклятый остров страдать будет от этого даже больше. hi
    1. g_ae Звание
      g_ae
      +2
      Сегодня, 07:24
      Свежо питание, но ... Обязательно бахнем, но потом. И не по острову. И дипломатической нотой и обеспокоенностью. И не с нынешними кремлевскими.
      1. jonht Звание
        jonht
        +1
        Сегодня, 07:33
        На данный момент у нас нет не структуры кто б этим занимался, не прокси кому можно перепоручить. Есть повод задуматься и реализовать. Ясно, что надо было еще вчера, но тут как говориться, что имеем. hi
        И я не имел в виду именно нас, Россию, это может в данный момент любой кто имеет возможность это реализовать. hi
        1. Дедок Звание
          Дедок
          +1
          Сегодня, 07:54
          На данный момент у нас нет не структуры кто б этим занимался,

          ????
          надо "отдельная" структура? - а те которые есть - их мало?
          1. jonht Звание
            jonht
            +1
            Сегодня, 08:03
            А разве есть? Войска беспилотных систем только формируют, и это на 5 год войны. А война на море всегда сложнее, и помимо самой структуры нужно еще чем воевать. И у нас уже много серийных образцов для такой войны есть? И для управления мы создали свою группировку спутников связи на орбите? Можно конечно использовать "левые" Старлинки, но их довольно легко выключат.
            1. Дедок Звание
              Дедок
              0
              Сегодня, 08:08
              А разве есть? Войска беспилотных систем только формируют,

              внешне, то что вы пишите - правильно...
              но, для того чтобы решать поставленные задачи совсем необязательно создавать бюрократические структуры...
              я не говорю о целях, я говорю о задачах...
              а создание "войск беспилотных систем" - вообще интересная история, как там, до нас было сказано: "низы не могут - верхи не хотят"...
              поэтому и говорю о том, что нынешняя армия - это - одна бюрократия...
        2. g_ae Звание
          g_ae
          0
          Сегодня, 08:02
          Я стесняюсь спросить, а где хваленое ГРУ? Все видят работу Массада, ЦРУ, МИ6, ГУР. Результаты налицо. Где результаты ГРУ? Или его тоже "оптимизировали" среди прочего "эффективные менеджеры" Владимира Владимировича запасными израильскими, штатовскими или британскими паспортами? Уж очень благоприятные результаты "реформ" именно для этих "партнёров"?
          1. jonht Звание
            jonht
            0
            Сегодня, 08:07
            ГРУ не занимаются морской темой, при Союзе на о. Русском готовили спецов "Халулайцев" и ПДСС. Как сейчас не знаю. Да просто нет столько кораблей у нас, что б закрыть дыры в ДМЗ.
            А спецов у нас достаточно в ССО, но про их работу нам не расскажут лет 25-50. hi
            1. g_ae Звание
              g_ae
              0
              Сегодня, 08:38
              А она есть, эта работа Шредингера? Результаты работы ГУР того же или Моссада видно сейчас, хотя официально они об этом не говорят. Назовите хоть один сопоставимый предположительный результат работы ГРУ, кроме "операции" Петрова и Баширова. Что-то не просматривается. Зато покушение на руководство ГРУ мы имеем.
  19. Maverick1812 Звание
    Maverick1812
    +4
    Сегодня, 07:24
    Безнаказанность порождает вседозволенность!
    К сожалению, старый анекдот про выпускников-дипломатов, просто анекдот и ничего общего с реальной российской внешней политикой не имеет. В наших коробках с цветными карандашами, все карандаши красные и мы чертим линии не экономя. Последнее китайское предупреждение = красным линиям русских.
    Стыдоба и позорище, но к сожалению для того, чтобы поменять тенденцию, нужно менять курс. А курс просто так, не изменить...
    1. ugos Звание
      ugos
      0
      Сегодня, 09:16
      чтобы поменять тенденцию, нужно менять курс
      . Что бы поменять курс надо поменять рулевого, да и всю команду ...
    2. DBR Звание
      DBR
      0
      Сегодня, 09:23
      У России есть, например, прекрасные противокарабельные ракеты, хоть «Циркон», хоть «Оникс».

      Почему бы их не поставить союзнику по БРИКС и ШОС? Не становясь от этого, конечно, стороной конфликта, чисто бизнес! Поставить и посмотреть, способна ли защита авианосца «Авраам Линкольн» бороться с гиперзвуком или не очень. Ну интересно же посмотреть, чья возьмет.
      Storm Shadow или SCALP, которые французы и британцы поставляют Киеву, чтобы «принудить Россию сесть за стол переговоров».
      Тоже интересно посмотреть, куда сядут Макрон и Стармер, когда иранские умельцы запустят свой «Орешник» (как будет на фарси «Фламинго»?) по их базам в регионе. Так ли энергично они в следующий раз побегут на заседание коалиции желающих?

      На все политическая воля а точнее её отсутствие там на верхах у нас где предпочитают рисовать очередные красные линии и молча утираться .
  20. Jovanni Звание
    Jovanni
    +1
    Сегодня, 07:52
    О реакции Москвы сведений нет, вероятно, Россия опять выразит озабоченность.

    Вообще уже пора как-то озабоченность выражать, ну хотя бы через раз. А то в МИДе работы много получается... С озабоченностью. По выходным то хотя бы людям расслабиться можно?
  21. rusich Звание
    rusich
    0
    Сегодня, 08:27
    О реакции Москвы сведений нет, вероятно опять выразит озабоченность. А другого мы и не ожидаем. А англичанка по прежнему гадит
  22. ximkim Звание
    ximkim
    -1
    Сегодня, 08:29
    Не боятся.
    Разведка и военный флот хромает.
    Кстати, а Кремль бы мог все эти свои заграничные сбережения пустить на развитие спутниковой группировки и флота.
    1. g_ae Звание
      g_ae
      -1
      Сегодня, 09:02
      Смотрите классический ответ одного из руководителей Автоваза.
  23. Вася_2 Звание
    Вася_2
    +1
    Сегодня, 08:37
    и это после Ursa Major...
    ДБЛы БЛь!
  24. Mike777 Звание
    Mike777
    0
    Сегодня, 08:47
    Russians should remove Putin from power all this his weak policies is making Russia very weak
  25. Rrrromanoff
    Rrrromanoff
    0
    Сегодня, 09:24
    На этот раз надо самую сильную озабоченность выразить, в то не испугаются!