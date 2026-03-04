Подлодка «неизвестной» принадлежности потопила корабль ВМС Ирана у Шри-Ланки

10 854 48
Подлодка «неизвестной» принадлежности потопила корабль ВМС Ирана у Шри-Ланки

Связанные с войной США и Израиля против Ирана события начали выходить за пределы Ближнего Востока, боевые действия уже ведутся и в других регионах. Как сообщает Reuters, в районе Шри-Ланки «неизвестная подлодка» атаковала иранский боевой корабль.

Согласно опубликованной британским новостным агентством информации, некая подводная лодка, принадлежность которой ни к какой стране не установлена, атаковала в районе Шри-Ланки иранский корабль. В результате атаки корабль затонул, больше ста человек пропали без вести. Шри-Ланкийские власти подтверждают инцидент и сообщают о спасении порядка 30 человек с затонувшего корабля ВМС Ирана.



Как заявил глава МИД Шри-Ланки Виджита Хератх, в спасательной операции участвовали ВМС и ВВС республики, всех спасенных доставили в медицинские учреждения на острове.

По меньшей мере 101 человек пропал, 78 пострадали после атаки подводной лодки на иранское судно у берегов Шри-Ланки.


Официальный Тегеран эту информацию не комментирует, но, согласно сообщению командования Корпуса стражей исламской революции, в Индийском океане силами КСИР был атакован эсминец ВМС США. Скорей всего, безрезультатно, так как новостей о потоплении нет.

Мощным ударом была завершена ракетная операция ВМС Корпуса стражей исламской революции против одной из стратегических целей США на отдалении более 600 километров от берега в водах Индийского океана.
48 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ian Звание
    ian
    -12
    Сегодня, 13:52
    В результате мощного удара ВМС ксир утонул эсминец Ирана.... request
    1. frruc Звание
      frruc
      +4
      Сегодня, 14:33
      ian
      В результате мощного удара ВМС ксир

      Чья это работа, понятно. Не надо идиотские комментарии писать.
      1. Netl Звание
        Netl
        0
        Сегодня, 15:00
        Цитата: frruc
        Чья это работа, понятно.

        Не совсем понятно.
        Возможно, США, возможно Израиль, возможно какая-нить из стран НАТО или даже вне его желает выслужиться... request
        1. Патриот слушает
          Патриот слушает
          0
          Сегодня, 15:31
          ну так бывает когда враги повсюду
  2. Т.А.В. Звание
    Т.А.В.
    +19
    Сегодня, 13:54
    А так можно было? Отправьте эту новость нашему впр, оказывается можно потопить корабль противника, а национальную принадлежность лодки никто не узнает.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 14:09
      Цитата: Т.А.В.
      оказывается можно потопить корабль противника, а национальную принадлежность лодки никто не узнает.

      А для вас это новость, что в мировом океане идут пиратские войны, захватывают суда, топят корабли.
      И это ещё цветочки, ягодки будут потом.
    2. Thumbs Звание
      Thumbs
      -5
      Сегодня, 14:10
      Был уже прецендент, увы, с Курском.
    3. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      0
      Сегодня, 14:18
      А что делал иранский фрегат у побережья Индии? И как он там оказался?
      1. дон_Рэба Звание
        дон_Рэба
        +9
        Сегодня, 14:24
        Цитата: ТермиНахТер
        А что делал иранский фрегат у побережья Индии?

        Охранял иранские танкеры с нефтью, которую потребляет Китай.
        Ну не у Мурманска же ему их пасти, верно?
      2. Andriuha077 Звание
        Andriuha077
        +2
        Сегодня, 14:25
        Цитата: ТермиНахТер
        А что делал иранский фрегат у побережья Индии? И как он там оказался?
        Фрегат возвращался с проводимых в Индии международных морских учений «International Fleet Review 2026» (MILAN 2026).

