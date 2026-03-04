Посыл Трампа: Ну и где там ваш многополярный мир?

7 563 66
Посыл Трампа: Ну и где там ваш многополярный мир?

Соединённые Штаты Америки свои действиями вполне акцентировано задают вопрос: «Так что вы там говорили о многополярном мире?» Примечательно, что уже даже в эфирах американских СМИ обсуждается вопрос, почему ни Россия, ни Китай не вступились за Иран так, чтобы это могло заставить прекратить ведение против него боевых действий.

Соответственно, отсутствие значительного противодействия американской военной машине даёт дополнительные козыри в руки Трампу, а он любит оперировать этими терминами. Есть козыри, с них и будет заходить, чтобы никаких шансов оппонентам не оставить.



С многополярным миром действительно проблемы. И серьёзные. Дональд Трамп демонстрирует, что при всех словах о «растущей мощи и значимости Глобального Юга» ситуация такова, что как только на первый план выходит грубая военная сила, все эти «мощь и значимость» переходят в как минимум в плоскость сомнений.

Посыл Трампа прост: «Кто там ещё собирается стать полюсом современного мира? Мы идём к вам». Сначала в виде переговорщиков. Потом… Как с Ираном.

Тем временем масштабной войне против Исламской Республики - пятые сутки. А как там в связи с этим поживает ООН? Кто-нибудь в организации позаботился сочинить хотя бы проект резолюции после откровенного убийства лидера суверенного государства? Как обстоят дела в ооновском Совбезе? А где все примкнувшие к «Совету мира» Трампа? Уже поставили вопрос ребром о нарушении международного права, о попрании норм устава самого же «Совета мира»? Уже собирают «коалицию желающих» помочь Ирану противостоять откровенной агрессии? Ответы вы прекрасно знаете.

Вот и МОК, у которого спросили, будут ли сборные США и Израиля отстранены от международных турниров, включая Паралимпийские игры, ответил вполне однозначно:

Нет. Потому что спорт – это территория равных возможностей, которая должна оставаться вне политики.

И можно долго возмущаться, размахивать «шашкой», но тем не менее ни о каком мире, основанном на глобальной справедливости и соблюдении хоть каких-то законов, кроме закона силы, речи не идёт.
66 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +8
    Сегодня, 07:45
    Доня ещё и глумится над всеми.... Ну наглец.
    1. Владимир М Звание
      Владимир М
      +18
      Сегодня, 07:54
      Дони конечно наглец, но кто тогда те над кем глумится Дони?
      А ведь Дони прав со своим - "ну и где ваш многополярный мир"? hi
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +7
        Сегодня, 07:55
        ну, в общем то да, всё именно так. все эти организации и союзы - на них Доня положил большой болт и творит что хочет вместе с Израилем. остальные терпилы получаются..... hi
      2. Last centurion Звание
        Last centurion
        +4
        Сегодня, 08:07
        Так всегда и было на планете Земля. Естественный отбор называется. Сверху хищники, снизу те кого жрут. Всё.

        ЗЫ: была попытка человечества подняться из звериного...общестао заботы друг о друге, рай на земле,...которая называлась социализм и коммунизм, но она с треском провалилась. Так что естественный отбор это то на чем в духовном плане оно застряло и теперь видимо навсегда.
        1. 1944-1989 Звание
          1944-1989
          +7
          Сегодня, 08:34
          Социализм, являющийся переходной системой к коммунизму, — это не рай на земле, а единственная рациональная система, существующая в настоящее время. Он вовсе не потерпел крах как идея. Однако по вашему тону я чувствую, что вы хотите, чтобы всё оставалось как прежде, поэтому либо вы сами находитесь в том самом ментальном рабстве, о котором пишете, и, следовательно, увековечиваете капиталистическую пропаганду, либо вы сами как-то связаны с этой пропагандой, и поэтому пишете таким образом.
          1. Русич Звание
            Русич
            +1
            Сегодня, 08:56
            Цитата: 1944-1989
            1944-1989
            (Michał)

            Поддерживаю Вас!
          2. Geosun Звание
            Geosun
            0
            Сегодня, 09:09
            Цитата: 1944-1989
            Социализм, единственная рациональная система

