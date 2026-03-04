Удар по разведке: Иранские БПЛА атаковали здания ЦРУ в Ираке и Саудовской Аравии

Сеть облетели кадры момента удара по американской военной базе «Виктория» в непосредственной близости от аэропорта Багдада. Дым над объектом поднялся знатный, а Al Jazeera уточняет: целями в минувшие часы стали не только казармы, но и два здания ЦРУ в Ираке и в Саудовской Аравии.

Беспилотник, атаковавший базу близ багдадского аэропорта – это не просто военная дерзость, это демонстрация того, что «красные линии» для Тегерана стираются.




Накануне прилетов в Багдад иранские дроны уже отработали по американским объектам в Эрбиле. Теперь очередь дошла до «Виктории». И если в Пентагоне думали, что война будет где-то далеко – в Иране или над Персидским заливом, – то действительность вносит коррективы: американские базы по всему региону превращаются в тиры для иранских ударных беспилотников.

Примечательно, что удары наносятся синхронно с эскалацией в самом Иране. Сообщения о мощных взрывах в Кередже под Тегераном, гибель медиков ВОЗ в Ливане – все это звенья одной цепи. Тель-Авив и Вашингтон начали операцию 28 февраля, метя в руководство ИРИ и уничтожив аятоллу Хаменеи. Но эффект «снежного кома» сработал против них: Иран отвечает не зеркально, а асимметрично, нанося удары по самым чувствительным точкам американского присутствия.

Сообщается о нарушении связи на базах США в регионе.
  1. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +16
    Сегодня, 10:26
    Руководство Ирана совершенно не боится бить не только по производителям оружия, но и по руководству как производств, так и спецам планирующим операции… Браво!
    Мы даже логистические центры боимся задеть… Позор!
    1. Дедок Звание
      Дедок
      +9
      Сегодня, 10:29
      Мы даже логистические центры боимся задеть…

      хотя бы попали по дата-центрам, в том же Днепропетровске: чтобы поменьше кошмарили у нас "стариков"...
      1. Охотовед 2 Звание
        Охотовед 2
        +11
        Сегодня, 10:32
        Цитата: Дедок

        хотя бы попали по дата-центрам, в том же Днепропетровске: чтобы поменьше кошмарили у нас "стариков"...

        Да хоть бы с Харьковом решили из которого методично уничтожают Наш Белгород… Харьков - жалко, а Белгород - Нет.
        Детей эвакуируем из Белгорода, только так и отвечаем.
      2. invisible_man Звание
        invisible_man
        -6
        Сегодня, 10:49
        хотя бы попали по дата-центрам, в том же Днепропетровске

        Мошенники арендуют площади в торговых центрах и офисных зданиях, где сотни и тысячи обычных людей.
        1. Дедок Звание
          Дедок
          +5
          Сегодня, 11:00
          Мошенники арендуют площади в торговых центрах и офисных зданиях,

          я написал дата-центры", а не колл-центры...
          1. invisible_man Звание
            invisible_man
            +1
            Сегодня, 11:26
            С помощью дата-центров не только кошмарят стариков, но и проводят, например, медицинское обслуживание населения. Через сервисы для диабетиков и т.д. Сейчас много что завязано на интернет.
        2. Вольный Остров Звание
          Вольный Остров
          +6
          Сегодня, 11:25
          Там уже давно нет обычных людей. Сплошные бандеро-зомби😂😂😂и да, поддержу вышеписавшего комментатора - а почему мы должны ЖАЛЕТЬ ИХ людей за счет жизни СВОИХ ЛЮДЕЙ?????
    2. 1976AG Звание
      1976AG
      +3
      Сегодня, 10:33
      А чего им терять ? Против них начали войну на уничтожение и даже если они будут "деликатничать" удары по ним не прекратятся.
      1. Охотовед 2 Звание
        Охотовед 2
        +5
        Сегодня, 10:36
        Цитата: 1976AG
        А чего им терять ? Против них начали войну на уничтожение и даже если они будут "деликатничать" удары по ним не прекратятся.

        А Россию по вашему скоро радостно примут в общую семью европейских народов?
        Они Открыто, не стесняясь готовятся к войне с нами, истощая наши ресурсы, прежде всего Людские!!!
        1. topol717 Звание
          topol717
          +2
          Сегодня, 11:37
          Цитата: Охотовед 2
          А Россию по вашему скоро радостно примут в общую семью европейских народов?
          Не знал что Россия туда стремится.
          1. Охотовед 2 Звание
            Охотовед 2
            -1
            Сегодня, 11:49
            Цитата: topol717
            Цитата: Охотовед 2
            А Россию по вашему скоро радостно примут в общую семью европейских народов?
            Не знал что Россия туда стремится.

