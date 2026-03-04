Минтранс официально подтвердил атаку украинских БЭКов на российский газовоз

Минтранс официально подтвердил атаку украинских БЭКов на российский газовоз

Министерство транспорта России официально подтвердило атаку на российский газовоз в Средиземном море. Согласно опубликованной информации, судно было атаковано украинскими безэкипажными катерами с побережья Ливии.

Информация об атаке украинских БЭКов на российский газовоз в Средиземном море получила свое подтверждение. Атакованное судно полностью выгорело, экипаж спасен, все 30 человек были с судна эвакуированы. По данным российского Минтранса, газовоз Arctic Metagaz был атакован с побережья Ливии рядом с территориальными водами Мальты. Атаковавшие судно безэкипажные катера принадлежали Украине.



3 марта в непосредственной близости от территориальных вод государства-члена ЕС Республики Мальта совершена атака на российское судно — газовоз «Арктик Метагаз». Танкер следовал с грузом, оформленным по всем международным правилам, из порта Мурманск.



Как утверждается, после атаки и начавшегося пожара наши связались с мальтийцами, и те смогли эвакуировать экипаж судна. Говорить о сохранности груза сжиженного газа не стоит, как и самом судне. Оно если и подлежит восстановлению, то через большие суммы.

Нападение на газовоз совершено с побережья Ливии безэкипажными катерами Украины. Благодаря слаженным действиям мальтийских и российских спасательных служб все 30 членов экипажа, граждане России, спасены.


Ранее сообщалось, что российский газовоз был атакован в Средиземном море между Ливией и Мальтой, атака проведена Украиной и Британией.
  1. Dave36 Звание
    Dave36
    +9
    Сегодня, 13:00
    Мне вот интересно, теперь любую движуху как скажет наш лидер, можно свалить на Украину?
    1. Охотовед 2 Звание
      Охотовед 2
      +30
      Сегодня, 13:04
      Не могли лохлы провести эту атаку самостоятельно… напомню у побережья Ливии!
      Британцы совсем берега попутали.. пора пару их корыт уже утопить…
      1. Перфильева Вера Звание
        Перфильева Вера
        +38
        Сегодня, 13:10
        "Британцы совсем берега попутали.. пора пару их корыт уже утопить…"

        Ну Вы замахнулись, сначала давайте для начала отзовем из Лондона детишек нашей элитки, а уж потом ....... горький сарказм к сожалению! Слабаки в Кремле!
        1. Курильщик Звание
          Курильщик
          +9
          Сегодня, 13:12
          Британцы совсем берега попутали..


          Надо провести "красную линию"!
          1. Appraiser Звание
            Appraiser
            -1
            Сегодня, 14:46
            Этих линий уже столько нарисовали, что уже и запутались. Теперь следует сопровождать наши танкеры и газовозы ..... soldier
        2. mikh-korsakov Звание
          mikh-korsakov
          +8
          Сегодня, 14:22
          Слабаки в Кремле!

          Какие слабаки!? Вот сейчас-сс. Выступит Лавров. Расскажет как это гадко топить газовозы международных водах, как это противоречит буквально всему на свете. Неприемлемо!!! Не останется без последствий. М. Захарова с присущем ей сарказмом камня на камне не оставит. Скобеева расскажет публике, что давно пора наказать. А что же гарант? Гаранту некогда. Гарант привык слушать только приятное: рассказы опытных губернаторов о том как все у них буквально расцветает, слушать рассказы отобранной компетентными органами молодежи, послушать Герасимова, что Купянск опять взяли. А тут фи, такая неприятность.. Газовоз потопили. Да никто об этом ему и рассказывать не будет. Поэтому ответ будет. но словесный.
        3. Schneeberg Звание
          Schneeberg
          +1
          Сегодня, 14:44
          сначала давайте для начала отзовем из Лондона детишек нашей элитки
          Распродадим недвижимость и закроем счета. wink
        4. isv000 Звание
          isv000
          +1
          Сегодня, 15:26
          Цитата: Перфильева Вера
          "Британцы совсем берега попутали.. пора пару их корыт уже утопить…"

          Ну Вы замахнулись, сначала давайте для начала отзовем из Лондона детишек нашей элитки, а уж потом ....... горький сарказм к сожалению! Слабаки в Кремле!

          Для начала полезно было бы отозвать дипмиссию из Британии. Без объяснения причин. Связь объявить через Батьку. Их "дипломатов" - на Родину в 24 часа. Пусть дрищут.
      2. Dave36 Звание
        Dave36
        +1
        Сегодня, 13:12
        Это могут быть кто угодно - Гур подтвердит. Это же очевидно.
      3. oleg-nekrasov-19 Звание
        oleg-nekrasov-19
        +7
        Сегодня, 13:14
        Естественно что ливийские лохлы говорили с хорошо поставленным йоркширкским ацентом, что не отменяет ответных действий , которых может и не быть ,кроме заявлений Минтранса( почему то) и МИДа.
      4. Уарабей Звание
        Уарабей
        -17
        Сегодня, 13:15
        Бриташки мстят за недавнюю атаку Геранями их базы. Туда летели именно Герани, а не Шахеды. Возможно что и запускали наши люди.
        1. владимир 290 Звание
          владимир 290
          0
          Сегодня, 14:45
          неплохо было бы что и еще прилетели, раз уж такая пьянка пошла
      5. nikolas 83 Звание
        nikolas 83
        +4
        Сегодня, 13:16
        Это же не наш метод ,мы не такие.Да денежки и родственники кое у кого за границей.
        1. berlaga2005 Звание
          berlaga2005
          +7
          Сегодня, 13:23
          Согласен. Это была ответка англичан за модуль Комета. Но что, кто и откуда запустил по английским базам на Кипре вопрос любопытный.
          1. пылесос Звание
            пылесос
            0
            Сегодня, 13:42
            Поясните, какая Комета. что случилось?
          2. Тополь Звание
            Тополь
            +2
            Сегодня, 14:01
            Немного поправлю: "Это была ответка англичан за ЯКОБЫ модуль Комета". Вчера была вроде статья (не помню где, возможно, и на ВО), доказывающая, что это подтасовка, или кто-то в комментах выложил отрывок из статьи. Но в общем - не суть. Мелкобриты изобразили ситуацию, будто дроны были российские, и типа они просто в ответ бахнули по газовозу. Версия, что это xoxлы с побережья Ливии запустили БЭК мне кажется маловероятной: нужно притащить этот БЭК в другую страну (интересно, на чём его доставили?), нужно целеуказание на движущееся судно (у чубатых есть спутники или самолёты ДРЛО?).
            1. carpenter Звание
              carpenter
              0
              Сегодня, 14:31
              Цитата: Тополь
              нужно целеуказание на движущееся судно (у чубатых есть спутники или самолёты ДРЛО?).

              Включённый AIS всё показывает без спутников и ДРЛО.
          3. alexboguslavski Звание
            alexboguslavski
            0
            Сегодня, 14:05
            Цитата: berlaga2005
            Это была ответка англичан за модуль Комета.


