Взрывы во Львове: несколько украинских силовиков убиты и ранены

Городская администрация Львова сообщает о смерти еще одного военнослужащего украинской Нацгвардии, получившего ранения в результате недавних взрывов. Военнослужащий находился в оцеплении на месте первого взрыва и получил тяжелые ранения в результате повторного взрыва.

Непосредственно после взрыва погибла сотрудница украинской полиции, еще более 20 силовиков киевского режима, прибывших на место происшествия, получили ранения.



В настоящее время в условиях растущей экономической и политической нестабильности на Украине в «лучших» традициях 90-х годов происходит самый настоящий передел сфер влияния между многочисленными группировками, нередко аффилированными с властью. Кроме инцидента во Львове, взрывы и вооруженные нападения на сотрудников полиции фиксировались в Николаеве, в Харькове и Днепропетровске. В криминальную войну со временем неизбежно будут втянуты все подконтрольные Киеву территории.

Кроме того, за нападениями на представителей украинской Нацгвардии и полиции могут стоять граждане, доведенные до отчаяния беспределом со стороны ТЦК. Как известно, украинская полиция активно сотрудничает с «людоловами» и активно участвует в «бусификации» зазевавшихся прохожих. Даже нелояльное к России украинское население уже воспринимает свою полицию почти с тем же негативом, как «людоловов». Со временем на Украине будет неизбежно нарастать социальное напряжение, и желающих выплеснуть накопленный гнев будет становиться все больше.
  1. frruc Звание
    frruc
    +3
    Сегодня, 14:40
    Не велика новость. Ну и с ними.
    1. guest Звание
      guest
      +3
      Сегодня, 14:47
      Цитата: frruc
      Не велика новость.

      Но всё равно приятная.
  2. Андрей Храмов Звание
    Андрей Храмов
    +5
    Сегодня, 14:46
    Чтобы не творилось на "вна украине" - это ровным счётом не отменяет тот факт, что нынешняя "вна украина" представляет собой огромный анти-Российский террористический механизм, запущенный "вдолгую".
    Механизм был запущен после того, как "верхушку украинских управленцев" купили англосаксы. У Российского "политического олигархата" денег на такую покупку с опережением - не нашлось. В итоге: имеем что имеем.
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +2
      Сегодня, 14:53
      Цитата: Андрей Храмов
      денег на такую покупку с опережением - не нашлось

      Наши аллигархи деньги вкладывали в производство, а поэтому пока продукция идет на запад и мосты не трогают...
    2. Аскольд65 Звание
      Аскольд65
      +1
      Сегодня, 15:14
      Цитата: Андрей Храмов
      У Российского "политического олигархата" денег на такую покупку с опережением - не нашлось. В итоге: имеем что имеем.

      Не было никакого смысла. Украинский "политический олигархат" БАНДЕРОВСКОГО толка чётко взял СТРАТЕГИЧЕСКИЙ курс на Запад. Само сабой -- от халявных денег не отказались бы, но Москву послали бы "лесом" в сторону "болот". И было бы опять: нас обманули....
  3. Mouse Звание
    Mouse
    +3
    Сегодня, 14:49
    Ну вот если не жаль, то ни скока...
  4. Andriuha077 Звание
    Andriuha077
    0
    Сегодня, 14:52
    Помнится, в 2024-м русское подполье Львова организовало поджог оборонного предприятия Украины, производящего беспилотники для ВСУ.

    Может быть, пора, и русское подполье прямо из Львова нанесёт чем-то высокоточным по Киеву, поразив центры принятия решений.
  5. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +2
    Сегодня, 14:55
    Мы подобны новости будем не одно десятилетие слушать.
  6. Viktor fm Звание
    Viktor fm
    0
    Сегодня, 15:02
    Они не кончатся, их много.
    1. th.kuzmichev Звание
      th.kuzmichev
      0
      Сегодня, 15:20
      Тех, кто против власти их крохи, в основном чубатое образование это майдано-скакуны без мозгов.
  7. дон_Рэба Звание
    дон_Рэба
    0
    Сегодня, 15:03
    Брюссель уже давно фиксирует признаки формирования организованного чёрного рынка внутри Украины: в августе 2024‑го украинские силовики накрыли сеть нелегальной торговли оружием во Львове — в 70 км от польской границы. Изъяли 72 пистолета, 20 автоматов, 29 гранат и почти 49 000 патронов, — приводится в документе Европарламента.
    По данным украинских правоохранительных органов, число преступлений с применением огнестрельного оружия в Украине выросло почти на 5000% за период с 2022 по 2024 год. Статистика указывает на резкий рост с 275 случаев в 2022 году до 13 413 случаев в 2024 год.
  8. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 15:08
    Цитата: Андрей Храмов
    У Российского "политического олигархата" денег на такую покупку с опережением - не нашлось. В итоге: имеем что имеем
    Они покупают себе совсем другое
  9. Михаил Нашарашев Звание
    Михаил Нашарашев
    0
    Сегодня, 15:20
    Чем их меньше, тем лучше. Воздух чище.
  10. Владислав_В Звание
    Владислав_В
    0
    Сегодня, 15:36
    Паны на войну не хотят, пусть москали воюют.