«Искандеры» ударили по объектам врага в Днепре, Вознесенске и под Харьковом

Поступают сведения о новых ракетно-дроновых ударах по объектах на Украине. Сообщается об использовании ОТРК «Искандер» для атаки на цель в Днепропетровской области и непосредственно в областном центре - Днепре (переименованный Днепропетровск).
По последним данным, ракета ударила по объекту логистики противника, на котором находилась группа украинских военных и велась разгрузка оружия и техники.
В результате прилёта вспыхнул пожар, который, сопровождается вторичной детонацией.
Сообщается о прилёте по объекту южнее станции Газовое к западу от Харькова. В результате прилёта вспыхнул сильный пожар. Клубы чёрного дыма поднимаются на десятки метров. По некоторым данным, поражена тяговая подстанция.
Ракета ОТРК «Искандер» поразила цель и в Николаевской области. По поступающим сведениям, удар пришёлся по аэродрому близ Вознесенска. Сообщается о том, что там, вероятно, находились истребители Mirage-2000, которые ранее были поставлены на Украину из Франции.
Есть сведения об ударах по Аккерману Одесской области.
Напомним, что ранее «Искандер» ударил ракетой с кассетной боевой частью по тренировочному лагерю в лесном массиве у села Малиновка, что южнее Чугуева в Харьковской области. На момент удара там фиксировалась активность 2-го батальона 125 омбр ВСУ. Теперь не фиксируется.
