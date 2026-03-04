Били «наугад»: израильские ресурсы раскрыли подробности удара по Али Хаменеи
Израильская пресса раскрыла некоторые подробности операции, в результате которой ЦАХАЛ удалось ликвидировать верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи и членов его семьи.
Как отмечают израильские ресурсы, вокруг охраняемого района, где находится дом Хаменеи, по требованиям безопасности отсутствуют камеры видеонаблюдения за дорожным движением, однако размещены защищенные от взлома камеры безопасности подразделения охраны и разведывательной организации Корпуса стражей исламской революции, что усложнило Тель-Авиву слежку за аятоллой. Кроме того, израильским спецслужбам не удавалось следить за перемещениями Хаменеи со спутников — пешеходные и автомобильные маршруты, которыми пользовался аятолла, были скрыты специальными навесами.
Атака израильских ВВС была сосредоточена на трех разных объектах: непосредственно офисе Хаменеи, военном офисе верховного лидера Исламской республики и здании секретариата Совета национальной безопасности. При этом израильтяне не располагали точной информацией, где именно находился Хаменеи, и фактически наносили удары по площадям, нисколько не рефлексируя по поводу возможного «сопутствующего ущерба». Как известно, в результате израильско-американских ударов кроме Хаменеи погибли члены его семьи, в том числе малолетние внуки. Между тем глава Минобороны Израиля Исраэль Кац угрожает, что любой новый лидер Ирана станет «безоговорочной целью для ликвидации».
Ранее в Израиле заявляли обратное, утверждая, что с ударом по аятолле Хаменеи помогла операция со взломом камер видеонаблюдения.
Эти диаметрально противоположные данные вряд ли озвучиваются просто так. Дело в том, что в самом Израиле возникли вопросы: если камеры были взломаны в ходе операции Моссад, значит разведка знала, что Али Хаменеи находится в своём доме вместе со своей малолетней внучкой, которая в итоге тоже погибла в результате удара. Соответственно, теперь официальные лица Израиля начинают отыгрывать в информационном плане назад, утверждая, будто бы били наугад. Но если так, то возникает уже другой вопрос: то есть, отдававшим приказ и наносившим удар было вообще всё равно, куда летит ракета?
