США призвали своих граждан покинуть Кипр и 15 государств Ближнего Востока
Американский Госдепартамент в экстренном порядке предписал своим гражданам уехать из 15 стран Ближнего Востока, причем делать это «немедленно, любыми доступными коммерческими рейсами». В списке есть в том числе Израиль, Саудовская Аравия, Катар, Египет. Отдельный интерес вызывает включение в «зону бегства» Кипра.
Вашингтон повысил уровень опасности для островной республики до третьего и настоятельно «рекомендовал пересмотреть планы поездок».
Мало того – Госдеп разрешил неключевым сотрудникам консульств в Лахоре, Карачи (Пакистан) и на самом Кипре покинуть свои рабочие места и вернуться на родину. Помощь оставшимся, предупреждают американцев, будет «ограничена».
Причина столь спешного исхода очевидна: игра с огнем на Ближнем Востоке зашла слишком далеко. США и Израиль начали операцию против Ирана, и Тегеран ответил зеркально – ударами по израильской территории и американским базам и дипмиссиям в регионе. Ночью 3 марта ракетные атаки отражали уже полдюжины стран, включая ОАЭ, Кувейт и Саудовскую Аравию.
Показательна и нервная реакция Никосии. Кипр выразил недовольство Лондону из-за того, что британские базы на острове (та же Акротири) втягиваются в конфликт без внятных объяснений. А 2 марта над островом уже перехватывали дроны, летевшие в сторону британского военного объекта.
Ранее Иран применил гиперзвуковую ракету «Фаттах-2». Дальность – 1400 километров, а скорость и маневренность такие, что перехватить ее практически невозможно, что признают и американские военные эксперты. Отдельный вопрос, много ли таких ракет у Ирана?
