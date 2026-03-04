Глава Пентагона: Операция в Иране займет до двух месяцев, мы только начали
1 74526
Глава Пентагона Пит Хегсет заявил: американские и израильские ВВС в ближайшие дни установят «полный контроль над иранским воздушным пространством». Задача – добить противника, который, по словам Хегсета, и так уже «лежит на земле». И это, как подчеркнул министр, только начало: Трамп обещает новые волны ударов.
Генерал Дэн Кейн отчитался об «устойчивом прогрессе» – за четыре дня количество иранских ракетных пусков рухнуло на 86%. По его словам, боеприпасов у американской армии достаточно, чтобы продолжать в том же духе еще долго. Хотя еще недавно эксперты гадали, хватит ли у союзников ракет ПВО на войну с Ираном хотя бы до следующей недели.
Но самое интересное – сроки. Хегсет озвучил вилку от четырех до восьми недель. То есть операция, которую в Белом доме сначала позиционировали как быструю «зачистку», вполне может затянуться на пару месяцев, а то и больше.
Возникает закономерный вопрос: а что тогда будет через месяц? Превосходство в воздухе – это лишь пролог. Как пояснил генерал Кейн, дальше последуют удары «постепенно вглубь иранской территории». То есть Вашингтон готовится методично перепахивать инфраструктуру страны, не встречая серьезного сопротивления в небе.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация