The Economist: У стран Ближнего Востока ракет ПВО хватит максимум на неделю

Британское издание The Economist констатирует неприятный для союзников США факт: государства Персидского залива расходуют ракеты ПВО слишком быстро. Некоторые страны за день запускают больше ракет, чем Америка производит за год.

Причина расточительности проста: арабские военные выпускают по несколько дорогих ракет (до 4 млн долларов каждая) на один иранский дрон стоимостью 20 тысяч. Такая тактика быстро истощает запасы.



Иран явно делает ставку на истощение. Тегеран забрасывает регион дешевыми дронами, рассчитывая, что у защитников рано или поздно закончатся боеприпасы. По оценкам экспертов, поддерживать нынешнюю интенсивность использования перехватчиков невозможно дольше недели. По данным Bloomberg, во внутренних документах Катара фигурирует срок в четыре дня – именно столько ракет Patriot осталось у эмирата.

Арабским монархиям вскоре придется менять тактику и пропускать часть ударов, экономя ракеты для действительно опасных целей – баллистических ракет. Но это подорвет образ региона как безопасной зоны для инвестиций и туризма, который выстраивался годами.

Проблема усугубляется тем, что запасы США тоже небезграничны. Lockheed Martin произвела в прошлом году лишь 620 новейших ракет Patriot, значительная часть которых ушла в Европу и на Украину. Иран же, напротив, наращивает производство дронов, приберегая основной ракетный потенциал на поздние этапы конфликта.
    Сегодня, 13:44
    Но хватит ли на неделю ракет и беспилотников у Ирана? Ресурсы этой небогатой страны не безграничны, и вряд ли рассчитывали на такую войну - не с Израилем, против которого, в общем-то и готовились воевать, но еще и против США с их практически безграничными возможностями производства.
      Сегодня, 13:48
      Цитата: vet
      не с Израилем, против которого, в общем-то и готовились воевать, но и против США с их практически безграничными возможностями производства

      Скорее всего они к этому и готовились.
      Сегодня, 13:56
      А мы и Китай не можем поставить БПЛА?
        Сегодня, 14:02
        Китай бесплатно поставлять не будет, а с деньгами у Ирана сейчас туго. А России надо Ирану БПЛА поставлять? Или лучше их на украинском фронте исПользовать? там их очень даже не хватает, все пишут, что надо бы раза в два больше.
          Сегодня, 14:12
          Цитата: vet
          Китай бесплатно поставлять не будет, а с деньгами у Ирана сейчас туго.
          А кто от Ирана будут деньги то просить? Китаю от Ирана нужна нефть, которую Иран поставит потом.
          Цитата: vet
          А России надо Ирану БПЛА поставлять? Или лучше их на украинском фронте исПользовать?
          Россия сейчас гераней делает намного больше чем использует для ударов по 404. Склады успешно пополняются.
            Сегодня, 14:13
            Однако фронтовики другого мнения. Пишут, что украинцы в 2-3 раза больше беспилотников запускают.
              Сегодня, 14:17
              Цитата: vet
              Однако фронтовики другого мнения.
              Ну фронтовикам то видно лучше. И вопрос, а куда запускают? Видимо для того что бы запустить нужна цель? или нет?
                Сегодня, 14:18
                Куда запускают украинцы? Вы, что, новости не читаете? Каждый день сообщают, куда.
                  Сегодня, 14:26
                  Я спрашиваю:
                  1. как из окопа считают сколько гераней наши запустили?
                  2. куда должны запускать наши герани, цели назовите? или не важно куда?
              Сегодня, 14:57
              Однако фронтовики другого мнения. Пишут, что украинцы в 2-3 раза больше беспилотников запускают.

