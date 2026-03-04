Мерц: Мы не примем мирное соглашение по Украине, если его заключат без нас

Посетивший США и побывавший в Овальном кабинете Белого дома Фридрих Мерц сделал заявление по поводу вооружённого конфликта на Украине.

По словам канцлера Германии, Берлин не примет мирного соглашения по Украине, если оно не будет заключено без участия ФРГ и других стран Европы.

Интересная риторика. Когда Владимир Путин предлагал создать единое пространство безопасности от Лиссабона до Владивостока, в том числе с учётом интересов Германии, немецкие власти ухмылялись. А теперь они же требуют, чтобы их мнение учитывалось и чтобы они вообще были участниками и переговоров, и процедуры подготовки и последующего подписания мирного договора.

Мерц:

Российский гигант на шаткой почве. И мы хотим выработать решения, которые бы включали и европейцев. Если соглашения заключаются за нашими спинами, мы это не примем.

По словам канцлера ФРГ, Вашингтон должен оказать новое давление на Москву, чтобы «Путин пошёл на уступки».

Мерц:

В разговоре с Дональдом Трампом я выступил за то, чтобы европейцы были включены в переговорный процесс.

Цель понятна: заболтать и без того вялотекущий и малоперспективный переговорный процесс, затянуть время, дождавшись поражения Трампа и его партии на выборах. И надо отдать им должное: забалтывают и затягивают вполне для них успешно.
  1. SAG Звание
    SAG
    +6
    Сегодня, 08:01
    Мерц: Мы не примем мирное соглашение по Украине, если его заключат без нас...

    Да кому какое дело, что ты принимаешь и с кем, нацисткий клоун!
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +4
      Сегодня, 08:08
      Цитата: SAG
      Мерц: Мы не примем мирное соглашение по Украине, если его заключат без нас...

      Уж очень хочется и себе кусочек оттяпать. am
      1. oleg-nekrasov-19 Звание
        oleg-nekrasov-19
        +2
        Сегодня, 08:53
        да просто команду получили -война продолжается , а вместе с ней геноцид славян на территории Украины.
      2. Аркадий007 Звание
        Аркадий007
        +1
        Сегодня, 09:12
        Граф Л.-Ф. Сегюр в своих мемуарах французский дипломат в 1827 году уже называл "Россию колосом на глиняных ногах, но этой глине дали затвердеть и она превратилась в бронзу".
    2. ilimnoz Звание
      ilimnoz
      +1
      Сегодня, 08:17
      Цитата: SAG
      Мерц: Мы не примем мирное соглашение по Украине, если его заключат без нас...

      Да кому какое дело, что ты принимаешь и с кем, нацисткий клоун!

      чтобы европа приняла соглашение надо снова идти на Берлин или превентивный удар ТЯО по Польше и Румынии
      1. SAG Звание
        SAG
        +5
        Сегодня, 08:23
        чтобы европа приняла соглашение надо снова идти на Берлин или превентивный удар ТЯО по Польше и Румынии

        Не обязательно, сша государство СССР лет 20 не признавало и говорили что никогда не признают. Потом границы не признавали, но в 1972 (если не ошибаюсь) подписали соглашение о нерушимости границ в Европе. Правда в 90х им сами первые и подтерлись...
        Короче, главное быть сильными и стадия принятия не заставит себя долго ждать!
      2. pin_code Звание
        pin_code
        0
        Сегодня, 08:43
        Только по лондону! Неуч. Чем дальше, тем безопаснее для своей страны.
    3. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +3
      Сегодня, 08:32
      SAG
      Сегодня, 08:01
      Да кому какое дело, что ты принимаешь и с кем, нацисткий клоун!

      hi Этому внуку фашистских нацистов необходимо напомнить о нарушении ст. 2 Договора об окончательном урегулировании в отношении Германии от 12 сентября 1990 г., подписанного в Москве по формуле 4+2, и решать вопрос о разЪединении Германий.
      Статья 2
      Правительства Германской Демократической Республики и Федеративной Республики Германии подтверждают свои заявления о том, что с немецкой земли будет исходить только мир. Согласно конституции объединенной Германии действия, могущие и преследующие цель нарушить мир между народами, в особенности подготовка к ведению наступательной войны, являются антиконституционными и наказуемыми. Правительства Германской Демократической Республики и Федеративной Республики Германии заявляют, что объединенная Германия никогда не применит оружие, которым она располагает, иначе как в соответствии с ее конституцией и Уставом Организации Объединенных Наций.
      1. pin_code Звание
        pin_code
        +4
        Сегодня, 08:47
        Вы полностью правы!!! Значит должно произойти разъединение Германий. С отчуждением переданых Польше земель в Восточной Германии в пользу РФ и будущей ГДР.
        1. ZovSailor Звание
          ZovSailor
          +1
          Сегодня, 08:55
          pin_code
          Сегодня, 08:47
          Вы полностью правы!!! Значит должно произойти разъединение Германий. С отчуждением переданых Польше земель в Восточной Германии в пользу РФ и будущей ГДР.

