Израиль публикует видео, где вместо удара по Ми-17 Ирана - прилёт по картинке

1 575 8
Израиль публикует видео, где вместо удара по Ми-17 Ирана - прилёт по картинке

Израильские официальные военные ресурсы публикуют видео, на которых запечатлены якобы успешные удары ЦАХАЛ по иранской военной технике. При этом израильская пропаганда не гнушается наспех созданными нейросетями фейками.

В частности, на недавно опубликованном израильской армией видео, на котором показан якобы момент «уничтожения» иранского вертолета Ми-17, отчетливо видно, что «вертолет» либо нарисован ИИ, либо и вовсе является анаморфным рисунком на асфальте. Как правило, появление подобных «нейропобед» свидетельствует об отсутствии реальных успехов.



Между тем командующий американского CENTCOM адмирал Брэд Купер, отчитываясь о ходе операции против Ирана, заявил, что в результате ударов армий США и Израиля уже якобы уничтожены сотни иранских баллистических ракет, пусковых установок и ударных беспилотников КСИР. Кроме того, по словам Купера, силам «коалиции Эпштейна» якобы удалось уничтожить не менее 17 иранских военных кораблей и одну подлодку.

По оценке ЦАХАЛ, в настоящее время Иран уже лишился около 50% своих мобильных пусковых установок баллистических ракет. Об «объективности» этой оценки можно судить в первую очередь по тому, что интенсивность иранских ракетных атак не снижается.

Тем временем очевидно, что предположения американского командования о том, что способность Ирана к ответным ударам якобы вскоре иссякнет, возникают на фоне продолжающихся дебатов о сроках боевых действий, запасах вооружений США и конечной цели этой войны.

8 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Комментарий был удален.
  2. rytik32 Звание
    rytik32
    +3
    Сегодня, 15:28
    Есть еще видео с ударами по макетам шахедов, у которых даже нет законцовок на крыльях...
    В общем, имитация бурной деятельности идет полным ходом!
    1. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      0
      Сегодня, 15:35
      Акцент на наземной операции ? Как думаете ?
      1. Курильщик Звание
        Курильщик
        0
        Сегодня, 15:39
        Цитата: oleg-nekrasov-19
        Акцент на наземной операции ? Как думаете ?

        Курды скорее всего будут отдуваться за матрасных..
  3. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    0
    Сегодня, 15:28
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Израильские официальные военные ресурсы публикуют видео, на которых запечатлены якобы успешные удары ЦАХАЛ по иранской военной технике. При этом израильская пропаганда не гнушается наспех созданными нейросетями фейками.

    Если побед в реальности не так много, то их надо дорисовать. Старый тактический прием. laughing
  4. faterdom Звание
    faterdom
    +1
    Сегодня, 15:30
    Рисуют мальчики войну, снаряды, желтые как груши...
  5. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 15:34
    Война идет не только на поле боя ,но и на страницах СМИ .Вот и рисуют победы , а народ в большинстве своем не отличает Ми-17 от МИ -18
  6. дон_Рэба Звание
    дон_Рэба
    0
    Сегодня, 15:35
    Что-то в этом есть
    «А замок то целай»™️
    Лопасти☝️ они даже не вздрогнули

    Ну ВВС Израиля не зря кличут «твиттерные ВВС»
  7. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +1
    Сегодня, 15:35
    Реальных результатов нет - приходиться рисовать. Впрочем, это не первый раз, в прошлый тоже были "веселые картинки".