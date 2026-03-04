До сих пор они говорили, что «мы беззащитны, безоружны перед лицом жестокости режима. Как мы можем освободиться?» И вот тут-то и приходит подкрепление. Для нас это почти как высадка в Нормандии.

Сын свергнутого в 1979 году иранского шаха Реза Пехлеви сравнил удары армии США по Ирану с операцией по высадке американцев в 1944 году в Нормандии.По мнению Пехлеви, иранцам следует радоваться американско-израильским атакам на Иран и стремиться к «избавлению от режима аятолл». Сын бывшего шаха Ирана считает, что населению Исламской республики следует возобновить массовые протесты и попытаться захватить власть в стране.Сын свергнутого шаха:Ранее Реза Пехлеви поддержал назвал авиаудары по Ирану «гуманитарной интервенцией», направленной на свержение действующего правительства страны и «освобождение» иранского народа от «гнета аятолл». Сын иранского шаха, почти всю свою жизнь проведший на Западе, заявляет, что, по его мнению, в Иране следует провести «свободные выборы» под наблюдением «западных кураторов». Пехлеви называет «нелегитимной» любую попытку назначить преемника погибшего в результате американо-израильских ударов аятоллы Хаменеи. Новым руководителем Ирана Пехлеви видит, конечно же, самого себя и уже написал и представил Трампу документ, в котором излагается план своего руководства страной.Стоит отметить, что в настоящее время «коалиция Эпштейна» активно пытается вернуть из забвения потомков бывшего шаха, рассматривая их в качестве кандидатур, способных возглавить оккупационную администрацию в случае успеха операции на Ближнем Востоке и переходе Ирана под внешнее управление.