          hi Дело за малым, добиться от поленьев согласия на возврат Данцига, Штеттина, Бреслау, Восточной Померании с Пруссией, Силезией, как ошибочно переданных великодушным Победителем И. Сталиным неблагодарным пшекам.
          1. pin_code Звание
            pin_code
            +1
            Сегодня, 08:58
            Ну вы же знаете пословицу... Хотели как лучше, а получилось как всегда. Не будем винить Сталина. Он же реально хотел как лучше. Но не срослось все это ни при нем! hi
            1. ZovSailor Звание
              ZovSailor
              +1
              Сегодня, 09:02
              pin_code
              Сегодня, 08:58

              hi Однозначно, предстоит большая работа по переобустройству в гейропе,выселению и уточнению места жительства отдельных персонажей.
              За Победу ВС РФ в СВО- КТО, капитуляцию бандерштата и всего НАТО не надо! am drinks
              1. pin_code Звание
                pin_code
                +1
                Сегодня, 09:08
                Будем на это надеяться. Все в руках наших Воинов, генералов и президента.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 08:02
    ❝ Мы не примем мирное соглашение по Украине, если его заключат без нас ❞ —

    — «Неприятность эту мы переживём» © ...
  3. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 08:07
    . По словам канцлера Германии, Берлин не примет мирного соглашения по Украине, если оно не будет заключено без участия ФРГ

    Ну так- туз вини.... По итогам нашей победы без всяких яких точку поставим!
  4. Voronezh Звание
    Voronezh
    +4
    Сегодня, 08:07
    А разве они стали участниками переговоров? Или объявили себя участниками конфликта?
    1. ARIONkrsk Звание
      ARIONkrsk
      +1
      Сегодня, 08:18
      Цитата: Voronezh
      А разве они стали участниками переговоров? Или объявили себя участниками конфликта?

      США вроде тоже не объявляли себя участником конфликта и ни чего, вполне себе диктуют тон переговоров.
      1. Наган Звание
        Наган
        +1
        Сегодня, 08:29
        Цитата: ARIONkrsk
        США вроде тоже не объявляли себя участником конфликта и ни чего, вполне себе диктуют тон переговоров.

        Кто платит деньги, тот и заказывает музыку. При Байдене в 404 было вложено больше $400 000 000 000, в разы больше чем вся Европа, вместе взятая. Поэтому любое соглашение должно обеспечивать возврат на вложения. А Европа получит то, на что согласится Трамп, и ни центом больше.
      2. pin_code Звание
        pin_code
        0
        Сегодня, 08:51
        Они ни чего не диктуют(сша), просто хотят снизить градус напряжённо ти, и то не факт. У США есть возможности и средства для этого. У мерца... Нет ни чего и последнее скоро прокакает.
  5. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    +3
    Сегодня, 08:12
    . Российский гигант на шаткой почве. И мы хотим выработать решения, которые бы включали и европейцев. Если соглашения заключаются за нашими спинами, мы это не примем.

    Да, да, колос на глиняных ногах, мы это уже слышали от его "предшественника".
    Мерц телевизор не смотрит, что ли? Все амеровские шавки льют крокодиловые слезы, получая лишь пощечены от Ирана.
  6. К-50 Звание
    К-50
    +3
    Сегодня, 08:14
    Мерц: Мы не примем мирное соглашение по Украине, если его заключат без нас

