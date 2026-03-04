Роковой звонок: Раскрыты детали переговоров Трампа и Нетаньяху по атаке на Иран
Как выяснило издание Axios, окончательное решение о начале войны с Ираном Трамп и Нетаньяху приняли 23 февраля во время телефонного разговора.
Источники издания рисуют картину стремительной эскалации, которая готовилась месяцами. Два личных визита, 15 телефонных бесед за два месяца – и вот 23 февраля Нетаньяху сообщает Трампу ключевую деталь: верховный лидер Ирана Али Хаменеи соберет советников 28 февраля. Для американского президента, который и без того склонялся к удару, это стало спусковым крючком.
Показательно, что Трамп проявил недюжинную выдержку и актерское мастерство. На следующий после рокового звонка день он выступал с посланием конгрессу и сознательно избегал резких выпадов в адрес Тегерана. Зачем пугать цель раньше времени? Хаменеи должен был чувствовать себя в безопасности.
ЦРУ, получившее от Трампа карт-бланш на охоту за иранским лидером, к 26 февраля полностью подтвердило данные израильских коллег. Те, к слову, отличились креативом: по данным FT, «Моссад» выследил Хаменеи, взломав дорожные камеры Тегерана. Изображения с них шифровались и уходили прямиком в Тель-Авив.
Последней надеждой на мир оставались переговоры в Женеве, куда отправились зять Трампа Джаред Кушнер и спецпосланник Стив Уиткофф. Но иранская сторона, по их докладу, ясно дала понять: сделка, которая устроит Вашингтон, им не нужна.
27 февраля в 15:38 по восточному времени США Трамп отдает окончательный приказ. И уже через 11 часов по Тегерану наносят первый удар.
Интересно, что не последнюю роль по версии западных изданий в этом сыграл наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман. Публично призывая к дипломатии, в личных разговорах с Трампом он якобы настойчиво подталкивал его к атаке на Иран.
