Рубио считает, что США достигнут своих целей и лишат Иран «ядерного оружия»

Соединенные Штаты в любом случае добьются всех поставленных по Ирану целей, Тегеран не будет обладать ядерным оружием и арсеналом баллистических ракет. Об этом заявил глава Госдепа США Марко Рубио, комментируя военную операцию против Ирана.

Все объявленные Трампом цели будут достигнуты, поставленные задачи являются неизменными: это лишение Тегерана ядерной программы, а также большого арсенала баллистических ракет, который он сумел накопить за последнее время. Одновременно идет уничтожение военного производства, наносятся удары по заводам, производящим ракеты и оружие. А если бы США не начали операцию против Ирана, то через год-полтора Тегеран якобы «творил, что хотел», имея в своем арсенале ядерную бомбу.



Иран никогда не должен обладать ядерным оружием, и Соединённые Штаты не позволят Тегерану прикрываться иммунитетом огромного арсенала баллистических ракет или возможностью их производить или запускать. CENTCOM осуществляет систематическое уничтожение их ракетного пояса, уничтожение их пусковых установок и уничтожение их возможностей по производству этих ракет, а также уничтожение их военно-морских сил.

По словам Рубио, в Пентагоне уверяют, что операция идет не только по графику, но и с опережением его, поэтому все цели будут достигнуты.

Мы собирались ударить первыми. Трамп не хотел рисковать тем, что они смогут атаковать нас раньше, чем мы ударим по ним, потому что это не только стоило бы жизней, но и подорвало бы эффективность нашей операции.

А глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что в Иране ядерного оружия не обаружено.
  1. ZovSailor Звание
    ZovSailor
    +2
    Сегодня, 06:46
    Рыжий и его банда из бидэ ( штаб Фашингтона ) всё врут, бегают, как ужаленные от журналистов, а в Пентагоне царит паранойя после сотен полосатых гробов, тайно прибывающих через военные базы матрасников.
    Скоро начнётся падёж скота из слонов и их одобряющих во всех палатах, а рыжему лохотронщику из Фашингтона ещё за файлы Эпштейна будет прилетать.
    На суде под присягой чета клинтонов солгала, выдавая не бесплатно алиби Стреляному Уху, из-за чего началась бойня на БВ.
    1. Владимир М Звание
      Владимир М
      0
      Сегодня, 07:14
      ...в Пентагоне царит паранойя после сотен полосатых гробов...

      Я понимаю, что "ура-пропаганда" и все такое, но вряд-ли из-за сотни полосатых гробов появилась паранойя в Пентагоне.
      1. ZovSailor Звание
        ZovSailor
        +1
        Сегодня, 07:33
        Владимир М
        Сегодня, 07:14

        hi Матрасы - трусы по своей сути, прикрываются гражданскими, прячась в отелях и торговых центрах БВ, как и бандеронацисты. Следим за руками шулеров.
        Победы мужественному иранскому народу против сионистов и матрасников. am
        1. Владимир М Звание
          Владимир М
          -1
          Сегодня, 07:46
          Согласен, победы мужественному иранскому народу против сионистов и матрасников.
          Но кто тогда мы, "стесняющиеся" отвечать на выходки евролюдей?
          Одно только заявление гражданина Лаврова, что "мы не такие и не будем вводить санкции против "уважаемых
          партнёров"". А когда мы подержали санкции против КНДР были "такие"? Совсем скоро все в мире будут от нас шарахался, как черт от ладана". hi
          1. ZovSailor Звание
            ZovSailor
            0
            Сегодня, 08:03
            hi Главная цель ВС РФ в СВО-КТО на текущий момент - Победа с освобождением исконно русских земель вместе с оказанием помощи стратегическому партнёру - ИРИ.
            Российское общество будет освобождаться от балласта и негатива прошлого.
  2. Livonetc Звание
    Livonetc
    +3
    Сегодня, 06:48
    "Рубио считает, что США достигнут своих целей и лишат Иран «ядерного оружия»"
    Звучит как подготовка очередного отступления вонючего матраса.
    Персам выстоять!!!
    1. роман66 Звание
      роман66
      +1
      Сегодня, 07:54
      Легко лишить того, чего и так нет. Хоть сейчас заканчивай
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 07:00
    ❝ США достигнут своих целей и лишат Иран «ядерного оружия» ❞ —

    — Они его уже «лишили» в прошлую двенадцатидневную войну, несмотря на то, что ядерного оружия, по заявлениям того же МАГАТЭ, у Ирана не было ...
  4. kosmozoo Звание
    kosmozoo
    +1
    Сегодня, 07:13
    Так то производства дронов и раеет можно перенести Россию, а лучше Китай. Есть наукраинский опыт типа переноса производства.
    1. AntonVerhniy Звание
      AntonVerhniy
      -2
      Сегодня, 07:34
      Всё надо перенести в китай. Чтобы китаю было сподручнее всё это продать украине. Мы должны думать о своих китайских партнёрах и их удобстве
  5. 501Legion Звание
    501Legion
    +4
    Сегодня, 07:16
    все просто к херам собачьим катиться. миру пора уже разделится на блоки и создать жесткий противовес пен досам и их рабам.
  6. AntonVerhniy Звание
    AntonVerhniy
    0
    Сегодня, 07:31
    А чтобы американцы ничего не достигли, всего то надо:
    Дать гарантии безопасности израильскому и американскому военно-политическому руководству. Не атаковать центры принятия решений. Не бить по штабам. Не бить по логистике. Не бить по системам связи. Ежедневно продолжать выпрашивать переговоры