Роковой звонок: Раскрыты детали переговоров Трампа и Нетаньяху по атаке на Иран

Как выяснило издание Axios, окончательное решение о начале войны с Ираном Трамп и Нетаньяху приняли 23 февраля во время телефонного разговора.

Источники издания рисуют картину стремительной эскалации, которая готовилась месяцами. Два личных визита, 15 телефонных бесед за два месяца – и вот 23 февраля Нетаньяху сообщает Трампу ключевую деталь: верховный лидер Ирана Али Хаменеи соберет советников 28 февраля. Для американского президента, который и без того склонялся к удару, это стало спусковым крючком.

Показательно, что Трамп проявил недюжинную выдержку и актерское мастерство. На следующий после рокового звонка день он выступал с посланием конгрессу и сознательно избегал резких выпадов в адрес Тегерана. Зачем пугать цель раньше времени? Хаменеи должен был чувствовать себя в безопасности.

ЦРУ, получившее от Трампа карт-бланш на охоту за иранским лидером, к 26 февраля полностью подтвердило данные израильских коллег. Те, к слову, отличились креативом: по данным FT, «Моссад» выследил Хаменеи, взломав дорожные камеры Тегерана. Изображения с них шифровались и уходили прямиком в Тель-Авив.

Последней надеждой на мир оставались переговоры в Женеве, куда отправились зять Трампа Джаред Кушнер и спецпосланник Стив Уиткофф. Но иранская сторона, по их докладу, ясно дала понять: сделка, которая устроит Вашингтон, им не нужна.

27 февраля в 15:38 по восточному времени США Трамп отдает окончательный приказ. И уже через 11 часов по Тегерану наносят первый удар.

Интересно, что не последнюю роль по версии западных изданий в этом сыграл наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман. Публично призывая к дипломатии, в личных разговорах с Трампом он якобы настойчиво подталкивал его к атаке на Иран.
  1. Clepoj-Piu Звание
    Clepoj-Piu
    0
    Сегодня, 10:54
    Два дебила , это сила ?????????????
    1. Андрей К Звание
      Андрей К
      +15
      Сегодня, 11:00
      ...Трамп проявил недюжинную выдержку и актерское мастерство. На следующий после рокового звонка день он выступал с посланием конгрессу и сознательно избегал резких выпадов в адрес...

      Это не звоночек - это набат в уши нашего "великого" переговорщика Дмитриева!
      Все кто живёт надеждой договориться с людоедами, в итоге оказываются в виде блюда на столе.
      1. bbb Звание
        bbb
        +1
        Сегодня, 11:32
        Дмитриев блюдом не окажется.
    2. carpenter Звание
      carpenter
      +2
      Сегодня, 11:11
      Цитата: Clepoj-Piu
      Два дебила , это сила

      Вот только кто из них главный ?
      Я думаю не Трамп.
      1. olbop Звание
        olbop
        +8
        Сегодня, 11:15
        Это отнюдь не д*билы (цензура правит), а негодяи высшей марки.
      2. Clepoj-Piu Звание
        Clepoj-Piu
        +3
        Сегодня, 11:27
        беня толкнув трампа на эту авантюру - дал лопату в руки могильщиков трампа
    3. kosmozoo Звание
      kosmozoo
      0
      Сегодня, 11:27
      В случае с Ираном бурбулятор дал осечку - визг на Ближнем Востоке стоит знатный, эхом в эропе отдается.
    4. Ильнур Звание
      Ильнур
      +3
      Сегодня, 11:37
      Два дебила

      Они не дeбилы-они преступники, по одному явно веревка плачет, а по другому электрический стул...
    5. частное лицо Звание
      частное лицо
      +7
      Сегодня, 11:38
      Два дебила , это сила ??

      Да можно хоть сколько обзывать этих двух "деятелей" но время для атаки они подобрали как нельзя лучше. Разведка евреев как всегда отработала на отлично. Можно только пожелать Ирану удачи в борьбе с сионизмом..
  2. DBR Звание
    DBR
    +11
    Сегодня, 10:56
    Приходят противоречивые сведения о том что в Катаре и Саудовской Аравии власти арестовали агентов «Моссада», планировавших совершить взрывы в этих странах . израильские власти пытаются дестабилизировать арабских союзников США.
    В качестве примера недавний удар дрона по нефтеперерабатывающему заводу Saudi Aramco. Тегеран категорически отрицал свою вину, утверждая, что атаку совершили сами израильтяне или американцы с баз в арабских странах.
    Официальный представитель ведомства Эсмаил Багаи заявил, что Тегеран не раз предупреждал об «операциях под чужим флагом».
    По версии Тегерана, Израиль намеренно устраивает диверсии в арабских странах, чтобы обвинить в этом Исламскую Республику и втянуть в конфликт как можно больше других мусульманских стран региона.
    1. Дедок Звание
      Дедок
      +4
      Сегодня, 11:07
      В качестве примера недавний удар дрона по нефтеперерабатывающему заводу Saudi Aramco.

