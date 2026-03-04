В Иране избран новый верховный лидер, Израиль объявил охоту и на него

В Израиле заявил, что «отслеживают информацию о местонахождении нового верховного аятоллы Ирана». Объявлена новая охота.Ранее поступили сведения о том, что в Иране верховным советом духовенства был избран новый высший руководитель. Фамилия у него та же, что и у предшественника – Хаменеи.Речь идёт о Моджтабе Хаменеи, сыне погибшего в результате американо-израильских атак Али Хаменеи. Ему 56 лет. В своё время участвовал в ходе ирано-иракской войны.После сообщений об избрании Моджтабы Хаменеи на эту должность поступили сведения о том, что израильские вооружённые силы нанесли удар по комплексу зданий в религиозном центре Ирана, городе Кум. Удары были явно направлены на то, чтобы убить и нового верховного лидера Ирана.Если говорить о самой американо-израильской военной операции против Ирана, то она привела к первому за долгие годы убийству главы государства иностранными войсками в ходе боевых действий. Если в отношении главы Ирака Саддама Хусейна в своё время хотя бы устраивали сложную постановку в виде иракского суда, то в случае с Али Хаменеи всё сделали без этих «правовых формальностей». Можно вспомнить о Муаммаре Каддафи, но того убили, вроде как, сами «реакционные» ливийцы, хотя и на фоне западных бомбардировок страны.В любом случае, те же американские власти показывают, что для них не существует такого понятия как «международное право» и что вполне можно устранять лидеров любых государств, если США считают, что они несут для них угрозу. Прецедент?