              Тут ещё нужно разобраться, каких именно беспилотников xoхлы больше запускают. На ЛБС они пытаются заместить беспилотниками другие виды вооружений, которых у них значительно меньше. Потому и основной упор у них на БПЛА. По дальним тылам интенсивность запусков меньше, если не ошибаюсь. Если бы xoхлы били вглубь территории хотя бы как мы, думается, тут бы многие это ощутили. Кошмарят в основном приграничные регионы(и бывшие приграничные).
    Сегодня, 13:45
    Иран же, напротив, наращивает производство дронов, приберегая основной ракетный потенциал на поздние этапы конфликта.
    А это на десерт !
      Сегодня, 13:50
      США и Израиль ударили по-настоящему - как полагается. Военным заводам Ирана, скорее всего, уже нанесены критические повреждения, и восстановить производство в ближайшее время вряд ли удастся. Да и на месте многих складов - воронки.
        Сегодня, 14:00
        Вообще-то, многие военные заводы и производства Ирана, склады находятся под землей. Их не так просто достать. Сколько там чего - вообще не известно, и учитывая еще, что Китай, сразу после первой летней агрессии против Ирана, начал конкретное снабжение его, неизвестными поставками... Да и мы, по-возможности подкидывали. Так что, "залежей" всего, у Ирана может быть очень много...
          Сегодня, 14:06
          Учитыаая огромную степень осведомленности США и Израиля о делах в Иране, даже о нахождении и передвижении высшего руководства Ирана и его армии, надо полагать, что им иранскиевсе эти "залежи" очень хорошо известны. С учетом этих знаний и начинали эту операцию. А не наобум, как некоторые деятели в феврале 2022 года.
            Сегодня, 14:16
            Цитата: vet
            Учитыаая огромную степень осведомленности США и Израиля о делах в Иране,
            Поэтому для устранения аятоллы стреляли куда попало? Иран это горная страна, и еще после летней 12 дневной войны, они все склады перенесли под землю. В горные пещеры. Иран все время готовился к атаке и там ясно понимали, что переговоры это прелюдия перед ударами.
              Сегодня, 14:17
              Да, ладно, куда попало. Писали, что уже три года им известен каждый шаг руководства Ирана и армии. Сболтнули лишнее на радостях, а теперь опомнились - своих агентов прикрывают.
                Сегодня, 14:23
                Цитата: vet
                Писали, что уже три года им известен каждый шаг руководтсва Ирана и армии.
                Это прям великая проблема, отследить перемещение 1 человека, которого охраняют 100 человек? Тем более ну имеет он 10 разных резиденций, ну пусть 20, это что гигантское число? Вот если бы их было 20 000. Ну и самое главное, сам лидер не захотел прятаться в бункере, решил что его смерть и смерть его родных для страны важнее чем его жизнь.
            Сегодня, 14:21
            Ну так, даже если известно, где залежи.., на то они и под землей... Их еще нужно как то достать... И ПВО иранское, таки работает.
    Сегодня, 14:00
    Министерство обороны Индии намерено одобрить закупку еще пяти дивизионов российских зенитных ракетных систем С-400 "Триумф", сообщает индийское агентство ANI. Переговоры с российской стороной по этому вопросу уже ведутся, сообщили источники агентства.
    Сегодня, 14:05
    Операция против Ирана потребовала огромного количества боеприпасов. Теперь Пентагону срочно нужно восполнять запасы, и в ближайшую пятницу в Белом доме пройдет экстренная встреча с главами крупнейших оборонных компаний США, пишет Reuters. Видно Доня приврал про «практически неограниченный запас» боеприпасов, и что «войны можно вести вечно».
      Сегодня, 14:07
      Американскому ВПК только дай денег - он всю планету оружием и боеприпасами завалит. А деньги в США даже не печатают, а мышкой на компьютере нолики к виртуальным цифрам подрисовывают.
        Сегодня, 14:23
        Цифры нарисовать на компьютере — легко, но фактически произвести — дело не быстрое. Уже отстреляли ракеты для ПВО, что за год произвели США. Осталось на неделю.
      Сегодня, 14:45
      Ну, стрелковки- то там много. Из пулемётов можно долго стрелять
    Сегодня, 14:19
    Еще, я просто уверена, что Иранские военные спецы, стратеги, действуют сейчас не хаотично, по наскоро придуманному плану и тп., а по четкой, давно и конкретно продуманной стратегии - куда, сколько и чем бить, что бы наиболее эффективно, ибо очевидно готовились. Думаю, впрочем даже не сомневаюсь, что так же, не последнюю роль в планировании отражения агрессии и достойного ответа Ирана, принимали прямое участие, наши (рос.) военные спецы.., исходя из богатого опыта СВО... Отсюда, и такое кол-во ударами дешёвыми дронами и по наиболее значимым целям и тп. Так что, далеко еще не известно, у кого быстрее потенциал и военные средства закончится. И работа по истощению западных противоракет, успешно продолжается.
    Ну и еще - после 4х лет взаимных ударов наших с украми, огромным кол-вом ракет и дронов, думаю, сейчас уже каждому понятно, что таким образом, а тем более за пару недель разбомбить всю нужную инфраструктуру и объекты противника невозможно просто...
    Ну, а если решатся на полномасштабную наземную операцию, то, как и утверждали заранее, абсолютное большинство экспертов, это уже будет самый плохой сценарий для агрессоров... Гробы пойдут в огромном кол-ве, да и на территории Ирана, воевать захватчикам будет очень очень сложно и больно.., не вдаваясь в подробности... Знающие это итак хорошо понимают.
    Сегодня, 14:42
    The Economist констатирует неприятный для союзников США факт: государства Персидского залива расходуют ракеты ПВО слишком быстро.
    Но не быстрее чем Россия свои газовозы..
    Сегодня, 14:44
    У всех сторон конфликта скоро закончатся ракеты и прочие ресурсы.
    На этом и временно замирятся, перейдя к следующему циклу этого длительного конфликта.
    Сегодня, 14:46
    Крокодил, 1971 год. Больше 50 лет прошло