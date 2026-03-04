Американский сенатор: всё очень плохо — у Трампа нет плана по войне с Ираном

2 372 10
Американский сенатор: всё очень плохо — у Трампа нет плана по войне с Ираном

По словам американского сенатора Элизабет Уоррен, у Трампа нет плана по войне с Ираном и в то же время не было никаких оснований для ее начала. Сенатор считает, что Вашингтону следует беспокоиться по этому поводу.

Уоррен рассказала, что она присутствовала на закрытом брифинге по Ирану и пришла к выводу, что ситуация гораздо хуже, чем кажется. Трамп, не имея никаких оснований, начал ненужную США войну против Ирана, при этом даже не разработав план дальнейших действий.



В ближайшее время в Сенате Конгресса США ожидается инициированное демократами голосование по вопросу рассмотрения резолюции, которая может ограничить право Трампа продолжать военные действия против Ирана без прямого одобрения конгрессменов. Маловероятно, что эта резолюция будет одобрена Сенатом — для этого демократам необходимо преодолеть планку в 60 голосов, однако они в меньшинстве, а республиканцы пока откровенно не горят желанием присоединиться к противостоянию с Трампом.

Между тем Трампа все чаще критикуют даже его бывшие сторонники из Республиканской партии. Все больше соратников Трампа считает неправильным, что война против Ирана была начата без одобрения Конгресса. Республиканцы отмечают, что затяжная война с участием США никогда не отвечает американским интересам и призывают Трампа вместо бесперспективных проектов на Ближнем Востоке сосредоточиться на многочисленных внутренних проблемах своей страны.
10 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Тарелка Звание
    Тарелка
    +3
    Сегодня, 17:37
    "Эпическая ярость" провалилась. Полностью. wassat
    Видели-видели wink
    1. Владислав_В Звание
      Владислав_В
      0
      Сегодня, 17:46
      Ну как видели?Не видели, но догадываемся.Раз плановые минитмены полетели, значит войнушка незадалась.Сейчас все стороны конфликта стараются накинуть побольше себе, и поменьше противнику.
    2. knn54 Звание
      knn54
      0
      Сегодня, 17:51
      "Нужно сперва ввязаться в бой, а там видно будет".
    3. Владислав_2 Звание
      Владислав_2
      +2
      Сегодня, 17:59
      у них в плане была лёгонькая прогулка-как с Венесуэлой laughing ....но вот не задача...в ЭТУ игру можно играть и вместе wassat ....желаю Тегерану победы yes
  2. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    0
    Сегодня, 17:48
    Ох, и писал же я после того, как рыжему ухо прострелили, что его шансы 100%%, но весь мир ждет "веселый" период. И как бы это е закончилось очень горячей фазой.
  3. кукс Звание
    кукс
    +1
    Сегодня, 17:48
    Либо Трамп не такой и упоротый ковбой как его рисует все СМИ. И как раз запрет на продолжение войны и есть его план Б. Потому устроит шоу "если бы мне дали то я бы их всех как УХ!"
  4. мерцание Звание
    мерцание
    -1
    Сегодня, 17:59
    Американский сенатор: всё очень плохо — у Трампа нет плана по войне с Ираном

    Тем лучше для Трампа, он не скован никакими планами и может спокойно отводить ауги домой.
    А с Ираном (и с арабами) пускай Израиль разбирается.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 18:06
      Цитата: мерцание
      А с Ираном (и с арабами) пускай Израиль разбирается.

      А что на это скажут братья из "Бней-брит", которые его просили войну начать ?
  5. Andobor Звание
    Andobor
    0
    Сегодня, 18:03
    Трампушка на эмоции повёлся, появилась возможность уничтожить иранскую верхушку, - он вдарил, а там будь что будет.
  6. AK-1945 Звание
    AK-1945
    0
    Сегодня, 18:09
    Трампа нет плана по войне с Ираном

    У Трампа нет вообще ни на что ни каких планов, что сбрендит, то и воротит.