    Да нам как-то всё равно, как слуги рыжего клоуна на это отреагируют.
    У вас сегодня одна точка зрения, пахан ваш передумает и вы , вслед за ним, тут же передумаете.
    Вот начал он с евреями очередную войну, причём с убийства политических лидеров оппонентов. Где ваши санкции, эмбарго, предоставление помощи жертве?.
    Нет же, вы все молчите, потому как вам крикнули из-за лужи "никшни слуги!" и всё, ваше возражение тут же умерло, даже с языка не спрыгнуло. laughing
    Так что чего собака из-за забора лает, нам поф игу. yes
  7. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 08:25
    Кто то должен вбить осиновый кол, в развалинах Берлина - я так понимаю мысль Мерца ?
    1. pin_code Звание
      pin_code
      0
      Сегодня, 09:12
      Ну скорее в развалине мерце, Берлин нам ещё пригодится.
  8. MetalDesign Звание
    MetalDesign
    0
    Сегодня, 08:28
    Куда вы денетесь, если вам Омерика скажет принять))
  9. yuliatreb Звание
    yuliatreb
    +2
    Сегодня, 08:33
    Посмотришь на человека и сразу понятно что он Мерц, который не хотел принимать мирное соглашение по Украине.
  10. LeutnantTom Звание
    LeutnantTom
    +2
    Сегодня, 08:38
    Даже в Германии никто не воспринимает всерьез клоуна из 20%!
    Мерц: Мы не примем мирное соглашение по Украине, если оно будет заключено без нашего участия.
    lol
    А теперь – противоречие, и Мерц умоляет Трампа!
    По словам канцлера Германии, Вашингтон должен усилить давление на Москву, чтобы «Путин пошел на уступки».
    drinks wassat

    Мерц въехал в Вашингтон через боковой вход.
    Мерца задержали наземные войска в Китае!
    Мерцлер, какая шутка!
    В Германии Мерц считается худшим «канцлером» в истории Федеративной Республики Германия.
    1. pin_code Звание
      pin_code
      0
      Сегодня, 08:55
      Так он и не Мерц... Это просто мерц, да именно с маленькой буквы.
  11. Дилетант Звание
    Дилетант
    0
    Сегодня, 08:54
    Берлин не примет мирного соглашения по Украине, если оно не будет заключено без участия ФРГ

    И что будет делать "Берлин"? Пойдет войной на Москву?
  12. Абросимов Сергей Олегович Звание
    Абросимов Сергей Олегович
    +1
    Сегодня, 08:57
    Господин Мерц, вы говорите, что Россия стоит на шаткой почве, однако не освежите ли мне память, не напомните, что стало с тем лидером Германии, который считал Россию "Колосом на глиняных ногах"?
    И еще: В КАКОЙ ИМЕННО ФОРМЕ выльется Ваше непринятие мирных соглашений по Украине, если таковые будут достигнуты без Вашего участия?
  13. usr01 Звание
    usr01
    +1
    Сегодня, 08:57
    Цитата: SAG
    Да кому какое дело, что ты принимаешь и с кем....

    Вот-вот!!! соглашение между Россией и Украиной !
    А вы каким боком? в составе украины??? laughing
  14. Jacques Sekavar Звание
    Jacques Sekavar
    0
    Сегодня, 08:58
    Никакого международного признания результатов раздела Украины без ЕС быть не может
  15. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 09:02
    Если соглашения заключаются за нашими спинами, мы это не примем.
    А вас никто и не спрашивает, вы сейчас никто.
  16. orionvitt Звание
    orionvitt
    0
    Сегодня, 09:11
    Кому какое дело, что они там думают, а что нет. Но своим заявлением, этот нацистский недобиток, в очередной раз признал, что Германия, вместе с остальной Европой, является стороной конфликта.
  17. Умптек Звание
    Умптек
    0
    Сегодня, 09:12
    Взбрык Мерца ясно даёт понять, что нацисты считают территорию 404 уже оккупированной собой. Если бы я был руководителем то дал бы указания своим внешнеполитическим и военным представителям усилить игнорирование ВСЕХ стран так или иначе оказывающих 404 помощь. Переговоры в Швейцарии это очередной отступ от жесткой линии и потрафления нашим врагам, и это удручает в очередной раз нашим внешнеполитическим слюнтяйством. Мы постоянно рады идти на поводу и следовать капризам Запада. Ну вот зачем, спрашивается? Для бесполезного времяпрепровождения? Бесцельного шлынданья по странам. Мы, что в таком безвыходном состоянии? И до чего уж надоело это бубнилово про "дух Анкориджа", особенно изо рта Лаврова и Марии, хотя и ёжику понятно, что те договорённости если они и были, исполняться ни америкосами ни натовцами и другой сворой не стали бы. Да и не будут никогда выполнены, ибо "дух" давно выветрился. Если он вообще был. Очень разочаровывает внешнеполитическое поведение нашей стороны. Удручает даже. Так сильные, про которых Гарант как-то рассказывал, не ведут.
  18. Гардамир Звание
    Гардамир
    0
    Сегодня, 09:18
    Не понимаю кремлевских пацанов. В свое время ФРГ захватила независимую ГДР, но это другое. потому что Россия не может вернуть свои Окраинные земли.