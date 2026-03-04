США уверяют, что новый запуск МБР Minuteman III никак не связан с Ираном

США провели испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, при этом утверждают, что он плановый и никак не связан с происходящими сейчас на Ближнем Востоке событиями.

Согласно опубликованной информации, запуск МБР состоялся с базы космических сил США Ванденберг в Калифорнии, которую несколько лет назад передали как раз в состав космических сил США. Межконтинентальная ракета была помещена в шахтную установку, после чего была запущена без боевой части. Все это произошло 3 марта в 23:01 по тихоокеанскому времени «в рамках оперативного тестирования».



Запуск ракеты, как утверждают в пресс-службе космических войск, никак не связан с происходящими на Ближнем Востоке событиями, а является плановым. Мол, Вашингтон никого не пугает, свои цели он достигнет и так.

Испытания — часть масштабной программы по оценке надёжности и эффективности стратегических сил сдерживания. За время реализации программы проведено более 300 подобных тестов.


Minuteman III — единственная на сегодняшний день межконтинентальная баллистическая ракета наземного базирования, стоящая на вооружении США с 1970 года. Трехступенчатую ракету разработали специально для противостояния с Советским Союзом. МБР Minuteman III способна поразить цель на дальности 12 тысяч километров тремя боеголовками. По имеющимся данным, на вооружении США стояло около 450 МБР, часть из них использована для испытаний. Срок службы ракет истекает в 2030 году, продлевать его больше невозможно, заявляют в Пентагоне.
  1. al3x Звание
    al3x
    +2
    Сегодня, 14:33
    Серия подземных толчков полигоне по испытанию яо, плановый запуск. Готовятся к применению яо?
    1. Владислав_В Звание
      Владислав_В
      0
      Сегодня, 15:32
      Цитата: al3x
      Готовятся к применению яо?

      С Ираном у сатанистов не задалось, имел наглость отвечать.Угрожают yes Они то же самое, что обезьяна с гранатой.
    2. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      0
      Сегодня, 15:32
      Этой ракете 100 лет в обед? Какой испытательный пуск? Сроки их службы истекают, правда замена под вопросом.
  2. Пленник Звание
    Пленник
    +3
    Сегодня, 14:36
    Пиндocня поняла, что вляпалась и вляпалась капитально. Берутся за последний козырь в надежде напугать. Вряд ли напугают дурни матрасные. sad
    1. Южноукраинец Звание
      Южноукраинец
      +1
      Сегодня, 14:38
      Цитата: Пленник
      Пиндocня поняла, что вляпалась и вляпалась капитально. Берутся за последний козырь в надежде напугать. Вряд ли напугают дурни матрасные.

      И собираются применить эту ракету по Ирану, если начнут "вылетать в трубу" окончательно. Возможно даже со специальной боевой частью.
      1. Пленник Звание
        Пленник
        +1
        Сегодня, 14:43
        Будем посмотреть. Еврейцам это не понравится и пиндocaм тоже не интересно. Нефть добывать в районах с радиационным заражением удовольствие сомнительное и проливы с повышенным радиофоном на фиг кому нужены. Хотя эти дeбилы разучились смотреть в перспективу и могут всё.
      2. oleg-nekrasov-19 Звание
        oleg-nekrasov-19
        0
        Сегодня, 14:51
        что вполне возможно , эти товарищи с ограниченной ответственностью
      3. Azim77 Звание
        Azim77
        +1
        Сегодня, 14:56
        Цитата: Южноукраинец
        И собираются применить эту ракету по Ирану

        Прямой экзистенциальной угрозы Иран для США не представляет. Какие-то стратегические планы может поломать или отсрочить, но они касаются внешней политики и в основном экономического характера. Амбиции и личные цели Трампа тоже можно не учитывать. Слишком веская причина должна быть для применения этих ракет с ЯО. Даже руками Трампа, на беспринципность и эксцентричность которого опирается сейчас политика США, для достижения своих целей.
        1. Южноукраинец Звание
          Южноукраинец
          0
          Сегодня, 15:02
          Цитата: Azim77
          Амбиции и цели Трампа тоже можно не учитывать

          Дедушка старый, и он хочет оставить своё изображение на горе Рашмор вместе с тремя другими президентами. А тут, всё выходит ровно наоборот и даже премию Нобелевскую не дают. Психанет и "вдарит")
    2. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +2
      Сегодня, 14:50
      Напугать, не напугают. А вот дурость сморозить могут. И опять же им верить, себя не уважать.
      1. Пленник Звание
        Пленник
        +1
        Сегодня, 15:16
        Это таки да! Тем более ретранслятор их бреда "Апельсин" такое наболтал за последние месяцы, что всем стало ясно, что имеют дело с дистрофиками- понторезами.
    3. Fitter65 Звание
      Fitter65
      -2
      Сегодня, 14:50
      Цитата: Пленник
      Берутся за последний козырь в надежде напугать. Вряд ли напугают дурни матрасные.

      Кого пугать? Вы про дух Анкориджа разве не слышали?
      1. Пленник Звание
        Пленник
        0
        Сегодня, 15:13
        Логику свою расшифруй, если она не свидомая. Их даже психи не понимают. Я не в психушке обитаю, что бы понимать такие посты. sad
        1. Fitter65 Звание
          Fitter65
          0
          Сегодня, 15:20
          Цитата: Пленник
          Их даже психи не понимают.

          так я и не для психов пишу. А кто где обитает это меня меньше всего заботит.
          Цитата: Пленник
          что бы понимать такие посты.
          А что тут понимать, Минитмен был пущен не для запугивания Ирана. А РФ пугать не будут- дух Анкориджа всё-таки... Тем более мы своим "Орешником " и "Посёйдоном" так всех напугали, что уже второе судно принадлежащее РФ топят в Средиземном море.Так понятно?
          1. Пленник Звание
            Пленник
            0
            Сегодня, 15:21
            Услышал. Но не более того.
            1. Fitter65 Звание
              Fitter65
              0
              Сегодня, 15:25
              Цитата: Пленник
              Услышал. Но не более того.

              Так а что услышал-то?
  3. мерцание Звание
    мерцание
    +2
    Сегодня, 14:49
    баллистической ракеты Minuteman III, при этом утверждают, что он плановый и никак не связан с происходящими сейчас на Ближнем Востоке событиями.

    И для чего это подчёркивать?
    Иран, что испугается?
    Запуск этой ракеты есть попытка спрятать свой собственный страх перед теми последствиями, которые их ожидают.
    Трампа жизненно важно выскочить из этого конфликта без репутационных потерь. А это уже невозможно.
    В интересах США, даже сейчас все свалить на Израиль и убираться с БВ как можно скорее.
    1. Пленник Звание
      Пленник
      +1
      Сегодня, 15:18
      Вы правы, но какой-то израильтянец минусанул (хотя может и свидомый). Компенсирую ложь правдой.
  4. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 14:51
    Врут, как дышат.... Веры нет.....
    1. Пленник Звание
      Пленник
      0
      Сегодня, 15:19
      Действительно. Вранье их обычное состояние. Англосаксы-с и жыды-с те ещё сволочи.
  5. МятныйПряник Звание
    МятныйПряник
    +2
    Сегодня, 15:00
    Вполне себе могут испытать на Иране, с ограниченной БЧ.
  6. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +1
    Сегодня, 15:04
    Да это четкий сигнал и совсем не Ирану, да и далеко уже не первый.