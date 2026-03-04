Вучич о блокаде Ормузского пролива: Цены на нефть убьют нас всех

Пока Вашингтон и Тегеран меряются ракетными ударами, Европа с ужасом смотрит на карты Ближнего Востока. Президент Сербии Александр Вучич считает:

Мы входим в невозможную ситуацию. Если блокада Ормузского пролива продолжится, то все в Европе буквально погрузятся в ад.

И речь не только о сербах – под ударом вся европейская экономика.

Более трех тысяч судов застряли в портах Персидского залива, не рискуя соваться в пролив, который иранские военные обещают превратить в огненную ловушку.

Советник командующего КСИР генерал Эбрахим Джабари уже предупредил: любое судно, пытающееся пройти, будет сожжено. И это не пустые угрозы – по данным Reuters, повреждены минимум четыре танкера, один моряк погиб, около 150 судов оказались заблокированы в районе пролива.

Цифры, от которых у европейских политиков пересыхает в горле: через Ормузский пролив проходит 15-20% мировой нефти, более 30% сжиженного природного газа и 90% «черного золота», добываемого в Персидском заливе.

Трамп, конечно, «пытается» спасти положение. В своей соцсети Truth Social он объявил, что ВМС США начнут сопровождать танкеры, а корпорация развития финансирования обеспечит льготное морское страхование. Но проблема в том, что американский флот сейчас занят не только конвоированием танкеров, но и боевыми действиями против Ирана.

Генерал Джабари прогнозирует скачок цен на нефть до 200 долларов за баррель. Даже если это пропагандистское преувеличение, тенденция очевидна: газ в Европе уже дорожает, а вслед за ним потянутся и все остальные товары.
  1. Андрей К Звание
    Андрей К
    +13
    Сегодня, 10:37
    Ещё один "многовекторный" оракул.
    Когда надо - самый братский брат, когда не надо тоже есть отмазка - меня вороги окружили.
    Очень хорошо отношусь к сербам, есть друзья среди них.
    Но сербская элита, как бы это без мата сказать...
    1. Курильщик Звание
      Курильщик
      +17
      Сегодня, 10:41
      пятый день войны, а Европа уже истерит!!! Вот как бы в начале СВО наши перекрыли крантик для европы по всем позициям - нефть, газ, удобрения и прочее.. как думаете какие последствия были бы?
      1. Schneeberg Звание
        Schneeberg
        +7
        Сегодня, 10:55
        Вот как бы в начале СВО наши перекрыли крантик для европы по всем позициям - нефть, газ, удобрения и прочее..
        Они и сейчас этого не делают
        1. Татьяна Звание
          Татьяна
          0
          Сегодня, 12:28
          Трамп, конечно, «пытается» спасти положение. В своей соцсети Truth Social он объявил, что ВМС США начнут сопровождать танкеры, а корпорация развития финансирования обеспечит льготное морское страхование. Вучич о блокаде Ормузского пролива: Цены на нефть убьют нас всех

          Помощь Трампа со стороны США - это полный бред для наивных!
          А именно потому, что именно США эту войну за свою гегемонию над мировыми ресурсами начали!
          А теперь Трамп для окончательной победы США над другими странами приступают ко второму этапу этой войны - а именно предлагают себя в качестве "защитников" и "миротворцев" закрепить по сути своё влияние и свои правила господства на иностранные ресурсы во всём мире.
      2. helilelik Звание
        helilelik
        +3
        Сегодня, 11:05
        Не перекрыли бы. У них там вещи.
      3. olbop Звание
        olbop
        +3
        Сегодня, 11:21
        Вот как бы в начале СВО наши перекрыли крантик для европы по всем позициям - нефть, газ, удобрения и прочее.. как думаете какие последствия были бы?

        И как бы тогда финансировали СВО - выплаты бойцам, закупки вооружения и боеприпасов, оплата дополнительных смен на заводах ВПК и т.д. и т.п.?
        Бюджет в дефиците, инфляция растет, активы за рубежом арестованы.
        Еще Наполеон говорил, что для войны нужный три вещи - деньги, деньги и еще раз деньги.
        1. Капитан Пушкин Звание
          Капитан Пушкин
          +2
          Сегодня, 11:42
          Цитата: olbop
          Еще Наполеон говорил, что для войны нужный три вещи - деньги, деньги и еще раз деньги.

