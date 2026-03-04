Зеленский собрался создавать буферную зону на территории России

Новости с Ближнего Востока немного отодвинули тему Украины, что очень сильно не понравилось Зеленскому. За последние дни он сделал несколько заявлений в отношении мирного договора, дав понять, что ни на какие компромиссы он не пойдет.

Из последних заявлений можно отметить полный отказ от вывода украинских войск с территории Донбасса, об этом клоун говорит уже не в первый раз. С другой стороны, сейчас от него этого никто и не требует, по крайней мере с российской стороны. Наши сделали ставку на военный вариант, что сейчас и пытаются реализовать. Американцы пытаются давить на Киев, но и у них ничего не получится. Здесь нужно полностью отрезать Украину от поставок вооружений, а Трамп на это не пойдет.



И вот на этом фоне «нелегитимный» продолжает махать шашкой, уже практически в открытую говоря о том, что на мир с Россией он не пойдет. К тому же клоун замахнулся и на российскую территорию, заявив, что согласен на создание буферной зоны, но только на территории России. Причем создавать ее он собрался силами ВСУ, начав с Харьковского направления.

Украинские войска должны делать всё, чтобы буферная зона России и Украины в направлении Харьковской области была на российской стороне. Вот если такая буферная зона будет, то никакая артиллерия не будет долетать.


Конечно, говорить о том, что украинская армия перейдет в масштабное контрнаступление, сейчас не приходится, но локальное наступление на отдельном направлении ВСУ провести могут. Тем более, что недавно проходила информация о накоплении украинских сил в той же Харьковской области.
  1. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +6
    Сегодня, 08:44
    Этот мелкий бес, совершенно сошёл с ума! Потерял связь с реальностью… Зачем он живёт?
    1. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +12
      Сегодня, 08:47
      Вопрос "зачем он живет ? " волнует многих и с каждым годом их становится все больше
      1. Metallurg_2 Звание
        Metallurg_2
        +2
        Сегодня, 09:18
        Просто дедушка дал слово пацана бывшему главеврею.
        А пацан, нарушивший слово пацана - распацанивается и превращается в чушпана.
        Не хочет дедушка в мировой тусовке чушпаном числиться.
        1. Руслан М Звание
          Руслан М
          0
          Сегодня, 09:26
          Пацан что подставляет своих ради чужих разве так и так не чушпан? С другой стороны если мы для него не свои, то никаких морально пацанских проблем.
      2. frruc Звание
        frruc
        0
        Сегодня, 09:26
        oleg-nekrasov-19
        Вопрос "зачем он живет ? " волнует многих

        Чтобы деньги отмывать и утилизировать народонаселение подконтрольных территорий.
    2. SAG Звание
      SAG
      +4
      Сегодня, 08:48
      Этот мелкий бес, совершенно сошёл с ума! Потерял связь с реальностью… Зачем он живёт?

      Он живёт чтоб грабить свою страну и употреблять качественный колумбийский коксик bully
      1. oleg-nekrasov-19 Звание
        oleg-nekrasov-19
        +4
        Сегодня, 08:55
        Он подряд выполняет ,играя роль президента Украины . Основа его подряда или контракта -это высвобождение земель Украины и уничтожение местного мужского населения.
        1. kosmozoo Звание
          kosmozoo
          +4
          Сегодня, 09:12
          Зеля так бы и сказал - кладбищенских земель на правобережье Днепра не хватает позвольте складировать украинских жмуров на вашей территории, типа в буферной зоне.
    3. Dizel200 Звание
      Dizel200
      +3
      Сегодня, 08:48
      На эту тему можно долго дискутировать, начиная со слов " Мы не такие"
      1. Андрей Николаевич Звание
        Андрей Николаевич
        +2
        Сегодня, 08:54
        А у нас всю историю так- играем с наперсточниками- интеллегентно...
    4. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +3
      Сегодня, 08:50
      Охотовед 2
      Сегодня, 08:44
      Этот мелкий бес, совершенно сошёл с ума! Зачем он живёт?

      hi По выражению ДАМа и других - это полезный идиЁт, усиливающий раскол среди врагов РФ.
      Но при этом нельзя забывать, сколько военных и мирных погибло из-за жыдонаркофюрера и его хунты, спонсируемой нашими врагами - наглосаксами. am
      1. свой1970 Звание
        свой1970
        0
        Сегодня, 09:24
        Цитата: ZovSailor
        Но при этом нельзя забывать, сколько военных и мирных погибло из-за жыдонаркофюрера и его хунты, спонсируемой нашими врагами - наглосаксами.

        То есть вы всерьез считаете что если его убить - бандеровцы упадут на колени и будут биться головой об землю - от раскаяния?
        У вас перед глазами живой пример - Иран сдался после гибели всего руководства?
    5. carpenter Звание
      carpenter
      +2
      Сегодня, 08:56
      Цитата: Охотовед 2
      Этот мелкий бес, совершенно сошёл с ума!