      6. Бородач Звание
        Бородач
        +14
        Сегодня, 13:34
        Цитата: Охотовед 2
        Не могли лохлы провести эту атаку самостоятельно… напомню у побережья Ливии!
        Британцы совсем берега попутали.. пора пару их корыт уже утопить…

        Как украинские БЭК оказались в Ливии? Полная туфта. Пора топить вражеские танкеры на всех морях. И не два, а сразу десяток. По сути, НАТО развязала неограниченную войну, как волчьи стаи Дёница.
        1. Виктор Ленинградец Звание
          Виктор Ленинградец
          -1
          Сегодня, 14:12
          Топить надо вражеские корабли, представляющие наибольшую угрозу для России: ПЛАРБ, ПЛА и авианосцы. Минировать ядеркой порты и базы. Это вообще снимет с повестки вопрос судоходства в Европейских водах. А без морского подвоза им твёрдая Хана.
      7. Joker62 Звание
        Joker62
        +5
        Сегодня, 13:47
        Цитата: Охотовед 2
        Не могли лохлы провести эту атаку самостоятельно… напомню у побережья Ливии!
        Британцы совсем берега попутали.. пора пару их корыт уже утопить…

        Я как-то писалв одном из сообщений, что флот бриттов нужно утопить до максимума - одна подлодка, сторжевик и лоханка рыбака. И всй пустить на дно царство Нептуна навечно.
        Кроме бриттов, есть ещё страна - лягушатники. Эти тоже могут внести лепту в уничтожении газовода руками укров. И этих нужно сократить до минимума.
      8. Piramidon Звание
        Piramidon
        -1
        Сегодня, 14:39
        Цитата: Охотовед 2
        Не могли лохлы провести эту атаку самостоятельно… напомню у побережья Ливии!

        Это жёлто-синяя зараза разбежалась по всему миру. Где их только нет и большинство находятся на коротком поводке у бриттов.
      9. frruc Звание
        frruc
        +1
        Сегодня, 14:44
        Атаковавшие судно безэкипажные катера принадлежали Украине.

        Это дел рук Британии и только Британии, оттуда руки растут.
      10. Fitter65 Звание
        Fitter65
        0
        Сегодня, 14:47
        Цитата: Охотовед 2
        Не могли лохлы провести эту атаку самостоятельно… напомню у побережья Ливии!
        А что у побережья Ливии делал газовоз Arctic Metagaz То мы так нахваливали СМП. Даже типа китайцы им пользуются, а тут нельзя по СМП было идти. А типа ледоколы ушли в Балтийское море финам помогать. Через суэцкий канал оказалось дешевле? И на много?
        1. olbop Звание
          olbop
          0
          Сегодня, 15:00
          А что у побережья Ливии делал
          газовоз Arctic Metagaz То мы так нахваливали СМП.

          В конце февраля - начале марта на СМП самая тяжелая ледовая обстановка. Особенно в восточном секторе. И далеко не всегда грузовое судно, даже ледового класса, может пройти там, где пройдет атомный ледокол.
          Видимо этот газовоз не смог бы пройти, не подвергая себя чрезмерному риску.
          1. Fitter65 Звание
            Fitter65
            +2
            Сегодня, 15:04
            Цитата: olbop
            Видимо этот газовоз не смог бы пройти, не подвергая себя чрезмерному риску.

            Зато тут прошёл 100%. При СССР в это время, тоже была не лёгкая ледовая обстановка, но СМи регулярно рассказывали, как Сибирь, или Арктика. ведёт караван среди многолетних льдов.Не могли провести? Не поверю. Просто очередной эффективный манагер, посчитал что с помощью ледокола это будет дорого, а вот через Средиземное море и Суэцкий канал само-то.
            1. olbop Звание
              olbop
              0
              Сегодня, 15:08
              но СМи регулярно рассказывали, как Сибирь, или Арктика. ведёт караван среди многолетних льдов.

              Да с июля по октябрь без проблем. А в сегодняшние даты - ежегодно как раз самый пик ледовой обстановки.
              1. Fitter65 Звание
                Fitter65
                0
                Сегодня, 15:13
                Цитата: olbop
                А в сегодняшние даты - ежегодно как раз самый пик ледовой обстановки.

                Самый пик. Правда во времена СССР. с Этим пиком справлялись пусть и не совсем в лёгкую но справлялись. А тут всё просто, Персы пролив закрыли, Катар свой СПГ не отгружает, индусы танцуют вопрос- а где нам брать СПГ, ну и тут один из эффективных менеджеров и предложил... Вот и все варианты. кто-то захотел срубить бабла в лёгкую. Срубил?
                1. olbop Звание
                  olbop
                  0
                  Сегодня, 15:23
                  Пик ледовой обстановки - он и сегодня таков. Если не полениться - можно найти в Инете ледовые карты. А во времена СССР я слегка прихватил СМП . Как раз в тот год, когда во льдах погибло сразу два судна - "Нина Сагайдак" и какой-то "Лес". И случилось это отнюдь не в феврале-марте, а кажись в сентябре. Так что с Арктикой всегда было не просто.
                  1. Fitter65 Звание
                    Fitter65
                    0
                    Сегодня, 15:32
                    Цитата: olbop
                    Так что с Арктикой всегда было не просто.

                    Конечно со Средиземным морем на много проще.... Кстати с теплоходом "Нина Сагайдак" это случилось в начале октября, там реально просто обстоятельства так сложились...И дизельные ледоколы просто были бессильны....
                2. olbop Звание
                  olbop
                  0
                  Сегодня, 15:33
                  Самый пик. Правда во времена СССР. с Этим пиком справлялись пусть и не совсем в лёгкую но справлялись.

                  Во времена СССР я сам имел небольшой опыт плавания по СМП. Так вот в самый пик, то есть в феврале-марте, не было тогда сумашедших переть на рожон. Даже в летне-осенние месяцы случались кризисы. В одну навигацию почти одновременно раздавило льдами два судна - "Нина Сагайдак" и еще какой-то "Лес", оба транспортника с ледовым классом. Так что с Арктикой и тогда и сейчас шутки плохи. сезонотдельные годы на
        2. Аскольд65 Звание
          Аскольд65
          0
          Сегодня, 15:06
          Цитата: Fitter65
          А что у побережья Ливии делал газовоз Arctic Metagaz То мы так нахваливали СМП.

          Европейцы активно покупают газ с Ямал-СПГ.
          Цитата: Fitter65
          Даже типа китайцы им пользуются, а тут нельзя по СМП было идти.

          Да, китайцы пользуются для транспортировки в Китай по водам Тихого Океана. В Европу везут совсем в другую сторону -- в Атлантику.
          1. Fitter65 Звание
            Fitter65
            0
            Сегодня, 15:08
            Цитата: Аскольд65
            Европейцы активно покупают газ с Ямал-СПГ.

            И каким Европейцам вёз СПГ этот газовоз, идя курсом к Суэцкому каналу?.
            1. Аскольд65 Звание
              Аскольд65
              0
              Сегодня, 15:18
              А где в статье написано, что газовоз шёл курсом к Суэцкому каналу?
              1. Fitter65 Звание
                Fitter65
                0
                Сегодня, 15:24
                Цитата: Аскольд65
                А где в статье написано, что газовоз шёл курсом к Суэцкому каналу?

