США уверяют, что новый запуск МБР Minuteman III никак не связан с Ираном
США провели испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, при этом утверждают, что он плановый и никак не связан с происходящими сейчас на Ближнем Востоке событиями.
Согласно опубликованной информации, запуск МБР состоялся с базы космических сил США Ванденберг в Калифорнии, которую несколько лет назад передали как раз в состав космических сил США. Межконтинентальная ракета была помещена в шахтную установку, после чего была запущена без боевой части. Все это произошло 3 марта в 23:01 по тихоокеанскому времени «в рамках оперативного тестирования».
Запуск ракеты, как утверждают в пресс-службе космических войск, никак не связан с происходящими на Ближнем Востоке событиями, а является плановым. Мол, Вашингтон никого не пугает, свои цели он достигнет и так.
Испытания — часть масштабной программы по оценке надёжности и эффективности стратегических сил сдерживания. За время реализации программы проведено более 300 подобных тестов.
Minuteman III — единственная на сегодняшний день межконтинентальная баллистическая ракета наземного базирования, стоящая на вооружении США с 1970 года. Трехступенчатую ракету разработали специально для противостояния с Советским Союзом. МБР Minuteman III способна поразить цель на дальности 12 тысяч километров тремя боеголовками. По имеющимся данным, на вооружении США стояло около 450 МБР, часть из них использована для испытаний. Срок службы ракет истекает в 2030 году, продлевать его больше невозможно, заявляют в Пентагоне.
