Американский сенатор: всё очень плохо — у Трампа нет плана по войне с Ираном

По словам американского сенатора Элизабет Уоррен, у Трампа нет плана по войне с Ираном и в то же время не было никаких оснований для ее начала. Сенатор считает, что Вашингтону следует беспокоиться по этому поводу.Уоррен рассказала, что она присутствовала на закрытом брифинге по Ирану и пришла к выводу, что ситуация гораздо хуже, чем кажется. Трамп, не имея никаких оснований, начал ненужную США войну против Ирана, при этом даже не разработав план дальнейших действий.В ближайшее время в Сенате Конгресса США ожидается инициированное демократами голосование по вопросу рассмотрения резолюции, которая может ограничить право Трампа продолжать военные действия против Ирана без прямого одобрения конгрессменов. Маловероятно, что эта резолюция будет одобрена Сенатом — для этого демократам необходимо преодолеть планку в 60 голосов, однако они в меньшинстве, а республиканцы пока откровенно не горят желанием присоединиться к противостоянию с Трампом.Между тем Трампа все чаще критикуют даже его бывшие сторонники из Республиканской партии. Все больше соратников Трампа считает неправильным, что война против Ирана была начата без одобрения Конгресса. Республиканцы отмечают, что затяжная война с участием США никогда не отвечает американским интересам и призывают Трампа вместо бесперспективных проектов на Ближнем Востоке сосредоточиться на многочисленных внутренних проблемах своей страны.

