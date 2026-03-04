США призвали своих граждан покинуть Кипр и 15 государств Ближнего Востока

США призвали своих граждан покинуть Кипр и 15 государств Ближнего Востока

Американский Госдепартамент в экстренном порядке предписал своим гражданам уехать из 15 стран Ближнего Востока, причем делать это «немедленно, любыми доступными коммерческими рейсами». В списке есть в том числе Израиль, Саудовская Аравия, Катар, Египет. Отдельный интерес вызывает включение в «зону бегства» Кипра.

Вашингтон повысил уровень опасности для островной республики до третьего и настоятельно «рекомендовал пересмотреть планы поездок».



Мало того – Госдеп разрешил неключевым сотрудникам консульств в Лахоре, Карачи (Пакистан) и на самом Кипре покинуть свои рабочие места и вернуться на родину. Помощь оставшимся, предупреждают американцев, будет «ограничена».

Причина столь спешного исхода очевидна: игра с огнем на Ближнем Востоке зашла слишком далеко. США и Израиль начали операцию против Ирана, и Тегеран ответил зеркально – ударами по израильской территории и американским базам и дипмиссиям в регионе. Ночью 3 марта ракетные атаки отражали уже полдюжины стран, включая ОАЭ, Кувейт и Саудовскую Аравию.

Показательна и нервная реакция Никосии. Кипр выразил недовольство Лондону из-за того, что британские базы на острове (та же Акротири) втягиваются в конфликт без внятных объяснений. А 2 марта над островом уже перехватывали дроны, летевшие в сторону британского военного объекта.

Ранее Иран применил гиперзвуковую ракету «Фаттах-2». Дальность – 1400 километров, а скорость и маневренность такие, что перехватить ее практически невозможно, что признают и американские военные эксперты. Отдельный вопрос, много ли таких ракет у Ирана?
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 13:28
    ❝ США призвали своих граждан покинуть Кипр и 15 государств Ближнего Востока ❞ —

    — Да вообще пора вам всем отовсюду убираться до дому, до хаты ...
    (Yankee, go home! )
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 13:36
      Владимир Владимирович Воронцов
      Сегодня, 13:28
      Да вообще пора вам всем отовсюду убираться до дому, до хаты ...
      (Yankee, go home! )

      hi Ну, за Победу российского оружия по совету генерала Иволгина ( Михалыч "Особенности национальной охоты").
      Дружественному иранскому народу Победы над сионистами и агрессорами. am
      1. alexboguslavski Звание
        alexboguslavski
        +1
        Сегодня, 13:45
        Враг моего врага - мой друг. Но....!!!! У России только два союзника -ее армия и флот (с) Мой тёзка, Александр Третий.
        1. ZovSailor Звание
          ZovSailor
          +1
          Сегодня, 14:11
          alexboguslavski
          Сегодня, 13:45

          hi Убеждение Императора российского Александра III никто не оспаривает, как и слова ВИЛ - Всякая революция лишь тогда чего-нибудь стоит, если она умеет защищаться.
          А отмороженным янки остаётся лишь - Чудесное зрелище являет собой непоколебимая вера христианина, у которого на руках четыре туза.
          За нами правда, а в правде – сила, а значит, победа! Победа будет за нами! drinks am
  2. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 13:40
    Да запритесь уже в своих границах...
    А то всюду суете свой нос, куда собака свой....
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +1
      Сегодня, 13:49
      США призвали своих граждан покинуть Кипр и 15 государств Ближнего Востока
      "И пусть канают! Редиски"...
  3. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +1
    Сегодня, 13:42
    США призвали своих граждан покинуть Кипр и 15 государств Ближнего Востока


    Прямо исход евреев из Египта под предводительством Дони-Моисея. laughing
  4. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    0
    Сегодня, 13:43
    Никак атомную бомбашку решили уронить.
  5. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    +1
    Сегодня, 13:45
    Уж не пора ли нам призвать граждан Европы покинуть Европу?
  6. AK-1945 Звание
    AK-1945
    0
    Сегодня, 14:21
    Что то я не уверен, что в ближайшее время на территории США и Европы будет на много безопасней.
  7. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 14:42
    Цитата: th.kuzmichev
    Уж не пора ли нам призвать граждан Европы покинуть Европу?
    Это сделаю без вас. Мигранты wink
  8. commbatant Звание
    commbatant
    0
    Сегодня, 15:35
    Госдеп рекомендует покинуть своим гражданам страны БВ и Кипр, а наш МИД рекомендует всего лишь не ездить в страны БВ.
    МИД России рекомендовал не ездить в страны Персидского залива

