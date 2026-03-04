Израиль объявил о первой победе F-35I Adir, одержанной в воздушном бою

11 714 63
Израиль объявил о первой победе F-35I Adir, одержанной в воздушном бою

Израильский истребитель F-35I Adir одержал первую победу в реальном воздушном бою, сбив иранский боевой истребитель, утверждает израильское издание The Jerusalem Post со ссылкой на заявление Армии обороны Израиля.

Новости с Ближнего Востока идут сплошным потоком, Иран утверждает, что его противовоздушная оборона якобы сбивает американские и израильские истребители. Израиль, в свою очередь, заявляет, что его авиация одерживает воздушные победы. По данным израильской прессы, над Тегераном состоялся воздушный бой, в ходе которого самолет ВВС Израиля F-35I якобы сбил иранский учебно-боевой Як-130. Причем подчеркивается, что эта воздушная победа является первой с 1985 года не только для израильских ВВС, но и для F-35 в целом. Имеется в виду пилотируемая авиация.



В последний раз ВВС Израиля сбили самолет 24 ноября 1985 года во время воздушного боя над Ливаном. Тогда израильский истребитель F-15 сбил два сирийских истребителя МиГ-23.


Также сообщается, что и британские F-35B смогли сбить свои цели, но это был иранский беспилотник над Иорданией. Британское Минобороны заявило, что этот перехват стал «первым случаем», когда истребитель F-35 Королевских ВВС уничтожил цель в ходе боевых действий.
63 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +5
    Сегодня, 15:41
    Ф - 35 летающий над Тегераном?))) авторы этой бредятины не пробовали дружить с головой?))) хотя бы через раз)))
    1. topol717 Звание
      topol717
      +3
      Сегодня, 15:51
      Тоже об этом подумал, из Ирака наверное может и долететь. Они же оттуда работают
      1. ТермиНахТер Звание
        ТермиНахТер
        +1
        Сегодня, 15:55
        Не слышал, чтобы евреи залетали в глубь иранской территории. Максимум, где-нибудь на периферии заскочить не надолго и не глубоко. Самый идеальный вариант, от побережья Каспийского моря, но и там, как-бы больше 200 км. до Тегерана. Среди бела дня - никакой стелс не поможет.
        1. topol717 Звание
          topol717
          -2
          Сегодня, 16:03
          Цитата: ТермиНахТер
          Самый идеальный вариант, от побережья Каспийского моря
          Мне кажется это вообще не вариант, туда они точно попасть не смогут, тем более цахал.
          Скорее всего сбили где то над западным Ираном, а потом как говорится - за время пути "собачка" успела чуть чуть подрасти
          1. ТермиНахТер Звание
            ТермиНахТер
            +1
            Сегодня, 16:17
            В прошлом году, на побережье Каспийского моря, находили ПТБ с еврейской маркировкой.
        2. Barbian
          Barbian
          -5
          Сегодня, 16:23
          ПВО Ирана - уничтожено в первой волне налета ВВС Израиля .
          Неудивительно , что сейчас там проходной двор
          F-35 охотятся за остатками Иранских ВВС
          В-2 свободно наносят удары планирующими бомбами .
          Ни китайские системы и российские С 300 , ПЗРК ( о чем все радостно писали ) - ни чего не помогло , все в ноль превратили израильтяне
          1. Злой_критик Звание
            Злой_критик
            0
            Сегодня, 17:14
            И не лень было регистрироваться, чтоб такую пургу нести)
          2. bayard Звание
            bayard
            +3
            Сегодня, 17:32
            Цитата: Barbian
            ПВО Ирана - уничтожено в первой волне налета ВВС Израиля .

