Новая волна бомбардировок Ирана: ВВС США используют B-2 Spirit

Новая волна бомбардировок Ирана: ВВС США используют B-2 Spirit

На фоне сообщений главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси о том, что в Иране не обнаружено ядерного оружия, появляются сообщения о новой волне американских бомбардировок. На этот раз Пентагон использует стратегическую авиацию.

Удары наносятся с помощью бомбардировщиков B-2 Spirit, что свидетельствует о применении в отношении объектов на иранской территории тяжёлых боеприпасов. Это могут быть противобункерные бомбы GBU-57, которые применялись летом 2025 года в ходе 12-дневной войны.



Американское Центральное командование CENTCOM заявляет о том, что целями для ударов выбраны командные пункты, стратегические объекты на территории Ирана. Особое «внимание» американцы уделяют таким целям как заводы по производству ракетного оружия.

Использование бомбардировщиков B-2 может свидетельствовать о том, что у Ирана серьёзные проблемы противовоздушной обороны, как минимум такие же, как в ходе упомянутой 12-дневной войны в прошлом году.

Поступают сообщения о многочисленных взрывах и пожарах в городах Ирана, включая его столицу. В Тегеране серьёзные разрушения, причём как в промышленных кварталах, так и в центральной части.

На этом фоне приходит информация о том, что ВВС США потеряли очередной истребитель F-15. Tasnim пишет, что самолёт был сбит расчётом ПВО. О судьбе американского лётчика пока не сообщается. Ранее, как известно, в Пентагоне заявили, что три таких истребителя они потеряли в результате «дружественного огня».
39 комментариев
  1. kosmozoo Звание
    kosmozoo
    +1
    Сегодня, 07:08
    Ну где же ты дружественный огонь?! Кувейтские расчеты ПВО, соберитесь!
    1. K._2 Звание
      K._2
      +3
      Сегодня, 07:12
      Циничная англосаксоно-сионисткая гадость. Бомбят мирные города, где же вой по этому поводу в ООН, везде? Почему не вопят либерасты? Макаревич, Галкин и иже с ними? Или это другое? В ЦАХАЛ записались уже?
      1. роман66 Звание
        роман66
        0
        Сегодня, 07:59
        ООН - а что это? Не американская ли подстилка для удобства?
  2. Deadушка Звание
    Deadушка
    -1
    Сегодня, 07:09
    может свидетельствовать о том, что у Ирана серьёзные проблемы противовоздушной обороны
    - ну, во первых "обороной", а не "обороны"(Т9 оно такое).
    Во вторых, это свидетельствует об обратном.
    1. SAG Звание
      SAG
      0
      Сегодня, 07:58
      У России самое передовое в мире ПВО/ПРО. Но и у нас нет-нет по НПЗ или аэродрому что-то да прилетит! Не сложно представить, что у других... Как нам говорили на военной кафедре: "ПВО как женские трусы - прикрывает, но не защищает!" hi
    2. urik62 Звание
      urik62
      0
      Сегодня, 08:27
      С противовоздушной обороной, но противовоздушной обороны.
  3. nikolas 83 Звание
    nikolas 83
    -1
    Сегодня, 07:13
    Почему в кремле такие соплежуи?.Можно дать Ирану один комплекс С400 или С500 и сбить пару бомберов.Потом америкосы летать по боятся.Отличный шанс по квитаться за сбитый Ил 76 и самолёты ДРЛО.
    1. AntonVerhniy Звание
      AntonVerhniy
      0
      Сегодня, 07:16
      Вы хотите ухудшить переговорный фон?
      1. роман66 Звание
        роман66
        0
        Сегодня, 08:00
        Да, уж, фонит так, что глаз режет!
    2. K._2 Звание
      K._2
      +3
      Сегодня, 07:16
      Им можно много что дать, у нас же договор. Много мы сейчас конечно не можем, но точечно и очень больно полосатым сионофашистам руками иранцев больно сделать можем. Можем противокорабельных ракет дать например или ПВО очень точечно, как Вы предлагаете. И Китай может. Думаю дадим, если уже не в процессе. Хотя.... Капитализм штука страшная...
      1. nikolas 83 Звание
        nikolas 83
        +2
        Сегодня, 07:23
        Боюсь сольем Иран.И тогда америкосовские базы будут на Каспии и БРСД будут доставать до Сибири.Не говоря уже, что разворошат всю Среднюю Азию и Казахстан.
        1. Дырокол Звание
          Дырокол
          +4
          Сегодня, 07:27
          Цитата: nikolas 83
          И тогда америкосовские базы будут на Каспии

