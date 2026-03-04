Экс-советница Трампа усомнилась в адекватности президента после атаки на Иран

В стане американских элит, которые еще недавно демонстрировали единство перед выборами, нарастает нервозность. Марджори Тейлор Грин, известная своей безоговорочной поддержкой Дональда Трампа, публично задалась вопросом: а все ли в порядке с головой у лидера, за которого она агитировала?Формальный повод для заявления – решение Трампа атаковать Иран. Но суть заявления Тейлор Грин выходит далеко за рамки военной операции. Она цитирует слова самого Трампа о том, что он «не попадет в рай», и делает из этого логичный, хоть и пугающий для обывателя, вывод. Если человек на закате жизни сам признает, что ему нечего терять в вечности, и ему плевать на рейтинги здесь и сейчас, что остановит его от отправки американцев на новую войну?По сути, Тейлор Грин публично озвучила то, о чем в кулуарах шепчутся многие: Трамп-2025 – это уже не тот кандидат, что обещал вытащить Штаты из зарубежных авантюр. Его предвыборные обещания не воевать и не менять режимы, которым, к слову, вторил и вице-президент Вэнс, теперь выглядят неприкрытой ложью. А Вэнс оставляет ситуацию без комментариев, очевидно, не зная, какой комментарий тут вообще уместен.Сначала Трампа критиковали оппоненты-демократы, теперь под сомнение его адекватность ставят вчерашние сторонники. И вопрос тут не в заботе о психическом здоровье президента, а в банальном страхе перед непредсказуемостью.