            Не стоит так буйно фантазировать . Тем более про подавление первой волной . Фактор внезапности снова удалось достигнуть , но там всё только начинается , от ПВО Ирана и тем более от их ВВС особой прыти никто не ожидал , перевооружить , отладить и освоить новые системы они просто не могли успеть . Но они наносят ответные удары , и удары эти тоже весьма чувствительны и эффективны .
            Про Як-130 над Тегераном вообще какой-то сюр - что ему там было делать ? У него нет радара и он не мог играть в перехватчика . Может сбили свою-же или американскую КР или дрон , а может просто сочинили .
          3. ТермиНахТер Звание
            ТермиНахТер
            -1
            Сегодня, 18:05
            Кроме ваших догадок, никаких иных признаков не наблюдается. Если бы ПВО/ПРО Ирана было уничтожено, то Тегеран сейчас бы "ровняли" В - 52 "коврами из свободнопадающего чугуния". Но, такого нет и близко.
            1. Дырокол Звание
              Дырокол
              0
              Сегодня, 18:15
              Цитата: ТермиНахТер
              Тегеран сейчас бы "ровняли" В - 52

              Б-52 уже используют. А Тегеран сегодня так бомбили... Посмотрите видео. Бомбы не менее тонны.
      2. frruc Звание
        frruc
        0
        Сегодня, 17:41
        над Тегераном ...самолет ВВС Израиля F-35I якобы сбил иранский учебно-боевой Як-130.

        Даже если F-35 дозаправлялся в воздухе, глубоко сомневаюсь в этой информации.
    2. Адрей Звание
      Адрей
      -2
      Сегодня, 15:59
      Цитата: ТермиНахТер
      Ф - 35 летающий над Тегераном?))) авторы этой бредятины не пробовали дружить с головой?))) хотя бы через раз)))

      А вот это как раз вопрос из вопросов.
      1. Что делал Як-130 над Тегераном. Играл в перехватчика? Штурмовика? Бомбардировщика? ЧТО?
      2. Фу-35 над Тегераном? ПВО ИРИ совсем фсе?
      1. ТермиНахТер Звание
        ТермиНахТер
        +5
        Сегодня, 16:00
        Як - 130 мог работать на Тегераном по БПЛА или КР, его возможности вполне позволяют.
        1. Адрей Звание
          Адрей
          0
          Сегодня, 16:06
          Цитата: ТермиНахТер
          Як - 130 мог работать на Тегераном по БПЛА или КР, его возможности вполне позволяют.

          Возможно, но... Без стороннего наведения его возможности не велики, а первое уже как-бы того, видимо. Ну и не противник он для "пингвина" конечно (к сожалению)..
          1. ТермиНахТер Звание
            ТермиНахТер
            +3
            Сегодня, 16:15
            Мы не знаем, какая конкретно модификация поставлялась персам. Читал, в прошлом или позапрошлом году, что есть и БРЛС и ОЭС, пусть и не с рекордными ТТХ, но для "топора" или большого БПЛА вполне достаточные.
            1. Адрей Звание
              Адрей
              -4
              Сегодня, 16:16
              Цитата: ТермиНахТер
              Мы не знаем, какая конкретно модификация поставлялась персам. Читал, в прошлом или позапрошлом году, что есть и БРЛС и ОЭС, пусть и не с рекордными ТТХ, но для "топора" или большого БПЛА вполне достаточные.

              Зато знаем результат recourse
              1. ТермиНахТер Звание
                ТермиНахТер
                +3
                Сегодня, 16:18
                Какой? Цена еврейским сказкам ломаный грош, на Иерусалимском базаре и то, в праздничный день.
                1. Адрей Звание
                  Адрей
                  -3
                  Сегодня, 16:20
                  Цитата: ТермиНахТер
                  Какой? Цена еврейским сказкам ломаный грош, на Иерусалимском базаре и то, в праздничный день

                  Будем подождать request
          2. владимир 290 Звание
            владимир 290
            0
            Сегодня, 16:31
            У Ирана вроде как и Фантомы на вооружении были, если собьют то есть чем похвалиться.
          3. Митяша Звание
            Митяша
            0
            Сегодня, 17:24
            Без стороннего наведения очень даже возможно наводить Як-130 и применять ракеты ближнего боя.визуально с использованием нашелемного устройства. И чтобы обсуждать далее необходимо знать хотя бы комплектацию самолета на момент поставки.
        2. Дырокол Звание
          Дырокол
          0
          Сегодня, 18:15
          Цитата: ТермиНахТер
          Як - 130 мог работать на Тегераном по БПЛА или КР, его возможности вполне позволяют.

          У него нет средств обнаружения воздушных целей.
      2. Тарелка Звание
        Тарелка
        +4
        Сегодня, 16:10
        Цитата: Адрей
        Фу-35 над Тегераном? ПВО ИРИ совсем фсе?

        Да совсем-совсем. Если туда даже B-2 здоровенные и медленные залетают. С-300 так и не выстрелили (почему-то фотографий уничтоженных трёхсоток тоже нет), Су-35 так и не взлетели, как и много чего ещё, видимо, безвозвратно и резко утрачено.
        1. ТермиНахТер Звание
          ТермиНахТер
          +1
          Сегодня, 16:20
          В - 2 работали по целям в западном Иране, если и заходили в воздушное пространство Ирана, то не надолго и не глубоко. На обеспечение их вылета, "пахала" чуть не половина группировки.
          1. Спокойный_тип Звание
            Спокойный_тип
            +3
            Сегодня, 16:25
            Ненадолго и неглубоко. Прям в цитаты! laughing
        2. rytik32 Звание
          rytik32
          +5
          Сегодня, 16:22
          Цитата: Тарелка
          С-300

          Цитата: Тарелка
          Су-35

          ИМХО всё стоит в подземных бункерах и ждет своего часа, когда коалиция Эпштейна израсходует боеприпасы с большой дальностью и начнет подлетать ближе
          1. Bookinist69 Звание
            Bookinist69
            0
            Сегодня, 17:14
            Полностью с вами согласен! Ждем дальнейших новостей...
          2. Тарелка Звание
            Тарелка
            -1
            Сегодня, 17:17
            Ну поглядим-поглядим. Но если так, то это какая-то странная тактика, откровенно говоря. И, учитывая успехи израильской и американской разведок, откуда уверенность, что по этим самым бункерам не прилетит противобункерный боеприпас?
          3. bayard Звание
            bayard
            +2
            Сегодня, 17:36
            Цитата: rytik32
            всё стоит в подземных бункерах и ждет своего часа, когда коалиция Эпштейна израсходует боеприпасы с большой дальностью и начнет подлетать ближе

            А вот этого очень бы хотелось дождаться .
            И очень бы хотелось разобраться с ролью Азербайджана во всём этом блудняке .
            1. rytik32 Звание
              rytik32
              0
              Сегодня, 17:59
              Цитата: bayard
              И очень бы хотелось разобраться с ролью Азербайджана во всём этом блудняке

              Я вообще ничего не слышал про помощь Азербайджана коалиции Эпштейна в текущем конфликте, в отличии от предыдущей войны. Видимо, Азербайджан сделал разумные выводы ...
    3. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 16:10
      ТермиНахТер
      Сегодня, 15:41
      Ф - 35 летающий над Тегераном?))) авторы этой бредятины не пробовали дружить с головой?))) хотя бы через раз)))

      hi За штурвалом находился пилот Криворучко.
      Редакция уточняет, всё происходило на тренажёрном комплексе во Львове с применением ИИ.
      Слава Победе ИРИ над сионистами и врагами! am
      1. ТермиНахТер Звание
        ТермиНахТер
        +1
        Сегодня, 16:13
        Ну, таки да, тогда могу поверить)))
        1. Vigore Звание
          Vigore
          -1
          Сегодня, 16:34
          Про Ф 35 дождались теперь ждём новостей про новейший ракетный корвет типа «Шахид Солеймани» сделаный с применением технологий Стелс.
          Это реально какое-то побоище sad
    4. Kornodo
      Kornodo
      -1
      Сегодня, 16:29
      А что , над Тегераном воздух какой- то иной , меньшей плотности?
  2. 78bor1973 Звание
    78bor1973
    0
    Сегодня, 15:43
    Это очень странно как он там оказался? Не слишком-ли "борзо" да и лететь далековато .
  3. topol717 Звание
    topol717
    +2
    Сегодня, 15:44
    Сбили Як-130 и этим хвастаются? Они там вообще с головой дружат?
    1. Peter1First Звание
      Peter1First
      +2
      Сегодня, 15:58
      А что? Они так же хвастались победой над плохо вооруженными жителями Газы и Ливана.... И тут скорее не радость от неравной победы, а просто ликование сионистов об уничтожении очередного "врага Израиля". А Як-130 явно чистил небо от ихних беспилотников, на том и подловили...
  4. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    0
    Сегодня, 15:49
    ФУ беременный нелетающих пингвин что то сбил ещё и над Ираном? Они сами хоть верят в свои сказки?
  5. Andobor Звание
    Andobor
    +3
    Сегодня, 15:49
    Если бы была победа в прошлой войне, как американцы с евреями упорно кричали,
    не было бы этой, "победа" в которая похоже будет аналогичная, - главное что бы иранцы не заскакали.
  6. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +4
    Сегодня, 15:52
    По данным израильской прессы, над Тегераном состоялся воздушный бой, в ходе которого самолет ВВС Израиля F-35I якобы сбил иранский учебно-боевой Як-130.

    Ух ты. Это победа, так победа. А чего не Фарман времен первой мировой?
    1. роман66 Звание
      роман66
      0
      Сегодня, 16:16
      Его не видно на радарах и тепловизорах
      1. alexboguslavski Звание
        alexboguslavski
        +1
        Сегодня, 16:19
        На радаре возможно, но тепловизор просто обязан увидеть. Лютого Ан-196 видно, а он недалеко от Фармана ушел
        1. роман66 Звание
          роман66
          +2
          Сегодня, 16:22
          Близко подлететь надо, а там пулемет. Льюис.
  7. Ирек Звание
    Ирек
    -1
    Сегодня, 15:52
    Эти тоже хахлизмом заразились , могут и не такое напИсать.
    1. Bookinist69 Звание
      Bookinist69
      +1
      Сегодня, 17:44
      Эти главные балаболы на планете. Так что они скорее каклов заразили, а не наоборот
  8. anjey Звание
    anjey
    -1
    Сегодня, 15:53
    F-35 -очередная дорогая ,распиареная комерческая вундерфавля США- без особых заслуг на поле боя,одно только приземление этого "чуда" иранским ПВО и миф о супероружии будет развеян... laughing
    1. Victor19 Звание
      Victor19
      0
      Сегодня, 16:23
      F-35 -очередная дорогая ,распиареная комерческая вундерфавля США. Adir - это израильская начинка и отличается очень сильно от американского 35-го
    2. роман66 Звание
      роман66
      0
      Сегодня, 16:34
      Один сбитый несчитово. Ф-35 это не истребитель и не бомбер, это слабо заметная платформа с управляемым оружием. Запулить дальнобойную ракету, пока его не заметили - вполне способен
  9. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +1
    Сегодня, 15:59
    UKMTO* сообщает, что корабль у побережья Омана подвергся атаке неизвестного снаряда, вызвавшего пожар в машинном отделении.
    Иранские СМИ сообщают, что судно пыталось пересечь Ормузский пролив и войти в Оманский залив, нарушив иранскую блокаду - оно было поражено двумя противокорабельными ракетами в оманских территориальных водах.

    * UKMTO (United Kingdom Maritime Trade Operations) — Центр морских торговых операций Британии, который собирает сведения об угрозах для судоходства.
    1. topol717 Звание
      topol717
      0
      Сегодня, 16:07
      Цитата: alexboguslavski
      оно было поражено двумя противокорабельными ракетами в оманских территориальных водах.
      Не проскочил. а ведь капитан наверное думал что уже всё.
  10. Joker62 Звание
    Joker62
    -1
    Сегодня, 16:02
    Израиль объявил о первой победе F-35I Adir, одержанной в воздушном бою

    Это фейк в чистом виде!
    Ну сами подумайте, поднимать в воздух дорогостоящий толстого пингвина Фу-35 за дроном - ну в никаких в воротах не влезает, как мылом влезают в одну дырку. Позорище!
    1. дон_Рэба Звание
      дон_Рэба
      0
      Сегодня, 16:38
      Цитата: Joker62
      толстого пингвина Фу-35 за дроном

      Простите… а о каком «дроне» идёт речь?
      И как можно с территории Израиля «поднять» Ф-35, что бы сбить над Тегераном? Там (кроме лететь и лететь по Ирану) по пути ишо и Иордания с целым Ираком лежат.

      Дам несколько вариаций зачем:
      1. Ф-35 вел наблюдение за позициями ЗРК/РЛС/ОТРи пусками ракет/дронов с помощью своих EOTS (Electro-Optical Targeting System) и AN/AAQ-37 DAS
      2. Прилетел работать по ранее выявленным целям
      3. Искал следующее убежище нового руководства.
      Ну а ЯК … як попался под руку
  11. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 16:03
    Не много ли Израиля стало? На пиар похо жен
    ...
  12. Grossvater Звание
    Grossvater
    +2
    Сегодня, 16:10
    сбил иранский учебно-боевой Як-130.

    Они были ещё По-2 сбили и этим хвастались.
    1. Mouse Звание
      Mouse
      0
      Сегодня, 16:16
      Убейте уже... этот ии... ........
  13. Bacha Звание
    Bacha
    +2
    Сегодня, 16:12
    Полез почитать комментарий " они бы ещё кукурузник сбили и хвастались" ))) Не нашел.
  14. commbatant Звание
    commbatant
    +2
    Сегодня, 16:39
    Когда "учебная парта" ВВС ИРИ стала истрибителем?
    1. Bookinist69 Звание
      Bookinist69
      +1
      Сегодня, 17:48
      У израильской пропаганды нет невозможного!
  15. Дядя Сэм_2 Звание
    Дядя Сэм_2
    +2
    Сегодня, 17:07
    Ага, верим! На ВО уже была статья с видео, где "доблестный" ЦАХАЛ "сбивает" нарисованный вертолёт! laughing laughing
  16. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +1
    Сегодня, 17:10
    На любой войне правда первая жертва.
  17. Petio Звание
    Petio
    0
    Сегодня, 17:51
    Израелтяне обявили что со вчерашнвго дня летают над Тегераном и работата уже тяжелими бомбами. И даже не Ф-35 а Ф-15/16 тоже. Видимо херово уже с ПВО Ирана...
    1. rytik32 Звание
      rytik32
      0
      Сегодня, 18:06
      Цитата: Petio
      Видимо херово уже с ПВО Ирана...

      Еще сбивают https://t.me/infantmilitario/180085
      ни Ф-35, ни какой-то другой самолет коалиции Эпштейна никто еще не видел над Тегераном
  18. СергейСмирнов3663 Звание
    СергейСмирнов3663
    0
    Сегодня, 18:05
    Новость хороша, особенно если учесть, что у як130 нет РЛС. А из вооружения максимум ракеты воздух-воздух с дальностью не превышающей 50 км.
    И вообще он учебный. Хоть и учебно-боевой.
  19. Aurora Звание
    Aurora
    0
    Сегодня, 18:13
    О, смотрите, это сказал сионистский хозяин. Как мы можем в это не верить?
    Как могут не верить истинные патриоты, те, кто следует линии Врангеля-Власова-Беленко-Грачева-Пригожина?
    А у нас есть внуки солдат ЦАХАЛ на OnlyFans, которые присылают нам 10-12 долларов в месяц за селедку и литр водки со вкусом лишайника?
    Иранцы не умеют воевать, не так, как героические патриоты Атамана Краснова и его офицеры-повстанцы из Вермахта!
    Верьте только правде: ЦРУ, Зеленскому, еврейскому фашизму и каналам в Telegram. Остальное: иранские военные и Министерство обороны России лгут, по словам Буданского и Арестовича, а истинные друзья России: Турция, Германия, Израиль и Трамп…