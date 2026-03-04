Глава Пентагона: Операция в Иране займет до двух месяцев, мы только начали

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил: американские и израильские ВВС в ближайшие дни установят «полный контроль над иранским воздушным пространством». Задача – добить противника, который, по словам Хегсета, и так уже «лежит на земле». И это, как подчеркнул министр, только начало: Трамп обещает новые волны ударов.

Генерал Дэн Кейн отчитался об «устойчивом прогрессе» – за четыре дня количество иранских ракетных пусков рухнуло на 86%. По его словам, боеприпасов у американской армии достаточно, чтобы продолжать в том же духе еще долго. Хотя еще недавно эксперты гадали, хватит ли у союзников ракет ПВО на войну с Ираном хотя бы до следующей недели.



Но самое интересное – сроки. Хегсет озвучил вилку от четырех до восьми недель. То есть операция, которую в Белом доме сначала позиционировали как быструю «зачистку», вполне может затянуться на пару месяцев, а то и больше.

Возникает закономерный вопрос: а что тогда будет через месяц? Превосходство в воздухе – это лишь пролог. Как пояснил генерал Кейн, дальше последуют удары «постепенно вглубь иранской территории». То есть Вашингтон готовится методично перепахивать инфраструктуру страны, не встречая серьезного сопротивления в небе.
  1. Ганкутсу_ Звание
    Ганкутсу_
    +2
    Сегодня, 17:50
    А потом бац. Пройдет пять лет, а воз и ныне там.
  2. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +1
    Сегодня, 17:53
    В СМИ уже сделали вброс что Иран якобы готов пойти на переговоры...и прощупывает их условия.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +4
      Сегодня, 17:59
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      В СМИ уже сделали вброс что Иран якобы готов пойти на переговоры...и прощупывает их условия.

      Что такое "переговоры" с США многие страны на себе испытали, это как волк с козлёнком договорились о дружбе. Остались рожки да ножки.
    2. Incvizitor Звание
      Incvizitor
      +4
      Сегодня, 18:01
      Вроде только в лживых западных СМИ которым верить себя не уважать.
      1. Тот же ЛЕХА Звание
        Тот же ЛЕХА
        +1
        Сегодня, 18:03
        Цитата: Incvizitor
        Вроде только в лживых западных СМИ которым верить себя не уважать.

        Да...источники мусорные бачки...подождем когда официальные лица Ирана заговорят. what
    3. matwey Звание
      matwey
      0
      Сегодня, 18:10
      В СМИ уже сделали вброс что Иран якобы готов пойти на переговоры...и прощупывает их условия.

      Вот только Иран официально по тв заявил что не каких переговоров не будет...
  3. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +2
    Сегодня, 17:54
    Все планы хороши, пока не сталкиваются с действительностью))) а потом, начинаются проблемы. Клаузевиц писал : "Ошибка в первоначальном планировании, едва ли может быть исправлена в последствии".
  4. свой1970 Звание
    свой1970
    +6
    Сегодня, 17:55
    Похоже влипли США - как муха в липучку .....
    И это - просто замечательно!!
    И танкеры стоят в Ормузе.
  5. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +2
    Сегодня, 17:56
    То есть Вашингтон готовится методично перепахивать инфраструктуру страны, не встречая серьезного сопротивления в небе.


    Вьетнам тоже методично бомбили, однако он выстоял. При определенных условиях.

