Южнее Чугуева в лесу ударом «Искандера» накрыт тренировочный лагерь ВСУ

Российские войска выявили активность противника к югу от Чугуева Харьковской области. Военная разведка установила, что в Малиновском бору (название лесного массива южнее Северского Донца) противник разбил тренировочный лагерь. Речь идёт о палаточном лагере, в котором размещались военнослужащие 125-й отдельной механизированной бригады вооружённых сил Украины, включая как относительно недавно мобилизованных, так и матёрых боевиков.

После подтверждения данных об активность противника на указанном участке был нанесён ракетный удар. Для этого был применён оперативно-тактический комплекс «Искандер» - ракета с кассетной боевой частью.



В результате удара большая часть личного состава, находившаяся в тренировочном лагере, уничтожена.



Сообщается о том, что противник после удара начал эвакуацию раненых военнослужащих в ближайшую клинику – в город Чугуев.
Украинская сторона пока прилёт по палаточному лагерю 125-й бригады, «замаскированному» в лесу под Малиновкой, не комментирует.



При этом на странице бригады буквально от 2 марта появились фото, на которых можно видеть построения личного состава в лесу. В подписи к фото говорится, что это военнослужащие 2-го батальона 125-й омбр. По нашивкам можно понять, что среди них и легализованные в ВСУ члены «Правого сектор» (*террористическая группировка, запрещённая в РФ).
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 12:35
    ❝ В результате удара большая часть личного состава, находившаяся в тренировочном лагере, уничтожена ❞ —

    «Натренировались» по полной свидомые ...
  2. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 12:38
    Сообщается о том, что противник после удара начал эвакуацию раненых военнослужащих в ближайшую клинику – в город Чугуев.

    Кто не спрятался я не виноват...