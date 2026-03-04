«Искандеры» ударили по объектам врага в Днепре, Вознесенске и под Харьковом

Поступают сведения о новых ракетно-дроновых ударах по объектах на Украине. Сообщается об использовании ОТРК «Искандер» для атаки на цель в Днепропетровской области и непосредственно в областном центре - Днепре (переименованный Днепропетровск).

По последним данным, ракета ударила по объекту логистики противника, на котором находилась группа украинских военных и велась разгрузка оружия и техники.

В результате прилёта вспыхнул пожар, который, сопровождается вторичной детонацией.

Сообщается о прилёте по объекту южнее станции Газовое к западу от Харькова. В результате прилёта вспыхнул сильный пожар. Клубы чёрного дыма поднимаются на десятки метров. По некоторым данным, поражена тяговая подстанция.

Ракета ОТРК «Искандер» поразила цель и в Николаевской области. По поступающим сведениям, удар пришёлся по аэродрому близ Вознесенска. Сообщается о том, что там, вероятно, находились истребители Mirage-2000, которые ранее были поставлены на Украину из Франции.

Есть сведения об ударах по Аккерману Одесской области.

Напомним, что ранее «Искандер» ударил ракетой с кассетной боевой частью по тренировочному лагерю в лесном массиве у села Малиновка, что южнее Чугуева в Харьковской области. На момент удара там фиксировалась активность 2-го батальона 125 омбр ВСУ. Теперь не фиксируется.
  1. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +5
    Сегодня, 17:01
    Нет такого количества прилётов,которое было бы достаточным. Достала уже цивилизация кастрюлеголовых. Пора ей в небытие.
    1. сайгон Звание
      сайгон
      +1
      Сегодня, 17:13
      Да нет и не будет. Надо как то главных разбудть типа война идет , а то может забыли ? И вонь Анкориджа щекотит ноздри и терк переговорный застит взор.
      1. Тарелка Звание
        Тарелка
        +2
        Сегодня, 17:23
        А что с Анкориджем не так? Ей-богу, так много о нём пишут, как будто какие-то подписанные договорённости оттуда выложили на всеобщее обозрение. Будто бы есть предмет обсуждения. Хотя ничего такого не было, и обсуждать нечего. Сами себе выдумали какой-то "дух", сами же жалуемся, что его другие не соблюдают.
        1. сайгон Звание
          сайгон
          -1
          Сегодня, 17:29
          Да все не так , все дог головенок некоторым не доходит что переговоры с амерсосами , контакты с ними кончаются нападением и убивствами первых лиц .Понимаю что есть нруппа лиц кому сей процес выгоден . А вот чем вреден дух в нутри страны так это утратой доверия к власти что есть хреново. Ну конечно возможно и плевать на доверие и подрыв доверия но сие опасно .
          1. Тарелка Звание
            Тарелка
            +1
            Сегодня, 17:33
            Цитата: сайгон
            Да все не так , все дог головенок некоторым не доходит что переговоры с амерсосами , контакты с ними кончаются нападением и убивствами первых лиц

            Да уж прям все.
            Цитата: сайгон
            А вот чем вреден дух в нутри страны так это утратой доверия к власти что есть хреново.

            Есть такое. Но это наши внутренние проблемы, которые мы сами себе создали. Постараюсь почётче высказать мысль. На Западе всегда признавали и признают только букву и суть договора. Ни с каким "духом" там не знакомы. Его мы сами себе выдумали и сами обиделись, что у других фантазии не такие же, как у нас.
            1. alexboguslavski Звание
              alexboguslavski
              0
              Сегодня, 18:04
              Цитата: Тарелка
              Постараюсь почётче высказать мысль. На Западе всегда признавали и признают только букву и суть договора.


              И потому договоры с Западом "не стоят той бумаги, на которой они написаны". Минские договорённости в пример.
    2. frruc Звание
      frruc
      0
      Сегодня, 17:33
      По некоторым данным, поражена тяговая подстанция.

      Странно, что на эту тяговую подстанцию до сих пор поступала эл/энергия.
  2. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 17:10
    Надо жестого отомстить хахлам , за атакованный газовоз .
    1. alexboguslavski Звание
      alexboguslavski
      +1
      Сегодня, 17:29
      А за Новороссийск? Список длинный.
  3. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    0
    Сегодня, 17:28
    Спасибо, Евгения! Хоть Вы вспомнили, что у нас свой иран уже 4 года идет.
  4. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    0
    Сегодня, 18:01
    В Николаеве ВС РФ нанесли удар по поезду, предположительно, с радиоактивными веществами.

    В результате нанесения удара по поезду ВСУ, произошло сильное возгорание, после ликвидации пожара приехали люди в химической защите с дозиметрами, толстыми контейнерами и начали обыскивать вагон, что-то собирали и сканировали, после этого друг с другом начали перекрикиваться про "фон растет", очень сильно торопились и убежали.