            И в чем её рациональность?
        2. Обычный Звание
          Обычный
          0
          Сегодня, 08:59
          Когда заяц убегает от лисы ,ил от другого хищника, у него вырабатывается кортизол и адреналин, потом что он испытывает страх. Если испытывать его долго, то организм придет довольно быстро в плохое состояние. А вот таже лиса или волк, предвкушая вкусный обед, испытывают норадреналин и дофамин, а это укрепляет организм и приносит удовольствие.
          Если на форумах вести величавые речи, это одно ,показывать делом это другое.
          Вчера Лавров давал интервью и говорил о том, что санкции против штатов вводиться не будут (дело даже не в них), что это не "наш метод". А вот в свое время против КНДР вводили. Хотя КНДР пришли нам на помощь. Ну и кто мы после таких кульбитов?
        3. carpenter Звание
          carpenter
          0
          Сегодня, 09:12
          Цитата: Last centurion
          общестао заботы друг о друге, рай на земле,...которая называлась социализм и коммунизм, но она с треском провалилась.

          Если на всей Земле, было бы такое общество, то население Земли, составляло бы 10 миллиардов и более.
      3. Комментарий был удален.
      4. ulfr Звание
        ulfr
        +1
        Сегодня, 08:35
        Теория Дарвина, закон сильнейшего, абсурдность капиталистических моделей. Кропоткин говорил о взаимопомощи и солидарности. Он критиковал социальный дарвинизм, вытекающий из теории естественного отбора. Он был прав, потому что сильнейший не может долго выживать без помощи других, и вскоре мы станем свидетелями полного уничтожения этой высокомерной цивилизации. Это лишь вопрос времени; уже сейчас высокомерные не умеют размножаться. Многополярный мир — естественное условие выживания планеты. Природа устраняет вредные аллели.
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 08:14
      hi Когда сила сталкивается с грубым противодействием, как в ИРИ, все лохотронщики из Фашингтона сдуваются и начинают обвинять своих союзников и партнёров в отказе помощи, что сейчас и наблюдается, а дальше раскол будет только увеличиваться.
      РФ и КНДР могут за себя постоять, поэтому наглосаксы и враги боятся угрожать открыто.
      А рыжего балабола ожидает импичмент, а возможно, и зона с небом в клеточку, если до этого не устранят меткие активисты-волонтёры, специалисты по Ушам.
    3. Стирбьорн Звание
      Стирбьорн
      +2
      Сегодня, 08:21
      Скорее констатирует факт
      1. Aken Звание
        Aken
        +2
        Сегодня, 08:45
        Констатирует факт тихой смерти "Многополярного мира".
        Теперь этот термин переходит в разряд курьёзов.
        Многополярныймир = Киевзатридня
  2. Scaffold Звание
    Scaffold
    +5
    Сегодня, 07:47
    Похоже, что у нас очередное перемирие, о котором Трама попросили на этот раз помолчать. Иначе я не могу объяснить прекращение ударов по 404.
    1. dnestr74 Звание
      dnestr74
      +3
      Сегодня, 07:50
      Так наверное, чтобы не отвлекались американские силы на Украину, пока Иран не раздавят. Партнерам надо помогать.
      1. Last centurion Звание
        Last centurion
        0
        Сегодня, 08:15
        ...Где-то в параллельном мире есть странный футбол: две команды бегают, изображают бурную деятельность, а ворота то вообще одни... Но две толпы болельщиков думают что двое ворот...пока менеджеры команд подсчитывают прибыль и попивают коньячок.
    2. LIONnvrsk Звание
      LIONnvrsk
      +1
      Сегодня, 08:09
      Цитата: Scaffold
      Похоже, что у нас очередное перемирие, о котором Трама попросили на этот раз помолчать. Иначе я не могу объяснить прекращение ударов по 404.

      Вы правильно написали - "у нас"! У "них" перемирия нет - 1-го марта по Новороссу 12 часов подряд ( с 18-40 до 7-00) долбили, вчера по Волгограду...
      Стратегия соплежуйства, обозначения красных линий и постоянной озабоченности привели к закономерному результату. Исправлять теперь ситуацию будет значительно сложнее, дороже и кровопролитнее, чем можно это было сделать год-два назад.
    3. next322 Звание
      next322
      -1
      Сегодня, 08:30
      Похоже, что у нас очередное перемирие
      Кремлевский Шахматист не отошел от анкориджского наркоза.....
  3. Сидор Ковпак Звание
    Сидор Ковпак
    +5
    Сегодня, 07:50
    "А как там в связи с этим поживает ООН? "...