          Для ведения войны нужны три вещи: деньги, деньги и опять деньги.
          Эта фраза была произнесена маршалом Джан-Якопо Тривульцио (1448-1518)
          в ответ на вопрос Людовика 12, какое снаряжение и какие припасы нужны
          для завоевания Миланского герцогства.
        2. Курильщик Звание
          Курильщик
          +2
          Сегодня, 11:54
          Цитата: olbop
          И как бы тогда финансировали СВО

          Может все не так затянулось бы и не надо было бы столько денег? добавили к этим мерам еще первые с начало СВО удары по Банковой и прочим гос.учреждениям....Учитесь у противника..
          1. Andobor Звание
            Andobor
            -1
            Сегодня, 12:08
            Цитата: Курильщик
            ..Учитесь у противника..

            Посмотрим через месяц, если внутренне Иран устоит, это будет его блестящая победа, нет - туда ему и дорога.
        3. Kotofeich Звание
          Kotofeich
          0
          Сегодня, 11:57
          Цитата: olbop
          И как бы тогда финансировали СВО

          А, об этом надо было думать раньше.
      4. alex_spb Звание
        alex_spb
        0
        Сегодня, 12:15
        Вот как бы в начале СВО наши перекрыли крантик для европы по всем позициям - нефть, газ, удобрения и прочее..

        наши барыги с страшном сне не могут такое себе представить, а как же их яхты, особняки, квартиры... все нажраться ни как не могут...
    2. Дедок Звание
      Дедок
      +9
      Сегодня, 11:09
      Но сербская элита, как бы это без мата сказать...

      у этой прослойки - нет национальности: они - "люди мира"...
    3. роман66 Звание
      роман66
      +4
      Сегодня, 11:13
      Андрюш! hi только сербская???
    4. paul3390 Звание
      paul3390
      +1
      Сегодня, 11:47
      А какой у Вучича выход - кругом сплошные ЕС и НАТО, выхода к морю нет. Как при таких раскладах брыкаться-то? Ваши предложения?
      1. besik Звание
        besik
        0
        Сегодня, 12:26
        добровольно войти в состав России...
    5. Azimutt Звание
      Azimutt
      0
      Сегодня, 12:39
      Лет через 10-15-20 Сербия войдёт в ЕС, если ЕС ещё сохранится.
      В большой политике не бывает "братьев".
  2. carpenter Звание
    carpenter
    +10
    Сегодня, 10:39
    Трамп, конечно, «пытается» спасти положение.

    Трамп развязав войну в Иране, прекрасно знал, с чем столкнётся Европа.
    1. Курильщик Звание
      Курильщик
      +2
      Сегодня, 10:43
      Цитата: carpenter
      с чем столкнётся Европа.

      ни чего он не знал! Думал нахрапом все решится, за пару дней и флаги США будут висеть в Тегеране..
      1. Дедок Звание
        Дедок
        +2
        Сегодня, 11:11
        ни чего он не знал

        а ему это - и не надо: ему сказали, что будет и он с этим согласился...
  3. Ирек Звание
    Ирек
    +3
    Сегодня, 10:42
    Благодарите своего Лохматого "Бога".
  4. Nexcom Звание
    Nexcom
    +2
    Сегодня, 10:47
    Саня Вучич! Срочно определяйся на какой стул садится полностью. Таки ситуация непростая - уже опасно так эквилибристикой то заниматься.... wassat А то ведь и у вас там или наркоту или неучтённую ядерку или ещё что наковыряют. Да легко!
  5. 1944-1989 Звание
    1944-1989
    +4
    Сегодня, 10:50
    И в чем причина этой блокировки? Разве это не варварское и неоправданное нападение на Иран? Иран имеет право делать все, что считает правильным в борьбе с агрессией.
    1. NICK111 Звание
      NICK111
      0
      Сегодня, 11:57
      Если верить прессе, "В Средиземном море между Мальтой и Ливией загорелся танкер для перевозки сжиженного природного газа „Арктик Метагаз“ (Arctic Metagaz), шедший под флагом России, пишут Times of Malta и Reuters со ссылкой на источники." "Сам" загорелся? Скорее подожгли БЭКом. Враг наглеет. Ответить придется. Хватит, наконец, заниматься "изобразительным искусством".
    2. besik Звание
      besik
      0
      Сегодня, 12:28
      не спрашивая у вучечей ни чего
  6. Gomunkul Звание
    Gomunkul
    +2
    Сегодня, 10:52
    Генерал Джабари прогнозирует скачок цен на нефть до 200 долларов за баррель.
    Может всё ради этого и затевалось?
    1. multicaat Звание
      multicaat
      +5
      Сегодня, 11:18
      такой вариант существует. У США, в отличие от Китая и большинства стран запада, не мало других источников нефти. Если возникнут хотя бы на пару лет условия, когда у всех экономика и промышленность стагнируют из-за углеводородов, а у США все ок, то это это будет мощным толчком к ускорению переноса промышленности из Европы в США (он уже идет, но может ускориться), а так же может послужить большой проблемой на пути развития КНР. В общем, США в кризисе что-то потеряют, но могут при этом много выиграть и делают стратегический задел, а вот большинство только потеряют. И у меня стойкое ощущение, что США возвращаются к своим старым доктринам Монро и изоляционизма.
    2. свой1970 Звание
      свой1970
      +2
      Сегодня, 11:29
      Цитата: Gomunkul
      Генерал Джабари прогнозирует скачок цен на нефть до 200 долларов за баррель.
      Может всё ради этого и затевалось?

