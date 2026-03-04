Трамп обещает сопровождение танкеров через Ормузский пролив по «разумной цене»

США рассматривают вариант с сопровождением нефтяных танкеров через Ормузский пролив. Как заявил накануне Трамп, ВМС США могут оказать эту услугу всем судоходным компаниям.

Иран перекрыл Ормузский пролив, на вчерашний день сообщалось об «очень большой пробке» из судов, которые не рискнули продолжать свой путь. Но были и те, кто все-таки решил не обращать внимания на предупреждение Тегерана. По обнародованным данным Корпуса стражей исламской революции (КСИР), на сегодняшний день якобы поражены и потоплены порядка десяти танкеров.



На этом фоне США рассматривают вариант сопровождения грузовых судов своими боевыми кораблями, однако окончательного решения пока не принято.

ВМС США начнут сопровождать нефтяные танкеры через Ормузский пролив, это может произойти «как можно скорее».


По словам Трампа, он уже поручил Корпорации развития финансирования США (DFC) обеспечить страхование политических рисков и гарантии финансовой безопасности всей морской торговли. Причем по очень «разумной цене» и в отношении тех компаний, которые ведут свою торговлю через Персидский залив.
  1. SAG Звание
    SAG
    +4
    Сегодня, 07:12


    По словам Трампа, он уже поручил Корпорации развития финансирования США (DFC) обеспечить страхование политических рисков и гарантии финансовой безопасности всей морской торговли.
    мне бы было интересно посмотреть на страховщика,который в условиях войны будет давать финансовые гарантиии wassat good
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +2
      Сегодня, 07:46
      Ой-вэй, таки ушлый горлопан, а куда бабло из Совета мира по Газе дел?
      По отзывам экспертов семья рыжего лохотронщика неслабо наварила бабла, увеличив своё состояние многократно, не говоря уже об окружении и всякого рода близких к телу патрона.
      Война-войной, а денежки счёт любят и тишину.
    2. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      +1
      Сегодня, 08:54
      А мне хотелось бы посмотреть, как "бьерк" потащит танкер через Ормуз. Жаль не доведется увидеть, Трампу не нужен потопленный эсминец и трупы моряков.
  2. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    +8
    Сегодня, 07:13
    Три уже сопроводил, трепач wink
    1. SAG Звание
      SAG
      +5
      Сегодня, 07:16
      Ещё не известно достоверно, что там с авианосцем (Линкольн) . Но то что свинтил с горизонта значит прилёты были, а то что быстро значит не критические...
      1. Foggy Dew Звание
        Foggy Dew
        +7
        Сегодня, 07:20
        А что там неизвестного, если свинтил, ситуация признана угрожающей, все, задача при ударе по АУГ выполнена
        1. SAG Звание
          SAG
          +5
          Сегодня, 07:24
          Характер повреждений, состояние авиагруппы, почему ПВО прикрытия не сработало или как сработало. Вопросов очень много... Например как Трамп собрался танкеры проводить через пролив если они свой авианосец защитить не в состоянии, который к тому же находился на значительном расстоянии от пролива!
          1. Foggy Dew Звание
            Foggy Dew
            +5
            Сегодня, 07:33
            Да никак не собрался. Взять деньги - это одно, провести - другое, и они друг с другом не знакомы)))
        2. ТермиНахТер Звание
          ТермиНахТер
          0
          Сегодня, 08:55
          Задача АУГ выполнена тогда, когда достигнут какой-то результат. Его пока не видно.
      2. командир Звание
        командир
        +1
        Сегодня, 07:25
        Авианесущий корабль для противодействия на минно-ракетных позициях бесполезен
        1. SAG Звание
          SAG
          +2
          Сегодня, 07:27
          Это да, только американские авианосцы по одному не ходят, там обязательно есть один два эсминца с ПВО/ПРО.
    2. роман66 Звание
      роман66
      0
      Сегодня, 08:06
      Ой, прям жду- не дождусь их боевых кораблей в Ормузском проливе
  3. Mouse Звание
    Mouse
    +4
    Сегодня, 07:14
    Торгаш до мозга костей....
    1. роман66 Звание
      роман66
      +2
      Сегодня, 08:11
      Хреновый товар он толкает.
      Васисуалий! hi
      1. Mouse Звание
        Mouse
        +1
        Сегодня, 08:24
        Главное расписать, толкнуть можно все....
        Роман, hi
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 07:16
    ❝ Трамп обещает сопровождение танкеров через Ормузский пролив по «разумной цене» ❞ —

    — Если есть возможность заработать на чужой беде, он всегда готов это сделать ...
    (Кому война ...)
  5. nikolas 83 Звание
    nikolas 83
    +2
    Сегодня, 07:17
    Была инфа в телеге, что иранцы поразили америкосовский эсминец,при заправке от танкера в Индийском океане, так понимаю возле Персидского залива.
    1. Дырокол Звание
      Дырокол
      0
      Сегодня, 07:45
      Цитата: nikolas 83
      Была инфа в телеге, что иранцы поразили америкосовский эсминец,при заправке от танкера в Индийском океане, так понимаю возле Персидского залива.

