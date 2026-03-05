Вооружения и техника «Эпической ярости» и «Рычания льва»
Пуск ракеты PrSM комплексом HIMARS
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В течение последних дней они постоянно наносят удары по различным иранским объектам военного, промышленного или административного назначения. Для проведения такой операции две страны сосредоточили в регионе значительные силы, а также накопили большое количество различных вооружений. В атаках на Иран используются как уже хорошо освоенные образцы техники и оружия, так и изделия новых типов.
Авиационные средства
Значительную роль в операциях «Эпическая ярость» (США) и «Рычание льва» (Израиль) играет боевая авиация. Используются самолёты разных типов, несущие те или иные средства поражения. Кроме того, привлечена авиация специального назначения, обеспечивающая работу боевых эскадрилий.
Так, Центральное командование США (US CENTCOM) сообщает, что в боевых вылетах участвуют истребители всех основных типов, такие как F-16, F/A-18, F-22 и F-35. По всей видимости, часть таких самолётов задействована в нанесении ударов, тогда как остальные обеспечивают защиту от истребителей противника. Также в официальных сводках упоминаются штурмовики A-10 — обстановка позволяет задействовать и их.
В свою очередь, Израиль не спешит раскрывать все аспекты работы своих ВВС. В опубликованных материалах пока фигурируют только истребители F-15I и F-16I. Как и американские самолёты, они способны выполнять разные задачи.
ВМС США задействовали истребители F/A-18E/F
Из разных источников поступают сведения о применяемом вооружении. Тактическая авиация США использует авиабомбы серии JDAM и несколько типов управляемых ракет. Любопытно выглядит боекомплект штурмовиков A-10. В него включили ракеты APKWS, перестроенные из неуправляемых реактивных снарядов.
В операции задействованы американские стратегические бомбардировщики B-2. По сообщениям прессы, они, как и в прошлом году, атаковали подземные объекты. Для этого использовались бомбы GBU-31/B или вооружение схожего назначения.
Израильская авиация тоже использует ракетные системы «воздух-земля». Например, в опубликованных материалах был замечен истребитель F-16I с баллистической ракетой воздушного базирования Rampage. Также поступали сообщения о применении изделия этого же класса, известного как Ice Breaker.
США сосредоточили в районе проведения операции специальные самолёты разного назначения. В воздухе находятся комплексы дальнего обнаружения и радиотехнической разведки, а также воздушные командные пункты. Кроме того, работа боевой авиации обеспечивалась самолётами РЭБ E/A-18G, работающими с палубы авианосца.
Американский бомбардировщик B-2 во время ночного вылета
Беспилотная составляющая
В нападении на Иран активно используются беспилотные авиационные системы разных типов. Некоторые из них впервые применяются за пределами полигонов и, как утверждается, оправдывают возложенные надежды. Как и пилотируемая авиация и её вооружение, БПЛА берут на себя задачи разведки, выявления целей и последующего их поражения.
CENTCOM сообщает об использовании тяжёлых беспилотников MQ-9 Reaper, однако не уточняет их роль. Такая техника может вести разведку и самостоятельно поражать наземные или надводные цели. Другие БПЛА такого класса, похоже, не применяются.
В свою очередь, Израиль активно использует аналогичные беспилотники Hermes 900. Им поручают работу в наиболее сложных районах, где не следует задействовать пилотируемую операцию. «Гермесы» наносят удары, однако уже несут потери от иранской ПВО.
В рамках «Эпической ярости» армия США впервые применила свой новый ударный БПЛА LUCAS. По сути, это копия иранского «Шахеда-136» или российской «Герани-2» с соответствующими функциями. Сообщается, что такие беспилотники вторгаются на иранскую территорию на глубину в сотни километров.
Израильский F-16I с ракетой Rampage (на внешнем узле)
Сухопутное базирование
США имеют ограниченные возможности в сфере ракетных комплексов наземного базирования. Однако и имеющиеся изделия находят применение в текущей операции. При этом задействованы новые образцы, позволяющие улучшить общие результаты.