      Жертва неудачного аборта.
    6. Aken Звание
      Aken
      0
      Сегодня, 09:24
      Если бы он заявлял это во время уличных боёв в Киеве, я бы тоже посмеялся.
    7. Konnick Звание
      Konnick
      0
      Сегодня, 09:24
      Цитата: Охотовед 2
      Этот мелкий бес, совершенно сошёл с ума! Потерял связь с реальностью… Зачем он живёт?

      К сожалению результаты СВО за 4 года позволяют ему говорить об этом
  2. Vulpes Звание
    Vulpes
    +6
    Сегодня, 08:47
    Сошел ли он с ума или не сошел, но подозрительно долгое время нету ударов по Куеву и прочему, а вот по российским городам удары не прекращаются. И все это странно совпало с агрессией сионофашистов против Ирана. Видать и тут Трампу решили помочь "Духом Анкориджа", чтобы бедолага не распылял ракеты к ЗРК. С той позицией, которую заняли "многополярники" я уже ничему не удивляюсь. Может бандеровцы полезут и в Брянскую и в Курскую области.
  3. Дилетант Звание
    Дилетант
    +1
    Сегодня, 08:50
    Наглеет зеля. С другой стороны почему бы ему не наглеть. Что дядюшка Трамп скажет, то в одной старинной крепости и будут делать. Вместо того, что бы разнести * (совсем) евробандеровскую хунту.
    Если дорог тебе твой дом,
    Где ты русским выкормлен был,
    Под бревенчатым потолком,
    Где ты, в люльке качаясь, плыл;
    Если дороги в доме том
    Тебе стены, печь и углы,
    Дедом, прадедом и отцом
    В нем исхоженные полы;
    Если мил тебе бедный сад
    С майским цветом, с жужжаньем пчёл
    И под липой сто лет назад
    В землю вкопанный дедом стол;
    Если ты не хочешь, чтоб пол
    В твоем доме фашист топтал,
    Чтоб он сел за дедовский стол
    И деревья в саду сломал…
    Если мать тебе дорога —
    Тебя выкормившая грудь,
    Где давно уже нет молока,
    Только можно щекой прильнуть;
    Если вынести нету сил,
    Чтоб фашист, к ней постоем став,
    По щекам морщинистым бил,
    Косы на руку намотав;
    Чтобы те же руки ее,
    Что несли тебя в колыбель,
    Мыли гаду его белье
    И стелили ему постель…
    Если ты отца не забыл,
    Что качал тебя на руках,
    Что хорошим солдатом был
    И пропал в карпатских снегах,
    Что погиб за Волгу, за Дон,
    За отчизны твоей судьбу;
    Если ты не хочешь, чтоб он
    Перевертывался в гробу,
    Чтоб солдатский портрет в крестах
    Взял фашист и на пол сорвал
    И у матери на глазах
    На лицо ему наступал…
    Если ты не хочешь отдать
    Ту, с которой вдвоем ходил,
    Ту, что долго поцеловать
    Ты не смел, — так ее любил, —
    Чтоб фашисты ее живьем
    Взяли силой, зажав в углу,
    И распяли ее втроем,
    Обнаженную, на полу;
    Чтоб досталось трем этим псам
    В стонах, в ненависти, в крови
    Все, что свято берег ты сам
    Всею силой мужской любви…
    Если ты фашисту с ружьем
    Не желаешь навек отдать
    Дом, где жил ты, жену и мать,
    Все, что родиной мы зовем, —
    Знай: никто ее не спасет,
    Если ты ее не спасешь;
    Знай: никто его не убьет,
    Если ты его не убьешь.
    И пока его не убил,
    Помолчи о своей любви,
    Край, где рос ты, и дом, где жил,
    Своей родиной не зови.
    Пусть фашиста убил твой брат,
    Пусть фашиста убил сосед, —
    Это брат и сосед твой мстят,
    А тебе оправданья нет.
    За чужой спиной не сидят,
    Из чужой винтовки не мстят.
    Раз фашиста убил твой брат, —
    Это он, а не ты солдат.
    Так убей фашиста, чтоб он,
    А не ты на земле лежал,
    Не в твоем дому чтобы стон,
    А в его по мертвым стоял.
    Так хотел он, его вина, —
    Пусть горит его дом, а не твой,
    И пускай не твоя жена,
    А его пусть будет вдовой.
    Пусть исплачется не твоя,
    А его родившая мать,
    Не твоя, а его семья
    Понапрасну пусть будет ждать.
    Так убей же хоть одного!
    Так убей же его скорей!
    Сколько раз увидишь его,
    Столько раз его и убей!
    (К.Симонов)
    1942 г.
  4. Mouse Звание
    Mouse
    +2
    Сегодня, 08:50
    Зе, и тебя вылечим...... wassat
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +4
      Сегодня, 08:58
      Цитата: Mouse
      Зе, и тебя вылечим......

