"Рубио считает, что США достигнут своих целей и лишат Иран «ядерного оружия»"

Иран никогда не должен обладать ядерным оружием, и Соединённые Штаты не позволят Тегерану прикрываться иммунитетом огромного арсенала баллистических ракет или возможностью их производить или запускать. CENTCOM осуществляет систематическое уничтожение их ракетного пояса, уничтожение их пусковых установок и уничтожение их возможностей по производству этих ракет, а также уничтожение их военно-морских сил.

Мы собирались ударить первыми. Трамп не хотел рисковать тем, что они смогут атаковать нас раньше, чем мы ударим по ним, потому что это не только стоило бы жизней, но и подорвало бы эффективность нашей операции.