    Да что там ООН, где Грета Тумберг. ?
    1. К-50 Звание
      К-50
      +1
      Сегодня, 07:59
      Цитата: Сидор Ковпак
      "А как там в связи с этим поживает ООН? "...

      Да что там ООН, где Грета Тумберг. ?

      Была информация в инете, что снималась в фильмах для взрослых, выросла девочка. lol
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 08:04
        ...да ладно! belay

        короткий комент
        1. К-50 Звание
          К-50
          +2
          Сегодня, 08:09
          Цитата: Nexcom
          ...да ладно! belay

          короткий комент

          Ну а что.
          Чиччолина после такой работы была выбрана в итальянский парламент, чуть не со 100% результатом.
          Может девочка тоже в политику взрослых хочет войти. what laughing
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            +1
            Сегодня, 08:11
            Нуу Чиччолина это понятно. Грета то и не красавица и фигуры то у нее особо и нет... Чего там демонстрировать то? Разве что под подростка косить в педофильских фильмах.
            1. К-50 Звание
              К-50
              +1
              Сегодня, 08:17
              Цитата: Nexcom
              Нуу Чиччолина это понятно. Грета то и не красавица и фигуры то у нее особо и нет... Чего там демонстрировать то? Разве что под подростка косить в педофильских фильмах.

              Скользкая тема, но лучше Грета, чем мужик. laughing
              1. Nexcom Звание
                Nexcom
                +1
                Сегодня, 08:19
                Я и не пытался обсуждать - просто предположил.

                Кстати как заявил Такер Карлсон - саудиты поймали у себя моссадовских агентов, пытавшихся устроить взрывы ряда объектов в стране. Таки это персы были, когда по саудитам "прилетело" ??? И прилетало ли вообще ?
                1. К-50 Звание
                  К-50
                  0
                  Сегодня, 08:27
                  Цитата: Nexcom
                  Я и не пытался обсуждать - просто предположил.

                  Кстати как заявил Такер Карлсон - саудиты поймали моссадовских агентов, пытавшихся устроить взрывы ряда объектов в стране. Таки это персы были, когда по саудитам "прилетело" ??? И прилетало ли вообще ?

                  Скорее всего не.
                  Кто-то видит, как можно в "тумане войны" "рыбу половить". Решают свои "коммерческие вопросы таким образом. Где-то конкурента удавить, где-то на цены повлиять, может ещё какие-то плюшки выловить.
                  Ирану сейчас больше заняться не чем, как громить нефте и газо- структуру у соседей.
                  А кто там сейчас остался из продавцов?
                  Мы под санкциями, конечно если сильно прижмёт и у нас купят.
                  А вот пин дос сия. Имеет что предложить, несёт большие финансовые издержки из-за военных действий. Так чем не способ поднять цену и фактически монопольно снабжать своих "союзников"? Это же всё окупится. И денег заработают и союзникам не дадут жирка без них накопить, скорее последние соки из них выжмут, поставят в окончательную зависимость.
                  Тем более "лукасы" так на "шахеды" похожи, да и "герани", что только специалист может разницу увидеть. Только вот если он увидит, ему могут и по рукам и глазам настучать, чтобы не видел чего лишнего.
                  А обвинить в условиях военных действий любого легко, ибо сложнее расследование.
                2. Комментарий был удален.
      2. Сидор Ковпак Звание
        Сидор Ковпак
        0
        Сегодня, 09:05
        Идёт в большую политику традиционным способом?
  4. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    +2
    Сегодня, 07:52
    Пёс с ним м Трампом, почему на ВО нет новости, что стартовую площадку на Байконуре отремонтировали:
    Роскосмос" очень оперативно устранил последствия аварии на Байконуре, которая препятствовала запускам. Управились в авральные сроки за 2 месяца, хотя зимой в интернете разгоняли панику, что пусков теперь не будет полгода или год.  Первый запуск с Байконура в 2026 году будет уже в марте.

    Специалистам устранявшим последствия - почет и уважение.
    А, помнится, всепропальщики тут такие слезы лили.
    1. МЮД Звание
      МЮД
      0
      Сегодня, 09:07
      А, помнится, всепропальщики тут такие слезы лили.