      так турки, сказали о том, что удар был нанесен не персами...
    2. carpenter Звание
      carpenter
      +3
      Сегодня, 11:08
      Цитата: DBR
      Тегеран не раз предупреждал об «операциях под чужим флагом».

      Кадаффи тоже предупреждал Европу. Только Западу эти предупреждения не нужны, им нужен всемирный хаос.
      1. Егоза Звание
        Егоза
        +3
        Сегодня, 11:42
        Цитата: carpenter
        Кадаффи тоже предупреждал Европу.

        А вот не надо предупреждать. Действовать надо, желательно, чтобы очень больно противнику было.
  3. Naofumi Звание
    Naofumi
    +9
    Сегодня, 10:59
    Как выяснило издание Axios, окончательное решение о начале войны с Ираном Трамп и Нетаньяху приняли 23 февраля во время телефонного разговора.


    Трамп: Алло, Биби? Это Дональд. Слушай, ты в курсе, какой сегодня день? Величайший день. Просто фантастический.

    Нетаньяху: Привет, Дони. Судный день? День освобождения заложников? Мой день рождения?

    Трамп: Биби, не гадай, у тебя плохо получается. Сегодня 23 февраля — День защитника Отечества! В России это называют «Мужской день». Я только что отправил Путину огромную корзину с бургерами, он в восторге. Поздравляю тебя, ты настоящий мужик, хоть и не такой стильный, как я!

    Нетаньяху: О, спасибо, Дони. Твоя щедрость не знает границ, как и твоя прическа. Кстати, раз уж мы заговорили о «мужских поступках»... У меня есть предложение. Огромное. Масштабное. Как стена в Техасе.

    Трамп: Я весь во внимании. Если это не покупка Гренландии, то мне уже интересно.

    Нетаньяху: Слушай, давай бахнем по Ирану прямо сейчас? Ну, знаешь, чисто по-мужски. Вместо салюта. Покажем им, у кого здесь самые большие кнопки!

    Трамп: Биби, ты гений! Я назову это «Величайшее Файер-шоу в истории». Сделаем Ближний Восток снова ярким! Только чур я нажимаю на красную кнопку, она идеально подходит под мой галстук


    Простите, не удержался.)
    1. Последний-из-могикан Звание
      Последний-из-могикан
      +5
      Сегодня, 11:11
      супер коммент :) так и было, скорее всего
  4. СергейСмирнов3663 Звание
    СергейСмирнов3663
    +3
    Сегодня, 11:07
    Если допущена утечка информации, значит это кому-то из додиков и беников надо.
    На таком уровне тайны оберегаются очень серьёзно, любая утечка делается умышлено.
    1. роман66 Звание
      роман66
      +1
      Сегодня, 11:23
      Выгодно евреям - они хвост, который виляет собакой
      1. Mouse Звание
        Mouse
        +1
        Сегодня, 11:31
        И все так завуалированно... Типа все дурни... Ничего не догоняют.....
      2. свой1970 Звание
        свой1970
        +1
        Сегодня, 11:36
        Цитата: роман66
        версии Тегерана, Израиль намеренно устраивает диверсии в арабских странах, чтобы обвинить в этом Исламскую Республику и втянуть в конфликт как можно больше других мусульманских стран региона.

        Угу, им жить скучно было - "а давай соседа за забором подождём, авось к нам не перекинеться!! А лучше всех сразу" (с)
    2. Mouse Звание
      Mouse
      +1
      Сегодня, 11:28
      Ну так...
      . Источники издания рисуют картину

      Художники.... wassat
  5. мерцание Звание
    мерцание
    +3
    Сегодня, 11:10
    Интересно, что не последнюю роль по версии западных изданий в этом сыграл наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман. Публично призывая к дипломатии, в личных разговорах с Трампом он якобы настойчиво подталкивал его к атаке на Иран.

    Ключевое слово "якобы".
    Очередной еврейский наброс - столкнуть лбами иранцев и арабов.
  6. Earl Звание
    Earl
    +3
    Сегодня, 11:10
    Значит, именно взлом дорожных камер позволил евреям узнать о грядущем событии за неделю до него? Сдается мне, всё это чушь и в окружении Хаменеи был еврейский шпион. Наверняка кто-то покинул совещание за пару минут до удара или не смог присутствовать по надуманным причинам. Похоже, не всех предателей персы перевешали.
    1. bbb Звание
      bbb
      +2
      Сегодня, 11:34
      Там какой-то генерал КСИР уже 3 раза так смети избежал, за минуты до.
    2. свой1970 Звание
      свой1970
      +1
      Сегодня, 11:40
      Цитата: Earl
      Значит, именно взлом дорожных камер позволил евреям узнать о грядущем событии за неделю до него?

