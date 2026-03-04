Сын шаха Пехлеви сравнил удары по Ирану с высадкой в Нормандии

1 855 26
Сын шаха Пехлеви сравнил удары по Ирану с высадкой в Нормандии

Сын свергнутого в 1979 году иранского шаха Реза Пехлеви сравнил удары армии США по Ирану с операцией по высадке американцев в 1944 году в Нормандии.

По мнению Пехлеви, иранцам следует радоваться американско-израильским атакам на Иран и стремиться к «избавлению от режима аятолл». Сын бывшего шаха Ирана считает, что населению Исламской республики следует возобновить массовые протесты и попытаться захватить власть в стране.



Сын свергнутого шаха:

До сих пор они говорили, что «мы беззащитны, безоружны перед лицом жестокости режима. Как мы можем освободиться?» И вот тут-то и приходит подкрепление. Для нас это почти как высадка в Нормандии.

Ранее Реза Пехлеви поддержал назвал авиаудары по Ирану «гуманитарной интервенцией», направленной на свержение действующего правительства страны и «освобождение» иранского народа от «гнета аятолл». Сын иранского шаха, почти всю свою жизнь проведший на Западе, заявляет, что, по его мнению, в Иране следует провести «свободные выборы» под наблюдением «западных кураторов». Пехлеви называет «нелегитимной» любую попытку назначить преемника погибшего в результате американо-израильских ударов аятоллы Хаменеи. Новым руководителем Ирана Пехлеви видит, конечно же, самого себя и уже написал и представил Трампу документ, в котором излагается план своего руководства страной.

Стоит отметить, что в настоящее время «коалиция Эпштейна» активно пытается вернуть из забвения потомков бывшего шаха, рассматривая их в качестве кандидатур, способных возглавить оккупационную администрацию в случае успеха операции на Ближнем Востоке и переходе Ирана под внешнее управление.
26 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +7
    Сегодня, 13:02
    ❝ Новым руководителем Ирана Пехлеви видит, конечно же, самого себя и уже написал и представил Трампу документ, в котором излагается план своего руководства страной ❞ —

    — Шахзаде согласен на роль сатрапа Трампа ...
    1. Clepoj-Piu Звание
      Clepoj-Piu
      0
      Сегодня, 14:07
      Ну что ж, ему теперь пора шахида в гости ждать
  2. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    +3
    Сегодня, 13:07
    Вот так же все ущербные лизали Гитлеру перед Второй Мировой.
  3. Уарабей Звание
    Уарабей
    +2
    Сегодня, 13:10
    Странно что КСИР до сих пор не зажмурили этого персонажа. Давно ведь напрашивается.
  4. Andobor Звание
    Andobor
    +4
    Сегодня, 13:12
    Если Иран внутренне устоит это будет его блестящая победа, сколько бы его не бомбили, - а высадки похоже не будет.
    1. Олеся Леся Звание
      Олеся Леся
      +2
      Сегодня, 13:21
      Сейчас настало время когда решает судьба Ирана, они это знают: или додавят их. или выстоят. Поэтому и шарашат где можно дотянуться, хотя 5я колонна предателей у них сильна.
    2. topol717 Звание
      topol717
      +1
      Сегодня, 13:22
      Цитата: Andobor
      Если Иран внутренне устоит это будет его блестящая победа, сколько бы его не бомбили, - а высадки похоже не будет.
      Горе обычно объединяет. А сейчас горя в Иране много, слишком много жертв среди мирного населения.
  5. Черный_Ватник Звание
    Черный_Ватник
    +5
    Сегодня, 13:14
    Операция по высадке в Нормандии - это скорая попытка отхватить максимально большой кусок торта, которым являлась Европа и Германия в частности. И да, пляжи в Нормандии обороняли ограниченно годные к строевой службе нацисты.
    Сухопутная операция в Иране - это будет прыжок в бассейн с жиром.
    Вывод из последних заявлений этого клоуна: он настолько слаб интеллектом, что не одупляет необходимость хоть как-то сыграть перед народом Ирана. Ну хотя бы для виду сыграл боль и переживание за иранских гражданских.
  6. Олеся Леся Звание
    Олеся Леся
    +6
    Сегодня, 13:19
    И это чудовище хочет руководить страной, где он не только рад ударам по ней и гибели людей, но призывает бомбить ещё больше. Ужасно то, что есть люди в Иране, которые поддерживают это чудовище. Хотя и у нас таких хватает в стране.
  7. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +3
    Сегодня, 13:24
    Сын шаха Пехлеви сравнил удары по Ирану с высадкой в Нормандии
    а убийство детей с чем сравнил?!
  8. newtc7 Звание
    newtc7
    +4
    Сегодня, 13:28
    Какие же лицемерные клоуны они там все на западе … какое-то дьявольское племя просто
  9. Gomunkul Звание
    Gomunkul
    +2
    Сегодня, 13:28
    Интересно, этот отпрыск шаха также будет радоваться, когда его как Муссолини подвесят вверх ногами?
  10. faiver Звание
    faiver
    +2
    Сегодня, 13:32
    сын шаха говорящая голова говорящая за деньги.....
  11. Slon_on Звание
    Slon_on
    +1
    Сегодня, 13:49
    На фоне массового уничтожения детей, этот тип явил мораль насекомого. Редкостное убоище. Впрочем, как и все из "коалиции Эпштейна".
  12. Matsur Звание
    Matsur
    +1
    Сегодня, 14:05
    Квазимода какой-то. Приветствовать убийство иранцев...
  13. reframing Звание
    reframing
    0
    Сегодня, 14:06
    Вспомнил сталинских ликвидаторов...
    Начанинаю что-то подозревать.
  14. yuriy55 Звание
    yuriy55
    0
    Сегодня, 14:22
    Сын шаха Пехлеви сравнил удары по Ирану с высадкой в Нормандии

