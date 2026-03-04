Американцам нужны курды для наземной операции против Ирана

Несмотря на бравурные заявления, звучащие из Белого дома, военная операция США и Израиля против Ирана идет не так, как задумывалось изначально. Нанести значительный ущерб одними бомбардировками невозможно, а сухопутную операцию американцы и израильтяне не потянут, гробы пойдут потоком, Трампу этого никто не простит. И вот на этом фоне появляется информация, что Вашингтон очень активно обрабатывает курдов, которые могут выступить в качестве сухопутной армии.

Согласно поступающей информации, Вашингтон и Тель-Авив пытаются спровоцировать вооруженное восстание курдов Ирана и Ирака, направив их против иранской армии. Причем обработка идет уже довольно длительное время, курдам обещают оружие и поддержку, в том числе воздушную. Чем это закончится, пока непонятно, но на данный момент выступить «пушечным мясом» для американцев желающих нет. Хотя, возможно, некоторые курдские лидеры и выступают за участие в конфликте. И на Ближнем Востоке есть свои «Зеленские».



За последние несколько месяцев тысячи иранских и иракских курдов были вооружены, и эти вооружённые группы теперь готовятся к наземному наступлению на иранское правительство.


По некоторым данным, США и Израиль в последние дни часть ударов перенесли на западную часть Ирана, чтобы ослабить там возможность сопротивления в случае начала наземной военной операции. Но вопрос участия в ней курдов остается открытым. В случае их согласия наступление начнется в течение нескольких дней, затягивать войну Трампу и Нетаньяху никто не даст, слишком большие убытки.
  1. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    +4
    Сегодня, 09:36
    Попытаются повторить фокус, который прошел в Сирии?
    1. Владимир М Звание
      Владимир М
      +9
      Сегодня, 09:42
      А почему бы и нет, если эта схема работает.
      Все же операция против Ирана, это в первую очередь против Китая. Против нас есть "дух Анкориджа"....
      1. Стирбьорн Звание
        Стирбьорн
        +3
        Сегодня, 10:01
        Цитата: Владимир М
        А почему бы и нет, если эта схема работает.
        В 2017 Пешмерга за 3 дня сдала иракской армии нефтеносные районы Киркука, вместе с городом. Так что они только партизанить могут, а перед регулярной армией в открытом бою пасуют. Как и сирийские курды. Так что, скорее отгребут по полной от иранцев
        1. Владимир М Звание
          Владимир М
          +4
          Сегодня, 10:06
          Возможно и отгребут курды от иранцев...
          Но в это время США и вся свора будут продолжать выносить все в Иране.
          На сколько хватит того Ирана без помощи из вне.
    2. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      +1
      Сегодня, 10:20
      Ага, после того, как матрасники "сдали" их в Сирии, курды побегут воевать в Иране))) потом, как обычно, матрасники уедут к себе в матрасоленд, а курды останутся тут, один на один с очень злыми персами)))
      1. besik Звание
        besik
        -1
        Сегодня, 11:05
        а персы будут очиня злы! Не рекомендовал бы курдам проверять на сколько. Да, в Иране есть свои проблемы- но они с ними разберутся. А когда они с ними разберутся курдам не позавидуешь и не надо тогда будет стенать про бееедных, несчастных, апманутых курдов. Не проконает. Матрасы далеко, а персы всегда будут рядом.
    3. Clepoj-Piu Звание
      Clepoj-Piu
      +2
      Сегодня, 10:40
      Попытка из недалёких курдов сделать очередных хох_лов
      1. besik Звание
        besik
        +1
        Сегодня, 11:06
        хочется надеяться- у них хватит ума не впрягаться в это дело.
    4. Ныробский Звание
      Ныробский
      +1
      Сегодня, 10:55
      Цитата: Вольноопределяющийся Марек
      Попытаются повторить фокус, который прошел в Сирии?

