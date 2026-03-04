Российский гигант на шаткой почве. И мы хотим выработать решения, которые бы включали и европейцев. Если соглашения заключаются за нашими спинами, мы это не примем.

В разговоре с Дональдом Трампом я выступил за то, чтобы европейцы были включены в переговорный процесс.

Посетивший США и побывавший в Овальном кабинете Белого дома Фридрих Мерц сделал заявление по поводу вооружённого конфликта на Украине.По словам канцлера Германии, Берлин не примет мирного соглашения по Украине, если оно не будет заключено без участия ФРГ и других стран Европы.Интересная риторика. Когда Владимир Путин предлагал создать единое пространство безопасности от Лиссабона до Владивостока, в том числе с учётом интересов Германии, немецкие власти ухмылялись. А теперь они же требуют, чтобы их мнение учитывалось и чтобы они вообще были участниками и переговоров, и процедуры подготовки и последующего подписания мирного договора.Мерц:По словам канцлера ФРГ, Вашингтон должен оказать новое давление на Москву, чтобы «Путин пошёл на уступки».Мерц:Цель понятна: заболтать и без того вялотекущий и малоперспективный переговорный процесс, затянуть время, дождавшись поражения Трампа и его партии на выборах. И надо отдать им должное: забалтывают и затягивают вполне для них успешно.