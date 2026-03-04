Удар по разведке: Иранские БПЛА атаковали здания ЦРУ в Ираке и Саудовской Аравии
Сеть облетели кадры момента удара по американской военной базе «Виктория» в непосредственной близости от аэропорта Багдада. Дым над объектом поднялся знатный, а Al Jazeera уточняет: целями в минувшие часы стали не только казармы, но и два здания ЦРУ в Ираке и в Саудовской Аравии.
Беспилотник, атаковавший базу близ багдадского аэропорта – это не просто военная дерзость, это демонстрация того, что «красные линии» для Тегерана стираются.
Накануне прилетов в Багдад иранские дроны уже отработали по американским объектам в Эрбиле. Теперь очередь дошла до «Виктории». И если в Пентагоне думали, что война будет где-то далеко – в Иране или над Персидским заливом, – то действительность вносит коррективы: американские базы по всему региону превращаются в тиры для иранских ударных беспилотников.
Примечательно, что удары наносятся синхронно с эскалацией в самом Иране. Сообщения о мощных взрывах в Кередже под Тегераном, гибель медиков ВОЗ в Ливане – все это звенья одной цепи. Тель-Авив и Вашингтон начали операцию 28 февраля, метя в руководство ИРИ и уничтожив аятоллу Хаменеи. Но эффект «снежного кома» сработал против них: Иран отвечает не зеркально, а асимметрично, нанося удары по самым чувствительным точкам американского присутствия.
Сообщается о нарушении связи на базах США в регионе.