      Да, нет они трезво подходили к данной теме. Тогда еще называлось два срока, это 2 месяца и более 1 года. Первый срок зависел от того, что вернет ли на зад подаренный Казахстану для музея, второй подобный стартовый стол или придется делать новый, (а эти стартовые столы делались на Украине), поэтому был второй срок в 1 год.
      Значит уломали казахов, и выкупили у них стол. Что правильно. И практически уложились в ранее означенный срок, затратив на все чуть более 3 месяцев. Значит могут когда захотят и когда припрет.
      1. Южноукраинец Звание
        Южноукраинец
        0
        Сегодня, 09:09
        Цитата: МЮД
        Значит уломали казахов, и выкупили у них стол.

        Победителей не судят, вопрос решили быстро, значит достойны похвалы. hi
        1. МЮД Звание
          МЮД
          0
          Сегодня, 09:13
          Победителей не судят, вопрос решили быстро, значит достойны похвалы

          Бесспорно.
          Я зачастую и ругаю, и критикую нынешние власти, но здесь они сработали на отлично.
          Я всегда за честный подход.
  5. Грац Звание
    Грац
    +3
    Сегодня, 07:54
    Чисто Гитлер перед нападением на СССР, тот тоже проглотил, Чехословакию, Польшу, Францию, Скандинавов, Бенилюкс.
    товарищ президент таких надо останавливать на чужой территории, а то его аппетит и до нас достанет, не забывайте об этом, дайте Ирану то что можно дать, возможно что и с военспецами, но этот полоумный рыжий клоун должен быть остановлен на чужой земле
    1. ilimnoz Звание
      ilimnoz
      +1
      Сегодня, 08:09
      и кто же остановит рыжего клоуна. китай похоже пошел на берег реки ждать когда мимо проплывет труп врага. а Россия чего ждет непонятно. ждет пока всех потенциальных союзников по одиночке выбьют? или я что то упускаю и чего то не понимаю
      1. VicVic Звание
        VicVic
        +1
        Сегодня, 08:23
        Да Китай и не уходил с этого берега ожидания. Мог бы и Тайвань под это дело вернуть в родную гавань. Все знают, что Китай "нападёт" на Тайвань, все уже заждались. Как в советском мультфильме "Ограбление по-итальянски".
        "Ну, Марио, когда же ты ограбишь банк ...?!."
  6. Lako Звание
    Lako
    +2
    Сегодня, 07:56
    Весь многополярный мир, держался на военной мощи стран Варшавского договора. Сейчас, когда эта организация ушла в небытие, американцы показали, кто в этом мире хозяин.
    1. Володин Звание
      Володин
      +5
      Сегодня, 08:04
      Цитата: Lako
      Весь многополярный мир, держался на военной мощи стран Варшавского договора.

      Да какой там "мощи Варшавского договора"... На Албании с Румынией? На СССР он держался, и только.
      1. Lako Звание
        Lako
        -1
        Сегодня, 08:17
        Кроме Албании с Румынией, в него входили ещё Польша, Чехословакия, ГДР, Болгария, Венгрия, ну и СССР. Более чем 6млн армия. Большинство этих стран сейчас передовой край НАТО, в противостоянии с Россией. Спасибо Горбатому ку с его перестройкой и ускорением.
        1. Володин Звание
          Володин
          +3
          Сегодня, 08:18
          Цитата: Lako
          в него входили ещё Польша, Чехословакия, ГДР, Болгария, Венгрия,

          Вот о том и речь, что только входили...
      2. carpenter Звание
        carpenter
        0
        Сегодня, 09:26
        Цитата: Володин
        На СССР он держался, и только.

        Восстания в ГДР 1953 году.
        Венгерское восстание 1956 год.
        Восстание в Чехословакии 1968 году.

        Если бы не СССР, то у них капитализм начался бы раньше.
    2. Наган Звание
      Наган
      +5
      Сегодня, 08:09
      Цитата: Lako
      Весь многополярный мир, держался на военной мощи стран Варшавского договора

      Это Варшавский Договор держался на военной мощи СССР, и то ее пытались проверить то венгры, то чехи. А как Мишаня am дал слабину, Варшавский Договор развалился еще раньше чем СССР, 1 июля 1991 года.
      1. Lako Звание
        Lako
        0
        Сегодня, 08:26
        Ну как Мишаня дал слабину, так и СССР не стало. Благодаря "светлой" головешке и "умелым" ручкам все что хочешь, сломать можно.
        1. Наган Звание
          Наган
          +1
          Сегодня, 08:31
          Мдя... Лучше б он рулил не страной, а комбайном, и дальше ставил рекорды укосов и надоев.
      2. carpenter Звание
        carpenter
        0
        Сегодня, 09:27
        Цитата: Наган
        А как Мишаня дал слабину,

