Новая волна бомбардировок Ирана: ВВС США используют B-2 Spirit
На фоне сообщений главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси о том, что в Иране не обнаружено ядерного оружия, появляются сообщения о новой волне американских бомбардировок. На этот раз Пентагон использует стратегическую авиацию.
Удары наносятся с помощью бомбардировщиков B-2 Spirit, что свидетельствует о применении в отношении объектов на иранской территории тяжёлых боеприпасов. Это могут быть противобункерные бомбы GBU-57, которые применялись летом 2025 года в ходе 12-дневной войны.
Американское Центральное командование CENTCOM заявляет о том, что целями для ударов выбраны командные пункты, стратегические объекты на территории Ирана. Особое «внимание» американцы уделяют таким целям как заводы по производству ракетного оружия.
Использование бомбардировщиков B-2 может свидетельствовать о том, что у Ирана серьёзные проблемы противовоздушной обороны, как минимум такие же, как в ходе упомянутой 12-дневной войны в прошлом году.
Поступают сообщения о многочисленных взрывах и пожарах в городах Ирана, включая его столицу. В Тегеране серьёзные разрушения, причём как в промышленных кварталах, так и в центральной части.
На этом фоне приходит информация о том, что ВВС США потеряли очередной истребитель F-15. Tasnim пишет, что самолёт был сбит расчётом ПВО. О судьбе американского лётчика пока не сообщается. Ранее, как известно, в Пентагоне заявили, что три таких истребителя они потеряли в результате «дружественного огня».
Информация