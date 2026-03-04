Сбив БПЛА Израиля, Иран получил ракеты Mikholit, но сможет ли воспользоваться

Растёт число сбитых иранскими силами ПВО средств боевой авиации противника. Несмотря на тотальный американо-израильский перевес, Иран продолжает сопротивляться.

Подтверждается информация о том, что в руки иранских военных попал сбитый над западной провинцией Хузестан израильский разведывательно-ударный БПЛА Heron TP. Дрон упал в районе города Эндимешк.



В распоряжении КСИР оказались управляемые авиабомбы Mikholit, которые Израиль создавал специально для контейнеров БПЛА. Это вариант Nimrod, компактный. Предназначен для поражения бронированной техники, живой силы, находящейся в укрытиях. Ракета имеет систему управления, которая позволяет бить по цели с высокой точностью.



Однако на сегодняшний день главное далеко не в том, что иранское ПВО пока может сбивать дроны и самолёты. Главное в том, насколько эти возможности сохранятся и сможет ли Иран воспользоваться тем, что в его руки напрямую попадают те же израильские или американские военные технологии. На данный момент иранское сопротивление есть, но если тотальные американо-израильские бомбардировки продолжатся, и если к ним ещё подключатся и другие, увидев слабину Ирана, то это сведётся для действующей власти ИРИ к крайне тяжёлой ситуации.

Напомним, что в США рассматривают и вариант с наземной операцией, в которой, вероятно, будут использованы прокси. Или же ЧВК под фейковым флагом местных «борцов с режимом».
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +7
    Сегодня, 08:37
    ❝ Сможет ли Иран воспользоваться тем, что в его руки напрямую попадают те же израильские или американские военные технологии ❞ —

    — Надо Ирану помочь в этом вопросе ...
    1. Aken Звание
      Aken
      -1
      Сегодня, 08:41
      Полагаю, Иран поделится. Вот только не факт что для нас это важно и нужно. Может, своё не хуже?
      1. AlexSam Звание
        AlexSam
        +6
        Сегодня, 08:56
        Вам известна широкая номенклатура современных компактных ракет и управляемых авиабомб, стоящих на вооружении ВС РФ? Не чугуния с прицепленным к нему УМПК, а современных, которыми можно оснастить те же БПЛА. Всё, что связано с темой БПЛА израильского производства, достойно тщательного изучения, поверьте. Оно того стоит.
        1. Aken Звание
          Aken
          +2
          Сегодня, 09:00
          Подозреваю, номенклатура и Вам не известна и у Вас нет оснований утверждать, что у нас хуже.
          А изучить конечно же надо. Базару нет.
          1. AlexSam Звание
            AlexSam
            +3
            Сегодня, 09:08
            Естественно, мне тоже неизвестна)) Мы на выставках и форумах видимо много интересного (насколько можно судить по телевизионным репортажам), но его реальные характеристики - тайна, покрытая мраком. А в реальности, если судить по СВО... Вы и сами всё знаете.
            1. Aken Звание
              Aken
              +2
              Сегодня, 09:09
              Между опытным и серийным образцом пропасть времени и денег. А для трофеев вдвойне пропасть. Так что нет смысла гадать.
    2. Konnick Звание
      Konnick
      0
      Сегодня, 09:01
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      ❝ Сможет ли Иран воспользоваться тем, что в его руки напрямую попадают те же израильские или американские военные технологии ❞ —

      — Надо Ирану помочь в этом вопросе ...

      Тоже начать пускать ракеты?
  2. Aken Звание
    Aken
    -2
    Сегодня, 08:40
    У америкосов операция рассчитана на 3 недели. Если не уложатся, Трампу придётся серьёзно объясняться со спонсорами. Тогда он будет готов на всё.
    А полученные технологии - ерунда. Сейчас они бесполезны, а через пару лет устареют.
    1. Дырокол Звание
      Дырокол
      0
      Сегодня, 08:45
      Цитата: Aken
      У америкосов операция рассчитана на 3 недели. Если не уложатся, Трампу придётся серьёзно объясняться со спонсорами. Тогда он будет готов на всё.

