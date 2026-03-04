Над Турцией сбили баллистическую ракету – в её пуске обвиняют Иран

Над Турцией сбили баллистическую ракету – в её пуске обвиняют Иран

Впервые с начала эскалации на Ближнем Востоке боевые действия вплотную приблизились к границам Североатлантического альянса. Минобороны Турции сообщило о перехвате баллистической ракеты, запущенной, как предполагают на местах, из Ирана. Боеприпас преодолел воздушное пространство Ирака и Сирии и взял курс на турецкую территорию.

Ракету уничтожили силы ПВО НАТО, дислоцированные в Восточном Средиземноморье. Обломки упали в провинции Хатай, жертв и разрушений, по официальным данным, нет. Сам инцидент произошел на фоне масштабной операции США и Израиля против Ирана, которая продолжается с 28 февраля.



В администрации Эрдогана заявили, что Турция оставляет за собой право ответить на любые враждебные действия и будет защищать своё воздушное пространство «без колебаний». Одновременно турецкие власти призвали все стороны к деэскалации, подчеркнув, что конфликт не должен расползаться за пределы региона.

Ситуация примечательна сразу с нескольких точек зрения. Во-первых, это первый случай, когда предположительно иранская ракета достигла воздушных границ страны НАТО. Чья она в действительности, еще предстоит выяснить.

Во-вторых, Турция, которая ранее пыталась балансировать между Москвой, Тегераном и Западом, теперь вынуждена напрямую реагировать на военные действия в регионе.

И, в-третьих, инцидент наглядно демонстрирует, что ближневосточный пожар всё увереннее перекидывается на сопредельные территории, несмотря на призывы к сдержанности.
  1. майор Юрик Звание
    майор Юрик
    +10
    Сегодня, 16:57
    Если поискать в обломках то наверняка найдутся еврейские пейсы..... laughing
  2. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    +2
    Сегодня, 17:01
    фшисты своих турецких подсвинков подтягивают
    1. frruc Звание
      frruc
      +2
      Сегодня, 17:18
      Чья она в действительности, еще предстоит выяснить.

      Похоже на продуманную провокацию. Провинция Хатай находится недалеко от сирийского Алеппо. Если предположить, что ракета летела на турецкий Инджирлик (база ВВС США), то непонятно как она туда попала, Иран находится совершенно в другой стороне, намного восточнее, а ракета запускалась из р-на акватории Средиземного моря.
  3. Nicolas_Derac66
    Nicolas_Derac66
    +3
    Сегодня, 17:05
    I don't think Iran fired the missile... False flag
  4. Ирек Звание
    Ирек
    +3
    Сегодня, 17:08
    Сионисты драконят турок , чтобы они напали на иранцев , понимают что им уже киздец.
  5. Ате_ист Звание
    Ате_ист
    -2
    Сегодня, 17:12
    Боеприпас преодолел воздушное пространство Ирака и Сирии и взял курс на турецкую территорию

    Вероятно, БР взяла курс на Кипр, но ее сбили средствами ПРО корабли 6-го флота США над территорией Турции
  6. HAM Звание
    HAM
    +7
    Сегодня, 17:13
    На днях здесь на ВО была маленькая заметка про то как экс-премьер Израиля угрожал Турции....и вот "неизвестная" ракета.....всё как любят евреи..и не докажешь что они.
  7. Ате_ист Звание
    Ате_ист
    -1
    Сегодня, 17:17
    В администрации Эрдогана заявили, что Турция оставляет за собой право ответить на любые враждебные действия и будет защищать своё воздушное пространство «без колебаний»