      Путин??????!!!!!!!!!(с)
      1. Andobor Звание
        Andobor
        0
        Сегодня, 11:53
        Цитата: свой1970
        Путин??????!!!!!!!!!(с)

        Конечно, без разрешения Путина атаки на Иран бы не было, Иран получил бы Бастионы с наводкой, правда и Украина Томагавки.
  7. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +2
    Сегодня, 10:53
    Генерал Джабари прогнозирует скачок цен на нефть до 200 долларов за баррель
    А хорошо бы!
    1. Дедок Звание
      Дедок
      -2
      Сегодня, 11:12
      А хорошо бы!

      а что в этом хорошего?
      1. Мини Мокик Звание
        Мини Мокик
        +3
        Сегодня, 11:23
        В том, что у Европы будет меньше баблосов на войну. В том, что Россия хорошо подправит свой бюджет.
        1. smart fellow Звание
          smart fellow
          +2
          Сегодня, 11:33
          Мировая экономика будет стагнировать, вырастут цены на товары и съедят прибыль от продажи нефти. Впоследствии упадет и спрос на нефть. Поэтому нефтедобывающим странам слишком высокие цены на нефть тоже невыгодны. Также надо учесть рост зеленой энергетики. Это здесь на сайте она фуфло, а в Европе и США зачастую из-за нее цены на электроэнергию отрицательные. Проблема зеленой энергетики в том, что не хватает хранилищ энергии, но если конфликт продлится годы, то будет построено достаточно много этих хранилищ и спрос на нефть не возродится когда конфликт закончится.
          1. Капитан Пушкин Звание
            Капитан Пушкин
            +1
            Сегодня, 11:51
            Среднегодовая цена в 2012 г. составила 111,63 доллара.
            В 2013 г. котировки Brent кратковременно опускались ниже уровня в 100 долларов (в апреле и июне). Среднегодовая цена составила 108,56 доллара.
            Кого в те годы сильно волновала эта цена?
            1. Комментарий был удален.
    2. роман66 Звание
      роман66
      0
      Сегодня, 11:16
      Плохо. Вырастет, соответственно, цена каждого танкера, и современные флибустьеры ринутся их тырить под шумок
  8. gridasov Звание
    gridasov
    +3
    Сегодня, 10:57
    А ведь все аналитики орали, что мировой трансфер нефти в Персидском заливе обеспечивает только маленькую часть. А теперь президент страны говорит о смерти как о ста процентах.
  9. Earl Звание
    Earl
    +2
    Сегодня, 11:19
    Недавно Вучич, как и индусы, отказался от российских углеводородов, а теперь все эти многовекторные готовы дать заднюю? Если уж не хватает дзюдошахматистского самоуважения послать их подальше, хорошо бы пересмотреть те скидки, что раньше им давали.
  10. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +4
    Сегодня, 11:22
    Нам бы о себе заботится , у Набиулиной возможно уже есть план на скачок цен на нефть - экономика перегрета и надо таргетировать инфляцию!!! wassat Золото бы хотябы покупала в казну- российское . am
  11. HAM Звание
    HAM
    +1
    Сегодня, 11:54
    Есть ощущение что Биби и Трамп сговорившись,ещё и просто хотят добить экономику Европы,как опасного конкурента.Европа итак,сдуру,подсела на газ и нефть из штатов,теперь промышленность переедет из Европы туда где дешевле.
  12. Руслан М Звание
    Руслан М
    0
    Сегодня, 12:19
    Я теперь жду когда евросоюз установивший запрет на продажу рос.газа в 27 году сообщит, что отменяет запрет. И наше олигархическое государство роняя портянки и собственное достоинство (хотя его уже вроде нет) побежит исполнять хотелки запада по поставкам газа.
  13. tank_killer156 Звание
    tank_killer156
    0
    Сегодня, 12:30
    Что бы вы все сдохли в Европе, мне вообще все фиолетово как вы там, хоть под хвостик друг,друга,все видим,все помним,а англосаксам так вообще пусть у Трампа через рот берут