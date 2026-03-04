Государственный флаг РФ поднят на аварийно-спасательном судне «Воевода»

Морская спасательная служба пополнилась новым аварийно-спасательным судном «Воевода». Торжественная церемония поднятия Государственного флага Российской Федерации состоялась накануне на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде.

Новейшее аварийно-спасательное судно «Воевода» вошло в состав Морской службы спасения, служить оно будет на Балтике, портом приписки выбран Санкт-Петербург. 3 марта 2026 года над судном поднят Государственный флаг России. Сообщения декабря прошлого года, в которых говорилось якобы о передаче «Воеводы» заказчику, верны лишь частично. В то время был подписан приемный акт на судно.



Аварийно-спасательное судно «Воевода» проекта 23700 было заложено в апреле 2017 года, спущено на воду в ноябре 2019 года и достраивалось на плаву еще четыре года, хотя изначально заказчику его планировали передать не позднее 2019-го. Первый выход на ходовые испытания состоялся 13 мая 2024 года.

Судно способно нести на своём борту четыре катера и принимать на борт два вертолёта. Водоизмещение судна — 7500 тонн, длина — 111 м, ширина — 24 м, скорость — 22 узла, дальность плавания — 5000 миль. Официально это судно предназначено для проведения аварийно-спасательных работ, а также транспортировки и снабжения маломерных поисково-спасательных плавсредств, но, как пишет блог bmpd, в реальности это «яхта для первого лица». Так это или не так, официально не сообщается.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 12:10
    ❝ Морская спасательная служба пополнилась новым аварийно-спасательным судном «Воевода» ❞ —

    — «Семь футов под килем!» ...
  2. Trapper7 Звание
    Trapper7
    0
    Сегодня, 12:14
    Какой красивый корабль получился good .
    1. Курильщик Звание
      Курильщик
      +2
      Сегодня, 12:24
      Шойгу поди заказывал, дабы морской парад в Питере было на чем принимать...
  3. KrolikZanuda Звание
    KrolikZanuda
    -2
    Сегодня, 12:16
    Ура!
    Аварийно спасать на Балтику отправят, Ушакова поднимать?
    Шесть, шесть месяцев абсолютно новый корабль валяется на борту у причальной стенки абсолютно ненужный.
    1. faiver Звание
      faiver
      +1
      Сегодня, 12:33
      об чем речь ушастый?.....
  4. 955535 Звание
    955535
    -1
    Сегодня, 12:19
    Яхта для первого лица это К-18 "Карелия".
  5. commbatant Звание
    commbatant
    0
    Сегодня, 12:23
    Строили, как атомный многоцелевой авианосец ампириалисты...

    Строили, как атомный многоцелевой авианосец ампириалисты...
    1. kulemin0025gmail.com Звание
      kulemin0025gmail.com
      -3
      Сегодня, 12:33
      А вы лично, что построили? 🧐 Или Вы высказываетесь от лица всех российских либералов, построивших много и быстро полезного для России? 😏
      1. commbatant Звание
        commbatant
        +2
        Сегодня, 12:37
        Цитата: kulemin0025gmail.com
        А вы лично, что построили? 🧐 Или Вы высказываетесь от лица всех российских либералов, построивших много и быстро полезного для России? 😏

        Я не военный подрядчик МО РФ. Высказываюсь от себя лично, как российского налогоплательщика или думаешь не имею права?
        1. kulemin0025gmail.com Звание
          kulemin0025gmail.com
          0
          Сегодня, 12:45
          Как налогоплательщик - выскажи своё "кю" к МО напрямую. Это будет честно и смело.
  6. Konnick Звание
    Konnick
    +2
    Сегодня, 12:34
    Новости об супер спасателе, а по факту судно обеспечения , точнее яхте класса люкс перманентно пишут года с 24-го на ВО

    Спасательное судно «Воевода» и нездоровые сенсации

    ПСЗ «Янтарь» вывел на заводские ходовые испытания судно обеспечения аварийно-спасательных работ «Воевода»
  7. faiver Звание
    faiver
    +4
    Сегодня, 12:35
    На спасательное судно не похоже...., а вот на яхту похоже....
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 12:37
    Мы строили строили и наконец достроили. Семь футов под килём.Есть на чём ходить первым лицам в Калининград - если это "возможно" яхта .