Над Турцией сбили баллистическую ракету – в её пуске обвиняют Иран
Впервые с начала эскалации на Ближнем Востоке боевые действия вплотную приблизились к границам Североатлантического альянса. Минобороны Турции сообщило о перехвате баллистической ракеты, запущенной, как предполагают на местах, из Ирана. Боеприпас преодолел воздушное пространство Ирака и Сирии и взял курс на турецкую территорию.
Ракету уничтожили силы ПВО НАТО, дислоцированные в Восточном Средиземноморье. Обломки упали в провинции Хатай, жертв и разрушений, по официальным данным, нет. Сам инцидент произошел на фоне масштабной операции США и Израиля против Ирана, которая продолжается с 28 февраля.
В администрации Эрдогана заявили, что Турция оставляет за собой право ответить на любые враждебные действия и будет защищать своё воздушное пространство «без колебаний». Одновременно турецкие власти призвали все стороны к деэскалации, подчеркнув, что конфликт не должен расползаться за пределы региона.
Ситуация примечательна сразу с нескольких точек зрения. Во-первых, это первый случай, когда предположительно иранская ракета достигла воздушных границ страны НАТО. Чья она в действительности, еще предстоит выяснить.
Во-вторых, Турция, которая ранее пыталась балансировать между Москвой, Тегераном и Западом, теперь вынуждена напрямую реагировать на военные действия в регионе.
И, в-третьих, инцидент наглядно демонстрирует, что ближневосточный пожар всё увереннее перекидывается на сопредельные территории, несмотря на призывы к сдержанности.