                А вы про это небольшое недоразумение в Средиземном море только здесь прочли? уже минимум эта новость как часов 10 по многим СМИ трётся. и с указанием курса и прочее. А с другой стороны куда мог идти российский газовоз, проходя мимо Ливии и Мальты? На Кипр, или в Египет?
                1. Аскольд65 Звание
                  Аскольд65
                  0
                  Сегодня, 15:29
                  Цитата: Fitter65
                  А вы про это небольшое недоразумение в Средиземном море только здесь прочли?

                  Ничего себе.....недоразумение. belay На другие СМИ ещё не заходил сегодня.
                  Цитата: Fitter65
                  А с другой стороны куда мог идти российский газовоз, проходя мимо Ливии и Мальты? На Кипр, или в Египет?

                  Да мало ли... В Грецию, в Турцию, на Балканы.....
      11. isv000 Звание
        isv000
        0
        Сегодня, 15:32
        Цитата: Охотовед 2
        Не могли лохлы провести эту атаку самостоятельно… напомню у побережья Ливии!

        yes Если учесть что х.охлятские БЭКи родом из Наглии то конечно, мы верим что это именно скакуасы обжились в Ливии, производство там наладили и шарашат теперь по газовозам, преимущественно из Мурманска...
      12. частное лицо Звание
        частное лицо
        0
        Сегодня, 15:33
        Не могли лохлы провести эту атаку самостоятельно… напомню у побережья Ливии!

        Ну могли не могли это как то уходит на второй план, ясно и ежу что координатами их снабжают . А на первый пла выходит как на это ответит Россия? Озабоченность и красные линии ?
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +20
      Сегодня, 13:04
      hi Давно пора отзывать послов РФ из мелко британии и недружественных гейропейских стран для консультаций и проводить эвакуацию сотрудников посольств, а также не советовать россиянам проживать на гадящих территориях недружественных, а точнее, вражесуких стран с прилагаемым списком.
      1. VSO-396
        VSO-396
        -2
        Сегодня, 14:23
        Цитата: ZovSailor
        hi Давно пора отзывать послов РФ из мелко британии и недружественных гейропейских стран для консультаций и проводить эвакуацию сотрудников посольств, а также не советовать россиянам проживать на гадящих территориях недружественных, а точнее, вражесуких стран с прилагаемым списком.

        Так давайте уже сразу войну им объявим? Или мы, или они.
      2. ettore Звание
        ettore
        0
        Сегодня, 14:47
        Цитата: ZovSailor
        hi Давно пора отзывать послов РФ из мелко британии и недружественных гейропейских стран для консультаций и проводить эвакуацию сотрудников посольств, а также не советовать россиянам проживать на гадящих территориях недружественных, а точнее, вражесуких стран с прилагаемым списком.

        Дас ист фантастишь.
    3. eon eon Звание
      eon eon
      +1
      Сегодня, 13:04
      у вас есть другая версия?
      1. Ныробский Звание
        Ныробский
        +4
        Сегодня, 14:00
        Цитата: eon eon
        у вас есть другая версия?

        Есть. Наверняка это дело рук британцев исполненное под прикрытием "Жовто-блакитного прапора" точно такими же БЭКами, которые Лондон поставляет украине. Без разведки и знания маршрута такую операцию бандерлогам не провернуть.
        Видимо Мелкобритания забыла про то, что она на острове и критически зависит от морских перевозок, а стало быть нам надо отвечать на эту акцию и принять приглашение к войне против танкеров и сухогрузов, через нанесение ударов по судам следующим в порты Британии. Благо сейчас на морских просторах при желании можно найти и "хуситские" БЭКи.
        1. Личное мнение Звание
          Личное мнение
          0
          Сегодня, 14:38
          Поддерживаю Вашу версию. С учетом того насколько это оперативно было сделано после удара по англичанам на Кипре, то украинцы физически не могли успеть это организовать. Они даже не знали о существования этого газовоза.
        2. ettore Звание
          ettore
          0
          Сегодня, 14:49
          Цитата: Ныробский
          Видимо Мелкобритания забыла про то, что она на острове и критически зависит от морских перевозок, а стало быть нам надо отвечать на эту акцию и принять приглашение к войне против танкеров и сухогрузов, через нанесение ударов по судам следующим в порты Британии. Благо сейчас на морских просторах при желании можно найти и "хуситские" БЭКи.

          Ваша версия такая же фантастика, как та на которую, вы, ответили.
          1. Ныробский Звание
            Ныробский
            0
            Сегодня, 15:15
            Цитата: ettore
            Цитата: Ныробский
            Видимо Мелкобритания забыла про то, что она на острове и критически зависит от морских перевозок, а стало быть нам надо отвечать на эту акцию и принять приглашение к войне против танкеров и сухогрузов, через нанесение ударов по судам следующим в порты Британии. Благо сейчас на морских просторах при желании можно найти и "хуситские" БЭКи.

            Ваша версия такая же фантастика, как та на которую, вы, ответили.

            Помимо высказанного вами мнения, хотелось бы ознакомиться с вашими аргументами, почему это не так. winked
            1. ettore Звание
              ettore
              0
              Сегодня, 15:19
              Цитата: Ныробский
              Помимо высказанного вами мнения, хотелось бы ознакомиться с вашими аргументами, почему это не так.

              На океанских просторах нам нечем отвечать. Что мешало сделать то о чём, вы, написали ранее, хотя поводов выше крыши не первый год?
    4. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +18
      Сегодня, 13:04
      Наш лидер многозначительно промолчит....Или скажет, что надо жить дружно.
      1. Russia2014 Звание
        Russia2014
        +13
        Сегодня, 13:11
        ..это уже не дружба, это больше похоже на предательство.......
        1. Uncle Lee Звание
          Uncle Lee
          +10
          Сегодня, 13:13
          Цитата: Russia2014
          это больше похоже на предательство.......

          Это уже не предательство, а открытые враждебные, я бы сказал диверсионные, действия
        2. Монтесума Звание
          Монтесума
          +1
          Сегодня, 13:50
          Цитата: Russia2014
          .это уже не дружба, это больше похоже на предательство

          Это похоже на их излюбленную тактику действий под чужим флагом. И предательство здесь ни при чём, они всегда были и есть враги России. Поганый островок.
      2. yuriy55 Звание
        yuriy55
        +7
        Сегодня, 14:19
        Цитата: Uncle Lee
        Наш лидер многозначительно промолчит....Или скажет, что надо жить дружно.

        А нужен ли стране лидер, который игнорирует откровенную агрессию и приносимый стране вред, дружит с врагами страны, воюющими с нашими партнёрами, сидит в ожидании чуда, сложа руки и закрыв рот на замок? Риторика... hi
        1. Russia2014 Звание
          Russia2014
          0
          Сегодня, 14:58
          .... этот вопрос все острее и острее начинает стоят в сегодняшних реалиях .., такое чувство иногда складывается, что у Российского народа два врага, один внешний , а другой внутренний......
    5. майор Юрик Звание
      майор Юрик
      -2
      Сегодня, 13:08
      Теперь китайцам вместо газа с газовоза дадут "дух Анкориджа", судя по запаху этого духа он должен быть горючим, будут им топить..... А потом удивляемся почему не в нашу сторону глядят наши союзники! request
    6. Федор Соколов Звание
      Федор Соколов
      0
      Сегодня, 13:20
      Средиземное море это целиком и полностью натовское "озеро" и соваться туда сейчас глупо.
  2. Андрей из Челябинска Звание
    Андрей из Челябинска
    +18
    Сегодня, 13:02
    Очень рад, что всех наших спасли.
    А больше тут радоваться нечему.
    1. rytik32 Звание
      rytik32
      +3
      Сегодня, 13:17
      Появились подтверждения поражения эсминца ВМС США
      https://t.me/infantmilitario/180082
      1. Адрей Звание
        Адрей
        +1
        Сегодня, 13:57
        Цитата: rytik32
        Появились подтверждения поражения эсминца ВМС США

        Далековато как-то, не находите? 1300 км от ближайшей точки на территории Ирана.
        1. rytik32 Звание
          rytik32
          0
          Сегодня, 13:58
          Цитата: Адрей
          1300 км от ближайшей точки на территории Ирана

          У Ирана есть баллистика такой дальности, так что могли подловить во время заправки топливом.
          1. Адрей Звание
            Адрей
            +1
            Сегодня, 14:01
            Цитата: rytik32
            У Ирана есть баллистика такой дальности, так что могли подловить во время заправки топливом.

