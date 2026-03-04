Рубио считает, что США достигнут своих целей и лишат Иран «ядерного оружия»
Соединенные Штаты в любом случае добьются всех поставленных по Ирану целей, Тегеран не будет обладать ядерным оружием и арсеналом баллистических ракет. Об этом заявил глава Госдепа США Марко Рубио, комментируя военную операцию против Ирана.
Все объявленные Трампом цели будут достигнуты, поставленные задачи являются неизменными: это лишение Тегерана ядерной программы, а также большого арсенала баллистических ракет, который он сумел накопить за последнее время. Одновременно идет уничтожение военного производства, наносятся удары по заводам, производящим ракеты и оружие. А если бы США не начали операцию против Ирана, то через год-полтора Тегеран якобы «творил, что хотел», имея в своем арсенале ядерную бомбу.
По словам Рубио, в Пентагоне уверяют, что операция идет не только по графику, но и с опережением его, поэтому все цели будут достигнуты.
А глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что в Иране ядерного оружия не обаружено.