      В Сирии этот фокус был обоюдно хреновый.
      Сначала курды пойдя на поводу у матрасов резали представителей Дамаска и отжали часть территории под свою автономию, а после драпа Асада новые бородатые дяди стали резать курдов и уже отжали у них больше половины того, что те отжали у Асада, при том, что матрасы в этот процесс предпочли не вмешиваться т.е. традиционно предали тех, кто считал себя их союзником.
      Курдам сто раз надо подумать, стоит ли идти на поводу у Дони т.к. через какое то время матрасы как обычно отойдут в сторону, а курдов, за их продажность, будут резать все кому не лень, и турки, и иракцы, и иранцы, и сирийские бармалеи.
      1. besik Звание
        besik
        -1
        Сегодня, 11:07
        а не лень будет не кому- потому как они умудрились нагадить всем.
  2. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 09:41
    ЧТД.......................не самим же в пекло лезть
  3. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    +1
    Сегодня, 09:42
    И вот на этом фоне появляется информация, что Вашингтон очень активно обрабатывает курдов, которые могут выступить в качестве сухопутной армии.
    Должо-о-о-к! И он должен отработан в интересах мерикатосии!
  4. Gpn27 Звание
    Gpn27
    +1
    Сегодня, 09:42
    Опять использовать курдов против своих противников, как против Асада, а затем кинуть. Посмотрим, жадность человеческая неистребима, а лидеры курдов могут попробовать их продать.
  5. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 09:43
    Курдов американцы кинули в Сирии ,сейчас опять обещают труселя с рюшечками ,демократию и безвиз ?
    1. Aken Звание
      Aken
      +5
      Сегодня, 09:49
      И курды опять клюнут. Это народ 5 категории. Государственная мудрость у них в головах отсутствует. Максимум - племенная, если не клановая.
    2. Дырокол Звание
      Дырокол
      +2
      Сегодня, 09:52
      Цитата: APASUS
      Курдов американцы кинули в Сирии ,сейчас опять обещают труселя с рюшечками ,демократию и безвиз ?

      В Сирии курды запросили больше чем им было положено, залезли на арабские территории, чего американцы не поддержали после победы джихадистов. Так что на счет "кинули" громко сказано. Они продолжают сотрудничество и факт указанный в статье это лишь подтверждает.
      1. APASUS Звание
        APASUS
        0
        Сегодня, 10:35
        Цитата: Дырокол
        В Сирии курды запросили больше чем им было положено, залезли на арабские территории,

        Сами залезли или все же это было американской стратегией ,контроль сирийского нефтяного Севера ?
        Цитата: Дырокол
        чего американцы не поддержали после победы джихадистов.

        Особенно когда их стали давить турки и туркоманы
        Цитата: Дырокол
        Так что на счет "кинули" громко сказано.

        У курдов было только одно требование - создание страны Курдистан.Я что то не нашел его на карте .
        Цитата: Дырокол
        Они продолжают сотрудничество и факт указанный в статье это лишь подтверждает.

        Так американцы не перестали обещать ,сейчас им обещают опять труселя
        1. Дырокол Звание
          Дырокол
          0
          Сегодня, 11:28
          Цитата: APASUS
          Так американцы не перестали обещать ,сейчас им обещают опять труселя

          Посмотрим вступят курды или нет. Так то недолго осталось ждать.
  6. Объяснятор
    Объяснятор
    +7
    Сегодня, 09:50
    Иран будут шатать с помощью национализма -поглядим:
    -северо-запад - иранские азербайджанцы-которых поддержат Азербайджан;
    -запад- курды;
    -юг арабы составляющие в некоторых районах -большинство,-будут поддержаны арабами из Аравии;
    -северо-восток - эмират Хорасан -туркмены,узбеки;
    -восток -пуштуны;
    -юго-восток белуджи и брагуи...
    Всех этих "борцов" за веру и свободу контролирую Моссад,ЦРУ и Турция-деньги арабские...
    Зачем я это написал-а затем что по такому же сценарию будут уничтожать РФ.
    Многомиллионные диаспоры уже сформированы ,исламисты в налии,русская деревня и промышленность -которая давала великороссов, как главную опору Российского государства-находятся в коматозном состоянии.
    Понимают ли ситуацию строители европы от Лиссабона до Владивостока-судя по их действиям -нет.
    1. Aken Звание
      Aken
      +1
      Сегодня, 09:58
      Строители европы от Лиссабона до Владивостока как раз это в России и организуют.
      1. Объяснятор
        Объяснятор
        -1
        Сегодня, 10:36
        Цитата: Aken
        Строители европы от Лиссабона до Владивостока как раз это в России и организуют.

