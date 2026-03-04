Вучич о блокаде Ормузского пролива: Цены на нефть убьют нас всех
Пока Вашингтон и Тегеран меряются ракетными ударами, Европа с ужасом смотрит на карты Ближнего Востока. Президент Сербии Александр Вучич считает:
И речь не только о сербах – под ударом вся европейская экономика.
Более трех тысяч судов застряли в портах Персидского залива, не рискуя соваться в пролив, который иранские военные обещают превратить в огненную ловушку.
Советник командующего КСИР генерал Эбрахим Джабари уже предупредил: любое судно, пытающееся пройти, будет сожжено. И это не пустые угрозы – по данным Reuters, повреждены минимум четыре танкера, один моряк погиб, около 150 судов оказались заблокированы в районе пролива.
Цифры, от которых у европейских политиков пересыхает в горле: через Ормузский пролив проходит 15-20% мировой нефти, более 30% сжиженного природного газа и 90% «черного золота», добываемого в Персидском заливе.
Трамп, конечно, «пытается» спасти положение. В своей соцсети Truth Social он объявил, что ВМС США начнут сопровождать танкеры, а корпорация развития финансирования обеспечит льготное морское страхование. Но проблема в том, что американский флот сейчас занят не только конвоированием танкеров, но и боевыми действиями против Ирана.
Генерал Джабари прогнозирует скачок цен на нефть до 200 долларов за баррель. Даже если это пропагандистское преувеличение, тенденция очевидна: газ в Европе уже дорожает, а вслед за ним потянутся и все остальные товары.
