Экс-советница Трампа усомнилась в адекватности президента после атаки на Иран

В стане американских элит, которые еще недавно демонстрировали единство перед выборами, нарастает нервозность. Марджори Тейлор Грин, известная своей безоговорочной поддержкой Дональда Трампа, публично задалась вопросом: а все ли в порядке с головой у лидера, за которого она агитировала?

Формальный повод для заявления – решение Трампа атаковать Иран. Но суть заявления Тейлор Грин выходит далеко за рамки военной операции. Она цитирует слова самого Трампа о том, что он «не попадет в рай», и делает из этого логичный, хоть и пугающий для обывателя, вывод. Если человек на закате жизни сам признает, что ему нечего терять в вечности, и ему плевать на рейтинги здесь и сейчас, что остановит его от отправки американцев на новую войну?



По сути, Тейлор Грин публично озвучила то, о чем в кулуарах шепчутся многие: Трамп-2025 – это уже не тот кандидат, что обещал вытащить Штаты из зарубежных авантюр. Его предвыборные обещания не воевать и не менять режимы, которым, к слову, вторил и вице-президент Вэнс, теперь выглядят неприкрытой ложью. А Вэнс оставляет ситуацию без комментариев, очевидно, не зная, какой комментарий тут вообще уместен.

Сначала Трампа критиковали оппоненты-демократы, теперь под сомнение его адекватность ставят вчерашние сторонники. И вопрос тут не в заботе о психическом здоровье президента, а в банальном страхе перед непредсказуемостью.
  1. vadson Звание
    vadson
    +8
    Сегодня, 12:46
    бешеных собак усыпляют вообще-то...
    1. topol717 Звание
      topol717
      +8
      Сегодня, 12:49
      Цитата: vadson
      бешеных собак усыпляют вообще-то...
      Вообще-то пуля дешевле и безопаснее, поэтому их пристреливают.
      1. Бородач Звание
        Бородач
        +3
        Сегодня, 13:38
        Цитата: topol717
        Цитата: vadson
        бешеных собак усыпляют вообще-то...
        Вообще-то пуля дешевле и безопаснее, поэтому их пристреливают.

        Ну, а что вы хотели от старого педофила?
        Полный неадекват. fool wassat fellow
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +2
      Сегодня, 13:19
      vadson
      Сегодня, 12:46
      бешеных собак усыпляют вообще-то.

      hi По слухам Стреляному деду вместе с зятьковым ( Кушнер ) богатенькие иврэйцы-сионисты от теневого государства обещали просто немыслимые предложения и достойный уход по старости даже без Рая у Бога, но в суппер-рае на земле, для чего и затеяна война на БВ, а на своих слонов и партию ему глубоко по бую, как и на всех матрасников, кроме себя любимого.
    3. Clepoj-Piu Звание
      Clepoj-Piu
      0
      Сегодня, 14:10
      Израильская авантюра похоронила трампа, теперь только ленивый не пнёт этого кастрированного быка, а матери и вдовы проклянут его могилу
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +7
    Сегодня, 12:49
    ❝ Она цитирует слова самого Трампа о том, что он «не попадёт в рай» ❞ —

    — Видимо, считает, что ещё недостаточно «намиротворил» ...
  3. Mouse Звание
    Mouse
    +3
    Сегодня, 12:51
    Так других нет.... Остается выбирать, кто менее...
  4. Appraiser Звание
    Appraiser
    +2
    Сегодня, 12:51
    Скорее всего поведение у Трампа это признаки неадекватности. В психоанализе Зигмунда Фрейда неадекватное поведение (невротические симптомы) объясняется конфликтом между бессознательными влечениями и невозможностью их удовлетворения в реальной жизни. З.Фрейд утверждал, что поведение человека, его эмоции и особенности характера — следствие того, что хранится в бессознательном: детских воспоминаний, позабытых конфликтов и безотчётных желаниях.
  5. Тарелка Звание
    Тарелка
    +1
    Сегодня, 12:52
    Поглядим ещё, что будет, когда этот мессия проиграет выборы в Конгресс.
  6. Хорон Звание
    Хорон
    +7
    Сегодня, 12:52
    До ныне существовало определение безумия как "oбезьяна с гранатой", теперь к нему можно добавить выражение обозначающее ещё более опасное безумие: "рыжая oбезьяна с мандатом".
  7. commbatant Звание
    commbatant
    +1
    Сегодня, 12:55
    После того, как республиканцы в ноябре потеряют места в Конгрессе, над "миротворцем" появится угроза импичмента. "Добрая фея" думает о своей карьере.
  8. Славутич Звание
    Славутич
    0
    Сегодня, 12:57
    а все ли в порядке с головой у лидера, за которого она агитировала?

    Справедливый вопрос: что с головой с их "лидером"?
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +1
      Сегодня, 13:10
      Цитата: Славутич
      что с головой с их "лидером"?

      У многих дальних и ближних лидеров "что-то с головой" wassat
  9. Рэд Звание
    Рэд
    +3
    Сегодня, 13:12
    Трампу чуть голову пулей не снесло. При таком раскладе можно нафантазировать себе многое. Например, что его Бог спас. Я удивлён что он себя при таком раскладе мессией еще не назначил
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 14:20
      Цитата: Рэд
      Я удивлён что он себя при таком раскладе мессией еще не назначил

      Не удивляйтесь, Трамп скоро себя назначит.
  10. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
    Лиза Кернер-Тимошенко
    +2
    Сегодня, 13:20
    ....а все ли в порядке с головой у лидера... Да, девка! Он круглый идиот! Мы это уже давно знаем!!!
    Но это в общем то традиция в Фашингтоне с 1945г.
    Кто из этих прэзиком отличался УМОМ???? Я никого не знаю!
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 14:18
      Цитата: Лиза Кернер-Тимошенко
      Кто из этих прэзиком отличался УМОМ???? Я никого не знаю!

      Джон Кеннеди подходит.
  11. Александр Х Звание
    Александр Х
    +1
    Сегодня, 13:33
    Похоже, что у США появилась традиция избирать в президенты психически больных людей. Самоходный Дед чего только не вытворял. Теперь Дони сеет мир во всем Мире...
  12. Дмитрий Эон Звание
    Дмитрий Эон
    0
    Сегодня, 14:00
    Большинство из движения MAGA позиционируют себя ярыми христианами и изоляционистами, и тут явный заплыв за буйки. Ну а по факту, США суть есть мировой паразит, десятилетия хваставшийся своим уровнем жизни и гиперпотреблением, теперь стремительно утрачивающий конкурентоспособность. Они будут делать все что смогут чтобы сохранить свое место в мире, и никакие правила и мораль их не удержат
  13. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 14:14
    Она цитирует слова самого Трампа о том, что он «не попадет в рай»

    Ну в рай он точно не попадёт.
  14. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 15:04
    Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
    — Видимо, считает, что ещё недостаточно «намиротворил» ...
    Все идёт к Нобелевской премии! wink
    1. Дядя Сэм_2 Звание
      Дядя Сэм_2
      0
      Сегодня, 15:29
      Миротворец же! fellow .............