США подтвердили уничтожение иранского фрегата у берегов Шри-Ланки, показав кадры
Пентагон подтвердил: иранский военный корабль IRIS Dena, атакованный в Индийском океане, отправила на дно именно американская подводная лодка. Фрегат затонул в районе Шри-Ланки.
По данным МИД этого государства, спасатели уже извлекли из воды тела 80 иранских военнослужащих. Еще 78 членов экипажа удалось спасти, они получили ранения различной степени тяжести. Таким образом, общее число находившихся на борту фрегата иранских ВМС, превышало 150 человек, и поисковые работы еще не завершены.
В открытом доступе уже появилось видео атаки, которое подтверждает: удар был внезапным и, судя по всему, фатальным для иранского корабля. Боевые действия в акватории Индийского океана, еще недавно считавшейся относительно безопасной, стали реальностью.
Примечательна хронология событий. За несколько часов до того, как стало известно о потоплении фрегата, Тегеран отрапортовал об ударе по американскому эсминцу в том же районе. Официального подтверждения от Пентагона эта информация пока не получила. Но если иранцы действительно целились в американский корабль, то ответ США оказался быстрым.
До этого случая стороны обменивались ударами с воздуха и ракетными обстрелами баз, но морская фаза конфликта только начинается, если учесть, что США вполне могут готовить высадку с моря.
Dena - весьма свежий боевой корабль. В строю у ВМС Ирана он с 2021 года. Был оснащён средствами радиоэлектронной борьбы, однако они ему в момент атаки со стороны противника не помогли.