            В целеуказании и точности "баллистики" на 1300 км сомневаюсь я. Если заправлялся "борт-о-борт" с танкера, то выдать целеуказание и попасть в движущуюся мишень? Надеюсь, удар по порту Мумбаи Вы не рассматриваете?
            1. rytik32 Звание
              rytik32
              -1
              Сегодня, 14:14
              В целеуказании

              Давно говорят, что китайские спутники работают на Иран.

              точности "баллистики" на 1300 км

              Тут вопрос работы РЭБ. Если РЭБ не работал, то точность позволяет
              Цитата: Адрей
              попасть в движущуюся мишень?

              Кто же на ходу заправляется?
              1. Адрей Звание
                Адрей
                -1
                Сегодня, 14:24
                Вы же разбираетесь в военно-морской тематике и комментарии ваши здесь и на другом ресурсе об этом говорят. Почему в этом вопросе такой "интересный" подход с Вашей стороны?
                Цитата: rytik32
                Давно говорят, что китайские спутники работают на Иран.

                Возможно, и даже вполне вероятно, но... 1300 км это БРСД. Баллистическая ПКР БРСД заявлена только у Китая, небезызвестные DF-21D и DF-26. Реальных испытаний никто не видел, но вроде как были спутниковые снимки ударов по полигону в пустыне по силуэту палубы АВ, возможно даже передвигающемуся по рельсам(!). Иран тут все переплюнул что-ли?
                Цитата: rytik32
                Кто же на ходу заправляется?

                А как Вы представляете себе дозаправку в отрытом море? В дрейфе что-ли? Что-бы любой случайной волной корабли друг на друга навалило?
                1. rytik32 Звание
                  rytik32
                  0
                  Сегодня, 14:41
                  Цитата: Адрей
                  Баллистическая ПКР

                  Почему вы не рассматриваете обычную (не ПКР) баллистическую ракету, коих у Ирана много?


                  Цитата: Адрей
                  А как Вы представляете себе дозаправку в отрытом море? В дрейфе что-ли? Что-бы любой случайной волной корабли друг на друга навалило?

                  Изучите пожалуйста вопрос самостоятельно о том как происходит бункеровка в море
                  1. Адрей Звание
                    Адрей
                    0
                    Сегодня, 14:46
                    Цитата: rytik32
                    Почему вы не рассматриваете обычную (не ПКР) баллистическую ракету, коих у Ирана много?

                    По причине невозможности попадания в перемещающуюся цель.
                    Цитата: rytik32
                    Изучите пожалуйста вопрос самостоятельно о том как происходит бункеровка в море

                    Это Вам, для развития
                    1. rytik32 Звание
                      rytik32
                      0
                      Сегодня, 14:49
                      Цитата: Адрей
                      По причине невозможности попадания в перемещающуюся цель

                      Если корабль ляжет в дрейф для бункеровки, то попасть будет можно?
                      1. Адрей Звание
                        Адрей
                        0
                        Сегодня, 14:52
                        Цитата: rytik32
                        Если корабль ляжет в дрейф для бункеровки, то попасть будет можно?

                        Сомнительно. Все равно будет перемещаться под действие внешних сил. Да и не ляжет в дрейф ЭМ для дозаправки. Зачем? Если все время отрабатывалась именно бункеровка на ходу.
                  2. Виктор Ленинградец Звание
                    Виктор Ленинградец
                    +2
                    Сегодня, 14:49
                    Американцы во Второй Мировой вполне на ходу заправлялись. В частности эсминцы с линкора.
                    Впрочем на заправке курс и ход постоянный, так что при нормальной разведке - возможно баллистикой.
                    1. Адрей Звание
                      Адрей
                      0
                      Сегодня, 15:03
                      Цитата: Виктор Ленинградец
                      Впрочем на заправке курс и ход постоянный, так что при нормальной разведке - возможно баллистикой.

                      Опять же сумлеваюсь я. Временной фактор не учитываете.
                      Получить информацию - обработать ее - принять решение - произвести вычисления - отдать приказ - получить приказ - выдвинутся средствам поражения на исходные - уточнить координаты по времени-месту - внести коррекцию в вычисления - пуск.
                      А дозаправка, она не сутки, 2-4 часа хватит.
        2. alexboguslavski Звание
          alexboguslavski
          0
          Сегодня, 14:15
          Вообще-то 650 км по первоначальной информации.
          1. Адрей Звание
            Адрей
            0
            Сегодня, 14:27
            Цитата: alexboguslavski
            Вообще-то 650 км по первоначальной информации.

            Я ответил уважаемому rytik32.
            Цитата: rytik32
            Появились подтверждения поражения эсминца ВМС США
            https://t.me/infantmilitario/180082

            По его ссылке, по карте получается 1300.
            Утащили горящим еще на 650?
      2. военком Котёнок Звание
        военком Котёнок
        +1
        Сегодня, 14:15
        Ничего эти точки посреди моря не подтверждают. Откройте карту FIRMS, такие точки даже в Северном море между Британией и Норвегией есть.

        https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/map/#d:24hrs;@2.0,57.3,7.4z
        1. rytik32 Звание
          rytik32
          +1
          Сегодня, 14:18
          Цитата: военком Котёнок
          такие точки даже в Северном море между Британией и Норвегией есть

          Как раз именно в тех местах, где стоят вышки
          1. военком Котёнок Звание
            военком Котёнок
            0
            Сегодня, 14:32
            Разумно. Но если карту FIRMS на месяц назад перемотать (менюшка сбоку), там будут точки возле Индии в том же самом районе.
      3. VSO-396
        VSO-396
        +1
        Сегодня, 14:27
        Цитата: rytik32
        Появились подтверждения поражения эсминца ВМС США
        https://t.me/infantmilitario/180082

        А кроме враждебного телеграма, др. источники есть? В телеге и я могу написать.
    2. multicaat Звание
      multicaat
      +3
      Сегодня, 13:17
      Цитата: Андрей из Челябинска
      А больше тут радоваться нечему.

