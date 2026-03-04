Откуда может пойти наземное вторжение в Иран: вероятный сценарий
Информационная служба Reuters сообщает о том, что США ведут переговоры с полевыми командирами курдов на Ближнем Востоке, включая сирийских, с тем, чтобы подтолкнуть тех к наземной операции против Ирана. Речь идёт о формировании ударных групп, которые могут воспользоваться военной техникой с баз США в Иракском Курдистане, равно как и с оставленных американцами военных баз в соседней с Ираком Сирии.
Переговоры с курдскими группировками ведутся с позиции «пришла пора отдавать долг – мы помогли вам отстоять большую часть своих территорий в Сирии, теперь можете поработать над созданием суверенного Курдистана в Иране». Для миллионов курдов такие обещания были «сладкой морковкой» все последние годы.
В настоящий момент на территории Ирана проживает порядка 12 млн курдов. Общая численность населения составляет около 83 млн человек. Наибольшее число представителей курдского этноса в Иране живут в северо-западных его провинциях, включая Курдистан, Керманшах, Западный Азербайджан и Лурестан.
Если американцам вместе с их израильскими союзниками удастся договорится с курдскими полевыми командирами, то вполне очевидно, что вторжение извне пойдёт именно в те иранские провинции, в которых большинство (или значительная доля населения) – этнические курды. Соответственно, это произойдёт с иракской территории, а американцам ничего не будет стоить объявить о том, что они эти провинции частью Ирана не считают. И если их план с курдскими вооружёнными группировками (которые, вероятнее всего, будут действовать вместе с американскими ЧВК и «отпускниками») осуществится, то современный Иран может потерять порядка 18% своей территории на северо-западе и западе.
На карте отмечены «курдские» провинции, опасность потери которых Ираном по своей вероятности не равна нулю.
Противостоять сухопутному вторжению будет иранская армия и КСИР, что вполне очевидно. На текущий момент оценочная численность Корпуса стражей исламской революции составляет порядка 180-200 тысяч человек. Официальная численность Вооружённых сил Ирана - 625 тысяч человек. Вместе - весьма значительная сила.
Однако серьёзная проблема состоит в том, насколько успешно эти силы способны противостоять небольшим мобильным вооружённым группам, которые и хотят использовать противники ИРИ? Мало того, с учётом обычно используемой США тактики, Иран может быть атакован не только с рассмотренных выше направлений, но и, например, с моря - с высадкой десанта в одной из самых неспокойных в стране провинций. Это Систан и Белуджистан, в котором сепаратистские настроения культивируются десятилетиями.
Поэтому вполне очевидно, что сухопутная операция противников Ирана станет полномасштабным вызовом для иранской государственности, даже если она будет проводиться ограниченными силами.
И ещё один важный момент: операция эта может растянуться во времени сколь угодно долго, даже если она не будет приводить к желаемому США и Израилем результату по отрыву земель. В любом случае она будет создавать постоянные очаги напряжённости в Иране, сказываться на безопасности, на его экономике, а это для американо-израильской коалиции вполне рабочий вариант. Так что, бомбардировки - вполне вероятно, лишь прелюдия к тому, что может быть дальше.
В этом контексте особое внимание на себя обращает публикация КСИР, в которой говорится о ракетном ударе по позициям группировок, как они их назвали, курдских сепаратистов в Иракском Курдистане. Сообщается об использовании трёх ракет, которые ударили по тренировочным лагерям и базам вооружённых формирований, имеющих тесную связь с американскими военными.
