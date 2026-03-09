Зачем танку два ствола
Экспериментальный «немец» VT-2 в лесу
Танк против танка
Чем больше будет пушек у танка, тем лучше. Для своего времени это было логично. Так появился британский пятибашенный танк Vickers A1E1 Independent, который не стал серийным, но показал преимущества боевых машин с большим количеством стволов. Бонусы у компоновки были, и они казались весомыми. Танк мог работать по нескольким целям одновременно, а множество пар глаз, следящих по всем сторонам, повышали ситуационную осведомленность экипажа. Когда у противника нет ничего больше, чем несколько пулеметных точек, то многобашенная машина действительно эффективна.
Британцы, как основоположники танкостроения, первыми предложили многобашенный танк - Vickers A1E1 Independent
Апофеозом концепции стал советский монстр Т-35 с одиннадцатью бойцами на борту. Танк должен был прорывать линию обороны противника при поддержке пехоты. Но первый же боевой опыт показал, что тяжелый танк прорыва должен быть совсем другим. Пять башен с артиллерийскими орудиями сделали Т-35 тихоходным, громоздким и слабозащищенным. Командир танка банально не мог справляться со своими задачами в бою – слишком большой у него был экипаж.
Если бы не Вторая мировая война, обесценившая многобашенную конструкцию, неизвестно, на каких машинах сейчас воевали наши танкисты. Гитлеровцы, к слову, под самый конец войны также успели поставить эксперимент с двумя орудиями на одном танке, да еще и в одной башне. Это был всемирно известный сверхтяжелый танк Maus, которому отрядили 128-мм и 75-мм пушки. Неизвестно, помогли ли «Мышонку» его огневые свойства, так как он сгинул, не показав себя в боевых условиях.
Т-35
В послевоенное время основной упор в конструкции танков сделали на противоатомную защиту и борьбу с танками противника. Если проводить параллели с современностью, это не самые адаптивные свойства для конфликта на Украине, но ничего уже не поделаешь. В контексте событий нас интересует умение танков убивать танки противника. До определенного момента этим должны были заниматься истребители танков – на манер бронемашин Второй мировой войны. Потом оказалось, что это дорого, а еще появились ракеты. Некоторые возлагали на ПТУРСы много надежд – в Советском Союзе, например, появился на свет ракетный танк ИТ-1, или «Дракон». На вооружение его приняли в 1968 году, но сняли уже в 1972-ом. Нескольких мирных лет эксплуатации вполне хватило для осознания ошибочности создания сугубо ракетного танка. Требовалось что-то универсальное.
Немецкие танки серии VT тянули на революцию в военном деле
Советская угроза не давала спокойно спать натовским военным. А вместе с ними плохо спали натовские инженеры. Танковые армии, размещенные в странах Восточного блока, представляли серьезную опасность, и с ними надо было что-то решать.
В качестве варианта немцы рассматривали безбашенные танки VT-1 и VT-2. Наименование придумали соответствующее — Doppelrohrkasematt Versuchsträger, или «Экспериментальный носитель (прототип) с двухствольной казематной установкой». Строго говоря, это были те самые противотанковые САУ, но не будем вдаваться в тонкости тевтонской терминологии. Сказали, что безбашенный танк, значит — танк.
Немцы вдохновлялись еще одним «безбашенным танком» Strv 103. Разработчиком опытной серии VT-1 и VT-2 стал Maschinenbau Kiel, и, надо отметить, постарались инженеры на славу. Если на первую модель они поставили пару 105-мм орудий, то на VT-2 монтировались две 120-мм пушки. При этом масса танков не превышала 44 тонн, а силуэт был достаточно приземистым. Машина со 105-мм пушками была с ручным механизмом заряжания, а дубль из 120-мм орудий уже с автоматом.
Главным преимуществом танка с двумя пушками является возможность синхронного выстрела по цели
Получилось ли у немцев сделать не только красиво, но и эффективно? Скорее да, чем нет. Танк из-за перегруженности парой орудий получился с тонкой броней – защитой пришлось пожертвовать. Зато мощности инженеры насыпали машине от души. У VT-1 мотор был на 2000 л. с., а на VT-2 уже на 2200 л. с. Это в аварийном режиме и недолго. Стандартная мощь мотора достигала 1600 л. с. Прототипы в прямом смысле летали по испытательным полигонам и по ходу бега вели огонь. Казематное размещение пушек накладывало принципиальные ограничения на наводку орудий по горизонту, но одноплоскостным стабилизатором пушки были оснащены. В итоге VT могли на ходу залпом отправить к цели два снаряда. Эффект в месте попадания был поразительный.