      удар по судну может паре компрадорских нуворишей напомнить, что их надежды на безоблачную распродажу родины не обоснованы и они могут изменить свои планы.
    3. Виктор Ленинградец Звание
      Виктор Ленинградец
      0
      Сегодня, 14:16
      Да там спасаться проще некуда - все в шлюпку и аварийный сброс с кормы. Танкер необходимо отбуксировать в Мурманск и использовать машинное отделение (если не сильно пострадало) для нового строительства. А если пострадало - расканибалить на запчасти.
  3. Правдодел Звание
    Правдодел
    +17
    Сегодня, 13:02
    Минтранс официально подтвердил атаку украинских БЭКов на российский газовоз

    Да, возвращать нам нужно Николаев, Одессу, Херсон в состав России. И чем раньше мы это сделаем, тем меньшие экономические потери понесем...
    1. Dave36 Звание
      Dave36
      +7
      Сегодня, 13:10
      Это не решит проблемы. От слова НИКАК. Надо делать БОЛЬНО..без этого никак.
      1. Уарабей Звание
        Уарабей
        +14
        Сегодня, 13:13
        Решит. Уж львиную долю проблем - точно. Никому xoxлы не нужны без выхода к морю. Их мгновенно кинут, если выходов к морю у них не будет.
        1. Личное мнение Звание
          Личное мнение
          +6
          Сегодня, 13:27
          Кинут не кинут, но как актив для запада братья потеряют 80% ценности.
    2. Федор Соколов Звание
      Федор Соколов
      +5
      Сегодня, 13:11
      Атака была с территории Ливии! Причём здесь Украина? То что режим зеленского взял всю ответственность на себя ничего не значит. Это явное нападение страны(н) НАТО на наше судно идущее под российским флагом.
      1. faiver Звание
        faiver
        +2
        Сегодня, 13:22
        атака была со стороны Ливии, а не с территории, я бы вот больше поставил бы на Мальту.....
    3. Развед Звание
      Развед
      +7
      Сегодня, 13:14
      Цитата: Правдодел
      Да, возвращать нам нужно Николаев, Одессу, Херсон в состав России. И чем раньше мы это сделаем, тем меньшие экономические потери понесем...


      Я на ресурсе не старожил, поэтому спрашиваю из чистого любопытства. В комментах почти к каждой статье постоянно виду эти "надо... нужно... пора... доколе?.."
      Читал подобное в 2022, 2023, 2024, 2025... Идет пятый год войны, а песня все та же - "надо... нужно... пора... доколе?.."
      Вот к кому это все обращено? Для кого? Для чего? Зачем? Или так лишние звезды на погоны зарабатываются?
      1. Владислав_В Звание
        Владислав_В
        -3
        Сегодня, 13:36
        Ну так ясно же, для чего.Скинуть этого дряхлеющего старика!Повестка дня вчерашнего, сегодняшнего, завтрашнего! А так здесь простые русские люди, которые, судя по всему, очень хотят поучаствовать в третьей мировой. Но «по легенде» все как один очень преклонного возраста и участвовать будут лёжа на диване.Можно думать о них как о старых пердунах, насмотревшихся «умных дядек» в интернете, а можно принять за факт, что нас долго и усердно, не жалея сил и средств, обрабатывают для смещения ненавистного режима.
      2. svan26 Звание
        svan26
        +4
        Сегодня, 13:45
        Это вариант самоудовлетворения. Приятно, а делать ничего не надо.
      3. Туре-Собака Звание
        Туре-Собака
        +2
        Сегодня, 14:00
        А наши не придут... Такое время ныне –
        Не тот сегодня год, война совсем не та.
        Никто не слышит глас, взывающий в пустыне.
        Да и пустыни нет - сплошная пустота.

        И в этой пустоте дорога будет долгой –
        Закончились давно короткие пути.
        Не вспыхнет Сталинград, и есть земля за Волгой...
        Но наши не придут. Откуда им прийти?

        Не выведет никто "За Родину!" на бомбах,
        Никто не прохрипит: "Даёшь стране угля!"
        Гуляют сквозняки в одесских катакомбах,
        Зашторен мавзолей под стенами Кремля.

        Не встанет политрук, не ткнёт наганом в небо,
        Труба не позовёт на подвиг и на труд.
        Коль отдали себя комфорту на потребу,
        Пора уже понять, что наши не придут!

        Так выпьем за дедов по чарке русской водки
        И снова в интернет – оттачивать умы,
        Развешивать флажки, терзать друг другу глотки.
        А наши не придут…  Все наши – это мы.
        А.Шигин
      4. Тополь Звание
        Тополь
        +1
        Сегодня, 14:08
        Для чего? Зачем?
        Люди высказывают свое мнение. Если все будут держать своё мнение при себе, то и обсуждать будет нечего, да и форум тогда будет не нужен в принципе.
        1. Развед Звание
          Развед
          +1
          Сегодня, 14:27
          Цитата: Тополь
          Для чего? Зачем?
          Люди высказывают свое мнение. Если все будут держать своё мнение при себе, то и обсуждать будет нечего, да и форум тогда будет не нужен в принципе.


          Это понятно. Не понятно, к кому обращены все эти "надо... нужно... пора... доколе?.." Кому надо это делать? Кому нужно делать? Руководству страны? Или нам с вами? Без конкретики это просто повторяющееся из года в год нытье.
      5. VSO-396
        VSO-396
        +2
        Сегодня, 14:38
        Цитата: Развед
        Цитата: Правдодел
        Да, возвращать нам нужно Николаев, Одессу, Херсон в состав России. И чем раньше мы это сделаем, тем меньшие экономические потери понесем...


        Я на ресурсе не старожил, поэтому спрашиваю из чистого любопытства. В комментах почти к каждой статье постоянно виду эти "надо... нужно... пора... доколе?.."
        Читал подобное в 2022, 2023, 2024, 2025... Идет пятый год войны, а песня все та же - "надо... нужно... пора... доколе?.."
        Вот к кому это все обращено? Для кого? Для чего? Зачем? Или так лишние звезды на погоны зарабатываются?

        Вы же сами видете, я вот здесь уже 5 год зарегистрирован, а выше ефрейтора не поднимался. Минусуют. Здесь раньше было две категории: малолетки ура-патриоты, и еще советские военпенсы, многие с деменцией. С началом СВО, малолетки, почему-то, быстро исчезли. Остались вторые, с насквозь советской идеологией, все ожидающие ядерной войны (и только с нашей стороны) с натовскими оккупантами.
        1. WIS Звание
          WIS
          0
          Сегодня, 15:09
          Цитата: VSO-396
          Вы же сами видете, я вот здесь уже 5 год зарегистрирован, а выше ефрейтора не поднимался. Минусуют.

          ...Пишу, бывает, и каждое "слово под маркером", красным.
          Позвольте уточнить, "ждуны", с ваших слов, чего: оккупации НАТО, или "ядрё-батона"?
          И да, русский я, кстати, на плюсы, минусы здесь, реагирую аналогично показанию градусника за окном: ни тепло, ни холодно. Вам, сочувствую... feel
    4. ugos Звание
      ugos
      +3
      Сегодня, 13:31
      Да, возвращать нам нужно Николаев, Одессу, Херсон в состав России. И чем раньше мы это сделаем, тем меньшие экономические потери понесем...
      Зачем бестолку толочь воду в ступе. Для красивых слов. Вы прекрасно знаете что этого никогда не будет...
      1. VSO-396
        VSO-396
        +2
        Сегодня, 14:40
        Цитата: ugos
        Да, возвращать нам нужно Николаев, Одессу, Херсон в состав России. И чем раньше мы это сделаем, тем меньшие экономические потери понесем...
        Зачем бестолку толочь воду в ступе. Для красивых слов. Вы прекрасно знаете что этого никогда не будет...

