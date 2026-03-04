Цены растут, а глава МИД Венгрии приехал в Москву просить скидку на нефть и газ

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто прибыл в Москву с предельно конкретной целью – выбить из России гарантии поставок нефти и газа «по той же цене». Будапешт не получает нефть по «Дружбе» с конца января, и ситуация для венгерской экономики становится критической: два местных НПЗ технологически заточены под тяжелую российскую нефть Urals, и переход на альтернативные сорта обойдется минимум на 20 долларов с барреля дороже.

Однако просьба Сийярто о прежних ценах звучит по меньшей мере странно на фоне того, что творится на мировых рынках. С начала военной операции США и Израиля против Ирана нефть Brent взлетела на 12%, приблизившись к 83 долларам за баррель (утром превосходила отметку в 85). Газ в Европе пробил планку в 600 долларов за тысячу кубов, прибавив более 30% только за последние дни. Причина – удары по энергоинфраструктуре в Персидском заливе и блокировка Ормузского пролива.



Когда мировые цены падают, европейские покупатели требуют от России скидок – и получают их, о чем свидетельствуют долгосрочные контракты Венгрии с дисконтом к рыночным. Но когда котировки бьют рекорды из-за геополитики, те же партнеры приезжают с просьбой заморозить цены. Рыночные отношения почему-то работают только в одну сторону.

По сути, Сийярто просит Россию дотянуть венгерскую экономику до лучших времен за свой счет. Но выбор у Венгрии небогат: альтернативные поставщики дороже, а свободных объемов в мире из-за ближневосточного кризиса практически нет.
  1. кукс Звание
    кукс
    +10
    Сегодня, 17:23
    Дадут. К бабке не ходи. Этож партнёры из самой Европии! А они за это будут на клоуна еще грозней тявкать. wassat
    1. Фразах Звание
      Фразах
      +2
      Сегодня, 17:51
      Дадут. К бабке не ходи.

      Бабушка надвое сказала, но голодных детей Африки кормили, может и голодным детям Венгрии дадут. Они там так голодают... Бюджет не свой карман, деньги кидают направо и налево, только населению шиш.
    2. knn54 Звание
      knn54
      +2
      Сегодня, 18:12
      Украина жалуется на дорогое венгерское и словацкое дизтопливо...из российской нефти.
  2. Joker62 Звание
    Joker62
    0
    Сегодня, 17:24
    Цены растут, а глава МИД Венгрии приехал в Москву просить скидку на нефть и газ

    Никаких дисконт на углеводов!
    Пусть покупают по рыночной цене от биржи.
    1. Тарелка Звание
      Тарелка
      +6
      Сегодня, 17:25
      Как это так - китайцам и индусами дали, а венграм не дали?
  3. Адрей Звание
    Адрей
    0
    Сегодня, 17:26
    Цены растут

    Скорее нет. Наблюдаемый максимум 85.12 - вчера. На данный момент 81.23
    1. Тарелка Звание
      Тарелка
      0
      Сегодня, 17:27
      Флуктуация. Я бы вообще вывод о том, будет ли глобальный долгосрочный рост, делал только через пару недель, а лучше месяц.
      1. Адрей Звание
        Адрей
        +1
        Сегодня, 17:30
        Цитата: Тарелка
        Флуктуация.

        Естестно, на фоне сиюминутной ситуации. Просто повод для спекуляций.
        Цитата: Тарелка
        Я бы вообще вывод о том, будет ли глобальный долгосрочный рост, делал только через пару недель, а лучше месяц.

        Здесь никто об этом не заморочится.
  4. Тарелка Звание
    Тарелка
    0
    Сегодня, 17:26
    А как венгры поставки себе представляют вообще? "Дружбу" морекопатели уже открыли что ль?
    1. Stas157 Звание
      Stas157
      -1
      Сегодня, 17:32
      Цитата: Тарелка
      А как венгры поставки себе представляют вообще?

      Турецкий поток. Через Турцию. Потом через Болгарию и Сербию в Венгрию.
      1. Andobor Звание
        Andobor
        +1
        Сегодня, 17:35
        Цитата: Stas157
        Турецкий поток

        Турецкий поток это другое, - это про газ.
    2. Andobor Звание
      Andobor
      +1
      Сегодня, 17:33
      Цитата: Тарелка
      А как венгры поставки себе представляют вообще?

      Танкерами уже везут, с хорватами за трубу договорились.
      1. Тарелка Звание
        Тарелка
        +1
        Сегодня, 17:41
        Во как. С хорватами даже договорились. Ну об этом надо во всех СМИ западных писать тогда.
      2. BrTurin Звание
        BrTurin
        +1
        Сегодня, 17:54
        Договорились.... договорились о перекачке, только вот сколько и вопрос цены и естественно отказали качать российскую с танкеров. Еще в августе прошлого года - министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
        «Пропускная способность нефтепровода, идущего из Хорватии, меньше, чем потребность в нефти Венгрии и Словакии.... По его словам, Будапешт просил Загреб увеличить мощность нефтепровода. Однако никто этого не сделал, даже несмотря на обращения Еврокомиссии. «В результате хорваты не увеличили пропускную способность трубопровода, а увеличили транзитную плату в пять раз по сравнению с европейской. Потому что они поняли, что венгры, раз нефтепровод подвергается атаке со стороны Украины, гораздо больше нуждаются в хорватском нефтепроводе… Поэтому нам приходится платить „военную надбавку“ за нефть, поступающую из Хорватии», — заявил глава МИД Венгрии. «И бывший министр энергетики Хорватии сказал мне в лицо, что пока между Венгрией и Хорватией существуют различные споры на энергетическом фронте, они не хотят нам в этом помогать.
        https://eadaily.com/ru/news/2025/08/26/siyyarto-solidarnost-es-eto-kogda-horvaty-podnyali-tarify-na-neft-dlya-nas-v-5-raz
  5. frruc Звание
    frruc
    +1
    Сегодня, 17:27
    Будапешт не получает нефть по «Дружбе» с конца января