        По некоторым данным, это первый случай уничтожения военного корабля атомной подводной лодкой в XXI веке. До этого в мае 1982 года в ходе Фолклендской войны британская атомная подводная лодка Conqueror пустила на дно аргентинский крейсер General Belgrano.
        1. Адрей Звание
          Адрей
          0
          Сегодня, 14:40
          Цитата: Andriuha077
          По некоторым данным, это первый случай уничтожения военного корабля атомной подводной лодкой в XXI веке.

          Это если вынести за скобки потопление южнокорейского корвета «Чхонан», предположительно ПЛ северной Кореи 26.03.2010.
          1. Andriuha077 Звание
            Andriuha077
            0
            Сегодня, 14:44
            Тут они атомные посчитали.

            Кстати, https://en.wikipedia.org/wiki/Moudge-class_frigate
            324-мм торпеды
            1 × Вертолёт Bell 214 противолодочной обороны
            1. Адрей Звание
              Адрей
              0
              Сегодня, 14:49
              Цитата: Andriuha077
              Тут они атомные посчитали.

              Это не честно! ПЛ она ПЛ даже если весельная laughing
      3. frruc Звание
        frruc
        +2
        Сегодня, 14:30
        ТермиНахТер
        А что делал иранский фрегат у побережья Индии?

        Участвовал в учениях с ВМС Индии.
    4. frruc Звание
      frruc
      +1
      Сегодня, 14:23
      Согласно опубликованной британским новостным агентством информации

      И думать не надо, потопили англосаксы или их союзники Израиля. Спасибо спасателям Шри-Ланки, отреагировали и спасли, кого могли.
    5. Адрей Звание
      Адрей
      0
      Сегодня, 14:36
      Цитата: Т.А.В.
      А так можно было?

      Можно и нужно, и раньше и сейчас. Вот только топить некого, не ходят корабли ВМФ Украины по морям и океанам в связи с отсутствием оных (кораблей конечно, не морей laughing) вне баз request
      1. Ксюша Оленёва
        Ксюша Оленёва
        0
        Сегодня, 15:29
        Ещё как ходят. В прошлом году была информация о передаче Украине военного корабля англичанами. И он тогда болтался по Средиземному морю.
        1. Адрей Звание
          Адрей
          0
          Сегодня, 15:32
          Цитата: Ксюша Оленёва
          Ещё как ходят. В прошлом году была информация о передаче Украине военного корабля англичанами. И он тогда болтался по Средиземному морю.

          Пруфы в студию request
    6. Патриот слушает
      Патриот слушает
      0
      Сегодня, 15:32
      так работает когда есть хотя бы пару нейтральных государств. В Европе союзников у России нет вообще. Так что вряд ли
  3. Barbian
    Barbian
    -11
    Сегодня, 13:58
    Видимо кто то курил в торпедном отсеке иранской подлодки
    1. Объяснятор
      Объяснятор
      +3
      Сегодня, 14:31
      Цитата: Barbian
      Видимо кто то курил в торпедном отсеке иранской подлодки

      Вы главное не забывайте смывать после пуска своих торпед...
  4. uralex Звание
    uralex
    +10
    Сегодня, 13:59
    Эх, вот если бы неизвестной подводной лодкой потопили бы америкосонский корабль, вот это была бы новость!!!
    1. Barbian
      Barbian
      +10
      Сегодня, 14:05
      В 80 х годах СССР имел постоянную эскадру и оперативное соединение ТОФ в Индийском океане , для этого сделан был глубоководный порт в Камрань Вьетнам .
      Но кто то в 2000х эту базу закрыл и сказал нам этого не надо ..
      1. reframing Звание
        reframing
        +11
        Сегодня, 14:10
        В 2001. Базу в Камрани, как и Кубу, закрыл Путин.
        Владимир. Владимирович.
        1. frruc Звание
          frruc
          +1
          Сегодня, 14:38
          reframing
          В 2001. Базу в Камрани, как и Кубу, закрыл Путин.