        Зато плюсики поставят!
        1. ugos Звание
          ugos
          0
          Сегодня, 15:24
          Но за плюсики выглядеть дебилом... Это такое себе удовольствие...
  4. Million Звание
    Million
    +3
    Сегодня, 13:05
    Ответа адекватного ,скорее всего,не будет.
    Хотя,в России может опять газ подорожать..
    1. topol717 Звание
      topol717
      +8
      Сегодня, 13:18
      Цитата: Million
      Хотя,в России может опять газ подорожать..
      Вот тут в США бензин подорожал, стоил 60 рублей за литр теперь стал 66, ну т.е. все-равно остался дешевле чем в нашей стране, но в новостях про это боятся писать. Они пишут только что газ в ЕС стоит дорого, а то что в США этот газ стоил чуть больше 10 000 рублей и 9 000 у нас, про это как не принято было писать.
  5. senima56 Звание
    senima56
    +5
    Сегодня, 13:09
    Интересно: как это украинцы пробрались на побережье Ливии, да ещё и со своими БЭКами?! request fool hi
    1. nikolas 83 Звание
      nikolas 83
      +5
      Сегодня, 13:18
      С помощью турков и мелкобритов.
  6. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    +9
    Сегодня, 13:11
    Вот именно, что любой вменяемый человек уже уверен, что очередную оплеуху проглотят смиренно. Это стало уже нормой. Вот это то и страшно.
  7. RuAbel Звание
    RuAbel
    +8
    Сегодня, 13:12
    Минтранспорта отчиталось. Что Минобороны скажет?
  8. Jovanni Звание
    Jovanni
    +2
    Сегодня, 13:14
    Цитата: ZovSailor
    Давно пора отзывать послов РФ из мелко британии и недружественных гейропейских стран

    Никак нельзя. А кто же тогда будет озабоченность выражать? Одним Лаврову с Захаровой отдуваться?...
  9. Федор Соколов Звание
    Федор Соколов
    +2
    Сегодня, 13:15
    Происходит активное лишение российского бюджета доходов. Кто бы что не говорил, а это работает, наше правительство вынуждено понижать уровень жизни своих граждан, увеличивая налоги, пошлины, тарифы и т.д.
  10. Слон Звание
    Слон
    +6
    Сегодня, 13:15
    А мы теперь в ответ что, уничтожим пару опорников ВСУ!?
  11. Fitter65 Звание
    Fitter65
    +3
    Сегодня, 13:16
    Говорить о сохранности груза сжиженного газа не стоит, как и самом судне. Оно если и подлежит восстановлению, то через большие суммы.
    И в этот раз утрём плевки с лица, погрозим ,что нарисуем очередную красную линию, и повысим цены на ЖКХ. топливо и т.д. Утерю газовоза как то надо компенсировать....
    1. Aken Звание
      Aken
      +3
      Сегодня, 13:21
      МИД выразит озабоченность. Всегда так делали.
      1. Schneeberg Звание
        Schneeberg
        0
        Сегодня, 14:52
        МИД выразит озабоченность. Всегда так делали.
        Или Медведев скажет что-нибудь грозное!
  12. navigator777 Звание
    navigator777
    +6
    Сегодня, 13:19
    Поздравляю! Ведите дальше переговоры соплежуи тупые.
  13. opuonmed Звание
    opuonmed
    +2
    Сегодня, 13:19
    Что будет киевскому режиму за это ????
    1. Ronrew Звание
      Ronrew
      +2
      Сегодня, 13:29
      Сладкого лишат...может быть.
  14. NICK111 Звание
    NICK111
    +16
    Сегодня, 13:20
    Газовоз шел под флагом РФ, а не банановых островов.
    Украина на себя возьмет все, что скажут кураторы. Заказчик, как обычно, в тени.
    Мы все можем догадываться откуда торчат уши, но не пойман, не вор.
    СВР стоит доказать, что едят свой хлеб не зря. Это доказать трудно, но необходимо.
    Дальше будет больше.
    1. Личное мнение Звание
      Личное мнение
      +4
      Сегодня, 13:36
      Будет больше 100% если РФ не изменит своё поведение.
      Пусть европейци (британцы в первую очередь) ищут доказательства кто топит их суда.
      Сейчас на фоне войны вариантов много. Теже хитрые украинцы давно мечтают втянуть европейцев в войну и морские беспилотники у них есть...
  15. navigator777 Звание
    navigator777
    +1
    Сегодня, 13:20
    Цитата: opuonmed
    Что будет киевскому режиму за это ????

    Строгий выговор
    laughing
  16. Vulpes Звание
    Vulpes
    +10
    Сегодня, 13:21
    Пожалуй в первые в истории России без страха и последствий уничтожают ее граждан, города и корабли.
  17. Dave36 Звание
    Dave36
    +7
    Сегодня, 13:23
    Вообще на Лаврова смотреть больно. Отпустите его уже.
  18. Холостой_пистон Звание
    Холостой_пистон
    +6
    Сегодня, 13:24
    По этому поводу в Кремле включен антикрис: "делаем вид, что ничего не произошло, и ждём когда само рассосётся". Да кстати, и бомбардировка Новороссийска то же как то мимо Кремля прошла.
  19. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +4
    Сегодня, 13:25
    ждем новых красных линий
    1. Schneeberg Звание
      Schneeberg
      0
      Сегодня, 14:51
      ждем новых красных линий
      Их долго ждать не придется
  20. vet Звание
    vet
    +4
    Сегодня, 13:28
    Ну, подтвердил. И что дальше? Скоро все поймут, что "можно", и начнут газовозы и танкеры сразу по выходу в море топить. Тоже подтверждать будут?
  21. Andriuha077 Звание
    Andriuha077
    +7
    Сегодня, 13:28
    Координаты Центров принятия решений в Киеве.
    1. СБУ, ул. Владимирская, 13
    Координаты
    50.454645, 30.517145
    2. Офис Президента Украины, ул. Банковая, 11
    Координаты
    50.444464, 30.528975
    3. Главное Управление разведки, ул. Электриков, 33
    Координаты
    50.474129, 30.528275
    4. Верховная Рада Украины, ул. Грушевского, 5
    Координаты
    50.447378, 30.536926
    5. МВД Украины, ул. Академика Богомольца, 10
    Координаты
    50.440678, 30.534311
    6. Генштаб Министерства обороны Украины, Воздухофлотский проспект, 6
    Координаты
    50.440638, 30.478652
    7. Штаб сухопутных войск Украины, ул. Дегтяревская, 19
    Координаты
    50.462805, 30.460470
    1. Михаил Нашарашев Звание
      Михаил Нашарашев
      +3
      Сегодня, 13:39
      ой, они все это знают, но туда пулять не будут, трампнаш запретил
  22. Жнец Звание
    Жнец
    +2
    Сегодня, 13:28
    Хорошо, что инет ещё как- то даёт инфу. Скоро "террористическую" телегу заблочат и вообще ничего знать не будем. В скаме не написано, значит всё хорошо, значит ничего и не было.
  23. navigator777 Звание
    navigator777
    +1
    Сегодня, 13:29
    Цитата: Dave36
    Вообще на Лаврова смотреть больно. Отпустите его уже.

