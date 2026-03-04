Иран ещё раз предупредил о последствиях входа в Ормузский пролив
Иран не собирается открывать Ормузский пролив, причем иранские ВМС совсем не против «пощупать» американцев, если те попробуют прорвать блокаду. Как заявляют в Тегеране, Корпус стражей исламской революции официально уведомил международную навигационную сеть о риске попыток прохода через пролив без разрешения.
Тегеран подтверждает информацию о поражении десяти танкеров, которые проигнорировали выданные предупреждения и попытались прорваться через блокаду. По словам заместителя командующего ВМС КСИР Мохаммада Акбарзаде, удары по ним наносились «различными боеприпасами», включая ракеты и беспилотники, после чего эти суда загорелись.
Некоторые суда проигнорировали предупреждения и в результате были поражены различными боеприпасами и загорелись.
Иран еще раз предупреждает всех не заходить в закрытый район Ормузского пролива, чтобы не быть пораженными. При этом Трамп обещает «в скором времени» привлечь американский флот для сопровождения танкеров мимо Ирана. Будет ли это реализовано, или все ограничится только заявлениями, узнаем скоро. Если Ормузский пролив не будет открыт, то мировая экономика хорошо так «присядет», ведь через него идет до 30% всей нефти и газа.