          Там была база не только для ВМФ, но и взлетно-посадочная полоса с обеспечением для боевой авиации.
        2. ergh081 Звание
          ergh081
          +2
          Сегодня, 15:08
          У Путина. Владимира. Владимировича сейчас одна задача: как сберечь торговлю природными ресурсами России. Газовые трубы подрывают, танкеры арестовывают и подрывают. Сейчас, пишут газовоз бахнули в Средиземном море, Иранский южный коридор накрывается, а у него и в мыслях нет - как развивать собственную экономику без торговли ресурсами
          1. Патриот слушает
            Патриот слушает
            0
            Сегодня, 15:35
            У Путина дефицит бюджета в 5 трлн. Он бы с радостью плюнул на экономику, только вот уже не выйдет
  5. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    0
    Сегодня, 14:01
    Согласно опубликованной британским новостным агентством информации, некая подводная лодка, принадлежность которой ни к какой стране не установлена,


    Фрегат ВМС Ирана Dena проекта Mowj был потоплен американской подлодкой у берегов Шри-Ланки, пишет Reuters.

    По информации сингапурской газеты The Straits Times, Шри-Ланка спасла 32 тяжелораненых моряка с корабля, который затонул 4 марта недалеко от территориальных вод острова, оставшиеся 148 человек все еще разыскиваются.

    Корабль возвращался после проводимых в Индии международных морских учений International Fleet Review 2026 (MILAN 2026).
  6. Clepoj-Piu Звание
    Clepoj-Piu
    0
    Сегодня, 14:02
    "неизвестные" lol угу шасс, да и треске понятно что это полосатые тухлые крабы влепили торпеду в борт иранцам, тем более портовые шл_хи бриты вещают, на которых и пробы ставить негде
  7. Ганкутсу_ Звание
    Ганкутсу_
    +9
    Сегодня, 14:04
    "Мы будем преследовать террористов везде. В аэропорту — в аэропорту. Значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем, мы и в сортире их замочим, в конце концов. Всё, вопрос закрыт окончательно."

    Опять Трамп у Путина украл все.
  8. yuriy55 Звание
    yuriy55
    0
    Сегодня, 14:07
    Подлодка «неизвестной» принадлежности потопила корабль ВМС Ирана у Шри-Ланки

    Да, если это так, пора проверить на прочность, хотя бы, французский авианосец, ринувшийся на помощь американским АУГ...
  9. океан Звание
    океан
    0
    Сегодня, 14:07
    Другие источники, в частности Авиа.про., указывают, что это было гражданское судно. Нападение на торговые суда в нейтральных водах создают опасный прецедент в глобальном судоходстве.
  10. reframing Звание
    reframing
    -5
    Сегодня, 14:07
    Это Третья Мировая Война.
    1. Aken Звание
      Aken
      +4
      Сегодня, 14:16
      Это Третья Мировая Война.

      Россия и Китай на войну не явились.
      1. Патриот слушает
        Патриот слушает
        0
        Сегодня, 15:36
        Ну вообще так можно сказать про НАТО и Китай. Остальные воюют с переменным успехом
  11. Vigore Звание
    Vigore
    +5
    Сегодня, 14:09
    Пока это похоже на форменное избиение ВМС Ирана.

    З.Ы. Ожидаю новость о первой воздушной победе "пингвина"
  12. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    -3
    Сегодня, 14:09
    Что же капитан не уклонился, не видели торпеду, что ли, да и саму лодку фрегат мог бы обнаружить, атаковать противолодочными средствами типа РБУ
    1. Адрей Звание
      Адрей
      0
      Сегодня, 15:21
      Цитата: gribanow.c
      Что же капитан не уклонился, не видели торпеду, что ли,

      Сейчас у развитых ВМС торпеды немного (много) отличаются от применяемых в ВМВ, и уклонится от них крайне сложно - проще их перехватывать-уничтожать (если уничтожалка и сноровка есть конечно).
      Цитата: gribanow.c
      да и саму лодку фрегат мог бы обнаружить, атаковать противолодочными средствами типа РБУ

