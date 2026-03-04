Премьер Испании: операция против Ирана может привести человечество к катастрофе
Премьер-министр Испании Педро Санчес, несмотря на угрозы американского президента Трампа полностью разорвать с его страной торговые отношения, продолжил критиковать Трампа из-за ударов США по Ирану.
В своем телевизионном обращении к нации Санчес обвинил Трампа в том, что, атаковав Иран, США фактически поставили под угрозу дальнейшую судьбу всего человечества. Испанский премьер призывает не повторять «ошибки прошлого», когда вторжение в Ирак в 2003 году не достигло заявленных целей, однако при этом привело к нестабильности в регионе и существенному ухудшению жизни его жителей.
Санчес:
Нельзя играть в русскую рулетку с судьбой миллионов. Мы не будем соучастниками того, что плохо для мира и противоречит нашим ценностям и интересам, просто чтобы избежать репрессий со стороны кого-то.
Санчес напоминает, что США в свое время втянули Испанию в войну на Ближнем Востоке, целью которой было якобы уничтожение оружия массового уничтожения Саддама Хусейна, установление в Ираке демократии и обеспечение глобальной безопасности. Однако начатая тогда американцами война в Ираке в конечном итоге привела к резкому росту терроризма, миграционному кризису и росту цен на энергоносители. Премьер Испании обеспокоен, что нынешние агрессивные действия Трампа в отношении Ирана неизбежно приведут к катастрофическим для всего мира последствиям. Стоит отметить, что опасения Санчеса небезосновательны: Европа уже ощущает на себе экономические последствия сокращения поставок энергоносителей из ближневосточного региона.
