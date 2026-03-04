В Иране избран новый верховный лидер, Израиль объявил охоту и на него

В Израиле заявил, что «отслеживают информацию о местонахождении нового верховного аятоллы Ирана». Объявлена новая охота.

Ранее поступили сведения о том, что в Иране верховным советом духовенства был избран новый высший руководитель. Фамилия у него та же, что и у предшественника – Хаменеи.



Речь идёт о Моджтабе Хаменеи, сыне погибшего в результате американо-израильских атак Али Хаменеи. Ему 56 лет. В своё время участвовал в ходе ирано-иракской войны.

После сообщений об избрании Моджтабы Хаменеи на эту должность поступили сведения о том, что израильские вооружённые силы нанесли удар по комплексу зданий в религиозном центре Ирана, городе Кум. Удары были явно направлены на то, чтобы убить и нового верховного лидера Ирана.

Если говорить о самой американо-израильской военной операции против Ирана, то она привела к первому за долгие годы убийству главы государства иностранными войсками в ходе боевых действий. Если в отношении главы Ирака Саддама Хусейна в своё время хотя бы устраивали сложную постановку в виде иракского суда, то в случае с Али Хаменеи всё сделали без этих «правовых формальностей». Можно вспомнить о Муаммаре Каддафи, но того убили, вроде как, сами «реакционные» ливийцы, хотя и на фоне западных бомбардировок страны.

В любом случае, те же американские власти показывают, что для них не существует такого понятия как «международное право» и что вполне можно устранять лидеров любых государств, если США считают, что они несут для них угрозу. Прецедент?
  SAG
Сегодня, 06:38
    SAG
    +4
    Сегодня, 06:38
    Нет никакого права кроме права силы на нашей планете уже. Ящик пандоры открыт. Англосаксы потоптались и помочились на международное право!
    Metallurg_2
Сегодня, 07:15
      Metallurg_2
      0
      Сегодня, 07:15
      И только наше руководство на всех углах трубит, что мы продолжим его соблюдать и не будем ликвидировать куевскую верхушку.
      Наверное, дедушка пересмотрел " Слово пацана" и решил, что если он дал слово пацана главеврею (причем уже бывшему) - то его нельзя нарушать, иначе весь мЫр начнет считать чушпаном.
  Владимир Владимирович Воронцов
Сегодня, 06:45
    Владимир Владимирович Воронцов
    +6
    Сегодня, 06:45
    ❝ В любом случае, те же американские власти показывают, что для них не существует понятие «международное право» ❞ —

    — Трамп заявил, что международное право ему заменяют «собственная мораль и собственный разум», впрочем, наличие которых тоже вызывает сомнения ...
    Mouse
Сегодня, 06:58
      Mouse
      +2
      Сегодня, 06:58
      Уже не вызывает.... Отсутствует напрочь, что левая нога захочет.....
  th.kuzmichev
Сегодня, 07:11
    th.kuzmichev
    +2
    Сегодня, 07:11
    Обсуждать с Дьяволом тему добра и зла бессмысленно.
  AntonVerhniy
Сегодня, 07:13
    AntonVerhniy
    +1
    Сегодня, 07:13
    Вот они глупые. Ну натурально , ну тупые. А как это поможет? А он ничего не решает. А другого назначат. А он еще и выгоден им
  Альберт 1975
Сегодня, 07:23
    Альберт 1975
    +1
    Сегодня, 07:23
    One, Two Freddy's coming for you,
    Three, Four, better lock your door,
    Five, Six, grab your crucifix,
    Seven, Eight, gonna stay up late,
    Nine, Ten never sleep again...


    Раз, два, Фредди идёт за тобой!
    Три, четыре, лучше дверь закрой!
    Пять, шесть, возьми своё распятие!
    Семь, восемь, не засыпай допоздна!
    Девять, десять, больше никогда не спи.
  Foggy Dew
Сегодня, 07:36
    Foggy Dew
    +1
    Сегодня, 07:36
    Уровень, как верно писал Роджерс - грохнуть папу римского и надеяться, что все католики тихо исчезнут
    Наган
Сегодня, 07:59
      Наган
      +1
      Сегодня, 07:59
      Цитата: Foggy Dew
      грохнуть папу римского и надеяться, что все католики тихо исчезнут