    Ну, "своим" воздушное пространство можно назвать только условно, если БР сбили в космосе
  8. faterdom Звание
    faterdom
    +3
    Сегодня, 17:18
    Еще три дня назад, когда я утверждал что из всех соседей Ирана, имеющих американские базы не атакована Турция, потому что она реально запретила использовать свою территорию. И у нее за плечами уже имеется опыт блокирования Инджирлика танками во время попытки переворота.
    Тем не менее кое-кто тут вбрасывал, что персы, мол, ударили по Инжирлику.
    И вот теперь перехвачена ракета на Турцию.
    Чья она? Кому бы это выгодно? Вряд ли Тегерану.
  9. кукс Звание
    кукс
    +2
    Сегодня, 17:29
    Последнее время часто встречаю в телеге (она еще не вражья, можно упоминать?) тезис что у амеров нет плана Б. Похоже зато этот план есть у богоизбранного и самого пострадавшего за всю историю человечества народа. Величайшая ошибка И.В. Сталина. К сожалению даже гении ошибаются request
  10. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    0
    Сегодня, 17:32
    Ещё и Турцию хотят спровоцировать напасть на Иран, если так, Турция будет наступать из района оз. Ван и Урмия, на Тегеран? Трудно, в условиях горной местности
    1. Дырокол Звание
      Дырокол
      0
      Сегодня, 18:03
      Цитата: gribanow.c
      Ещё и Турцию хотят спровоцировать напасть на Иран

      Турки спят и видят как "освободить" север Ирана и не дать курдам образовать государство. Только прошла информация про переговоры курдов с американцами, так тут же на Турцию внезапно напали. Они просто обязаны действовать на опережение.
  11. Бывший солдат Звание
    Бывший солдат
    +1
    Сегодня, 17:38
    Эрдоган не так глуп чтобы втянуть Турцию в чужие проблемы. Соседи текущего ближневосточного конфликта, по-моему, категорически не вмешиваясь будут ждать пока "само не прогорит". США и Израиль показали себя всему миру "во всей красе am ".
  12. isv000 Звание
    isv000
    +1
    Сегодня, 17:46
    А Путин не виноват, нет? Ну, слава Богу. Это в какую державу персы могли отправить подарок?! fool А вот поскрести обломки так там точно можно найти буковки наглые или на иврите...
    1. Bookinist69 Звание
      Bookinist69
      0
      Сегодня, 18:07
      Потерпите еще не вечер)
  13. Десница ока Звание
    Десница ока
    0
    Сегодня, 17:51
    Ну вот, и турцию начинают задевать последствия террористической агрессии сионосаксонской своры, разгорающегося ближневосточного пожара....
    И тут, туркам нужно будет очень хорошо подумать, оставаться ли нейтральными, ограничиваясь гневными заявлениями насчет каких то прилетов и возможных иных, последующих инцидентов на их территории или же вписаться за одну из сторон, деятельно поддерживая.. Не думаю, что поддерживать сионскую в принципе, компанию, входит в их интересы, учитывая давнюю "нелюбовь", к агрессивному сионистскому режиму. Но, и против сша, вряд ли захотят пойти....
    В общем, придется им определяться как то, однако, решение будет далеко не очевидным... И, да турция - мусульманская страна, и они видели, как сионосаксонские нелюди вероломно убили не только аятоллу ( представителя мусульманского священства) с его семьей, но и тех самых, около 200 мусульманских девочек.., начав в священный для них ( мусульман) месяц Рамадан, свою террористическую компанию. Да и объявление священной войны Израилю и штатам, с призывами поддержки ее ко всем мусульманам мира, тоже думаю, не было проигнорировано сознаниями многих Турков... Напомню -

    Видный иранский богослов, великий аятолла Макарем Ширази, выступил с заявлением о начале священной войны против США и Израиля, сообщило агентство Tasnim.

    «Главными виновниками этого преступления являются высокомерное правительство США и зловредный сионистский режим, и отмщение — религиозный долг всех мусульман мира, чтобы зло этих преступников было искоренено из мира»
    ,
    https://www.gazeta.ru/politics/2026/03/01/22575373.shtml?utm_auth=false
    В общем, будем посмотреть, сможет ли Эрдоган усидеть на двух двух стульях, а если и определится, то очень интересно - как?)))
  14. Дырокол Звание
    Дырокол
    0
    Сегодня, 18:00
    Туркам не терпится урвать кусок