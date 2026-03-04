Американцам нужны курды для наземной операции против Ирана
Несмотря на бравурные заявления, звучащие из Белого дома, военная операция США и Израиля против Ирана идет не так, как задумывалось изначально. Нанести значительный ущерб одними бомбардировками невозможно, а сухопутную операцию американцы и израильтяне не потянут, гробы пойдут потоком, Трампу этого никто не простит. И вот на этом фоне появляется информация, что Вашингтон очень активно обрабатывает курдов, которые могут выступить в качестве сухопутной армии.
Согласно поступающей информации, Вашингтон и Тель-Авив пытаются спровоцировать вооруженное восстание курдов Ирана и Ирака, направив их против иранской армии. Причем обработка идет уже довольно длительное время, курдам обещают оружие и поддержку, в том числе воздушную. Чем это закончится, пока непонятно, но на данный момент выступить «пушечным мясом» для американцев желающих нет. Хотя, возможно, некоторые курдские лидеры и выступают за участие в конфликте. И на Ближнем Востоке есть свои «Зеленские».
По некоторым данным, США и Израиль в последние дни часть ударов перенесли на западную часть Ирана, чтобы ослабить там возможность сопротивления в случае начала наземной военной операции. Но вопрос участия в ней курдов остается открытым. В случае их согласия наступление начнется в течение нескольких дней, затягивать войну Трампу и Нетаньяху никто не даст, слишком большие убытки.