          Они в Азербайджане могут появиться с куда большей вероятностью.
        2. роман66 Звание
          роман66
          0
          Сегодня, 08:00
          И авианосец на Каспии будет. Не наш
    3. Дырокол Звание
      Дырокол
      +1
      Сегодня, 07:26
      Цитата: nikolas 83
      Можно дать Ирану один комплекс

      На съедение. Умно. Чтобы потом видео его уничтожения на всех ТГ каналах светилось?
      1. nikolas 83 Звание
        nikolas 83
        0
        Сегодня, 07:29
        А что мешает наши расчеты поставить и сбить самолёты а потом комплексы свернуть,вывезти братно.Потеряют пару стратегов и больше летать не захотят.
        1. Дырокол Звание
          Дырокол
          +4
          Сегодня, 07:31
          Цитата: nikolas 83
          А что мешает наши расчеты поставить и сбить самолёты а потом комплексы свернуть.вывезти братно.

          Эка у вас все просто. Это нужно было делать ДО, а не во время, когда они контролируют небо. Его даже развернуть не успеют, а плюха прилетит.
          1. nikolas 83 Звание
            nikolas 83
            -2
            Сегодня, 07:35
            Я и говорю одни соплежуи в верхах .Был бы СССР ,уже бы по квитался за все ,что нам творят америкосы и мелкобриты.Эта верхушка у власти может только пукать в Анкоридже.
        2. Chack Wessel Звание
          Chack Wessel
          0
          Сегодня, 07:55
          Да чо уж там!? Я щетаю , чо надо сразу десант на Вашингтон сбросить!
      2. Савкин Звание
        Савкин
        0
        Сегодня, 07:49
        Оно и правильно им хоть С-600)) дай они и с ним опозорятся.Дуракам только что под списание и то
    4. Комментарий был удален.
    5. user1212 Звание
      user1212
      +1
      Сегодня, 07:44
      Можно дать Ирану один комплекс С400 или С500 и сбить пару бомберов

      А кому конкретно дать пво? Тем кто сдал все свое верховное руководство? Или вы думаете о том, где верхушка будет во время атак, Нетаньяху в свежей израильской прессе прочитал? Захват Мадуро как бы намекает, что не столь важны комплексы ПВО, сколько жадность твоих генералов
    6. SAG Звание
      SAG
      +1
      Сегодня, 07:47
      Можно дать Ирану один комплекс С400 или С500 и сбить пару бомберов

