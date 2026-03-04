Первые удары «Томагавками» по Ирану ВМС США наносили от берегов Сирии

4 690 23
Первые удары «Томагавками» по Ирану ВМС США наносили от берегов Сирии

Американское военное командование публикует некоторые подробности ракетных ударов, нанесённых по Ирану 28 февраля и 1 марта.

В американском министерстве войны заявили о том, что первые удары были нанесены крылатыми ракетами морского базирования «Томагавк» с бортов ракетных эсминцев USS Winston S. Churchill, USS Bulkeley и USS Thomas Hudner.



Обращает на себя внимание информация о том, что эти боевые корабли военно-морских сил США находились на достаточно значительном удалении от границ Ирана, а именно – в акватории Средиземного моря. Согласно публикуем данным, два эсминца били «Томагавками» по Ирану, находясь примерно в 60 км к северо-западу от сирийской Латакии, ещё один – в 50 км западнее сирийского порта Баньяс.

Ракеты преодолели порядка 1 тысячи километров в воздушном пространстве Сирии и Ирака, затем вошли в воздушное пространство Исламской Республики Иран.

Также серия ударов КР Tomahawk наносилась из акватории Аравийского моря. Места пусков – несколько десятков морских миль от побережья Омана. Оттуда по Ирану работали ракетные эсминцы USS Spruance, USS Frank E. Petersen, а также эсминец УРО USS Milius.

В общей сложности за первые двое суток войны против Ирана американские корабли выпустили до 200 «Томагавков». Сколько было перехвачено иранскими ПВО, не сообщается. Однако, в любом случае, подлётное время было достаточным для того, чтобы члены военно-политического руководства смогли укрыться в подходящих убежищах. Но, как известно, среди иранских военно-политических и духовных элит было много погибших, что свидетельствует о том, что погибнуть они могли не в результате воздействия «Томагавков». А если всё же именно от этих КР, то к организации структуры безопасности высших руководителей ИРИ вопросов всё больше.
23 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Военком77 Звание
    Военком77
    +5
    Сегодня, 09:41
    . то к организации структуры безопасности высших руководителей ИРИ вопросов всё больше.


    А как с организацией структуры безопасности у высшего руководства РФ? Есть вопросы? Или нет?
    По резиденции уже пристреливались. Не томагавками пока, но все же.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 09:46
      Цитата: Военком77
      По резиденции уже пристреливались. Не томагавками пока, но все же.

      Это бы первый звонок. И обстрел был задуман и спланирован не властями киевской хунты. Иран это продолжение этого плана.
      1. ТермиНахТер Звание
        ТермиНахТер
        0
        Сегодня, 10:15
        А был он вообще этот обстрел? Найти кусок сбитого дрона принести его и положить в нужном месте - это сложно?
      2. seamen2 Звание
        seamen2
        +1
        Сегодня, 11:15
        *Это бы первый звонок*.

        скорее второй. первый был 04 мая 2023

        Атака беспилотников на Кремль. Главное

        Два беспилотника атаковали Кремль в ночь на 3 мая

        Днем 3 мая пресс-служба президента сообщила, что ночью на Кремль совершили атаку два дрона. Произошедшее в Кремле охарактеризовали как атаку на президента
        https://www.rbc.ru/politics/04/05/2023/645271039a79471dac0116a8
  2. fabrice68 Звание
    fabrice68
    +1
    Сегодня, 09:50
    Y a t il encore une base russe à lattaquié ou tartous , avec une défense AA capable d'arreter ces missiles qui bombardent un partenaire, l'Iran?
  3. ximkim Звание
    ximkim
    0
    Сегодня, 09:53
    Цитата: Военком77
    . то к организации структуры безопасности высших руководителей ИРИ вопросов всё больше.


    А как с организацией структуры безопасности у высшего руководства РФ? Есть вопросы? Или нет?
    По резиденции уже пристреливались. Не томагавками пока, но все же.

    Там все нормально, с бункера не вылезают - часто по видеоконференции проводят совещание.
    1. Trapper7 Звание
      Trapper7
      +1
      Сегодня, 10:30
      Цитата: ximkim
      Там все нормально, с бункера не вылезают - часто по видеоконференции проводят совещание.

      А поездки по стране имитирует ИИ?
  4. Дырокол Звание
    Дырокол
    +3
    Сегодня, 09:56
    то к организации структуры безопасности высших руководителей ИРИ вопросов всё больше.

