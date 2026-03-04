Первые удары «Томагавками» по Ирану ВМС США наносили от берегов Сирии
Американское военное командование публикует некоторые подробности ракетных ударов, нанесённых по Ирану 28 февраля и 1 марта.
В американском министерстве войны заявили о том, что первые удары были нанесены крылатыми ракетами морского базирования «Томагавк» с бортов ракетных эсминцев USS Winston S. Churchill, USS Bulkeley и USS Thomas Hudner.
Обращает на себя внимание информация о том, что эти боевые корабли военно-морских сил США находились на достаточно значительном удалении от границ Ирана, а именно – в акватории Средиземного моря. Согласно публикуем данным, два эсминца били «Томагавками» по Ирану, находясь примерно в 60 км к северо-западу от сирийской Латакии, ещё один – в 50 км западнее сирийского порта Баньяс.
Ракеты преодолели порядка 1 тысячи километров в воздушном пространстве Сирии и Ирака, затем вошли в воздушное пространство Исламской Республики Иран.
Также серия ударов КР Tomahawk наносилась из акватории Аравийского моря. Места пусков – несколько десятков морских миль от побережья Омана. Оттуда по Ирану работали ракетные эсминцы USS Spruance, USS Frank E. Petersen, а также эсминец УРО USS Milius.
В общей сложности за первые двое суток войны против Ирана американские корабли выпустили до 200 «Томагавков». Сколько было перехвачено иранскими ПВО, не сообщается. Однако, в любом случае, подлётное время было достаточным для того, чтобы члены военно-политического руководства смогли укрыться в подходящих убежищах. Но, как известно, среди иранских военно-политических и духовных элит было много погибших, что свидетельствует о том, что погибнуть они могли не в результате воздействия «Томагавков». А если всё же именно от этих КР, то к организации структуры безопасности высших руководителей ИРИ вопросов всё больше.