      Фрегат (небольшой корвет так-то) ИРИ, АПЛ США класса "Девственница"?! Ну может быть, "если Земля налетит на небесную ось".
  13. Andriuha077 Звание
    Andriuha077
    +1
    Сегодня, 14:11
    Есть предположения, что атаку совершила USS Mississippi (SSN-782) класса Virginia, входящая в боевое охранение авианосца USS Abraham Lincoln (CVN-72).
    USS Mississippi (SSN-782) класса Virginia
  14. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +2
    Сегодня, 14:14
    Я вот удивляюсь почему наше военно-политическое руководство и ВМФ не пользуется "неизвестными" подводными лодками?! Ах да.... для этого нужна воля и яйца....
  15. Александр Елизаров
    Александр Елизаров
    +4
    Сегодня, 14:20
    Цитата: Т.А.В.
    А так можно было? Отправьте эту новость нашему впр, оказывается можно потопить корабль противника, а национальную принадлежность лодки никто не узнает.

    Я уверен, что американцы признают, что это они потопили иранский военный корабль. Это воодушевляет тех кто поддерживает США и и Израиль и нагоняет уныние на их врагов.
  16. Александр Елизаров
    Александр Елизаров
    +1
    Сегодня, 14:22
    Цитата: ТермиНахТер
    А что делал иранский фрегат у побережья Индии? И как он там оказался?

    Возвращался с учений с индийским флотом.
  17. Александр Елизаров
    Александр Елизаров
    0
    Сегодня, 14:23
    Цитата: reframing
    В 2001. Базу в Камрани, как и Кубу, закрыл Путин.
    Владимир. Владимирович.

    Вы смелый человек. hi
  18. Александр Елизаров
    Александр Елизаров
    +4
    Сегодня, 14:26
    Цитата: Vigore
    Пока это похоже на форменное избиение ВМС Ирана.

    З.Ы. Ожидаю новость о первой воздушной победе "пингвина"

    Если вы имееет в виду, что F35 сбил ЯК 130 в небе над Тегераном, то да это факт.
    1. Vigore Звание
      Vigore
      +1
      Сегодня, 14:34
      Да очень похоже, что действительно сбил.
  19. мерцание Звание
    мерцание
    -2
    Сегодня, 14:34
    Как сообщает Reuters, в районе Шри-Ланки «неизвестная подлодка» атаковала иранский боевой корабль.
    Короче, Рейтера знает, что неизвестная подлодка атаковала неизвестный (ибо ни кто о потери не заявляет) боевой корабль.
    Ну, типа, мойша напел.
  20. multicaat Звание
    multicaat
    0
    Сегодня, 15:14
    ПЛ там могла оказаться совершенно любая - как минимум из 5 стран-сателлитов США
  21. Aleksandr Bezfamilnuy Звание
    Aleksandr Bezfamilnuy
    0
    Сегодня, 15:33
    Да, иранскому кораблю не позавидуешь. Даже если он шел по боевому. Допустим услышал лодку, а это еще вдобавок очень непросто,чья она? Китайская? Российская? Американская?
    Бить или не бить? Практически любой капитан в такой обстановке бы не решился. Вот и шел как шел. Как мишень практически.
    Понятно, что политика это не про честь, мораль и прочие замечательные вещи. Амеры просто перечеркнули все нафиг. Все нормы. Подлость, подстава, обман... да что угодно...
    Пожалуй лет 20 назад я написал впервые, что рано или поздно амеры объявят своему плебсу: Хотите жрать как жрали, автомат в зубы и марш захватывать очередные ресурсы у очередных индейцев.
    Печально то, что противостоять им может только совместная согласованная деятельность нескольких сильных игроков.
    Что в реале? У нас "дух Анкориджа", китайцы продолжают сидеть тихо и не отсвечивать, Иран? Ну он сопротивляется пока. Будет ли стоять до конца, пока неясно.
    Могу только пожелать ему успеха.