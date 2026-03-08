PR-дизайн в военном деле
Президент Эндрю Джексон. Первая инаугурационная речь (4 марта 1829 года)
Оружие для парада. Считается, что именно эта речь президента США Эндрю Джексона стала своего рода провозвестницей того, что позднее получило название «паблик рилейшенз» (которые у нас многие почему-то до сих пор считают рекламой). Именно при нем функции, близкие к функциям современных PR-специалистов, стали выполнять отдельные люди — так называемые press agents. При нем постоянно находился Амос Кендалл — один из первых в истории пресс-секретарей высшего уровня информированности. Джексону хватило ума и сообразительности привлечь его к работе в конце 1820-х годов. До того он редактировал газеты Georgetown Minerva и Argus of Western America. Теперь он стал выстраивать коммуникации между администрацией президента и масс-медиа. А еще именно он готовил статьи для прессы, в которых формировал позитивный образ президента и его политики в глазах народа.
Но это касается собственного «пиара» как технологии. На неосознанном уровне эта форма воздействия на общество существовала всегда. Вспомните египетские пирамиды и храмы… Какое воздействие они оказывали на народ? Неудивительно, что египтяне так долго верили в божественность власти фараонов. Но те, при всей своей божественности, носили точно такие же юбки, как и крестьяне, хотя и из качественной ткани, и именно этим были народу близки. Близкие и понятные символы употребляли во все времена: мы знаем орлов римских легионов и молнии с венками победы на римских щитах, красный цвет мундиров британской армии был хорошим «пиаром», а вот белый у австрийцев – плохим. Отличным пиаром у немцев было всё то, что случилось у них после Ютландского сражения, а вот англичане допустили серьезнейший промах. Зато благодаря умелому «пиару» они без единого выстрела потопили карманный линкор «Адмирал граф Шпее»…
А парады воинских подразделений и военной техники? Парад российской императорской армии в Царском Селе накануне Первой мировой войны запомнился всем военным атташе… проходом целого пехотного полка, в котором все солдаты были абсолютно на одно лицо. Правда, документальных подтверждений этому факту не существует. Ни в архивах, ни в мемуарах военных атташе и официальных отчётах участников царскосельских парадов, включая парад 7 июня 1914 года, нет упоминаний о таком случае, хотя все парады в Царском Селе тщательно документировались. Но здесь важно то, что легенда об этом в сознании людей вообще возникла как свидетельство безграничных людских ресурсов российской армии.
А что делали немцы на своих парадах в начале 30-х годов? Кроме танков Pz.Kpfw. I у них еще не было других машин, и они… гоняли их по кругу, показывая всем, что пусть эти «танчики» и малы, но зато их у новой германской армии много! И то же самое в полной мере можно отнести и к советским танкам Т-35 с пятью башнями. На парадах они выглядели прекрасно, а вот на поле боя показали себя… просто никак.
Ну и все, конечно, помнят наши парады на Красной площади: чеканящие шаг пехотные подразделения и масса самой различной боевой техники. Пожалуй, только китайские девушки-военные в белых юбках, парадирующие в огромном количестве под пение «Катюши» на площади Тяньаньмэнь, смотрелись эффектнее. Причем подчеркнем, что юбки были именно белые, потому что в PR учитывать надо любую мелочь, а белый цвет – это чистота, скромность и благородство! Были там и полностью красные мундиры с отдельными белыми деталями, что тоже хорошее решение с точки зрения PR, ведь красный цвет – это цвет доминирования и победы.
Впрочем, речь у нас сегодня пойдет о технике. Ведь она производит очень сильное впечатление и на друзей, и на врагов. Поэтому что, если показать на параде военную технику, которая у нас вроде бы пока еще не существует, но вполне может существовать? Для отражения очередной угрозы нашим противникам придется привлекать дополнительные ресурсы, искать пути и средства, одним словом, «работать в напряженном режиме», что, безусловно, нам будет только на руку!
Итак, какие «новинки» для демонстрации на параде на главной площади страны можно сегодня предложить? Например, вот такой одноместный боевой геликоптер. Представьте себе, что все ожидают появления техники, люди слышат ее гул, и вдруг из-за здания Исторического музея появляются летящие всего в паре метров над площадью аппараты: узкий вертикальный клиновидный корпус с опорной треногой и двумя пулеметными турелями справа и слева. Привод от однолопастного воздушного винта (хотя он может быть и двухлопастным и т. д.) с небольшим реактивным движком на конце. Стабилизатором является небольшой «хвостик», явно складывающийся. Аппараты сначала летят, а затем разом садятся, передняя панель откидывается и превращается в аппарель, после чего оттуда выходят полностью экипированные пехотинцы, отдают честь Президенту и сидящим на трибунах гостям, и опять забираются в свои «аппараты» и все дружно улетают. А голос диктора захлебывается от восторга: «Еще совсем недавно наши пехотинцы на войну ходили. Теперь они могут на нее летать!»
Дальше появляются танки. У нас, да и на Западе, много говорят о том, что калибр танкового орудия, равный 152 мм, будет всепоражающим. Кстати, сами англичане в 50-е годы прошлого века испытали танк с орудием калибра 180-мм, и вот это действительно было орудие небывалой силы. И… что мешает именно такое орудие поставить на современный PR-танк? Приземистая башня танку-мангалу теперь все равно уже не нужна, так что вполне можно представить себе и танк с широкой и массивной башней, прикрытой солидным «мангалом», из которой высовывается ствол орудия именно в 180-мм. Такое орудие с автоматом заряжания в задней части башни будет хорошо поражать и танки, и укрепления, и разрушать фугасными снарядами любые встретившиеся ему вражеские объекты.
Затем на площади вновь появляются небольшие вертолеты, в корпуса которых интегрированы сразу три, а то и четыре гусеничные машины-роботы, оснащенные безоткатными автоматическими орудиями, пусковыми установками ПТУР и НУРС, и, разумеется, внутри у них спрятан «искусственный интеллект». Вертолет доставляет их через линию фронта, причем огонь по противнику они могут вести прямо в воздухе. Затем они совершают посадку в его тылу, и там эти боевые машины начинают действовать, а их носитель-матка, прижимаясь к земле, возвращается назад. Периодически они вновь вылетают на встречу со своими подопечными, для того чтобы их подзарядить. А диктор объявляет, что десантирование таких вот малогабаритных роботов-киллеров вблизи неприятельского аэродрома может быть куда эффективнее ракетного удара по нему!
На площадь вслед за автомобилями-буксировщиками выкатываются странные каплеобразные аппараты, похожие на миниатюрные подводные лодки. Створки небольших надстроек на них распахнуты, и все видят, что внутри у них сидит по десять человек в снаряжении подводных пловцов. Диктор тут же поясняет:
Наверное, многие помнят, какое впечатление на советских граждан и на иностранных гостей столицы производили две огромные межконтинентальные ракеты, регулярно вывозившиеся на парады в советское время. Сегодня этим уже никого не удивишь, но зато удивить можно, показав нечто совершенно иное.
И вот уже на площадь на колесном шасси, буксируемые мощными тягачами, выкатываются два… огромных… дирижабля с совершенно плоской верхней поверхностью. Диктор объявляет, что это ударные дирижабли-дрононосцы с высотой полета 25 км и собственной противоракетной обороной. Затем опять-таки прямо в движении на их верхней палубе раскрываются люки, и оттуда один за другим стартуют десятки дронов с подвешенными к ним российскими флажками. Красиво? Красиво! Впечатляюще? О да, еще как! Так что подобная «овчинка» явно будет стоить ее «выделки»!