        Мишаня просто предал свою страну, как когда то предал Власов.
    3. Лена Петрова Звание
      Лена Петрова
      0
      Сегодня, 08:40
      Нужно было создавать военный блок с Китаем, КНДР, Ираном, Белоруссией и прочими, у кого есть ...ну сами знаете. Не хочет Китай, Иран, - ну тогда дождётесь всё-равно демократизации поочереди, но некоторое время спустя. А так - каждый за себя. Ну-ну.
  7. К-50 Звание
    К-50
    0
    Сегодня, 07:58
    американских СМИ обсуждается вопрос, почему ни Россия, ни Китай не вступились за Иран так, чтобы это могло заставить прекратить ведение против него боевых действий.

    Только бесноватые пин до сы возжелают ускорения прихода Третьей Мировой. Нормальный человек и государство всеми силами пытается этого избежатью
    Эх, жаль нельзя "Жёлтый камень" разбудить, чтобы он стёр с планеты пин дос сию-матрасию.
  8. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 07:58
    ❝ А как там в связи с этим поживает ООН? ❞ —

    — ООН застыла в позе, ставшей для неё давно привычной ...
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 08:00
      ..там на фото ещё одной позы не хватает - коленно-локтевой...
    2. михаилл Звание
      михаилл
      +2
      Сегодня, 08:08
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      ❝ А как там в связи с этим поживает ООН? ❞ —

      "По сути дела ООН является теперь не столько всемирной организацией, сколько организацией для американцев, действующей на потребу американским агрессорам."(И. В. Сталин. 1951год).
  9. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    0
    Сегодня, 07:59
    Литва рассмотрит возможность оказания помощи Соединенным Штатам в военной операции против Ирана и даже может направить туда свои войска, если Вашингтон обратится с такой просьбой. Об этом во вторник заявила старший советник президента. Ну всё, хана Ирану
  10. Jovanni Звание
    Jovanni
    +3
    Сегодня, 08:01
    Посыл Трампа прост: «Кто там ещё собирается стать полюсом современного мира? Мы идём к вам».

    Наш посыл ещё проще. Если сидеть тихо под столом, он придёт, глядь, - ан нет никого! Ну и может быть развернётся и уйдёт...
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 08:02
      ...под столом в шахматы играть неудобно....
  11. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +3
    Сегодня, 08:03
    в эфирах американских СМИ обсуждается вопрос, почему ни Россия, ни Китай не вступились за Иран


