Откуда может пойти наземное вторжение в Иран: вероятный сценарий

Информационная служба Reuters сообщает о том, что США ведут переговоры с полевыми командирами курдов на Ближнем Востоке, включая сирийских, с тем, чтобы подтолкнуть тех к наземной операции против Ирана. Речь идёт о формировании ударных групп, которые могут воспользоваться военной техникой с баз США в Иракском Курдистане, равно как и с оставленных американцами военных баз в соседней с Ираком Сирии.

Переговоры с курдскими группировками ведутся с позиции «пришла пора отдавать долг – мы помогли вам отстоять большую часть своих территорий в Сирии, теперь можете поработать над созданием суверенного Курдистана в Иране». Для миллионов курдов такие обещания были «сладкой морковкой» все последние годы.



В настоящий момент на территории Ирана проживает порядка 12 млн курдов. Общая численность населения составляет около 83 млн человек. Наибольшее число представителей курдского этноса в Иране живут в северо-западных его провинциях, включая Курдистан, Керманшах, Западный Азербайджан и Лурестан.

Если американцам вместе с их израильскими союзниками удастся договорится с курдскими полевыми командирами, то вполне очевидно, что вторжение извне пойдёт именно в те иранские провинции, в которых большинство (или значительная доля населения) – этнические курды. Соответственно, это произойдёт с иракской территории, а американцам ничего не будет стоить объявить о том, что они эти провинции частью Ирана не считают. И если их план с курдскими вооружёнными группировками (которые, вероятнее всего, будут действовать вместе с американскими ЧВК и «отпускниками») осуществится, то современный Иран может потерять порядка 18% своей территории на северо-западе и западе.

На карте отмечены «курдские» провинции, опасность потери которых Ираном по своей вероятности не равна нулю.



Противостоять сухопутному вторжению будет иранская армия и КСИР, что вполне очевидно. На текущий момент оценочная численность Корпуса стражей исламской революции составляет порядка 180-200 тысяч человек. Официальная численность Вооружённых сил Ирана - 625 тысяч человек. Вместе - весьма значительная сила.

Однако серьёзная проблема состоит в том, насколько успешно эти силы способны противостоять небольшим мобильным вооружённым группам, которые и хотят использовать противники ИРИ? Мало того, с учётом обычно используемой США тактики, Иран может быть атакован не только с рассмотренных выше направлений, но и, например, с моря - с высадкой десанта в одной из самых неспокойных в стране провинций. Это Систан и Белуджистан, в котором сепаратистские настроения культивируются десятилетиями.

Поэтому вполне очевидно, что сухопутная операция противников Ирана станет полномасштабным вызовом для иранской государственности, даже если она будет проводиться ограниченными силами.

И ещё один важный момент: операция эта может растянуться во времени сколь угодно долго, даже если она не будет приводить к желаемому США и Израилем результату по отрыву земель. В любом случае она будет создавать постоянные очаги напряжённости в Иране, сказываться на безопасности, на его экономике, а это для американо-израильской коалиции вполне рабочий вариант. Так что, бомбардировки - вполне вероятно, лишь прелюдия к тому, что может быть дальше.

В этом контексте особое внимание на себя обращает публикация КСИР, в которой говорится о ракетном ударе по позициям группировок, как они их назвали, курдских сепаратистов в Иракском Курдистане. Сообщается об использовании трёх ракет, которые ударили по тренировочным лагерям и базам вооружённых формирований, имеющих тесную связь с американскими военными.
31 комментарий
  1. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    +2
    Сегодня, 14:58
    КСИР уже зашли на территоию курдских поселений в Иране и приступили к эвакуации мирного населения, поэтому начало наземной операции США лишь вопрос времени . Первыми в Иран конечно пойдут курды с "дружественных" (больше проплаченных) Израилю и США племен.
    1. Скобаристан Звание
      Скобаристан
      +1
      Сегодня, 15:00
      Хотелось бы источник вашей информации.
      1. oleg-nekrasov-19 Звание
        oleg-nekrasov-19
        0
        Сегодня, 15:02
        Информационное агентство в Иране, управляемое Корпусом стражей исламской революции (КСИР) -Fars .Утром сегодня вышло заявление.
        1. Скобаристан Звание
          Скобаристан
          +1
          Сегодня, 15:04
          Вас не затруднит поделится ссылкой. Очень хочется почитать в первоисточнике.
    2. knn54 Звание
      knn54
      +2
      Сегодня, 15:22
      Если супостаты смогут объединить ВСЕХ курдов против Ирана, то Турции (в перспективе) придется несладко. Израиль постарается.
      1. oleg-nekrasov-19 Звание
        oleg-nekrasov-19
        0
        Сегодня, 15:24
        Турция это понимает и своей многовекторностью не знает куда податься . Эрдоган пока взял паузу.
        1. APASUS Звание
          APASUS
          0
          Сегодня, 15:38
          Цитата: oleg-nekrasov-19
          Турция это понимает и своей многовекторностью не знает куда податься . Эрдоган пока взял паузу.

