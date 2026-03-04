Израиль публикует видео, где вместо удара по Ми-17 Ирана - прилёт по картинке
Израильские официальные военные ресурсы публикуют видео, на которых запечатлены якобы успешные удары ЦАХАЛ по иранской военной технике. При этом израильская пропаганда не гнушается наспех созданными нейросетями фейками.
В частности, на недавно опубликованном израильской армией видео, на котором показан якобы момент «уничтожения» иранского вертолета Ми-17, отчетливо видно, что «вертолет» либо нарисован ИИ, либо и вовсе является анаморфным рисунком на асфальте. Как правило, появление подобных «нейропобед» свидетельствует об отсутствии реальных успехов.
Между тем командующий американского CENTCOM адмирал Брэд Купер, отчитываясь о ходе операции против Ирана, заявил, что в результате ударов армий США и Израиля уже якобы уничтожены сотни иранских баллистических ракет, пусковых установок и ударных беспилотников КСИР. Кроме того, по словам Купера, силам «коалиции Эпштейна» якобы удалось уничтожить не менее 17 иранских военных кораблей и одну подлодку.
По оценке ЦАХАЛ, в настоящее время Иран уже лишился около 50% своих мобильных пусковых установок баллистических ракет. Об «объективности» этой оценки можно судить в первую очередь по тому, что интенсивность иранских ракетных атак не снижается.
Тем временем очевидно, что предположения американского командования о том, что способность Ирана к ответным ударам якобы вскоре иссякнет, возникают на фоне продолжающихся дебатов о сроках боевых действий, запасах вооружений США и конечной цели этой войны.