Эскизные проекты Kampfpanzer 3B (KpZ 3B) 70-х годов
Слева «рентген» Kampfpanzer 3B (KpZ 3B), справа — VT-2
Еще одной историей с двумя пушками можно считать Kampfpanzer 3B (KpZ 3B). В металле его создать не удалось, но его нельзя обделить вниманием. Концептуально он повторял VT-1 и -2, но орудия у него размещались ближе к продольной оси танка. Это увеличивало точность огня залпом и упрощало механизм автоматического заряжания. Экипаж из трех человек размещался как раз между орудиями.
Возвращаться или нет
Gefechtsfeldversuchsträger (GVT) – именно так страшно назывался немецкий макет двупушечного танка по мотивам VT-1 и VT-2. Немцы экспериментировали с первыми прототипами, и они вроде бы понравились, а вроде бы и нет. Поэтому решили создать пять тестовых GVT, или «боевых испытательных носителей», в задачи которых входила отработка концепции мобильности, управления и тактики безбашенного танка с двумя пушками, без риска и затрат на полноценные боевые прототипы.
Gefechtsfeldversuchsträger (GVT) - экспериментальная машина без реального вооружения
Решили сэкономить и вместо пушек поставили массогабаритные макеты. Массу снизили до 30 тонн. В ходе испытаний прототипов выявились новые ограничения. Например, машине сложно воевать в лесу и городской застройке – там, где классический танк просто повернет башню, казематному придется ворочаться всем телом. Научно это можно назвать зависимостью направления огня от направления положения корпуса танка. Собрали прототипы в 1975-76 годах и, после непродолжительных испытаний, оставили идею в покое. Игра с двумя пушками не стоила свеч. Решено было концентрироваться на разработке танка нового поколения, который более известен как Leopard 2.
Рассматривались идеи с двумя основными калибрами в танковом корпусе и в Советском Союзе. На этапе макетного проектирования харьковского «Объекта 490» в конце 80-х годов существовал концепт с двумя основными орудиями. Причем башня предусматривалась вращающаяся. Позже всё перетекло в тему «Содружество», которая так и осталась нереализованной.
Имеет ли смысл рассматривать концепцию танка с двумя пушками в качестве перспективной в настоящее время? Разберем положительные стороны. Казематное расположение орудий позволяет многое. Габариты машины увеличиваются не катастрофически, при этом удается разместить как автомат заряжания, так и изолированный боекомплект. С точки зрения компоновщика это гораздо проще, чем возиться с вращающейся башней. А еще можно усадить членов экипажа между казенными частями орудий, что положительно сказывается на выживаемости. Синхронный выстрел двух 125-мм пушек (если выдержит корпус) наносит цели впечатляющий ущерб, и это нельзя не учитывать.
Танки на СВО редко работают прямой наводкой, но, когда работают, от них требуется максимальная оперативность и скрытность. Последовательные два выстрела Т-90 и синхронный выстрел двухпушечного танка – это две совершенно разные вещи. Машина с двумя стволами после такого успеет быстрее отойти в укрытие. Расчеты показывают повышение вероятности попадания в цель первым залповым выстрелом из танка с двумя орудиями с 0,5-0,55 до 0,7-0,75. А эффект у цели при этом будет гораздо выше, чем от «чемодана» калибра 152-мм. Выгодна двухпушечная компоновка и при стрельбе с закрытых позиций – этим танки на СВО занимаются сплошь и рядом. Больше выстрелов в единицу времени – больше вероятность уничтожения цели и времени на покидание позиции.
Как всегда, конструкция военной машины (как и любой другой) – это клубок компромиссов. Танк с двумя орудиями дороже, имеет ряд важных эксплуатационных ограничений, но выигрывает за счет огромной огневой мощи. Он точно мог бы найти свое место на полях СВО. Вопрос только в целесообразности серийного производства и масштабирования концепции.