    По моему там уже нет никаких вопросов. Министр обороны за два дня "ушел в отставку".
  5. russ71 Звание
    russ71
    -2
    Сегодня, 09:58
    Опять ишак с золотом....
    Весь Иран очень сильно коррумпирован...
    Хорошо одно, что такой ишак в нашу сторону не сможет идти с тем количеством золота которое на него надо нагрузить!
    Нашу верхушку не купить... сами берут безнаказанно сколько надо!
  6. yuriy55 Звание
    yuriy55
    0
    Сегодня, 10:02
    Первые удары «Томагавками» по Ирану ВМС США наносили от берегов Сирии

    Россия тоже может нанести удары «Калибрами» по ВМС США, находящимся у берегов Сирии. А по израильским аэродромам и базам ВВС - даже не сходя с места.
    Только никто из азиатских стран не хочет рисковать остановить агрессию США и Израиля...Про Китай не знаю, а Россию определённо готовят к позорной сдаче - нет ни одного позитивного примера, чтобы можно было сказать: «Ура!»
  7. ximkim Звание
    ximkim
    0
    Сегодня, 10:05
    Наверное, самые классные бункеры в Израиле-для руководства страны , и граждан.
    Есть вода , продукты, все забито под завязку.
    В России, Красноярск - есть сирены.
    Вон, сегодня проверка была , до этого проверка была и ещё и ещё - учения
    Но , бункеры только для власти , вот что не проводят учения для населения в бункеры от бомб для населения.
    Наверное, их просто нету.
    Значит , придётся встречать на улице бомбёжки или ракетный удар, прямо в лицо смотреть летящей ракете в твой дом , двор, город, страну.
  8. Правдодел Звание
    Правдодел
    +5
    Сегодня, 10:06
    Первые удары «Томагавками» по Ирану ВМС США наносили от берегов Сирии

    Вот и аукнулся Ирану наш уход из Сирии и разгром иранских группировок в Сирии...
  9. Владимир Нижегородский Звание
    Владимир Нижегородский
    +2
    Сегодня, 10:13
    Если всё так хорошо якобы у американцев, то они бы не отводили АУГ во главе Авраамом Линкольном в Индийский океан????
    Очень много тумана войны и дезинформации со всех сторон.
    В 2025 году во время 13 дневной войны была информация и много людей попросту выкладывали видео и обзоры обстановки.
    А вообще мудрость гласит :
    Кто громко кричит и говорит о победе и быстро наступает-не выигрывает битву.
  10. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +1
    Сегодня, 10:17
    И какая разница откуда прилетели "топоры" - из Средиземки или из Аравийского моря? Другое дело, что территория Ирана для "топоров" не самое удобное место.
  11. Донна_Роза_дАльвадорес Звание
    Донна_Роза_дАльвадорес
    +4
    Сегодня, 10:24
    А Нью- Йорк Таймс любезно выложила спутниковые съёмки уничтоженных Ираном РЛС на базах США. Как минимум семь насчитали.
  12. михаил3 Звание
    михаил3
    -1
    Сегодня, 10:25
    Тут все может быть. Может они "погибли" потому, что предложили сдаться.
  13. ximkim Звание
    ximkim
    -1
    Сегодня, 10:32
    Цитата: Trapper7
    Цитата: ximkim
    Там все нормально, с бункера не вылезают - часто по видеоконференции проводят совещание.

    А поездки по стране имитирует ИИ?

    Соотношение.
    Президент проводит больше времени под землёй.
  14. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 10:33
    А вам не кажется что эта инфа " Камень в наш огород" - авиабаза РФ Хмеймим ?
  15. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 10:34
    Первые удары «Томагавками» по Ирану ВМС США наносили от берегов Сирии
    А куда смотрела Иордания и Ирак? Или им нравится, когда над их головами летает смертоносный груз?
    1. smart fellow Звание
      smart fellow
      +2
      Сегодня, 11:00
      Иордания подконтрольна США. Королевская иорданская семья в топе американских новостей о знаменитостях сразу после британской королевской семьи.
      На иракское правительство никто вообще внимания не обращает, в лучшем случае предупредят, что на их территории проводят операцию. И не только США, но и Израиль, Турция и Иран. Иракцы американцев который год не могут выгнать из страны. Даже парламент за это проголосовал, а США просто подтерли себе зад этим требованием Ирака.
      1. Дедок Звание
        Дедок
        0
        Сегодня, 11:15
        Королевская иорданская семья в топе американских новостей о знаменитостях сразу после британской королевской семьи.
        На иракское правительство никто вообще внимания не обращает

        именно так: это две "несравниваемые" между собою вещи...
  16. мерцание Звание
    мерцание
    0
    Сегодня, 11:12
    Первые удары «Томагавками» по Ирану ВМС США наносили от берегов Сирии
    А последние от берегов Испании winked
  17. РР_Вернадский Звание
    РР_Вернадский
    0
    Сегодня, 12:07
    В общей сложности за первые двое суток войны против Ирана американские корабли выпустили до 200 «Томагавков».

    Стоимость одной ракеты Tomahawk зависит от модификации и года производства. В 2017 году цена Tomahawk Block IV составляла около 1,87 млн долларов, а по данным на 2024 год, стоимость ракеты Block V выросла до 1,89 млн долларов. Стоимость всех залпов подсчитать несложно. Войны нынче очень дорогие.