        Может быть и так.
        Значит в ближайшее время надо ждать капитуляции,-вон перед американцами уже булки раздвинули- "Дмитриев оценил выгоду для США от снятия санкций с России в $14 трлн..." https://www.vedomosti.ru/politics/news/2026/02/19/1177607-dmitriev-otsenil-vigodu
  7. iommi Звание
    iommi
    -1
    Сегодня, 09:55
    не вовремя значит киниули курдов с роджавой и курдистаном хаха
  8. pin_code Звание
    pin_code
    +1
    Сегодня, 09:57
    Надеюсь курды достаточно разумный и не поведуться на сказки евреейских фашистов и замеров.
  9. 501Legion Звание
    501Legion
    +1
    Сегодня, 10:02
    Курды максимально долбоящерами будут если после того как их кинули в Сирии втянутся ещё и в войну с Ираном.
  10. мерцание Звание
    мерцание
    -1
    Сегодня, 10:03
    военная операция США и Израиля против Ирана идет не так, как задумывалось изначально

    Ну, США уже не в первый раз попадают в такую ситуацию и у них уже отработан на этот случай специальный механизм.
    Лучший пример война на Украине: на первом этапе кастрелеголовых поддерживали именно мерины, когда дело пошло не так они все переложили на плечи ЕС.
    Так будет и с Ираном. Мерины выведут свои авианосцу и скажут, что это личные тёрки Израиля с Ираном и арабами, пусть они сами и выясняют.
    Так что пехотой могут стать не курды, а аврейцы. Ну, не на долго конечно - что такое 8 мил. против сотен миллионов. what
  11. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    -2
    Сегодня, 10:14
    а сухопутную операцию американцы и израильтяне не потянут, гробы пойдут потоком, Трампу этого никто не простит.

    А я надеялся, бросят на штурм иранских оборонительных линий необстрелянных, голодных мальчишек-солдатиков северной америки и Израиля, и они на старых фордах будут ходить в штурмА, продираясь через рои дронов, на иранские деревни
    В случае их согласия наступление начнется в течение нескольких дней, затягивать войну Трампу и Нетаньяху никто не даст, слишком большие убытки.

    Дело, пожалуй, не в убытках, а в том что это так работает сама эта мдель смены режимов, как только старое руководство уничтожено, надо быстрее вводить в дело прокси на "техничках" (Тойоты с ДШК), чтобы они поехали, устроили хаос, и в этом хаосе схватили всех ключевых фигут старого режима, и наиболее активных новых лидеров, которые еще могли организовать новое сопротивление, схватили их, построили в ряд и быстро расстреляли. В результате население, оставшись без армии и организованных силовых структур, в какой-то период не сможет организовать новое сопротивление, вот в это-то окно и нужно успеть поставить новый режим!
  12. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 10:30
    Вашингтон очень активно обрабатывает курдов, которые могут выступить в качестве сухопутной армии.

    Чем это закончится, пока непонятно, но на данный момент выступить «пушечным мясом» для американцев желающих нет.
    . Полезных дурней в мире хватает, вот только тех, которые совсем самоубийцы, не так много... soldier
  13. Александр Х Звание
    Александр Х
    +1
    Сегодня, 10:41
    Пример использования xoxлoв в качестве наемного пушечного мяса для амерзов очень привлекателен и вот, они нашли новых идиoтов, которых можно послать на смерть всего лишь, заплатив им своей зеленой бумагой.
  14. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 10:48
    Цитата: Александр Х
    заплатив им своей зеленой бумагой.
    И ещё больше пообещав!
  15. СергейСмирнов3663 Звание
    СергейСмирнов3663
    0
    Сегодня, 11:22
    Курды довоюются до того, что соседи арабы, несмотря на распри объединятся и вырежут их поголовно.
    Ну а потом опять будут между собой воевать.
  16. olbop Звание
    olbop
    0
    Сегодня, 11:34
    Курды - очень взрывоопасны материал на Ближнем Востоке. Спасает, наверное, то, что большая их часть проживает на территории Турции. А та готова костьми лечь, но не допустить курдской автономии или, не дай Аллах, своего государства. Видимо, поэтому Турция и придерживается выжидательной позиции в Иранском конфликте.