    То есть? Открыли «Второй фронт» к шапочному разбору?
  15. Романенко Звание
    Романенко
    0
    Сегодня, 14:26
    Сын шаха Пехлеви сравнил удары по Ирану с высадкой в Нормандии

    Да хоть с восходом нового Солнца пусть сравнивает, его интерес прост и понятен, переместить свою задницу в кресло правителя региона, лизать задницу американцам и получить новое содержание от них, в соответствии с новой занимаемой должностью.
    Ему наплевать сколько людей там погибнет и что останется от страны, главное деньги и власть.
  16. Пленник Звание
    Пленник
    0
    Сегодня, 14:37
    Гнилой подлый шаховский yблюдoк выперся. Вражина!
  17. ulembeck Звание
    ulembeck
    0
    Сегодня, 14:39
    Нашествие отпрысков! Интересно, у Хафизуллы Амина сыновья были? Может, им самое время объявиться? laughing
  18. olbop Звание
    olbop
    0
    Сегодня, 14:41
    Сын иранского шаха сравнил удары армии США по Ирану с операцией по высадке американцев в 1944 году в Нормандии.

    А себя этот предатель своего народа видимо сравнивает с Черчилем.
  19. владимир 290 Звание
    владимир 290
    +1
    Сегодня, 14:42
    Это же каким негодяем нужно быть, чтобы призывать к "гуманитарной интервенции" своего народа. А так, на вид конечно похож на шаха, у нас на базаре почти все такие стоят.
    1. Schneeberg Звание
      Schneeberg
      0
      Сегодня, 15:07
      у нас на базаре почти все такие стоят
      Помидорами торгуют? wink
  20. Lablador23 Звание
    Lablador23
    0
    Сегодня, 14:55
    Редкостная этот Реза Пехлеви! Желать такого своей стране,хоть и под диктатурой.
  21. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 15:06
    Этот клоун, призывающий бомбить свою родину, никак не может стать во главе Ирана.
  22. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Сегодня, 15:26
    Он хоть в курсе, что выадка Нормандии состоялась только потому, что в 44-м Влсточный фронт Гитлера, где воевало более 80% его сил уже громко и очевидно трещал под ударами Советского Союза?
    И то, после высадки умудрились хорошо влипнуть под Арденнами, и просить еще большей помощи у СССР?
    Иран же в это время был "мирно оккупированной" страной, потому как склонялся присоединиться к "истинным арийцам".