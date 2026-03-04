❝ Трамп обещает сопровождение танкеров через Ормузский пролив по «разумной цене» ❞

США рассматривают вариант с сопровождением нефтяных танкеров через Ормузский пролив. Как заявил накануне Трамп, ВМС США могут оказать эту услугу всем судоходным компаниям.Иран перекрыл Ормузский пролив, на вчерашний день сообщалось об «очень большой пробке» из судов, которые не рискнули продолжать свой путь. Но были и те, кто все-таки решил не обращать внимания на предупреждение Тегерана. По обнародованным данным Корпуса стражей исламской революции (КСИР), на сегодняшний день якобы поражены и потоплены порядка десяти танкеров.На этом фоне США рассматривают вариант сопровождения грузовых судов своими боевыми кораблями, однако окончательного решения пока не принято.По словам Трампа, он уже поручил Корпорации развития финансирования США (DFC) обеспечить страхование политических рисков и гарантии финансовой безопасности всей морской торговли. Причем по очень «разумной цене» и в отношении тех компаний, которые ведут свою торговлю через Персидский залив.

