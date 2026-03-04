Иран ещё раз предупредил о последствиях входа в Ормузский пролив

Иран ещё раз предупредил о последствиях входа в Ормузский пролив

Иран не собирается открывать Ормузский пролив, причем иранские ВМС совсем не против «пощупать» американцев, если те попробуют прорвать блокаду. Как заявляют в Тегеране, Корпус стражей исламской революции официально уведомил международную навигационную сеть о риске попыток прохода через пролив без разрешения.

Тегеран подтверждает информацию о поражении десяти танкеров, которые проигнорировали выданные предупреждения и попытались прорваться через блокаду. По словам заместителя командующего ВМС КСИР Мохаммада Акбарзаде, удары по ним наносились «различными боеприпасами», включая ракеты и беспилотники, после чего эти суда загорелись.



Иран еще раз предупреждает всех не заходить в закрытый район Ормузского пролива, чтобы не быть пораженными. При этом Трамп обещает «в скором времени» привлечь американский флот для сопровождения танкеров мимо Ирана. Будет ли это реализовано, или все ограничится только заявлениями, узнаем скоро. Если Ормузский пролив не будет открыт, то мировая экономика хорошо так «присядет», ведь через него идет до 30% всей нефти и газа.
  1. carpenter Звание
    carpenter
    +6
    Сегодня, 10:31
    Среди капитанов судов, ещё не перевелись безумцы. Лезть туда на "бочке с нефтянкой" сплошное безумие.
    1. topol717 Звание
      topol717
      0
      Сегодня, 11:42
      Цитата: carpenter
      Среди капитанов судов, ещё не перевелись безумцы. Лезть туда на "бочке с нефтянкой" сплошное безумие.
      Ну вы же не знаете какой информацией обладал капитан судна. Лезть например в Крынки, было то же безумием, но xoxлы лезли, как потом выяснилось им говорили что там никого нет, и у Русских нет ни патронов ни средств связи, им десанту осталось только пройтись победным маршем прямо до Азовского моря. Может и Капитанам дали такую инфу, типа у Ирана нечем стрелять и так далее.
      1. carpenter Звание
        carpenter
        +1
        Сегодня, 11:51
        Цитата: topol717
        Ну вы же не знаете какой информацией обладал капитан судна.

        Ну почему не знал. Я ходил нач радио на судах и прекрасно знаю, какой информацией обладает мастер. Навигационные извещения по всему миру как работали так и работают. А вот что ему обещали хозяева судна, это другой вопрос.
  2. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +3
    Сегодня, 10:32
    Трамп обещает «в скором времени» привлечь американский флот для сопровождения танкеров мимо Ирана
    Как раз под иранские дроны и крылатые ракеты! wink
  3. vitaliy20091959 Звание
    vitaliy20091959
    +8
    Сегодня, 10:39
    Было бы неплохо если иранцы пустят на дно пару эсминцев штатовских
    1. Aken Звание
      Aken
      +4
      Сегодня, 10:42
      Штатовские кораблестроители тоже не против. Будут новые заказы.
      1. vitaliy20091959 Звание
        vitaliy20091959
        +1
        Сегодня, 10:44
        Да там и без войны трамп собирался золотой флот строить
        1. Aken Звание
          Aken
          +3
          Сегодня, 10:44
          Значит, будет с гарантией.
        2. topol717 Звание
          topol717
          +1
          Сегодня, 11:43
          По цене золотого слитка, 1кг золота = 1 кг корабля.
  4. Clepoj-Piu Звание
    Clepoj-Piu
    +2
    Сегодня, 10:43
    Из пин_доса что солдат, что моряк,
    как из навоза пуля
    , гарпун им в потроха
    1. Poruchik77 Звание
      Poruchik77
      0
      Сегодня, 11:00
      и якорь в корму :)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
  5. kulemin0025gmail.com Звание
    kulemin0025gmail.com
    +1
    Сегодня, 10:58
    С конвоем ВМС СШП, нефть станет ещё дороже, чём если бы танкеры пошли в обход. Посмотрим как на это пойдут азиаты. Гейропа купилась на демократический газ из СШП. И чё получила?
  6. СергейСмирнов3663 Звание
    СергейСмирнов3663
    +5
    Сегодня, 11:18
    Каким образом сша будут кого то сопровождать? Если их авианосцы сбежали подальше от территориальных вод Ирана?
  7. drags33 Звание
    drags33
    +1
    Сегодня, 11:25
    Ормузский пролив - это "лом" Ирана против сша и израиля... Важнейший пролив, торговая артерия. Не так давно Иран во время учений перекрывал этот пролив НА ОДИН ЧАС (!!!!) - последствия в мировой торговле проявились сразу же... А что будет, если пролив будет закрыт день, неделю, месяц? Даже трудно представить, сколько убытков понесут те же сша... Да и другие страны тоже...
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +2
      Сегодня, 11:28
      Цитата: drags33
      Даже трудно представить, сколько убытков понесут те же сша...

      Ниче! США найдут с кого содрать чтобы себе не в убыток было. ЕС например. tongue