    "Дружба" закончилась, остались шкурные интересы.
  6. commbatant Звание
    commbatant
    -2
    Сегодня, 17:28
    Мадьяров в ВОВ старались в плен не брать, а тут скидка. Парадокс.
    1. Тарелка Звание
      Тарелка
      +4
      Сегодня, 17:34
      А причём тут ВОВ вообще?
      1. commbatant Звание
        commbatant
        +4
        Сегодня, 17:39
        Цитата: Тарелка
        А причём тут ВОВ вообще?

        А причем тут скидка для страны входящей в ЕС наложившее сотни экономических санкций на РФ, ее граждан и юридических лиц?
        1. Тарелка Звание
          Тарелка
          +2
          Сегодня, 17:40
          Да вот тема скидки как раз в контекст актуальной ситуации входит. А как в него входят факты о том, кого брали в плен 80 лет назад, а кого нет?
          1. commbatant Звание
            commbatant
            0
            Сегодня, 17:51
            Цитата: Тарелка
            А как в него входят факты о том, кого брали в плен 80 лет назад, а кого нет?

            Еще не брали в плен по приказу Сталина всех солдат 332-го полка Вермахта, потому, как солдаты этого полка пытали а потом расстреляли Зою Космодемьянскую.

            Я не вижу (как надеюсь и руководство РФ) экономических обоснований для скидки не союзному РФ государству, Венгрия страна НАТО и ЕС, соответственно дружественной быть не может.
            Попытка руководства Венгрии облегчить экономическую жизнь своих граждан объяснима, но причем тут российские налогоплательщики?
  7. Смысл_Жизни Звание
    Смысл_Жизни
    +4
    Сегодня, 17:28
    И ведь дадут. Это же не российские пенсионеры.
    1. alexboguslavski Звание
      alexboguslavski
      +1
      Сегодня, 17:43
      В 90-е все завидовали российским (советским) пенсионерам, кому-кому, но пенсии индексировались регулярно.

      Прошло время. И опять пенсионерам завидуют. И еще участникам СВО, хотя я бы не стал, не известно как карта ляжет. Цена-то собственная жизнь.
  8. ulembeck Звание
    ulembeck
    +3
    Сегодня, 17:30
    Рыночные отношения почему-то работают только в одну сторону.

    Ну, не совсем в одну. Венгрия - важнейшая заноза в опе Евросоюза.
  9. Pavel57 Звание
    Pavel57
    0
    Сегодня, 17:34
    Подобное было при СЭВ е. Страны народной демократии получали замороженные уены на растущем рынке и хотели скидки на падающем.
  10. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +1
    Сегодня, 17:38
    Цены растут, а глава МИД Венгрии приехал в Москву просить скидку на нефть и газ


    Можно дать в обмен на выход из ЕС и НАТО, даже вообще бесплатно поставлять некоторое время.
    Главное- нАчать, как говорил некто с пятнышком на лысине.
    1. Тарелка Звание
      Тарелка
      0
      Сегодня, 17:45
      Если торговец высокую цену, то покупатели идут к другому торговцу. Так и тут будет. Не надо слишком уж завышать тоже. А вот пожаловаться, что танкеры арестовывают, и - дескать - теперь страшно, да ещё и украинцы перекрыли трубопровод, это можно и нужно. Рады бы, мол, да вот...
  11. Vulpes Звание
    Vulpes
    -2
    Сегодня, 17:45
    Страна НАТО, военного блока, направленного против РФ, приехала просить скидку.....
    1. alexboguslavski Звание
      alexboguslavski
      -2
      Сегодня, 17:52
      Ага, Гитлер попросил поставку дизтоплива у Сталина, поскольку у Германии его нет, и потому она не может использовать дизельные двигатели и вынуждена довольствоваться синтетическими бензинами. laughing
      1. свой1970 Звание
        свой1970
        0
        Сегодня, 18:13
        Цитата: alexboguslavski
        Ага, Гитлер попросил поставку дизтоплива у Сталина, поскольку у Германии его нет, и потому она не может использовать дизельные двигатели и вынуждена довольствоваться синтетическими бензинами. laughing

        В тот момент денежное довольствие рядового на фронте было от 32 до 60 рублей при стоимости ведра картошки 100, бутылка водки 400, премия за подбитый танк 1000, зарплата рабочего от 200 до 300, самолет ЯК-3 стоил 250 000
        Улавливаете разницу в расходах? 1 солдат сегодня получает примерно как 400 (!!!)бойцов тогда, стоимость авиации , танков и прочего - просто астрономическая по сравнению со стоимостью тогда.
        1. alexboguslavski Звание
          alexboguslavski
          0
          Сегодня, 18:17
          Не надо приводить цены на свободных рынках. Те же 100 грамм водки (наркомовские) выдавались бесплатно.
  12. next322 Звание
    next322
    0
    Сегодня, 17:58
    Непременно будет скидочка,,как и Индии,Китаю.....таких продавцов - еще поискать нужно,но закончится как всегда полной жо.....й,проголосуют за очередные санкции