    Зря вы так, он хорошие деньги получает за свое бла бла бла, вы бы при его окладе не переживали бы за всякие там газовозы,
  24. faiver Звание
    faiver
    +7
    Сегодня, 13:29
    безнаказанность порождает вседозволенность, ну а политическая импотенция умножает все это на порядки.....
  25. james Звание
    james
    +2
    Сегодня, 13:31
    Ну подтвердил и что? Раз ответки не будет, то обделались - обтекайте
  26. военком Котёнок Звание
    военком Котёнок
    +4
    Сегодня, 13:32
    Как можно после взрыва груза СПГ остаться на плаву и одним куском?

    Хороший был газовоз.
  27. Seal Звание
    Seal
    +1
    Сегодня, 13:35
    Цитата: Uncle Lee
    Это уже не предательство, а открытые враждебные, я бы сказал диверсионные, действия
    Жаль, что пока в эту игру играет лишь одна сторона. А можно было бы играть и вдвоём. Например условные "хуситы", они ведь могут создать свои базы в любой точке земного шара. И точно также могут долбить оттуда БЭКами суда Британии, Лягушандии, Дании, Польши, "Великой Прибалтики и т.п.
    1. berlaga2005 Звание
      berlaga2005
      0
      Сегодня, 15:22
      Кроме "хуситов" еще есть Хезболла. А откуда БЭК приплыл - из Сирии или из Ливана - кто же его знает.
  28. bar Звание
    bar
    +2
    Сегодня, 13:36
    Катар остановил работу своих газосжижающих заводов, может и нам тоже? Заодно и нефть придержать на пару-тройку месяцев чтоб два раза не вставать? Может сговорчивее станут? recourse
  29. Михаил Нашарашев Звание
    Михаил Нашарашев
    +2
    Сегодня, 13:38
    "По данным российского Минтранса, газовоз Arctic Metagaz был атакован с побережья Ливии рядом с территориальными водами Мальты. Атаковавшие судно безэкипажные катера принадлежали Украине."
    откуда они знают кому принадлежали бэки?
    надо найти кто атаковал, послать туда подлодку и путь она все раздолбает там калибрами, только этого никто делать не будет, проще сидеть и терпеть, тьфу на плешь
  30. пылесос Звание
    пылесос
    0
    Сегодня, 13:40
    А. что этот газовоз не пошел по Северному морскому пути?
  31. Konnick Звание
    Konnick
    -3
    Сегодня, 13:41
    Информация об атаке украинских БЭКов на российский газовоз в Средиземном море

    Каким боком он российский? Принадлежит индусам. Интересно кто увидел на нем российский флаг?
    1. Andriuha077 Звание
      Andriuha077
      +3
      Сегодня, 13:52
      Цитата: Konnick
      Интересно кто увидел на нем российский флаг?
      Минтранс России
      Российское судно, все 30 членов экипажа граждане России
  32. Andrey_5 Звание
    Andrey_5
    +5
    Сегодня, 13:45
    Украина стала владычицей морей, они везде! Не имея военного флота, спутников, ничего. Кто им помог?! Как и в случае подрыва северного потока 2 - "уважаемые партнёры" конечно. Это получается теперь в любой точке мира могут причинить нам ущерб.
  33. alex007i Звание
    alex007i
    -3
    Сегодня, 13:45
    Длинные руки у Киева однако....
    1. krvl Звание
      krvl
      +2
      Сегодня, 13:57
      Это у России короткие.
      У ядерной сверхдержавы...
  34. Обычный Звание
    Обычный
    +8
    Сегодня, 13:46
    Да продолжайте дальше, терпилы. Сейчас опять выйдут адепты с аргументом что нельзя трогать нарика, а то вдруг кто умнее придет. Ни в хрен не ставят уже. Ща Захарова озабоченность выскажет с Песковым. Всем давно ясно откуда ноги растут. Но по Британии кишка тонка вдарить.
  35. Димакс Звание
    Димакс
    +2
    Сегодня, 13:47
    Ну так надо тоже сносить бриттов , а валить всё на Иран)))
  36. Адрей Звание
    Адрей
    +4
    Сегодня, 13:50
    Оно если и подлежит восстановлению, то через большие суммы.

    Не подлежит. После такого пожара о конструктивной прочности металла набора и обшивки можно забыть. Дешевле его затопить там где есть, чем буксировать куда-то на разделку.
  37. alanery Звание
    alanery
    0
    Сегодня, 13:51
    Ничего интересного. Просто красная линия! расходимся... :-) Да, надо не забыть выразить озабоченность... :-)
  38. krvl Звание
    krvl
    +3
    Сегодня, 13:54
    Налицо абсолютная беспомощность российского руководства.
    Ядерную сверхдержаву обложили со всех сторон и неумолимо добивают.
    Это какой-то позор.
  39. командир Звание
    командир
    0
    Сегодня, 13:56
    Атаки на танкеры в Черном море, уничтожение этого газовоза - это уже война на море, различными способами против России. Мне кажется, что некоторые совестливые ответственные товарищи уже кусают локти: Что же мы сотворили с океанским флотом в 90-е созданным Горшковым С.Г. Хотя спросить уже почти не с кого.
  40. Barbian
    Barbian
    +4
    Сегодня, 14:00
    Украина , не имеющая свои ВМС - загнала ЧМФ РФ в бухты , теперь пиратствует на морских коммуникациях ..
    Скажите пожалуйста доколе ???
  41. Дилетант Звание
    Дилетант
    +4
    Сегодня, 14:02
    судно было атаковано украинскими безэкипажными катерами с побережья Ливии.

    Газовоз был атакован рядом с Мальтой. "Зуб даю", что БЭКи были не из Ливии, а английские с территории бывшей английской ВМБ, которую вроде как отдали Мальте, но на которой до сих пол полно ангийских спецназеров.
  42. К_4 Звание
    К_4
    +5
    Сегодня, 14:04
    Может для кого это крамола, но мне кажется нашему правительству пора в отставку, причём в полном составе. Да и президенту набраться мужества, признать ошибки и уйти на покой, а то позор за позором в последнее время.
    1. krvl Звание
      krvl
      +1
      Сегодня, 14:19
      Есть одна проблема.
      Менять не на кого.
      1. военком Котёнок Звание
        военком Котёнок
        0
        Сегодня, 15:04
        Почему у других стран как-то находится >1 человека, способного управлять государством?
  43. К_4 Звание
    К_4
    0
    Сегодня, 14:05
    Может для кого это крамола, но мне кажется нашему правительству пора в отставку, причём в полном составе. Да и президенту набраться мужества, признать ошибки и уйти на покой, а то позор за позором в последнее время.
  44. Товарищ Ким Звание
    Товарищ Ким
    0
    Сегодня, 14:06
    Главное что спасли людей!
    Технику можно наштамповать.

    США, Израиль (но об этом "свободная" пресса не пишет), Англия, Германия поставляют оружие Укрорейху?
    Поставляет!
    Это оружие убивает наших солдат и мирных жителей (Курск, и.т.д.)?
    Убивает!
    Могли бы кремлины (оф. сайт Путина kremlin.ru), поставить Ирану, современное оружие, способное защитить страну от агрессии иудофашисткого Израиля и США?
    Могли!