      Думаю, всё делается. В ГШ люди поумнее нас сидят. Во Вьетнаме ПВО тоже не с первых дней работать начало, а в корее миги... В Афгане стингеры только на 5й год войны появились... Устраивайтесь поудобнее - шоу только начинается!
      1. nikolas 83 Звание
        nikolas 83
        +1
        Сегодня, 07:48
        Хочется надеяться на лучшее.
    7. podval57 Звание
      podval57
      +3
      Сегодня, 07:48
      В Иране ,по состоянию на 2025г. , находятся 4 дивизиона (32 пу ) С-300. Вбейте себе в голову - для перса важнее 5- кратный намаз, чем дежурство на точке. Сколько им не дай - всё прокакают. И оставьте в покое Кремль.
      Иран должны защищать иранцы.
      https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1-300
      1. topol717 Звание
        topol717
        0
        Сегодня, 08:32
        Цитата: podval57
        Вбейте себе в голову - для перса важнее 5- кратный намаз, чем дежурство на точке.
        Это не только персам такое важнее. Любому человеку проще нифига ничего не делать, называя это действо как угодно, чем выполнять рутинные обязанности.
    8. topol717 Звание
      topol717
      0
      Сегодня, 08:30
      У Ирана было ПВО, и где оно?
    9. Комментарий был удален.
  4. AntonVerhniy Звание
    AntonVerhniy
    +2
    Сегодня, 07:18
    Вот они глупые конечно, ещё не знают, что стратегическая авария уже не нужна, что это прошлый век, ещё не прочухали, что стратеги теперь можно буквально сжигать, они ж не нужны
    1. Володин Звание
      Володин
      +2
      Сегодня, 07:30
      Цитата: AntonVerhniy
      Вот они глупые конечно, ещё не знают, что стратегическая авария уже не нужна, что это прошлый век, ещё не прочухали, что стратеги теперь можно буквально сжигать, они ж не нужны

      Судя по минусам, не все смогли уловить ваш сарказм.
    2. Александр 3 Звание
      Александр 3
      -1
      Сегодня, 07:33
      Вы что считаете что Я . О .можно на Геранях и Щахидах доставить в нужное место?
  5. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    0
    Сегодня, 07:32
    Ранее, как известно, в Пентагоне заявили, что три таких истребителя они потеряли в результате «дружественного огня».


    Газета Wall Street Journal приводит более подробную информацию о сбитии трех F-15E ВВС США в Кувейте.

    Со слов журналистов, сбил самолёты истребитель F/A-18C Hornet ВВС Кувейта, выпустив три ракеты по трем американским самолетам.
  6. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +1
    Сегодня, 07:36
    На фоне сообщений главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси о том, что в Иране не обнаружено ядерного оружия,


  7. spirit Звание
    spirit
    +3
    Сегодня, 07:41
    Отправьте в Иран местных турбодиванов,с их дырявых диванов)они этот B-2за 400 км собьют,ведь каждый "уважающий" себя трубач знает что у клятых амеров все стелсы это "распил" бюджета.Он там бомбить физически не может laughing
    1. роман66 Звание
      роман66
      0
      Сегодня, 08:03
      Стелс не стелс. Хотели бы сбить и было бы чем - сбили бы. Бы
  8. dnestr74 Звание
    dnestr74
    +1
    Сегодня, 07:53
    Повод очень серьезный для нашей ПВО. B-2 видимо, хорош.
    1. роман66 Звание
      роман66
      0
      Сегодня, 08:04
      Там, где нет ПВО - вообще прекрасен.
      1. dnestr74 Звание
        dnestr74
        0
        Сегодня, 08:06
        не первый его используют, то есть по вашему у Ирана не осталось вообще ПВО? Список тут публиковали серьезный, это я про иранское ПВО..
        1. роман66 Звание
          роман66
          0
          Сегодня, 08:09
          Может и осталось, но наверняка при пролёте таких лоханок в дежурном режиме самолёты с прл ракетами, только светани локатором. Нет там ничего волшебного
          1. dnestr74 Звание
            dnestr74
            0
            Сегодня, 08:12
            тогда учится надо у матрасников, как чистить небо. Пока еще время есть
            1. роман66 Звание
              роман66
              0
              Сегодня, 08:13
              Да! Причем с самого начала надо было
  9. Rom8681 Звание
    Rom8681
    0
    Сегодня, 09:00
    Цитата: Rom8681
    Цитата: nikolas 83
    Почему в кремле такие соплежуи?.Можно дать Ирану один комплекс С400 или С500 и сбить пару бомберов.Потом америкосы летать по боятся.Отличный шанс по квитаться за сбитый Ил 76 и самолёты ДРЛО.

    Так,этот же комплекс америкосы уничтожат, ещё до постановки на боевое дежурство,у них разведка немного есть и средства поражения и целеуказания, тоже имеются