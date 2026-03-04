Цены растут, а глава МИД Венгрии приехал в Москву просить скидку на нефть и газ

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто прибыл в Москву с предельно конкретной целью – выбить из России гарантии поставок нефти и газа «по той же цене». Будапешт не получает нефть по «Дружбе» с конца января, и ситуация для венгерской экономики становится критической: два местных НПЗ технологически заточены под тяжелую российскую нефть Urals, и переход на альтернативные сорта обойдется минимум на 20 долларов с барреля дороже.Однако просьба Сийярто о прежних ценах звучит по меньшей мере странно на фоне того, что творится на мировых рынках. С начала военной операции США и Израиля против Ирана нефть Brent взлетела на 12%, приблизившись к 83 долларам за баррель (утром превосходила отметку в 85). Газ в Европе пробил планку в 600 долларов за тысячу кубов, прибавив более 30% только за последние дни. Причина – удары по энергоинфраструктуре в Персидском заливе и блокировка Ормузского пролива.Когда мировые цены падают, европейские покупатели требуют от России скидок – и получают их, о чем свидетельствуют долгосрочные контракты Венгрии с дисконтом к рыночным. Но когда котировки бьют рекорды из-за геополитики, те же партнеры приезжают с просьбой заморозить цены. Рыночные отношения почему-то работают только в одну сторону.По сути, Сийярто просит Россию дотянуть венгерскую экономику до лучших времен за свой счет. Но выбор у Венгрии небогат: альтернативные поставщики дороже, а свободных объемов в мире из-за ближневосточного кризиса практически нет.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»