    Но ведь это оружие убьёт иудофашистов из ЦАХАЛ, или морпехов и лётчиков из армии США.

    Получается мы заботимся о жизни и здоровье военных, тех стран, которые поставляют оружие убивающее наших сограждан?
    1. krvl Звание
      krvl
      +1
      Сегодня, 14:23
      Главное что спасли людей!
      Технику можно наштамповать.


      Разучились штамповать технику.
      Умеем только торговать углеводородами
      и проедать наследие СССР.
  45. taiga2018 Звание
    taiga2018
    +4
    Сегодня, 14:08
    Пора признать горькую правду-наше руководство терпилы.
  46. yuriy55 Звание
    yuriy55
    -1
    Сегодня, 14:10
    Минтранс официально подтвердил атаку украинских БЭКов на российский газовоз

    Осталось только выяснить, как украинские БЭКи оказались в Средиземном море и решить вопрос с сочувствующими и выходом Украины в море (даже на торговых судах)...
  47. Товарищ Ким Звание
    Товарищ Ким
    +2
    Сегодня, 14:11
    Цитата: Andriuha077
    Координаты Центров принятия решений в Киеве.
    1. СБУ, ул. Владимирская, 13
    Координаты
    50.454645, 30.517145
    2. Офис Президента Украины, ул. Банковая, 11
    Координаты
    50.444464, 30.528975
    3. Главное Управление разведки, ул. Электриков, 33
    Координаты
    50.474129, 30.528275
    4. Верховная Рада Украины, ул. Грушевского, 5
    Координаты
    50.447378, 30.536926
    5. МВД Украины, ул. Академика Богомольца, 10
    Координаты
    50.440678, 30.534311
    6. Генштаб Министерства обороны Украины, Воздухофлотский проспект, 6
    Координаты
    50.440638, 30.478652
    7. Штаб сухопутных войск Украины, ул. Дегтяревская, 19
    Координаты
    50.462805, 30.460470



    Посмотрите на фото, вдумчиво, с расстановкой.
    Понимите вверх руку, резко опустите её с матами.

    Вам полегчает!
  48. К-50 Звание
    К-50
    -1
    Сегодня, 14:13
    Минтранс официально подтвердил атаку украинских БЭКов на российский газовоз

    Все ещё охота с ними о чём-то договариваться? am
  49. Maverick1812 Звание
    Maverick1812
    +1
    Сегодня, 14:14
    Кремлевские достали коробку цветных карандашей и принялись чертить красные линии!
    Последнее китайское = красным линиям русских!
    Беззубые, беспомощные, терпилы и куколды....
  50. дон_Рэба Звание
    дон_Рэба
    0
    Сегодня, 14:19
    ™️
    А сегодня в Средиземное море не все украинские БЭКи могут доплыть. Вернее доплыть могут не только лишь все, мало кто может туда из них доплыть

    Я бы «проставил» на Грецию и (или) Италию.
    Туда б Иран и шмякнул шадами.
    Есть только один нескромный вопрос:
    Departure from Tieshan (КНР)
    Arrival at Port Said (Египет)
    LNG Tanker
    IMO: 9243148 Флаг РФ (под санкциями всей шушеры)
    Арктика СПГ, Египет, КНР
  51. Андрей Храмов Звание
    Андрей Храмов
    0
    Сегодня, 14:22
    У широких масс российского населения пазл - против нас ВОЙНА, а мы на СВО - не укладывается в формулу Победы...
  52. Uran53 Звание
    Uran53
    -1
    Сегодня, 14:27
    Как обычно, правительство голову в песок: озабочены, следим за ситуацией, красная линия, мы их накажем. Самим то не стрёмно? Пусть у соседей поучатся
  53. olezenka1 Звание
    olezenka1
    0
    Сегодня, 14:32
    Я очень хочу удивиться, если после этого трафик судов в Чёрном море с разными грузами в 404 и обратно не будет прерван нашими ударами ! Сколько можно?!...
  54. Pohoda Звание
    Pohoda
    0
    Сегодня, 14:42
    Еще не выразили озабоченность? Тогда пока достаточно вытереть слезинки, начертить очередную красную линию и, главное, вести себя так, чтобы Белый отец из Вашингтона не рассердился. Это самое главное. Сейчас у него полно работы с союзником РФ (Ираном), поэтому нельзя его злить. Об этом в истории США знали даже американские индейцы. Слово Белого отца из Вашингтона свято. Но серьезно... вам не кажется, что 90-е годы возвращаются? Но, конечно, на более высоком качественном уровне, что явно начинает проявляться в политическом положении РФ в мире, военной мощи, экономической силе и, прежде всего, в том, как РФ уважают как страну. Я намеренно не использую слово «держава». Как и в 90-е годы, общество постепенно делится на тех, кто наверху (элита и т. д.), и тех, кто внизу... налогоплательщики. А долгосрочной целью врагов (как всегда в истории и, очевидно, при содействии некоторых групп населения) является дальнейшее разделение РФ на небольшие области или ее ликвидация (либо военным, либо экономическим и политическим путем) и русского народа в целом. Это работает с 1917 года, и враги РФ никогда ничего не изменили в этом плане. Дружба, сотрудничество... да, но только на равных условиях и с одинаковой выгодой для всех. Большинство семей в РФ пережили 90-е годы и поэтому точно знают, что для них самое важное. Семья и дети, здоровье, образование, хорошая работа, жилье и, возможно, какой-нибудь участок земли.
  55. Сергей Куликов_3 Звание
    Сергей Куликов_3
    0
    Сегодня, 14:46
    Цитата: yuriy55
    Минтранс официально подтвердил атаку украинских БЭКов на российский газовоз

    Осталось только выяснить, как украинские БЭКи
    Осталось узнать откуда берутся "украинские БЭКи", кто их поставляет в Украину, какое оборудование сделано украинцами. А вот кто их запустил станет сразу понятно, я чисто не сомневаюсь что это мелкобриты, прикрываются украинским флагом. Если это не нападение Англии на РФ, то неясно что является нападением?
  56. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 14:48
    Цитата: yuriy55
    А нужен ли стране лидер, который игнорирует откровенную агрессию
    А кто по-вашему будет красные линии очерчивать? Пушкин? wink
  57. helilelik Звание
    helilelik
    0
    Сегодня, 14:54
    Что еще больше усугубило энергокризис, от которого они пострадают больше всех.
  58. дон_Рэба Звание
    дон_Рэба
    0
    Сегодня, 14:54
    Ракеты Ирана долетели и до Турции:

    «В Турции сбили иранскую ракету. Воздушное пространство страны пересёк баллистический боеприпас, запущенный из Ирана. Он был успешно обнаружен и вовремя нейтрализован элементами противовоздушной и противоракетной обороны НАТО, развернутыми в Восточном Средиземноморье, сообщили в Минобороны Турции»
    💁
  59. berlaga2005 Звание
    berlaga2005
    0
    Сегодня, 15:26
    Как много интересных целей в Северном море - вышки, трубопроводы...
  60. Мурзик Звание
    Мурзик
    0
    Сегодня, 15:30
    Я один заметил удивительный факт, как только началась заварушка в Иране так РФ снизила удары по Украине, бережет пво для партнёра по Аляске?