      Если после этого грохнуть конклав, собравшийся для выборов папы, возникает юридический тупик. Папу, по законам церкви, могут выбирать только кардиналы из своей среды. А новых кардиналов может назначать только папа. Кстати, похожий тупик у старообрядцев-беспоповцев. Некому посвятить новых священников, потому что во время оно всех, кто мог посвящать, истребили.
      В данном случае, если действительно были уничтожены собравшиеся для выборов нового верховного лидера члены совета экспертов по делам ислама, выбирать верховного лидера некому. А эти эксперты в свою очередь должны, по иранской конституции, избираться всенародным голосованием, которое в ближайшее время ну никак не организовать. И вроде как кандидатов в этот совет должен утверждать верховный лидер. В английском языке для такой ситуации есть даже идиома catch 22.
      vet
Сегодня, 09:08
        vet
        +2
        Сегодня, 09:08
        Дело еще и в том, что иранское общество - не единое и не монолитное. Там сейчас правят старики, которые когда-то во время Исламской революции привели к власти шиитского фанатика Хомейни, который объявил СССР "малым шайтаном" и помогал афганским душманам. В то время, как при последнем шахе у Ирана и СССР были прекрасные отношения, он 4 раза посещал нашу страну, в Иране работали наши специалисты, развивалась торговля.
        Новые поколения Ирана уже задолбались жить в 21 веке в средневековом государстве, а уж женщины - процентов 99 из них готовы рвать аятолл голыми руками. Аятоллы с самого начала понимали, что народ их не слишком поддерживает и потому создали Корпус стражей исламской революции, отношения которого с иранской армией - как у украинских нацбатов и ВСУ. И потому американцы строят свои расчеты на предположении, что нужно физически уничтожить в Иране руководство КСИР и фанатиков-стариков.
        И не надо идеализировать нынешний Иран - это не друг России, а вынужденный союзник, как только ситуация в мире изменится, этому союзу придет конец. Но сейчас, в данный момент, Иран отвлек на себя внимание Трампа и у нас появился шанс активизировать СВО. Вот только воспользуется ли им Путин?
        Konnick
Сегодня, 09:15
          Konnick
          +1
          Сегодня, 09:15
          Цитата: vet
          И не надо идеализировать нынешний Иран - это не друг России, а вынужденный союзник, как только ситуация в мире изменится, этому союзу придет конец. Но сейчас, в данный момент, Иран отвлек на себя внимание Трампа и у нас появился шанс активизировать СВО. Вот только воспользуется ли им Путин?

          good
  vet
Сегодня, 07:49
    vet
    -2
    Сегодня, 07:49
    Как инетересно. Нет больше в Иране аятолл? Кончились? Пришлось сынка преженго "великим" назначать?
    Здесь два варианта.
    1.Клан Хаманеи подмял под себя весь Иран и ни с кем властью делиться не намерен.
    2. "Должность" "великого аятоллы" - расстрельная, первая в очереди на ликвидацию, а защитить высшее руководство Иран не в состоянии - вон, новый министр обороны лишь сутки прожил. А в рай уже никто не торопится, лишь сын Хаменеи согласился рискнуть.
    Какая версия вам больше нравится?
    Lako
Сегодня, 08:05
      Lako
      -3
      Сегодня, 08:05
      Вообще мне больше нравится, версия, когда этому рыжему маразматику, снайпер попадёт между ушами.
    хрыч
Сегодня, 08:45
      хрыч
      -3
      Сегодня, 08:45
      Чтоб быть Великим Аятоллой, нужно быть Фатимидом - потомком Пророка по дочери Фатиме. Посему, наследственная передача приветствуется. Он не стар, преисполнен чувства мести и видимо, даст команду на ответные, диверсионные действия против иудеев, где бы они ни находились. Судя по дырявому куполу, термоядерным зарядом можно легко накрыть Гуш-Дан, если у Ирана нет своего заряда, то поможет Пакистан, может и Китай. Если его отрежут от ближневосточной нефти, то КНР обречен, поэтому делов-то, грохнуть одну вонючую агломерацию. Можно использовать безбашенных, гиперзвуковых хуситов. Такой сценарий предпочтителен и с высокой долей вероятности, именно он и состоится в той или иной мере.
      vet
Сегодня, 08:59
        vet
        +1
        Сегодня, 08:59
        если у Ирана нет своего заряда, то поможет Пакистан, может и Китай.

        Вы, что, никто не даст Ирану ядерное оружие, сумасшедших нет.
        Китай. Если его отрежут от ближневосточной нефти, то КНР обречен,

        Да с какой стати? Ему российские олигархи по цене чуть выше себестоимости готовы всю нефть продать. Китай просто показывал России: видите, мы можем и без вашей нефти, так что давайте скидки.
        хрыч
Сегодня, 09:07
          хрыч
          -3
          Сегодня, 09:07
          Китаю нужны внешние поставки более 500 млн тонн в год, это вся добыча РФ, но нам самим и Беларуси нужно 200 млн тонн. Без Венесуэлы и БВ такие объемы взять негде. Венесуэла и Иран нам сбивали цены, легкой, иранской нефтью бодяжили тяжелую, венесуэльскую и получали нечто в виде нашей Юралс. Лавочку прикрыли и наши морские поставки заблокируют, "мудрая" макака дождалась до катастрофы.
  nikolaevskiy78
Сегодня, 08:41
    nikolaevskiy78
    +1
    Сегодня, 08:41
    Опять западные СМИ вбрасывают тему о Моджтабе Хаменеи. Какая-то пластинка, которая крутится уже от десять. Никто в Иране не обьявлял о преемнике Моджтабе Хаменеи. Это просто ... Иран Интернешнл, оппозиц агентство в Лондоне дает новость об избрании, все бодро берут, дальше наши и дальше по телеге понеслось и поехало. И поехало...