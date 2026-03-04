Били «наугад»: израильские ресурсы раскрыли подробности удара по Али Хаменеи

Израильская пресса раскрыла некоторые подробности операции, в результате которой ЦАХАЛ удалось ликвидировать верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи и членов его семьи.

Как отмечают израильские ресурсы, вокруг охраняемого района, где находится дом Хаменеи, по требованиям безопасности отсутствуют камеры видеонаблюдения за дорожным движением, однако размещены защищенные от взлома камеры безопасности подразделения охраны и разведывательной организации Корпуса стражей исламской революции, что усложнило Тель-Авиву слежку за аятоллой. Кроме того, израильским спецслужбам не удавалось следить за перемещениями Хаменеи со спутников — пешеходные и автомобильные маршруты, которыми пользовался аятолла, были скрыты специальными навесами.



Атака израильских ВВС была сосредоточена на трех разных объектах: непосредственно офисе Хаменеи, военном офисе верховного лидера Исламской республики и здании секретариата Совета национальной безопасности. При этом израильтяне не располагали точной информацией, где именно находился Хаменеи, и фактически наносили удары по площадям, нисколько не рефлексируя по поводу возможного «сопутствующего ущерба». Как известно, в результате израильско-американских ударов кроме Хаменеи погибли члены его семьи, в том числе малолетние внуки. Между тем глава Минобороны Израиля Исраэль Кац угрожает, что любой новый лидер Ирана станет «безоговорочной целью для ликвидации».

Ранее в Израиле заявляли обратное, утверждая, что с ударом по аятолле Хаменеи помогла операция со взломом камер видеонаблюдения.

Эти диаметрально противоположные данные вряд ли озвучиваются просто так. Дело в том, что в самом Израиле возникли вопросы: если камеры были взломаны в ходе операции Моссад, значит разведка знала, что Али Хаменеи находится в своём доме вместе со своей малолетней внучкой, которая в итоге тоже погибла в результате удара. Соответственно, теперь официальные лица Израиля начинают отыгрывать в информационном плане назад, утверждая, будто бы били наугад. Но если так, то возникает уже другой вопрос: то есть, отдававшим приказ и наносившим удар было вообще всё равно, куда летит ракета?
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 12:15
    ❝ Били «наугад» ❞ —

    — Как-то подозрительно часто они «угадывают» ...
    1. topol717 Звание
      topol717
      +1
      Сегодня, 12:26
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      — Как-то подозрительно часто они «угадывают» ...

      Если нанести удар по всем возможным местам, то шанс угадать очень высокий, например если вы загадаете 8 разных чисел в интервале 1-9 то я угадаю его с вероятностью 8/9 = 88%
      1. Курильщик Звание
        Курильщик
        -2
        Сегодня, 12:31
        Аяттола вобщем то и не прятался особо.. Ему предложили укрыться, он отказался. Стал мучеником ! А так то убить деда 90 лет - это конечно героический поступок!
  2. HAM Звание
    HAM
    0
    Сегодня, 12:16
    "Кручу-верчу,запутать хочу!" похоже!? очень....
  3. Kornodo
    Kornodo
    +1
    Сегодня, 12:24
    С таким везением - да в лотерею.....
    Ну серьезно - так бить ,,наугад,, ?
  4. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +1
    Сегодня, 12:25
    удалось ликвидировать верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи и членов его семьи.

    А ничего что это женщины и дети были.
    Евреи совсем моральные нормы потеряли. am
    Убить детей для них это теперь цель операции...как в Газе.
    1. sdivt Звание
      sdivt
      +1
      Сегодня, 12:33
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      А ничего что это женщины и дети были.
      Евреи совсем моральные нормы забыли

      вы сейчас о чем?!
      при атаках на сектор Газа (прошлый год) погибших, по подсчетам ООН, превышает полмиллиона человек! сколько в реальности - вообще никто не знает
      это 500 000+ и более
      можете сами представить, какой процент там составляют женщины, дети...
      какие тут ещё могут оставаться моральные и прочие нормы?
      1. Kornodo
        Kornodo
        0
        Сегодня, 12:39
        [quote]По данным ООН на начало 2026 года, гуманитарная ситуация в секторе Газа характеризуется катастрофическими потерями: с октября 2023 года число погибших превысило 68 800 человек...[quote]
  5. Анатоль Клим Звание
    Анатоль Клим
    0
    Сегодня, 12:34
    Израильские фашисты сначала убивали палестинских новорождённых в кювезах в больницах Газы, а когда поняли, что всё сходит с рук, стали убивать иранских школьниц. Мы выражаем соболезнования, ООН мычит, Олимпийский комитет отказывается вводить санкции против спортсменов США и Израиля, говорят спорт вне политики.
    Однополярный мир говорите? Ну-Ну am
  6. Хамзат-41 Звание
    Хамзат-41
    0
    Сегодня, 12:44
    Израиль все сделал по-крысиному! Без предупреждения, без официального объявления о начале войны! Кто же будет после этого иметь дела с ними?