С территории ближневосточных стран по иранским целям работают ракетные комплексы M142 HIMARS. Сообщается о применении баллистических ракет ATACMS с дальностью до 300 км. Также впервые в реальной операции использовали новую ракету PrSM. В существующем виде она должна поражать цели на расстоянии 500 км.
Точная информация о применении сухопутных комплексов Израилем пока отсутствует. По очевидным причинам географического характера, он не мог использовать ракеты по типу ATACMS. Возможно, для решения боевых задач задействовали некоторое количество систем средней дальности серии «Йерихо», однако точные данные на этот счёт пока отсутствуют.
Следует отметить, что участие сухопутных войск в текущей операции ограничивается только нанесением ударов с применением соответствующих средств. Полноценная сухопутная операция с привлечением танков, артиллерии и т.д., по всей видимости, не планируется.
Пуск ракеты Tomahawk с борта американского корабля
Военно-морские силы
В ходе подготовки своей операции США направили в ближневосточный регион две авианосные ударные группы. Надводные и подводные корабли, а также авиационная техника из их состава активно участвуют в выполнении боевых задач, а также применяют различное вооружение.
Так, на начальных стадиях операции ВМС США, как всегда, использовали крылатые ракеты Tomahawk. С их помощью поражались ключевые объекты обороны противника, что должно было упростить дальнейшую боевую работу других сил и средств. При этом отмечается, что объёмы применения «Томагавков» на этот раз значительно ниже, чем в предыдущих военных операциях. С чем это связано, неизвестно.
В первые дни «Эпической ярости» стало известно, что в ударах используется не только «Томагавк». В воздухе была замечена новая ракета характерной конструкции в тёмной окраске. Высказываются разные предположения, но Пентагон пока не комментировал эту ситуацию. Возможно, в порядке опытной эксплуатации и войсковых испытаний ВМС США использовали боеприпас новой разработки.
В районе проведения операции присутствуют подводные силы американских ВМС. По всей видимости, подлодки участвовали в запусках крылатых ракет. Кроме того, 4 марта одна из субмарин торпедой атаковала иранский фрегат «Дена». Предположительно, использовалась торпеда Mk 48. Её боезаряда хватило, чтобы разломить корабль-цель на две части.
При всём этом, ведущую роль в АУГ играет палубная авиация. В её составе имеются истребители-бомбардировщики с широкой номенклатурой вооружения, а также самолёты дальнего обнаружения, носители аппаратуры РЭБ и т.д.
Предположительно, пусковая площадка иранских БПЛА перед поражением ракетой
Силы и результаты
США и Израиль задействовали в своих операциях несколько десятков тысяч человек. Привлечён личный состав из всех видов вооружённых сил. Непосредственно для решения боевых задач используются сотни единиц различной техники. Расход боеприпасов уже в первые дни ударов пошёл на тысячи.
Израиль уже сообщил, что «Рычание льва» является крупнейшей операцией в истории его ВВС. Так, только 28 февраля в ударах задействовали ок. 200 самолётов. Они должны были в общей сложности поразить не менее 500 различных целей. США пока не приводят общую статистику, но можно ожидать, что за несколько дней ударов были достигнуты значительные показатели.
Совместными усилиями Израиль и США уже нанесли Ирану существенный урон. Уничтожены или повреждены различные объекты и некоторое количество материальной части вооружённых сил. Вероятно, нарушены процессы производства, управления и т.д. Кроме того, убита часть высшего военного и политического руководства страны.
Впрочем, после всех ударов и потерь Иран сохраняет обороноспособность. Армейские части по-прежнему пытаются отражать атаки и наносить ответные удары, в т.ч. по особо важным объектам противника. Кроме того, сообщается о сохранении значительных запасов вооружения, которые позволят продолжать подобную борьбу.
Как долго будет продолжаться обмен ударами, пока неизвестно. Его результаты тоже под вопросом. Однако уже первые дни «Эпической ярости» и «Рычания льва» показали, что США и Израиль готовы применять самые разные средства, системы и боеприпасы для достижения желаемых результатов. Удастся ли с их помощью решить все поставленные задачи, станет ясно позже.