          Эрдоган думает возглавить ли ВСЕ мусульманское движение против Израиля, но тут США замешаны ,вот в чем проблема
      2. ТермиНахТер Звание
        ТермиНахТер
        0
        Сегодня, 15:39
        Курды очень разные внутри себя, даже диалекты сильно отличаются. Есть те, которые служат матрасникам, есть, которые их ненавидят. Однако, после того, как в Сирии, матрасники "сдали" курдов бармалеям, количество сторонников США резко сократилось.
  2. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +4
    Сегодня, 15:00
    Переговоры с курдскими группировками ведутся с позиции пришла пора отдавать долг
    Если это есть на самом деле, то это очень не понравится американским союзникам таким, как Турция
    1. Дмитрий Ригов Звание
      Дмитрий Ригов
      +3
      Сегодня, 15:03
      Да не, у иракских курдов отличные отношения с Турцией, там давно уже турецкие военные базы размещены и в целом инвестиции в обмен на иракскую нефть. Это основной торговый партнер иракских курдов.
  3. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +1
    Сегодня, 15:04
    Речь идёт о формировании ударных групп, которые могут воспользоваться военной техникой с баз США в Иракском Курдистане, равно как и с оставленных американцами военных баз в соседней с Ираком Сирии.

    Что то мне это напоминает туже гопоту по ливийскому сценарию...тогда вооружили местных бандитов и под прикрытием авиации НАТО и франко-британского спецназа бросили в бой против армии Каддафи...итог известен.
    Здесь примерно тоже самое...только это уже будут силы ССО США, Израиля, возможно Британии...под чужим флагом...ничего не меняется. what
    Персам надо приготовиться к таким боям.
    Враг будет чрезвычайно коварным и изобретательным.
    1. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      0
      Сегодня, 15:09
      Ну вот они и готовятся , в США тоже начали подготовку к сухопутному вторжению. В начале марта 2026 года президент США Дональд Трамп провел секретные телефонные переговоры с лидерами основных курдских фракций в Ираке, Масудом Барзани и Бафелем Талабани.
  4. Vulpes Звание
    Vulpes
    +8
    Сегодня, 15:05
    Это совпадение, что после Анкориджа 2025 потенциальные страны для российского макрорегиона и дружественные России, начали подвергаться нападению США?
    1. Федор Соколов Звание
      Федор Соколов
      +4
      Сегодня, 15:19
      Конечно несовпадение! "Анкоридж" был нужен Трампу для того, чтобы заручиться российским нейтралитетом и "замочить" все непокорные Вашингтону страны и режимы. Только в кремле может быть не до конца понимают, что вскором времени настанет и их черёд. Как в известной цитате немецкого пастора Мартина Нимёллера: "Когда нацисты хватали коммунистов, я молчал: я же не был коммунистом.
      Когда они сажали социал-демократов, я молчал: я же не был социал-демократом.
      Когда они хватали членов профсоюза, я молчал: я же не был членом профсоюза.
      Когда они пришли за мной — заступиться за меня было уже некому".
      1. Vulpes Звание
        Vulpes
        +2
        Сегодня, 15:29
        Именно так и будет. А еще у меня постоянно возникает аналогия с "Мальтой 1989". Что после этого саммита случилось с соц. лагерем и ОВД мы все прекрасно знаем.
        1. Федор Соколов Звание
          Федор Соколов
          +2
          Сегодня, 15:30
          Да дело пахнет предательством национальных интересов нашей страны!
  5. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    +3
    Сегодня, 15:06
    Запущенная, предположительно, из Ирана баллистическая ракета уничтожена в небе над Турцией впервые с начала конфликта на Ближнем Востоке, обошлось без жертв, сообщило в среду минобороны Турции. Эрдоган заявил о готовности принять ответные меры после падения ракеты в Турции.
  6. Жека111 Звание
    Жека111
    +4
    Сегодня, 15:12
    Берите шире - турки тоже зайдут в Иран
  7. Livonetc Звание
    Livonetc
    +1
    Сегодня, 15:12
    Ничего.
    И с курдами разберутся.
    И Турция включится в тему по полной, пусть даже не своими руками напрямую.
    Мы тоже годами сражаемся со всей подматрасьей сворой.
    Не рухнули и не распались.
  8. YanniKounnar Звание
    YanniKounnar
    +1
    Сегодня, 15:12
    Si les Kurdes acceptent ils ne se respectent pas : marcher plusieurs fois sur le même râteau !?
    Utilisés et jetés contre Daesh et maintenant utilisés puis...jetés contre l'Iran !?