      Именно - так то они не знали что он в свой дворец ездит... А тут поглядели-
      "Сегодня проехал, значит через неделю в 16:03 точно опять поедет"
    3. Telur Звание
      Telur
      +2
      Сегодня, 11:59
      Цитата: Earl
      взлом дорожных камер

      нашим спец службам на заметку, оказывается не только свои спец службы могут пользоваться.
      У нас, не знаю как сейчас, одно время можно было из любой точки подключиться к камерам любого города что бы полюбоваться перспективой и видами городов.
      Надеюсь что то в этом направлении сделано для безопасности.. ну или, как всегда у нас, когда петух в маковку клюнет.
  7. Cartalon Звание
    Cartalon
    +3
    Сегодня, 11:12
    Они зря вытащили на свет божий, наследника шаха, в Иране полно недовольных, но вряд ли многие из них, мечтают о возвращении Пехлеви.
  8. Альберт 1975 Звание
    Альберт 1975
    +1
    Сегодня, 11:17
    их нападение почти совпало с праздником пурим 2-3 марта 2026 года

    В 1917 году Пурим (14 Адара) по старому стилю пришелся на 23 февраля.
  9. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    +1
    Сегодня, 11:18
    . Интересно, что не последнюю роль по версии западных изданий в этом сыграл наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман. Публично призывая к дипломатии, в личных разговорах с Трампом он якобы настойчиво подталкивал его к атаке на Иран.

    Уже упоминалось, что кресло под Бин Салманом закачались, поделом ему. Я знаю не по наслышке, что саудиты "недолюбливают" иранцев. Так что, думаю, один "косой взгляд" в сторону Ирана и их стеклянный домик начнет сыпаться.
  10. HAM Звание
    HAM
    0
    Сегодня, 11:30
    Конечно,война Израиля и Ирана интересна обывателю,но куда важней нам СВО.....В последнее время всё внимание на Ближний Восток,а почти нет новостей с краины,так отписки... да перечисления ударов,нанесённых кохлами по российской территории...
    Так не должно быть,у нас есть более важные интересы чем припадки Трампа и Биби..
    Да,ещё наш верховный не озвучил своего мнения к событиям на БВ и отношению к "переговорам" по краине.....а "переговоры" явно нужно завершить,толку то..
    1. свой1970 Звание
      свой1970
      +1
      Сегодня, 11:47
      Цитата: HAM
      а "переговоры" явно нужно завершить,толку то..

      Отложены на неопределенный срок.

      Цитата: HAM
      Да,ещё наш верховный не озвучил своего мнения к событиям на БВ
      - все кому положено уже высказались, в ООН внеочередное заседание провели, МАГАТЭ запросили.

      Цитата: HAM
      почти нет новостей с краины
      Пэтриоты нужны на БВ - украине их не дадут - меньше собьют беспилотников - больший ущерб нанесут Украине.
      1. HAM Звание
        HAM
        +1
        Сегодня, 12:03
        Меньше всего интересует мнение ООН...бесполезные дармоеды.А от МАГАТЭ толку много? Слепая организация,реакции на обстрелы ЗАЭС и потуги кохлов и поляков на АО никакой.
        1. свой1970 Звание
          свой1970
          0
          Сегодня, 12:19
          Цитата: HAM
          Меньше всего интересует мнение ООН...бесполезные дармоеды.А от МАГАТЭ толку много? Слепая организация,реакции на обстрелы ЗАЭС и потуги кохлов и поляков на АО никакой.

          Если их мнение вас не интересует - зачем задавать вопрос "Когда выскажутся?"
          1. Комментарий был удален.
  11. eon eon Звание
    eon eon
    +1
    Сегодня, 11:44
    Кац: Израиль готов уничтожить любого нового верховного лидера Ирана . Террористы .....
  12. Васян1971 Звание
    Васян1971
    +1
    Сегодня, 11:46
    Но иранская сторона, по их докладу, ясно дала понять: сделка, которая устроит Вашингтон, им не нужна.

    Ага. Типа - сами виноваты, что их убили... request
    Драка неизбежна - надо бить первым.©
  13. Михаил Нашарашев Звание
    Михаил Нашарашев
    +1
    Сегодня, 11:47
    Заговор убийц. Руки по локоть в крови. И самое главное - это все публично и безнаказанно. Фемида рыдает.
  14. eckons Звание
    eckons
    +1
    Сегодня, 11:56
    Вся эта история с Трампом очень похожа на роман Кинга "Мертвая зона". Там был такой Грег Стилтон, президент США. Вот про него: "За время своего первого срока он завоевывает такую популярность, что его переизбирают с большим отрывом. Вскоре после переизбрания он создает консервативный комитет политических действий под названием «Партия “Америка сейчас”». А потом он чуть не привел мир к третьей мировой.