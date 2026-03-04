США и Израиль не согласны с опубликованными Ираном цифрами своих потерь
5 29420
Американские и израильские войска с начала военной операции против Ирана понесли значительные потери как в живой силе, так и в военной технике. С таким заявлением сегодня с утра выступило командование Корпуса стражей исламской революции.
С начала военного конфликта на Ближнем Востоке погибло и ранено 680 американских и израильских военнослужащих. Это произошло в результате множественных ударов иранских ракет по военным базам противника. Такие данные на утро среды, 4 марта, предоставила пресс-служба КСИР со ссылкой на данные иранской разведки и других источников.
Согласно информации от разведывательных источников и данным полевого мониторинга, к четвертому дню боевых действий потери противника среди военнослужащих превысили 680 убитых и раненых.
Тем временем США признают потерю всего шести американских военнослужащих, Израиль традиционно свои потери скрывает, официальной информации нет. В общем, с данными Ирана они не согласны.
Тем временем, опять же по данным иранских военных, в операции против Ирана участвуют порядка 50 тысяч американских военных, 200 истребителей и две авианосные группы. Есть информация, что к операции против Ирана могут присоединиться курды, которых сейчас очень активно обрабатывают американцы.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация