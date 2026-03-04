Премьер Испании: операция против Ирана может привести человечество к катастрофе

4 063 19
Премьер Испании: операция против Ирана может привести человечество к катастрофе

Премьер-министр Испании Педро Санчес, несмотря на угрозы американского президента Трампа полностью разорвать с его страной торговые отношения, продолжил критиковать Трампа из-за ударов США по Ирану.

В своем телевизионном обращении к нации Санчес обвинил Трампа в том, что, атаковав Иран, США фактически поставили под угрозу дальнейшую судьбу всего человечества. Испанский премьер призывает не повторять «ошибки прошлого», когда вторжение в Ирак в 2003 году не достигло заявленных целей, однако при этом привело к нестабильности в регионе и существенному ухудшению жизни его жителей.



Санчес:

Нельзя играть в русскую рулетку с судьбой миллионов. Мы не будем соучастниками того, что плохо для мира и противоречит нашим ценностям и интересам, просто чтобы избежать репрессий со стороны кого-то.


Санчес напоминает, что США в свое время втянули Испанию в войну на Ближнем Востоке, целью которой было якобы уничтожение оружия массового уничтожения Саддама Хусейна, установление в Ираке демократии и обеспечение глобальной безопасности. Однако начатая тогда американцами война в Ираке в конечном итоге привела к резкому росту терроризма, миграционному кризису и росту цен на энергоносители. Премьер Испании обеспокоен, что нынешние агрессивные действия Трампа в отношении Ирана неизбежно приведут к катастрофическим для всего мира последствиям. Стоит отметить, что опасения Санчеса небезосновательны: Европа уже ощущает на себе экономические последствия сокращения поставок энергоносителей из ближневосточного региона.
19 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ПВВ22121922 Звание
    ПВВ22121922
    +10
    Сегодня, 16:29
    хоть Санчес вменяем. Однако влияние Испании минимально.
  2. Ирек Звание
    Ирек
    +2
    Сегодня, 16:30
    Пусть поговорит как умный , пока его Лохматый в Гейсопейское стойло не поставил.
  3. Велизарий Звание
    Велизарий
    +4
    Сегодня, 16:31
    Но был один который не молчал... Вот и начинают вылезать косяки стратегии- "ты виноват лишь в том,что хочется мне кушать". Либо мы придерживаемся каких-то общих правил,либо открываем ящик пандоры.
    1. военком Котёнок Звание
      военком Котёнок
      0
      Сегодня, 17:02
      Хорошая идея, осталось выяснить, как в неё укладываются новые регионы в конституции
      1. Велизарий Звание
        Велизарий
        +1
        Сегодня, 17:08
        Цитата: военком Котёнок
        Хорошая идея, осталось выяснить, как в неё укладываются новые регионы в конституции

        Ходить бывает склизко
        По камешкам иным,
        Итак, о том, что близко,
        Мы лучше умолчим.
  4. kosmozoo Звание
    kosmozoo
    0
    Сегодня, 16:34
    Вот что за снобизм?! Запад, а тем более европа это не всё человечество. Все человечество собирается жить долго и счастливо.
  5. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 16:37
    Как он посмел? Как мог? wassat тексь вашего..... Ю
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 17:24
      Цитата: Mouse
      Как он посмел? Как мог? тексь вашего....

      Странные всё же люди эти иранцы. Их же просили «Выйдите на улицы и сами уничтожьте свою страну, чтобы помочь сионистским агрессорам. Отдайте её под внешнее управление (как украинцы), чтобы мы могли вас грабить и убивать».
      Трамп просил. Линдси Грэм просил. Нетаньяху просил. Даже Зеленский просил. Четыре самых конченых твари на планете Земля просили!
      А эти что? Вышли на улицу и требуют «Смерть США! Смерть Израилю!».
  6. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    0
    Сегодня, 16:37
    Само существование капиталистических демократий несет в себе смертельную угрозу для человечества.
  7. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    +1
    Сегодня, 16:45
    Это какое-то инородное тело в руководстве западной Европы . Вероятно, его удалят хирургическим путем, что бы не мешал. Не приживется с такими заявлениями.
  8. Десница ока Звание
    Десница ока
    -1
    Сегодня, 16:48
    Санчес обвинил Трампа в том, что, атаковав Иран, США фактически поставили под угрозу дальнейшую судьбу всего человечества. Испанский премьер призывает не повторять «ошибки прошлого», когда вторжение в Ирак в 2003 году не достигло заявленных целей, однако при этом привело к нестабильности в регионе и существенному ухудшению жизни его жителей.

    А что случилось?))) Прозрение пришло, страшно стало? Думать нужно было раньше, когда суверенитет разменивали на зеленые бумажки и призрачную стабильность на долгие времена... Все страны запада априори соучастники преступной политики гегемона и отвечать будут все, а в первую очередь жертвовать будут именно такими бесполезными, слабыми сателлитами...
    В общем поздно кудахтать и причитать, почуяв неладное, угрозу , переобуваться...- теперь ждите справедливого воздаяния на свои головы, оно уже к вам спешит...
  9. Хамзат-41 Звание
    Хамзат-41
    -2
    Сегодня, 16:48
    Иран столкнулся с невиданной агрессией! Ну а Россия с Китаем просто сбежали...
  10. commbatant Звание
    commbatant
    0
    Сегодня, 16:49
    Испании (как и соседней такой же нищебродной Португалии) НАТО не нужно, сидят там на отшибе Европы. Испания житница для ЕСу, а с США она давно грызется. Со времен ХВ в испанской Роте дислоцируется американское авиакрыло, хотя ни ХВ, ни СССР давно уже нет, ну и кому, кто больше нужнее США Испании или наоборот?
  11. GueST90 Звание
    GueST90
    +1
    Сегодня, 16:52
    .Мы не будем соучастниками того, что плохо для мира и противоречит нашим ценностям и интересам, просто чтобы избежать репрессий со стороны кого-то

    Да куда вы денетесь!
  12. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    0
    Сегодня, 17:09
  13. Vulpes Звание
    Vulpes
    0
    Сегодня, 17:10
    С ним можно было согласиться, если бы у американцев был противовес, каким в свое время являлся СССР, который мог вдарить всей мощью по амерам. В условиях же "многополярного мира" все "дедолларизаторы", БРИКСы, "глобальные Юга", и прочие в страхе забились под шконку и помалкивают.
  14. AK-1945 Звание
    AK-1945
    0
    Сегодня, 17:16
    Премьер-министр Испании Педро Санчес просто истину открыл, раньше все это было все слишком не очевидно.
  15. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 17:21
    Нельзя играть в русскую рулетку с судьбой миллионов. Мы не будем соучастниками того, что плохо для мира и противоречит нашим ценностям и интересам

    Сейчас такие слова в Европе звучат кощунством, все вассалы лижут Трампу тухас.
  16. vitaliy20091959 Звание
    vitaliy20091959
    0
    Сегодня, 18:03
    это потому что на него трамп надавил , а так он за окраину , за ее поддержку