      Ага, авианосец тоже... Поди еще и видео есть ИИ, верно?
    2. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      0
      Сегодня, 08:58
      Попали в танкер, который хоть и не военный, но подвозит ГСМ универсальному транспорту снабжения, который сопровождает АУГ.
  6. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    +2
    Сегодня, 07:19
    Бизнес, ничего личного. Создать спрос, затем, под этот спрос сделать предложение, от которого терпилам, невозможно будет отказаться- себе дороже выйдет. Пример того, как зарабатывают на всем.
    1. urik62 Звание
      urik62
      +2
      Сегодня, 08:12
      Да это уже не бизнес, это бандитизм, крышу предлагают. Скоро скажет , если не будете платить за проводку, сожгем сами.
  7. kosmozoo Звание
    kosmozoo
    +2
    Сегодня, 07:19
    Из всех президентов США, найти еще такого шутника не получиться.
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +1
      Сегодня, 07:55
      Цитата: kosmozoo
      Из всех президентов США, найти еще такого шутника не получиться.

      Скорее торгаша, а не шутника. В данном случае, бакалейщик посильнее кардинала.
  8. командир Звание
    командир
    +4
    Сегодня, 07:22
    Я, безусловно, считаю, что США великая морская держава. Однако, военным руководителям США необходимо вспомнить о "танкерной войне" в конце 80-х. В Ормузском проливе у Ирана на этом опыте заблаговременно созданы и оборудованы минно-ракетные позиции, позволяющие даже объявить блокаду Персидскому заливу. Особо стоит вспомнить о том, какими международными неимоверными усилиями удалось протралить иранские и иракские мины после "танкерной войны". А вот достаточного количества тральных сил на сейчас у ВМС США в этом районе не развернуто
  9. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    +2
    Сегодня, 07:23
    Он сумасшедший? Мины по всему фарватеру, плюс пару калош потопить и все закончится. Когда пойдет пару десятков БПЛА на танкер, посмотрим на сколько у корабля США хватит ракет ПВО.
    1. Дырокол Звание
      Дырокол
      -1
      Сегодня, 07:47
      Цитата: Виктор Сергеев
      Мины по всему фарватеру,

      Нет там мин. Суда ходят, но редко. Да и кто бы их ставил, если флот Ирана на дне с первого дня?
  10. командир Звание
    командир
    +2
    Сегодня, 07:24
    Поэтому даже за баснословную цену, я на месте судовладельцев в этот пролив не полез бы. Хотя "на миру и смерть красна".
    1. К-50 Звание
      К-50
      +2
      Сегодня, 07:51
      Цитата: командир
      Поэтому даже за баснословную цену, я на месте судовладельцев в этот пролив не полез бы. Хотя "на миру и смерть красна".

      Ну, как вариант, у судовладельца дряхленькая посудина и провести её под удар, для получения страховки, может быть ему интересной.
      Главное, как составлены страховые договора.
  11. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +2
    Сегодня, 07:46
    Сильный взрыв зафиксирован рядом с судном недалеко от побережья Омана, сообщили в UKMTO.

    КСИР утверждает, что нанес удар по эсминцу США в Индийском океане

    В этот момент судно заправлялось на расстоянии около 650 километров от побережья Ирана.

    Отмечается, что ВМС КСИР наносили удар ракетами «Кадр 380» и «Талаие».
  12. К-50 Звание
    К-50
    +1
    Сегодня, 07:49
    Трамп обещает сопровождение танкеров через Ормузский пролив по «разумной цене»

    Как был торгашом, так им и остался. fellow
    Сначала х рень разжечь, потом за бабки помогать пройти её. lol
  13. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 09:09
    А сколько Трамп возьмёт деньгов за сопровождение газовозов Новотэка Арктик СПГ 1 ,1 газовоз в ЮВА а 1 груз в его собственность в Европу .Кстати в этом что то есть . wassat Михельсону надо подумать - когда его газ становится американским .Сразу после ПГХ " Саам " .
  14. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 09:12
    Цитата: alexboguslavski
    Сильный взрыв зафиксирован рядом с судном недалеко от побережья Омана, сообщили в UKMTO.

    КСИР утверждает, что нанес удар по эсминцу США в Индийском океане

    В этот момент судно заправлялось на расстоянии около 650 километров от побережья Ирана.

    Отмечается, что ВМС КСИР наносили удар ракетами «Кадр 380» и «Талаие».

    А кто новодил ракеты ,китайские рыбаки в Аравийском море ?