Подлодка «неизвестной» принадлежности потопила корабль ВМС Ирана у Шри-Ланки
Связанные с войной США и Израиля против Ирана события начали выходить за пределы Ближнего Востока, боевые действия уже ведутся и в других регионах. Как сообщает Reuters, в районе Шри-Ланки «неизвестная подлодка» атаковала иранский боевой корабль.
Согласно опубликованной британским новостным агентством информации, некая подводная лодка, принадлежность которой ни к какой стране не установлена, атаковала в районе Шри-Ланки иранский корабль. В результате атаки корабль затонул, больше ста человек пропали без вести. Шри-Ланкийские власти подтверждают инцидент и сообщают о спасении порядка 30 человек с затонувшего корабля ВМС Ирана.
Как заявил глава МИД Шри-Ланки Виджита Хератх, в спасательной операции участвовали ВМС и ВВС республики, всех спасенных доставили в медицинские учреждения на острове.
По меньшей мере 101 человек пропал, 78 пострадали после атаки подводной лодки на иранское судно у берегов Шри-Ланки.
Официальный Тегеран эту информацию не комментирует, но, согласно сообщению командования Корпуса стражей исламской революции, в Индийском океане силами КСИР был атакован эсминец ВМС США. Скорей всего, безрезультатно, так как новостей о потоплении нет.
Мощным ударом была завершена ракетная операция ВМС Корпуса стражей исламской революции против одной из стратегических целей США на отдалении более 600 километров от берега в водах Индийского океана.
