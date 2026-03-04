Зеленский собрался создавать буферную зону на территории России
Новости с Ближнего Востока немного отодвинули тему Украины, что очень сильно не понравилось Зеленскому. За последние дни он сделал несколько заявлений в отношении мирного договора, дав понять, что ни на какие компромиссы он не пойдет.
Из последних заявлений можно отметить полный отказ от вывода украинских войск с территории Донбасса, об этом клоун говорит уже не в первый раз. С другой стороны, сейчас от него этого никто и не требует, по крайней мере с российской стороны. Наши сделали ставку на военный вариант, что сейчас и пытаются реализовать. Американцы пытаются давить на Киев, но и у них ничего не получится. Здесь нужно полностью отрезать Украину от поставок вооружений, а Трамп на это не пойдет.
И вот на этом фоне «нелегитимный» продолжает махать шашкой, уже практически в открытую говоря о том, что на мир с Россией он не пойдет. К тому же клоун замахнулся и на российскую территорию, заявив, что согласен на создание буферной зоны, но только на территории России. Причем создавать ее он собрался силами ВСУ, начав с Харьковского направления.
Конечно, говорить о том, что украинская армия перейдет в масштабное контрнаступление, сейчас не приходится, но локальное наступление на отдельном направлении ВСУ провести могут. Тем более, что недавно проходила информация о накоплении украинских сил в той же Харьковской области.