    Китай предпочел сидеть на берегу реки, а у нас похоже, что в "Дух Анкориджа" был добавлен в изрядном количестве "веселящий газ" N2O, что вызвало опьяняющий эффект с приступами смеха.
    1. Наган Звание
      Наган
      +1
      Сегодня, 08:11
      Цитата: alexboguslavski
      Китай предпочел сидеть на берегу реки
      Вам что, больше Китая надо?
  12. мерцание Звание
    мерцание
    0
    Сегодня, 08:05
    тем не менее ни о каком мире, основанном на глобальной справедливости и соблюдении хоть каких-то законов, кроме закона силы, речи не идёт.
    Вот только сила в правде.
    Или нет?
  13. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    0
    Сегодня, 08:06
    Так вот, Иран, вольно или невольно, оказался на переднем крае борьбы за принципы ("правила") многополярного мира, казалось бы, вот он шанс, сделать все, чтобы силы "старого мира" завязли в этом конфликте, оказать Ирану всевозможную помощь. Может быть, так и будет, и это уже обсуждается? Какие страны БРИКС или ШОС должны помочь Ирану, чем именно, где будут проходить каналы поставки оружия и боеприпасов? Через Каспий? Афганистан? Какие страны еще подключатся к этой борьбе, в каких частях мира откроют новые фронты? Против глобалистов
  14. MetalDesign Звание
    MetalDesign
    -2
    Сегодня, 08:14
    Цитата автора: "почему ни Россия, ни Китай не вступились за Иран так, чтобы это могло заставить прекратить ведение против него боевых действий" Как ты себе это представляешь? Поставить Ирану ядерное оружие или Орешник? И с чего ты взял, что Россия и Китай не помогают? Только вчера показали с британской базы на Кипре детали оставшиеся от Шахеда, там российские микросхемы. Вспоминай войну в Корее и Вьетнаме. Даже СССР не афишировал своё участие. И откуда ты знаешь, кто помог предотвратить недавний госпереворот в Иране? Кто им с разведкой помогает? С наведением? Совсем не сложно писать типа "аналитические" всепропальческие статьи, не имея полной информации, вызывая тем самым бурление умов.
  15. Gomunkul Звание
    Gomunkul
    +3
    Сегодня, 08:17
    Посыл Трампа прост: «Кто там ещё собирается стать полюсом современного мира? Мы идём к вам».
    Трамп своим поведением показал, кто реальный хозяин в мире.
    А мы в ответ на агрессивное поведение США решительно и громко объявим общероссийский сбор средств на закупку новых красных фломастеров... laughing
    P.S.разговоры про многополярный мир, это сказки для бедных. wink
  16. MetalDesign Звание
    MetalDesign
    -2
    Сегодня, 08:18
    Цитата автора:"И можно долго возмущаться, размахивать «шашкой», но тем не менее ни о каком мире, основанном на глобальной справедливости и соблюдении хоть каких-то законов, кроме закона силы, речи не идёт." И где вас таких наивных набирают?))) А когда было иначе?
  17. Feodor13 Звание
    Feodor13
    -3
    Сегодня, 08:27
    Посыл выдумал главный редактор. Спасибо за фантазии.
    Но они поверхностны, учитывая гос.долг США, и внутренние проблемы этой страны. Многополярный мир не про 4 года правления Трампа, он про будущее.
    Не в том контексте, автор его использует.

    А по сути: Трамп хорош - как активный, агрессивный лидер,
    но это все-таки короткая партия. На РФ и Китай дернутся не сможет.
    Игры в длинную нет.

    "Победы" над Венесуэлой и Ираном напрашиваются в параллелях с Крестовыми походами.
    Быстро, эффективно... а потом - "съедание" крестоносцами результатов своих же побед.

    Есть высокая вероятность, что после "победы" над Ираном, в Ираке снова будет бардак.
    Но уже - окончательно в интересах Ирана. И вот такая Persia United лет через 25
    будет не только костью у западного мира, она всех шейхов вокруг на место поставит.
    Причем не ракетами, а экономикой.
  18. Vulpes Звание
    Vulpes
    0
    Сегодня, 08:33
    Там же где и дедолларизация. И всякие "стратегические договора" и прочее. Создается ощущение, что "Анкоридж 2025" стал полным аналогом "Мальты 1989".
  19. Stas157 Звание
    Stas157
    +1
    Сегодня, 08:39
    . Ну и где там ваш многополярный мир?

    Этот вопрос хорошо бы задать одному известному геополитику, который в 2024 году сказал: "Многополярный мир стал реальностью". А в 2025 году утверждал: "Контуры многополярности сложились".
    1. Владимир М Звание
      Владимир М
      +1
      Сегодня, 08:55
      Так Дони прямо и задал этот вопрос "одному известному геополитику".
      Ну не "банановым же странам" задавать такой вопрос. hi
  20. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 08:41
    Миром правит сила, а в сочетании с богатством, наглостью и беспринципностью, все может стать очень грустно...
    Впрочем, абсолютная сила, состояние не так, что б навсегда, со временем любая сила деградирует... вся мировая история это показывает.
  21. Динич Звание
    Динич
    0
    Сегодня, 09:07
    "Но бессовестный смеëтся
    Так, что дерево трясëтся:
    - Если только захочу,
    И луну я проглачу! "
    (с) Корней Чуковский
  22. Akim Звание
    Akim
    0
    Сегодня, 09:12
    В общем, Трамп откровенно глумится над РФ и Китаем, которые просто жуют сопли, и над всеми этими БРИКСами, ШОСами и прочими "выставочными" объединениями. Оно и верно, не можешь какать - не мучай попу (с). Не можешь выставить военную силу, оказать экономическое давление, собрать единый хор подтявкивающих шавок - не выделывайся.
  23. Жека111 Звание
    Жека111
    0
    Сегодня, 09:18
    Наивный Доня, развели лоха, а он тут щеки дует.
    Через Иран США лишатся всех своих баз ПРО в восточной и западной Европе и большую часть флота