    Без сухопутной операции "ПОБЕДА" сша эфемерна.
    1. Vulpes Звание
      Vulpes
      0
      Сегодня, 18:06
      За Вьетнамом стояли СССР, КНР и КНДР.
  6. Горизонт Звание
    Горизонт
    +2
    Сегодня, 17:56
    Гладко было на бумпге да забыли про овраги.
    1. alexboguslavski Звание
      alexboguslavski
      0
      Сегодня, 18:06
      В Иране не овраги, а горные хребты. Гораздо мощнее афганских.
  7. Дмитрий Ригов Звание
    Дмитрий Ригов
    -6
    Сегодня, 17:57
    Россия и Китай на мой взгляд должны помочь США победить Иран в этом конфликте. Слишком много арабских стран собрались начистить морду Ирану из-за обстрелов и перекрытия Ормузского пролива. Россия благодаря благосклонности ОАЭ может торговать своей нефтью за дирхамы, а Китай импортирует нефть через пролив, это гораздо важнее, чем дружественный режим в Иране. Тем более с Ирана мы уже поимели что хотели.
    1. Incvizitor Звание
      Incvizitor
      +3
      Сегодня, 18:02
      Россия и Китай должны освободить эти страны от западной грязи тогда и проблем с ними не будет.
      1. тлауикол Звание
        тлауикол
        0
        Сегодня, 18:15
        Китаю проще с нами воевать, чем с сша. Китайцы не дураки.
        Взять только этот год: Китай сглотнул Панаму (миллиарды вложений в аренду), сглотнул Венесуэлу (миллиарды вложений, и теперь эту нефть им янки предлагают), сглатывают Иран (основной источник нефти).
    2. alexboguslavski Звание
      alexboguslavski
      +3
      Сегодня, 18:07
      Цитата: Дмитрий Ригов
      Россия и Китай на мой взгляд должны помочь США победить Иран в этом конфликте.


      Ага. И стать следующими. Ну уж фигвам.
  8. Nicolas_Derac66
    Nicolas_Derac66
    0
    Сегодня, 17:57
    Pete Hegseth is full of sh.t.. Operation epic fury failed. The US has been humiliated... I think the Israel Prime minister, the Air Force commander, the chief of staff are dead...
    1. alexboguslavski Звание
      alexboguslavski
      0
      Сегодня, 18:09
      Нетаньяху вроде живой, на счет других - не обладаю информацией.
  9. СергейСмирнов3663 Звание
    СергейСмирнов3663
    +1
    Сегодня, 17:57
    Всё как обычно, если что-то не получается идёт мощный информационный накат, что всё хорошо.
    Немного времени и будет ещё лучше.
    А потом сша предложит переговоры...
    Ну как предложит, скажет, что согласился на предложение Ирана.
    1. Incvizitor Звание
      Incvizitor
      0
      Сегодня, 18:04
      Только предложение Ирана будет что то вроде убрать все фашингтонские базы с бв и полностью разоружить сионистских паразитов включая утилизацию ЯО и вот когда фшистам придется это выполнять будет тааакой позор для них...
  10. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 18:04
    . Задача – добить противника,

    Отскок не замучает?
  11. Владимир М Звание
    Владимир М
    0
    Сегодня, 18:05
    Возникает закономерный вопрос: а что тогда будет через месяц? Превосходство в воздухе – это лишь пролог.

    Выбьют все ПВО Ирана и продолжат безнаказанно бомбить.... с далеко идущими последствиями для Ирана.
    Понятно, что мы все за Иран, но Иран в силу объективных причин не вытянет один против целой своры.
    Ну не стоит перед США задача оккупировать Иран, им это просто не надо.
  12. мерцание Звание
    мерцание
    0
    Сегодня, 18:06
    Задача – добить противника, который, по словам Хегсета, и так уже «лежит на земле».
    "лежит на земле" это чувство особо знакома Хегсету как зашитому алкоголику.
  13. Хамзат-41 Звание
    Хамзат-41
    +1
    Сегодня, 18:07
    Американская подлодка потопила Иранский Звездно-полосатые ведут полномасштабную войну с Ираном!
  14. тлауикол Звание
    тлауикол
    0
    Сегодня, 18:10
    А я вообще сомневаюсь, что сша нужна победа в том смысле, как мы её понимаем (контроль территории, флаг над Тегераном, оккупация и т д). Они разожгли костёр, подкинули дров - и этого достаточно. Как в Африке, Югославии, на Украине, Сирии, Афганистане и т п.
    Задача: нагадить в регионе и смотреть из-за океана на "теперь это ваши проблемы". Вот и вся стратегия
  15. Комментарий был удален.
  16. Хамзат-41 Звание
    Хамзат-41
    0
    Сегодня, 18:17
    Не выдержали персы такого удара! США планируют установить полный контроль над воздушным пространством Ирана!