      Есть уже статистика по запуском Ираном баллистических ракет всех типов

      ▫️ День 1: ~ 350 ракет
      ▫️ День 2: ~175 ракет
      ▫️ День 3: ~120 ракет
      ▫️ День 4: ~50 ракет

      Это результат охоты авиации на пусковые установки. В защищенных арсеналах скорее всего еще есть ракеты, но запускать становится нечем. За оставшиеся три дня первой недели добьют оставшиеся.
      1. Aken Звание
        Aken
        +10
        Сегодня, 08:48
        Да, есть такое. Но есть и другое мнение. БПЛА обнуляют запасы ракет ПВО, а потом снова включается баллистика. Ибо нефиг её зрярасходовать.
        В пользу этой версии говорит сообщение, что америкосы перебрасывают ПВО из Южной Кореи.
        1. Дырокол Звание
          Дырокол
          +1
          Сегодня, 09:20
          Цитата: Aken
          Но есть и другое мнение. БПЛА обнуляют запасы ракет ПВО,

          Их авиация сбивает в основном, ПВО ЗУР больше на баллистику тратит, это сложные цели и их может быть много в одном прилете. А БПЛА прорывается мало. Пока ПУ БР в приоритете и на них все внимание авиации.
        2. Наган Звание
          Наган
          0
          Сегодня, 09:24
          Цитата: Aken
          БПЛА обнуляют запасы ракет ПВО, а потом снова включается баллистика.

          Вот что в этом хорошо - так это то, что для Куева лишних ракет теперь точно не будет. Надо пользоваться, и чем скорей, тем лучше, а то конфликт кончится, и обнаружатся резервы зенитных средств.
      2. Наган Звание
        Наган
        0
        Сегодня, 09:21
        Цитата: Дырокол
        запускать становится нечем
        и некем. Вместе с пусковой обычно накрывается расчет. Натренировать свежих? Так они все равно будут развертывать и свертывать пусковую в разы медленней, чем опытные. А риск поражения растет пропорционально времени на позиции, а то и экспоненциально.
        Израиль уже объявил о возобновлении воздушного сообщения в четверг. Наверно они в курсе ракетных и дроновых угроз больше, чем мы все здесь вместе взятые.
        1. Дырокол Звание
          Дырокол
          0
          Сегодня, 09:27
          Цитата: Наган
          Израиль уже объявил о возобновлении воздушного сообщения в четверг.

          Дубай уже выпускает самолеты хотя он куда ближе чем Израиль.
          Цитата: Наган
          Вместе с пусковой обычно накрывается расчет.

          Ну не факт. Полагаю там при запуске уже дают по пяткам бросая ПУ на волю судьбы. Там опаснее при выходе на позицию и при развертывании, тогда да, если прилетит то хана.
        2. Konnick Звание
          Konnick
          0
          Сегодня, 09:29
          Цитата: Наган
          Израиль уже объявил о возобновлении воздушного сообщения в четверг. Наверно они в курсе ракетных и дроновых угроз больше, чем мы все здесь вместе взятые.

          Тут же заявляли поклонники исламского фундаментализма о сбоях в ПВО Израиля и то,что у Ирана баллистических ракет на три Израиля, а Израиль об этом не знает и открыл Бен-Гурион
    2. Tagan Звание
      Tagan
      +1
      Сегодня, 09:16
      А полученные технологии - ерунда. Сейчас они бесполезны, а через пару лет устареют.

      Накопление компетенций тоже немаловажный аспект. Это опосредованный задел для дальнейшей разработки более продвинутых систем. Никогда нелишне рассмотреть направление мысли супостата.
  3. Konnick Звание
    Konnick
    0
    Сегодня, 08:53
    Растёт число сбитых иранскими силами ПВО средств боевой авиации противника.

    Что такое средства боевой авиации? Эзопов язык отдыхает, автору букеровскую премию. Средства сбитые военными объектами Ирана?
  4. kosmozoo Звание
    kosmozoo
    0
    Сегодня, 09:02
    Напомним, что в США рассматривают и вариант с наземной операцией
    США в наземных операциях сильны, Афганистан не даст соврать.
    А если учесть, что дешманский дрон нивелирует высокотехнологичный абрамс, то ждем сухопутной операции и победоносный драп из Ирана.
  5. РР_Вернадский Звание
    РР_Вернадский
    0
    Сегодня, 09:28
    Напомним, что в США рассматривают и вариант с наземной операцией, в которой, вероятно, будут использованы прокси. Или же ЧВК под фейковым флагом местных «борцов с режимом».

    Если у кого то были сомнения в том зачем Иран бил по позициям курдских боевиков в Ираке, то объяснение возможно в этом: Трамп рассматривает вариант снабжения сепаратистов для наземной операции в Иране. Ввести наземный контингент американской армии - значит подписать приговор тысячам своих солдат. Компания может затянуться без видимого результата. Оппозиция Трампа только этого и ждет. А снабдить оружием тех кто этого момента ждал - это безболезненно для США. Такой вариант ухудшит и так не простое положение армии Ирана, которая воюет сейчас на разных фронтах из-за ударов каолиции. В Ираке же конечно и сейчас полно оружия вывезенного из Сирии.