            Владимир Путин предлагал создать единое пространство безопасности от Лиссабона до Владивостока.
            1. 1976AG Звание
              1976AG
              +1
              Сегодня, 11:56
              Цитата: Охотовед 2
              Цитата: topol717
              Цитата: Охотовед 2
              А Россию по вашему скоро радостно примут в общую семью европейских народов?
              Не знал что Россия туда стремится.

              Владимир Путин предлагал создать единое пространство безопасности от Лиссабона до Владивостока.


              В то время, когда он это говорил, была совсем другая ситуация. Вы чуток отстали от жизни.
        2. 1976AG Звание
          1976AG
          0
          Сегодня, 11:53
          "А Россию по вашему скоро радостно примут в общую семью европейских народов?"

          Не надо фантазировать на тему того, чего я думаю, у вас это плохо получается. Я комментировал конкретно действия Ирана.

          "Они Открыто, не стесняясь готовятся к войне с нами, истощая наши ресурсы, прежде всего Людские!!!"

          Я это как то и без ваших откровений знал.
      2. Clepoj-Piu Звание
        Clepoj-Piu
        +3
        Сегодня, 10:52
        Когда то пин_досы вывели подлую, и людоедскую по своей сути формулу
        "Хороший индеец, мёртвый индеец"
        теперь бумеранг возвращается янки, как во Вьетнаме, и летят покрытые матрасами гробы, принимай нечисть своих ублю_дков
    3. Черный_Ватник Звание
      Черный_Ватник
      +2
      Сегодня, 11:19
      Боимся? То есть хотим, но есть страх-опасение?
      Или все таки не хотим, поскольку цели другие?
    4. Егоза Звание
      Егоза
      0
      Сегодня, 11:33
      Цитата: Охотовед 2
      Мы даже логистические центры боимся задеть… Позор!

      Зато у нас "Сегодня с 10.23 до 12 по всей Московской области пройдет плановая проверка систем оповещения. ..Пугаться не надо..." Давненько Москва не слышала сирены!! А у нас точно СВО? Может пора уже и переименовать? И соответствующие меры принять?
  2. Vulpes Звание
    Vulpes
    +4
    Сегодня, 10:36
    Ну хотя бы за иранцев порадуемся, у которых яйца оказались на месте, и их армия наносят удары по американцам.
  3. Ирек Звание
    Ирек
    +5
    Сегодня, 10:44
    А как-же хвалённая Емериканская система ПРО-ПВО за бешеные деньги , чо обосратушки ?
    1. rytik32 Звание
      rytik32
      +4
      Сегодня, 10:45
      Да, обосратушки,
      и хваленые стелсы F-22 и F-35 оказались не способны быстро захватить господство в воздухе
  4. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +6
    Сегодня, 10:47
    Цитата: Охотовед 2
    А Россию по вашему скоро радостно примут в общую семью европейских народов?
    А нужна ли нам эта семья?
    1. Metallurg_2 Звание
      Metallurg_2
      0
      Сегодня, 11:59
      А в этой семье тоже нет папы и мамы, а есть родитель номер один и родитель номер два?
      Тогда нет, не нужна. Пусть сами друг друга сношают.
  5. pexotinec Звание
    pexotinec
    +3
    Сегодня, 10:56
    Иранцам теперь терять нечего. Им бы ещё до амерского флота добраться.
    1. kosmozoo Звание
      kosmozoo
      +6
      Сегодня, 11:15
      Им бы ещё до амерского флота добраться
      Доберутся однозначно. Думаю этап поставки в Иран касок и бронежилетов можно пропустить. А вот а'ля шахеды и разведданные в самый раз. И обязательно под циничные заявления Лаврова о мире и духе Анкориджа.
  6. СергейСмирнов3663 Звание
    СергейСмирнов3663
    -1
    Сегодня, 11:15
    Что значит красные линии стираются.
    Иран делает всё чтобы если не победить, то хотя бы выстоять.
    Про красные линии только мы можем говорить, другие страны ведут боевые действия согласно национальных интересов. Враг есть враг и неиважнотнсикакой он территории.
    А танкер СПГ, очередная наша красная линия.
  7. Вася_2 Звание
    Вася_2
    0
    Сегодня, 12:36
    та вряд ли, после такой заварухи в тех казармах кто-то был...