    Если курды согласятся, они себя не уважают : наступать несколько раз на одни и те же грабли !?
    Использовали и бросили против ДАИШ, а теперь использовали, а затем ... бросили против Ирана !?
    1. newtc7 Звание
      newtc7
      0
      Сегодня, 15:23
      В данном случае для них это великая возможность. Согласятся они почти гарантировано. И подозреваю что азики тоже включатся в дерибан Ирана по полной.
  9. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    0
    Сегодня, 15:15
    Освежим память.

    Трампу сейчас припомнили одну из его предвыборных агиток:
    "Голосуйте за мир. Голосуйте за Трампа и Вэнса"
    . Сам Трамп в октябре 2024 года убеждал голосовать за него только для того, чтобы не допустить войны на Ближнем Востоке:

    "Если Камала Харрис получит 4 года президентства, то следующие 40 лет Ближний Восток будет пылать, и наши дети направятся на войну. Возможно, Третью Мировую. Этого никогда не произойдет при президенте Трампе!"
    1. newtc7 Звание
      newtc7
      +1
      Сегодня, 15:25
      И? Зеля тоже обещал заключить мир с Россией и что война прекратится почти моментально. Вы что реально в 2026 году еще не поняли как устроен западный политикум? А возможно и вообще любой «обещают что они хотят а после выборов делай то что тебе выгодно». Выборы - фиговый лист демократии, которые прикрывает откровенную диктатуру.
  10. guest Звание
    guest
    0
    Сегодня, 15:20
    мы помогли вам отстоять большую часть своих территорий в Сирии

    Это троллинг? Американцы сдали курдов в Сирии Эрдогану и его исламистской марионетке захватившей власть в Сирии.
  11. newtc7 Звание
    newtc7
    -1
    Сегодня, 15:21
    Одна из серьезных проблем Ирана в том что очень значительную долю населения составляют не собственно персы а азербайджанцы и курды и те кто живет в этом Белуджистане - белуджи или как их правильно. Для любого государства это серьезная опасность. В сегодняшнем мире быть империей не выгодно, выгодно быть национальным государством.
    1. Vulpes Звание
      Vulpes
      -1
      Сегодня, 15:30
      Отрабатывают тактику с развалом противника через массовое привлечение этнических меньшинств. Вот поэтому и в РФ завозят кишлаками всякий контингент, который ожидает своего часа.
  12. LuzinI Звание
    LuzinI
    0
    Сегодня, 15:29
    "Пять иранских курдских сепаратистских групп создали альянс: PJAK, Komala, PAK, PDKI и Khabat сформировали сегодня альянс под названием «Альянс политических сил Иранского Курдистана». Коалиция заявила, что еë главной целью является свержение Исламской Республики, достижение права на самоопределение для курдского народа и создание национального демократического института, основанного на политической воле курдской нации в Восточном Курдистане."
    Это было опубликовано примерно за неделю до войны. Значит "за драку уплочено". Вот только в драку лезть опасаются, но их обязательно погонят.
  13. pin_code Звание
    pin_code
    0
    Сегодня, 15:29
    Если курды поведуться на "морковку" - так и останутся вечными обижинками. А могут сплотится и на валять наглым саксам по самое не балуй.
    1. Дмитрий Ригов Звание
      Дмитрий Ригов
      0
      Сегодня, 15:32
      Зачем? Именно американцы освободили курдов от Саддама Хусейна, время отплатить должок.
      1. pin_code Звание
        pin_code
        +1
        Сегодня, 15:35
        После этого курды в Ираке стали лучше жить?
  14. мерцание Звание
    мерцание
    +1
    Сегодня, 15:35
    то современный Иран может потерять порядка 18% своей территории на северо-западе и западе.

    Как потеряют (что практически невероятно), так и вернут обратно.
    В Ираке сильны позиции Ирана, чуть севернее Турция, которая ни за что не захочет иметь у своих границ Курдское государство, которое неминуемо захочет соединиться со своими турецкими соплеменниками (а их в Турции проживает около 20 миллионов).