      Гильотиной или просто веревкой на шею!!
      1. Наган Звание
        Наган
        +3
        Сегодня, 09:05
        Осиновый кол. Ректально.
      2. Mouse Звание
        Mouse
        +1
        Сегодня, 09:20
        Кардинально... Решать... И обжалованию не подлежит....
  5. К-50 Звание
    К-50
    +1
    Сегодня, 08:52
    Зеленский собрался создавать буферную зону на территории России

    Ну сумашедший, что возьмёшь. (с) В. Высоцкий.
    Здесь надо думать как бы Россия буферную зону на правый берег Днепра не перекинула. laughing
  6. silberwolf88 Звание
    silberwolf88
    +5
    Сегодня, 08:53
    Прям анекдоте про то сколько лев может съесть мяса … он то может но кто ж ему даст
    Отдельные нахрюки конечно возможны до полного истощения сил и средств которые уже давно без тяжёлой техники … а часть лёгкой это бармалейские варианты шумер на обычных гражданских авто …
    Нашим только вперёд … давить по всей линии соприкосновения выбивая каждый день личный состав (особо нацбатов как наиболее упоротой нечисти)
  7. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +3
    Сегодня, 08:53
    Это уже из области наркологии а не политики. Наглеет,наркоша..
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +1
      Сегодня, 09:00
      Цитата: Андрей Николаевич
      Это уже из области наркологии а не политики. Наглеет,наркоша..

      Вот как примешь грамм пять! И такие интервью с розовыми понями из тебя посыплятся wassat
  8. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 08:58
    Даже не охота комментировать высеры этого хохло-еврейчика.
  9. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +2
    Сегодня, 09:02
    Совсем охренел в атаке, болезный))) попытка наступления в Харьковской области - это хорошо, сжечь последние резервы и остаться перед летней кампанией с голым пузом)))
    1. Егоза Звание
      Егоза
      0
      Сегодня, 09:18
      Цитата: ТермиНахТер
      сжечь последние резервы и остаться перед летней кампанией с голым пузом)))

      На наемников надеется. Деньжат же ему подкинули. А там и себе в карман положить, и не платить можно "невинно убиенным" (да и живым тоже) Кто там проверять Будет?
      1. ТермиНахТер Звание
        ТермиНахТер
        0
        Сегодня, 09:30
        Те деньжата, что ему подкинули, до бандерлянда даже не доедут - % по кредитам отдавать надо. То, что дали, в аккурат чутка больше, чем надо отдать)))
  10. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 09:05
    Что кокс делает из человека .Просто оторвался от действительности и парит в облаках славы
  11. РР_Вернадский Звание
    РР_Вернадский
    +1
    Сегодня, 09:07
    ничего нового, очередная бредовая идея аппарата зеленского
  12. Федор 5755 Звание
    Федор 5755
    +2
    Сегодня, 09:08
    Я вот честно не понимаю, чем это укуренный просроченный обмудок лучше террористов Басаева или Яндарбиева, которого грохнули аж в Катаре? Неужели какие-то клятвенные обещания нашего доброго дедушки израильскому премьеру? или это просто импотенция?
  13. Огурцов Звание
    Огурцов
    +1
    Сегодня, 09:09
    А не может ли Россия подписать мирный договор по Украине с Януковичем? Он же остался по факту легитимным президентом. И снести эту шушеру незаконно захватившую власть
  14. Юрий Иляхин Звание
    Юрий Иляхин
    +1
    Сегодня, 09:18
    ... Зеленский..., собрался...Да убейте его уже наконец! Вот , за. бло уже читать, видеть и слышать про этого черта.
  15. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    0
    Сегодня, 09:22
    Как только фронт затихает, трёп сатанистов нарастает. Нельзя стоять.
  16. LeutnantTom Звание
    LeutnantTom
    0
    Сегодня, 09:22
    Необходимо полностью прекратить поставки оружия в Украину, а Трамп на это не согласится.

    Тогда Ирану, хуситам, Хезболле и всем остальным, кто там находится, нужно активизироваться!
    Ближний Восток геополитически важнее, чем режим Зеленского!

    России, Китаю и Северной Корее необходимо отправить Ирану какие-нибудь подарки.
    Никакого газа и нефти в Европу, никакого оружия киевскому режиму.
  17. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    0
    Сегодня, 09:26
    По всей видимости, Украина нанесет удар где-то в районе Белгорода. Постараются провести операцию по типу Курской. Естественно с учётом результатов последней. Весна- начало лета. Можно с большой долей уверенности сказать, что в этот удар "отчаяния" они вложат все силы и по максимуму снимут пенку пиара. А, вот готовы ли мы, я имею ввиду - командование?
  18. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    0
    Сегодня, 09:29
    ВСУ оставили Гришино под Красноармейском, оставив нам много не эвакуированных трупов.



    При последнем обмене телами погибших из 1000 трупов чуть больше сотни были женскими.