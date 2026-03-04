США и Израиль не согласны с опубликованными Ираном цифрами своих потерь

США и Израиль не согласны с опубликованными Ираном цифрами своих потерь

Американские и израильские войска с начала военной операции против Ирана понесли значительные потери как в живой силе, так и в военной технике. С таким заявлением сегодня с утра выступило командование Корпуса стражей исламской революции.

С начала военного конфликта на Ближнем Востоке погибло и ранено 680 американских и израильских военнослужащих. Это произошло в результате множественных ударов иранских ракет по военным базам противника. Такие данные на утро среды, 4 марта, предоставила пресс-служба КСИР со ссылкой на данные иранской разведки и других источников.



Согласно информации от разведывательных источников и данным полевого мониторинга, к четвертому дню боевых действий потери противника среди военнослужащих превысили 680 убитых и раненых.


Тем временем США признают потерю всего шести американских военнослужащих, Израиль традиционно свои потери скрывает, официальной информации нет. В общем, с данными Ирана они не согласны.

Тем временем, опять же по данным иранских военных, в операции против Ирана участвуют порядка 50 тысяч американских военных, 200 истребителей и две авианосные группы. Есть информация, что к операции против Ирана могут присоединиться курды, которых сейчас очень активно обрабатывают американцы.
  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +4
    Сегодня, 08:10
    Пишут что якобы персы потопили американский эсминец. Если это так, то во good
    1. военком Котёнок Звание
      военком Котёнок
      -1
      Сегодня, 08:38
      У иранцев сейчас период незамутнённой конашенковщины. Говорят что угодно, картинки и видео нейросетями генерируют совершенно сознательно.
      1. nikon7717 Звание
        nikon7717
        +7
        Сегодня, 08:52
        У иранцев сейчас период незамутнённой конашенковщины

        А просветите меня у Израиля и США тогда какой период сейчас? Неогебельсовщины в расцвете?
        Реально. Одна сторона увеличила в 10 раз, другая сторона уменьшила в 10 раз реальные цифры. Истинна где-то посередине, следовательно невозвратные потери США в районе 60-100 человек уже достигли судя по интенсивности налетов.
        1. военком Котёнок Звание
          военком Котёнок
          +1
          Сегодня, 09:10
          Почему этот коэффициент с обеих сторон одинаковый (10), из чего это следует? Соотношение вранья можно было бы попробовать прикинуть, сколько сгенерированных нейросетью фоток или видосов запостили со стороны США?
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 08:41
      hi Кремлю и дядюшке Си необходимо оказывать военную помощь, иначе можно оказаться на обочине истории, у обезьяны отберут бананы и лишат жизни.
      Победы иранскому народу в войне против сионистов и матрасников.
    3. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +2
      Сегодня, 08:49
      Да, говорят ,потопили во время дозаправки в порту , но амеры им тоже чуть флота подушатали.
  2. Егоза Звание
    Егоза
    +3
    Сегодня, 08:10
    600 или 6 "пострадавших". Ну, нолики потеряли. Это ж не деньги, тут счет любой прокатит.
    1. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +2
      Сегодня, 08:51
      тем более каждый на свою аудиторию может заявлять что угодно в принципе, истина где то посредине
  3. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +7
    Сегодня, 08:11
    Турки подтверждают, что за бомбардировкой газовых объектов в Рас-Тануре и Катаре стоял Израиль.
    1. Kornodo
      Kornodo
      +1
      Сегодня, 08:40
      Ааааа, ну если турки подтверждают - тогда 100 пудов....🫡
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 08:14
    ❝ США и Израиль не согласны с опубликованными Ираном цифрами своих потерь ❞ —

    — Цифры «уточняются», итоговый результат ещё впереди ...
  5. anjey Звание
    anjey
    +4
    Сегодня, 08:27
    Тем временем США признают потерю всего шести американских военнослужащих
    Верим,верим Мировым Лжецам laughing
  6. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +2
    Сегодня, 08:31
    США признают потерю шестерых своих военных и то ,наверное,скажут, что они погибли от собственного дружественного огня. . . request
    1. Metallurg_2 Звание
      Metallurg_2
      0
      Сегодня, 09:26
      Нет, погибли по причине боевого поноса.
  7. Александр Одинцов Звание
    Александр Одинцов
    +3
    Сегодня, 08:31
    С начала военного конфликта на Ближнем Востоке погибло и ранено 680 американских и израильских военнослужащих.
    Иран держится достойно Показаны подземные города с огромными запасами оружия Трампу лучше остановиться пока дело не кончилось Армагедоном
  8. К-50 Звание
    К-50
    +4
    Сегодня, 08:33
    США и Израиль не согласны с опубликованными Ираном цифрами своих потерь

    Ну, бибик и додик будут до последней возможности их скрывать, ибо одному тюрьма корячится, а другому дом сумашедших.
    Хотя лучше бы обоих на фонарях развешали, Мир бы вздохнул чуточку легче, от прид урков избавившись.
  9. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +5
    Сегодня, 08:42
    Тем временем США признают потерю всего шести американских военнослужащих, Израиль традиционно свои потери скрывает, официальной информации нет. В общем, с данными Ирана они не согласны.


    Просроченный считает, что потери ВСУ 55 тыс. за 4 года конфликта. Их выученик. lol
  10. Кирилл76 Звание
    Кирилл76
    +3
    Сегодня, 08:43
    Израиль традиционно свои потери скрывает, официальной информации нет. В общем, с данными Ирана они не согласны.
    Еще пару-тройку лет назад на форуме регулярно возникали персонажи, с пеной у рта доказывающие, что Россия свои "гигантские" потери в СВО скрывает, а в Израиле каждый герой-солдат на счету, и вся страна их имена знает, ибо у них это скрыть, якобы, невозможно...Что-то в королевстве израильском стало не то:)
    1. Dart2027 Звание
      Dart2027
      0
      Сегодня, 09:24
      Цитата: Кирилл76
      Еще пару-тройку лет назад на форуме регулярно возникали персонажи, с пеной у рта доказывающие, что Россия свои "гигантские" потери в СВО скрывает, а в Израиле каждый герой-солдат на счету, и вся страна их имена знает, ибо у них это скрыть, якобы, невозможно...

      Тоже об этом вспомнил.
  11. Лена Петрова Звание
    Лена Петрова
    0
    Сегодня, 08:47
    Ну, истина, как всегда, где-то посередине.
  12. Комментарий был удален.